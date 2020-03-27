 Сьогодні "Укрзалізниця" виконає спецрейс для евакуації українців із Москви

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
Поїзд відправиться з Києва 27 березня о 18:36, прибуде до Москви 28 березня в 10:14. У зворотному напрямку поїзд №905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35, а прибуде до Києва 29 березня 7:32. Повідомляється, що квитки на ці поїзди можна купити тільки через онлайн-систему "Укрзалізниці".
Це мерзость
https://www.youtube.com/watch?v=kDmuKKSa8Tw
С Прибалтики поезд уже приняли, как только двери открыли пол поезда разбежалось как тараканы, менты только глазами хлопали.
Первый - для кашляющих, второй - для чихающих!