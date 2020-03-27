 АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети

Про це йдеться в опублікованих обов'язкових рекомендаціях АМКУ, передає Цензор.НЕТ.

Антимонопольний комітет вважає, що зміна тарифних планів мобільними операторами, закриття дешевих тарифних планів або примусове переведення громадян на більш дорогі - це порушення умов чесної конкуренції та зловживання компаніями своїм домінуючим становищем на ринку.

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Більше того, АМКУ зазначає, що такі дії мобільних операторів можуть унеможливити отримання своєчасної інформації українцями, які на час карантину змушені самоізолюватись і працювати з дому.

"У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), запобігати порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема утриматись від підвищення вартості тарифних планів, закриття соціальних, дешевих, мінімальних тарифних планів, автоматичного (примусового) переведення абонентів на дорожчий тарифний план, погіршення якості надання послуг", - йдеться в рекомендаціях АМКУ мобільним операторам.

Рекомендації Антимонопольного комітету компаніям "Київстар", "ВФ Україна" і "Лайфселл" є обов'язковими для виконання.