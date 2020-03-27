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 Сьогодні "Укрзалізниця" виконає спецрейс для евакуації українців із Москви

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" 27 березня виконає спецрейс за маршрутом Київ - Москва - Київ для повернення до своїх країн громадян України і Російської Федерації, які внаслідок обмежувальних заходів у зв'язку з карантином не мають можливості самостійно перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Поїзд відправиться з Києва 27 березня о 18:36, прибуде до Москви 28 березня в 10:14. У зворотному напрямку поїзд №905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35, а прибуде до Києва 29 березня 7:32. Повідомляється, що квитки на ці поїзди можна купити тільки через онлайн-систему "Укрзалізниці".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184772
 
 
 Топ коментарі
 
Дуру Марувшу не забудьте прихватить. И скиньте с поезда под Ростовом. Шоб по приколу в инстаграм
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Пусть те кто в период агрессии поехал в Кацапию работать, там и остаются. Нечего их тащить сюда из Москвы, которая вся поголовно инфицирована коронавирусом. Зеленые просто уроды и вредят Укроаине, со всего мира тянут инфицированных и даже не посылают на изоляцию, на тесты, не контролируют их самоизоляцию. Привезли, выгрузили и все. А чего же раньше Скалецкая сидела с контактными 14 дней в карантине в Санжарах? Не работала,а развлекала всю страну. Сейчас коронавирус поменялся или зеленые мозги поменялись?
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В Дыныру. Пусть там карантинят.
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Это наши разведчики. Выполняли задание в тылу врага.
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Я не понимаю, почему Укрзализниця не пустит специальные электрички для работников с пропусками. Куча людей добирается с области в больницы, стратег. предприятия. Поставить возле каждого вагона контроллера и пускать человек 15 на вагон в масках
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Пусть те кто в период агрессии поехал в Кацапию работать, там и остаются. Нечего их тащить сюда из Москвы, которая вся поголовно инфицирована коронавирусом. Зеленые просто уроды и вредят Укроаине, со всего мира тянут инфицированных и даже не посылают на изоляцию, на тесты, не контролируют их самоизоляцию. Привезли, выгрузили и все. А чего же раньше Скалецкая сидела с контактными 14 дней в карантине в Санжарах? Не работала,а развлекала всю страну. Сейчас коронавирус поменялся или зеленые мозги поменялись?
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Дуру Марувшу не забудьте прихватить. И скиньте с поезда под Ростовом. Шоб по приколу в инстаграм
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пусть эта дебилка там и сидит а то сейчас начнется паломничество шлюх типа поваляй лорак Сьогодні "Укрзалізниця" виконає спецрейс для евакуації українців із Москви - Цензор.НЕТ 4563
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павалийша и и куек - старые ***...ди, ну а марувша - достойная смена...
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Их сразу в Санжары на карантин или будут шариться по улицам спокойно?... Сегодня "Укрзализныця" выполнит спецрейс для эвакуации украинцев из Москвы - Цензор.НЕТ 6100
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На мацкве сейчас жопа.
С Прибалтики поезд уже приняли, как только двери открыли пол поезда разбежалось как тараканы, менты только глазами хлопали.
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марувшу с волосатыми руками и грязным ртом ( ну коробит ее от всего украинского) тоже вывезут?)
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давайте Петю сывочолого в Москву, а людей назад заберем, так сказать обмен, по весу примерно одинаково будет
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Со своими барыгами разберитесь для начала, а то рыла все больше и больше пухом покрываются.
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Фейеричний коментар, Фройд вам аплодує стоячи. Сьогодні "Укрзалізниця" виконає спецрейс для евакуації українців із Москви - Цензор.НЕТ 1911
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а от цього не потрібно робити, вата повинна сидіти в мордорі
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Українці і москва - тут якийсь дисонанс.....
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Тільки розумово відсталий буде їздити у рашку і тим паче працювати.
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интересно, они будут отвечать на вопросы о реальной ситуации в дарагой сталице? или по классике "ни знаю таварищ карреспандент, не знаю таварищ карреспандент" (С)
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это эвакуация не украинцев, а хохлов.
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Кацапів в рашку, а відти не куй малоросів сюда везти.
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Два-а рейса!
Первый - для кашляющих, второй - для чихающих!
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В Москве украинцев быть не можнт,там могут быть только хохлы,а они Украине и нафиг не надо.
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Перед отьездом их спецом в Мордоре заразят.
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А в 2014 році ці "українці" швиденько п"ятами накивали до маскви. (((
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Я проти. Посібники російських окупантів хай в росії сидять.
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Прокацапсінску бацилу сюди??? на лугандонію їх нафіг!
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Справжні санжарівці повинні достойно зустріти цей ешелон гідності.
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