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 АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети

Антимонопольний комітет України зобов'язав трьох найбільших мобільних операторів України залишити без змін тарифи на мобільний зв'язок та інтернет.

Про це йдеться в опублікованих обов'язкових рекомендаціях АМКУ, передає Цензор.НЕТ.

Антимонопольний комітет вважає, що зміна тарифних планів мобільними операторами, закриття дешевих тарифних планів або примусове переведення громадян на більш дорогі - це порушення умов чесної конкуренції та зловживання компаніями своїм домінуючим становищем на ринку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антимонопольний комітет порушив справу через подорожчання продуктів у Києві

Більше того, АМКУ зазначає, що такі дії мобільних операторів можуть унеможливити отримання своєчасної інформації українцями, які на час карантину змушені самоізолюватись і працювати з дому.

"У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), запобігати порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема утриматись від підвищення вартості тарифних планів, закриття соціальних, дешевих, мінімальних тарифних планів, автоматичного (примусового) переведення абонентів на дорожчий тарифний план, погіршення якості надання послуг", - йдеться в рекомендаціях АМКУ мобільним операторам.

Рекомендації Антимонопольного комітету компаніям "Київстар", "ВФ Україна" і "Лайфселл" є обов'язковими для виконання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184775
 
   
 Топ коментарі
 
Очень своевременное решение, учитывая то что мобильные операторы уже давно позакрывали дешёвые пакеты и сейчас у них лишь действуют пакеты с максимальными тарифами.
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Шо он там запретил, если всратый Киевстар ещё в декабре - январе всех принудительно перевёл на дорогие пакеты?
Шо они теперь- обратно переведут и деньги мне вернут?
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Поздно, они уже все дешевые пакеты позакрывали. Сейчас старт от 120 грн за пакет пустышку.
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Очень своевременное решение, учитывая то что мобильные операторы уже давно позакрывали дешёвые пакеты и сейчас у них лишь действуют пакеты с максимальными тарифами.
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Я звоню по тарифу 40гр.-28дней.Просто я до этого вообще более полугода принципиально не пользовался услугами этого номера.
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У меня кнопочный.Интернетом пользуюсь только домашним.
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Лайф успел поднять тариф " Льготтный-Пильговий" с 25 грн до 50 грн. в 2 раза единственно что было 300 мгб интернета стало 1 ГБ Интернету и осталось 100 минут на все звонки иным оператором, а правда подняли после исчерпания 100 минут платим 1 гривна -минута.. 50 смс и безлим звонки по сети... а вот Интертелеком мне на 25 грн. гуляем безлим в сети мобильная и прямой городской + интернет 1 ГБ, а на 50 грн. все 2 ГБ и 100 минун на иных операторов, за 50 грн это же на 200 минут на иным в том числе по Украине и межгородские стационарная..
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так то воно так.. АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети - Цензор.НЕТ 8325 АЛЕ ТАРИФ це система правил для створення ЦІНИ. АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети - Цензор.НЕТ 316
ТАК ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО «ПІДНЯТИ ПРАВИЛА»; АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети - Цензор.НЕТ 316 АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети - Цензор.НЕТ 8325
може ти про ЦІНУ хотів бзднути??? АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети - Цензор.НЕТ 7653

зебілятки тупо не розуміють тих слів що вони промовляють...
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А кто их будет слушать ? НКРЭУ например , не указ для частных облгазов .
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Всем рекомендую "всадить" Kyivstar и Lifecell с их тарифами, и перейти на LycaMobile за 30грн или 50грн. в сесяц а не за 4 недели!
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Шо он там запретил, если всратый Киевстар ещё в декабре - январе всех принудительно перевёл на дорогие пакеты?
Шо они теперь- обратно переведут и деньги мне вернут?
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Если есть возможность -пользуйтесь вскладчину.Операторов нужно воспитывать деньгами.Особенно пожилым.
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"Если есть возможность -пользуйтесь вскладчину" - да вы батенька фантазер, а еще можно письма писать и голубями отправлять, чтобы наказать мобильных операторов. Этими вопросами и должен заниматься антимонопольный комитет, вот только его у нас фактически нет, и штрафы которые он иногда ( а это случается нечасто) накладывает на монополистов значительно ниже той выгоды которую они получают в результате своих действий.
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Поздно, они уже все дешевые пакеты позакрывали. Сейчас старт от 120 грн за пакет пустышку.
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Для пенсів є за 60грн.але треба прийти з паспортом до них ,і після 60 років!
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Так вони міняють тарифи які за 120, вчора мені смс прийшла)
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Разве рекомендации могут быть обязательными в Украине?

10 січ. 2013 р. - Антимонопольный комитет предоставит нефтетрейдерам обязательные рекомендации.

и шо?

7 грудня 2017 р. АМКУ предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации по программе реимбурсации

и шо?
5 груд. 2019 р. - АМКУ направил обязательные рекомендации крупным АЗС снизить цены на топливо и отчитаться в 10-дневный срок
и шо?

SO FUCKING WHAT?
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А что такое это подзаборное и полное зэ-подобострастия непонятное «амку»?! Они в курсе, кто конечный бенефициар сотовых сетей в Украине? Ближайшее окружение и кошельки ху&ла. На кого бубочка пасть раззинул?
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Дуже"своечасно"!!!вже с лютого таріфи подняты!Кого АМКУ штрафануло?Верніть торічні таріфи!Пан президент,терміново покарати голову АМКУ!
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Цены продуктовые отрегулируйте и про ахметовский Укртелеком не забудье -- вообще охренели уже.
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Укртелеком только послать и уйти, все остальное с ними - бесполезно
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У меня кроме жены - никто городским и не пользуется. Давно бы послал. АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети - Цензор.НЕТ 2763
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Да купи ей лайф-жара.
Там городской включен.
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Киевстар цены поднял, качество .авно. Информации почему не работает интернет и соответственно тв, не предоставляют, перерасчет не делают . Жлобье
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А Водафон это не касается???? Те тоже борзеют с тарифами.
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Ну, прямо жива іллюсрація приказки про "Боржомі".
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Чому за 30 років не було створено державного мобільного оператора?
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