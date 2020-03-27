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 Продуктові ринки можуть знову відкрити, якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, - головний санлікар Ляшко

Штаб із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації має намір переглянути карантинні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

Зокрема планується переглянути питання роботи продуктових ринків.

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"Розглядаємо питання продуктових ринків: якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, то частина зможе працювати. Сьогодні ми його розглянемо на штабі. Сьогодні буде рішення про те, які саме ринки не мають функціонувати під час карантину", - сказав Ляшко.

За його словами, влада розуміє важливу роль питання забезпечення населення продуктами, харчової безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184771
 
   
 Топ коментарі
 
Абсолютно правильно! Нужно лишь контролировать у продавцов наличие масок и перчаток. На рынке в меньше шансов заразиться, чем в супермаркетах, которые еще и цены начали накручивать!!!
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Ну и если занесут кому нужно и дальше по цепочке. Поздравляю всех алармистов - вы идиоты. Рынки и магазины именно для этого и закрывали чтобы снова через мзду открыть.
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Ни в коем случае!!! Они альтернатива монопольными завышенным ценам на продукты в сети магазинов-помоек атб видного бывшего рыга и анала, а ныне соратника зэ-шмаркли и его банды зелёных мародеров - т-ща Буткевича, постоянно находящегося в Монако. Это прямая угроза благоденствию их преступного режима
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Ну и если занесут кому нужно и дальше по цепочке. Поздравляю всех алармистов - вы идиоты. Рынки и магазины именно для этого и закрывали чтобы снова через мзду открыть.
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Это магазины заносят, что базары закрыть! А людям на базар ходить безопасне чем в магазины. Да ещё и дешевле. Видите, что значит оставить магазины без конкуренции: сразу же цены взвинтили.
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Вы определитесь либо карантин либо бабло
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Не будут. Только дубинкой по голове если стукнуть тогда поймут
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В неділю трансляція богослужінь по каналах ТВ !
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Між іншим, у Литві, Польщі, Латвії на продуктових ринках АБСОЛЮТНО ВСІ продавці в рукавичках. І ЗАВЖДИ, а не лише під час епідемії!
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У нас -тоже.Нигде у нас не продавали голыми руками.Люди просто развернутся и уйдут.Я -о продуктах
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У Києві - далеко не всюди... Ну хіба у молочних і м'ясних павільйонах, а овочі - не всюди
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"Стабилизационный фонд" который предлагается для создания правительством "Слуг народа" и Зеленского является типичным обманом и манипуляцией. В бюджете есть утвержденный фонд на случай чрезвычайных ситуаций - 118 млн. гривен и есть деньги которые распределяются решением РНБО, которые хранятся на счетах аппарата Офиса президента. Сумма находящаяся там - 17, 068 млрд. гривен. Этого вполне достаточно на основные мероприятия безо всякого секвестра бюджета. Кстати Счетной Палате Украине не мешало бы проверить на какие цели потратил Зеленский почти 3 млрд. гривен с этого счета.
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Деньги будут распределяться в ручном режиме. И здесь можно будет уверенным - большинство бабок осядет в карманах команды Галабародьки.
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А чому б дійсно оптовим не працювати ? В нас працює ..Заїджаєш авто ..затарився і повіз по магазинам .де контроль *по одному -два покупця * !
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Абсолютно правильно! Нужно лишь контролировать у продавцов наличие масок и перчаток. На рынке в меньше шансов заразиться, чем в супермаркетах, которые еще и цены начали накручивать!!!
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а покупатели по рядам с дистанцией полтора метра ходить торговаться будут ?
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А в магазинах вони її дотримуються? Вчора був у Варусі, пускали обмежену кількість людей, що не заважало ним скупчуватися у певних відділах.
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"какие именно рынки не должны функционировать во время карантина" Базар таких базарников.
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Рынки не хуже супермаркетов ,особенно на районах.Если заморозить транспорт,то двигун будет слабый.Только авто.Вообще-то для поддержания соблюдения карантина с 7до 23 на районах должны дежурить мусора.
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Поясніть мені, як так сталося, що всього рік тому, при "Баризі", в цьому самому місці, гречка коштувала 12 грн, а зараз - ось таке:

Продуктові ринки можуть знову відкрити, якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9462

Ви ж казали, що "хуже нє будєт"!
Ви ж мені казали, що прийдуть молоді і чесні професіонали!
Ви ж мені казали, що "кінець епохи бідності та жадібності")))
(с)

Продуктові ринки можуть знову відкрити, якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4288

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3046864.html
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Чому ж "був"? Й зараз залишається (дай йому бог здоров'я на довгі літа!) Продуктові ринки можуть знову відкрити, якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1517
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краще поясни чому до петі долар був по 18 а після петі по 25
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1. Поцікався купівельною спроможністю совкового рупля і німецької рейхсмарки до WW2 і під час активних бойових дій.
2. Хто тобі заважав тримати накопичення в іноземній валюті? Вухами хлоп-хлоп?
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А по суті питання можеш щось пробекати?
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Я вже відповів. Звернися до репетитора (будь-якого педагога-дефектолога), він знайде методику як тобі це пояснити на пальцях.
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Але чому Петя з Гонтаревою обвалили курс всього за два дні?
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Чому акушерка впустила тебе головою об кахель?
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Значить не можеш відповісти на просте питання. З тобою все ясно. )))
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Не люблю годувати тролів. І тупих зебілів. Мій ликбез платний. А грошові та харчові проблеми зебілів мене обходять. Я до них (тобто до вас) ставлюся як до щурів та голубів, які можуть розносити хвороби. І фізичні, і ментальні. Все, більше тебе не годуватиму. До речі, ти Male чи Female?
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закритивідкритизакритивідкрити,спочатку вивозять продукцію на зберігання потім знову завозять так усі збитки закладуть у відпускну ціну.
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Вам их придется открыть без всяких "если", как собственно и весь остальной бизнес
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Щоб підтримати хоч якось економіку під час коронавірусу, та самозайняти населення, що знаходиться на вимушеному простої в умовах самоізоляції та карантину, пропоную Державі розглянути можливість надання кредитів населенню та ОСББ за пільговими умовами на ремонти квартир, будинків, на підвищення енергоефективності або встановлення об"єктів альтернативної енергетики для домогосподарств.
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с ремонтом можно и подождать. Вот прямо приспичило!
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Споры вокруг эпидемии

- Ещё пара месяцев "карантина", и сотни тысяч потеряют работу, и, как следствие, средства к существованию.

- А-а-а! Ты видел, что в Италии творится! Горы трупов, люди падают на улицах!

- Люди, лишённые средств к существованию, начнут сбиваться в банды и грабить магазины, склады, зажиточные дома, преступность взлетит до небес.

- А-а-а! Люди в итальянских больницах лежат прямо в коридорах! Умерло целое поколение!

- Власть не сможет погасить ситуацию, начнутся голодные бунты, в результате и без того слабое государство развалится, наступит анархия, и вот тогда действительно умрут миллионы, но уже не от вируса.

- А-а-а! Через месяц в Киеве будут тысячи жертв эпидемии! Крематории захлебнутся от нагрузки! Умерших не будут успевать похоронить! Умрёт каждый третий!

- А ты не думал, что, может быть, можно перейти к более разумным мерам? Ну, расширить больницы, изолировать пенсионеров, закупить оборудование? А молодые пускай переболеют в лёгкой форме и получат иммунитет?

- А-а-а! Ты фашист поганый! Ты мечтаешь убить всех стариков, завалить Киев горами трупов - всё ради пары жалких гривен и права рыгать в кабаке! Будь пр*клят!

Макрон озвучил логичную, но непопулярную в условиях всеобщей паники вещь: любой строгий карантин - он до поры. Вакцину, дай Бог, выдадут на-гора через год-полтора.
Столько сидеть под домашним арестом - просто нереально. Если, конечно, не хочешь ухнуть прямиком в светлое средневековье.
Поэтому, говорит президент Франции, страны Европы рано или поздно вынуждены будут ослабить заградительный пыл.
В сущности, если спустя месяц-полтора после тотального локдауна заболеваемость не пошла на спад до минимума, значит, к чертям собачьим такой карантин - он не сработал.

Daniel Tchikin
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Сначала тупо закрыли всех под одну гребенку, а теперь о действующих санитарных нормах вспомнили? Это ваше счастье, что предприниматели вас по судам еще не затаскали. И, кстати, кто будет контролировать соблюдение санитарных норм? Неужели опять Аваков со своими ментами?
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рынки на открытом воздухе - самая безопасная торговля
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Ни в коем случае!!! Они альтернатива монопольными завышенным ценам на продукты в сети магазинов-помоек атб видного бывшего рыга и анала, а ныне соратника зэ-шмаркли и его банды зелёных мародеров - т-ща Буткевича, постоянно находящегося в Монако. Это прямая угроза благоденствию их преступного режима
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Не знаю где ты живешь, но у нас с в Днепре на "Озерке" (крупнейший рынок) цены были выше чем в АТБ который перед входом в нее же.
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Вот тут поржал. С каких это пор на рынках сего-то придерживались?
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Если сильно надо - заставят. Нужно только небольшое желание и твердость решений
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Краще не скупчення на ринках,
де продавці-орендатори економлять на оренді
площі прилавку..

Краще торгувати просто на вулицях, але в затишному місці..
Щоб відстань від одно продавця до іншого була
10-20 метрів
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Та до великої, вонючої, волохатої П.ЗДИ ці ваші потуги з штабами, карантином і тд. Місто близ самого кордону з Польщею. Карантин. Магазини працюють тільки продуктові, деякі на винос. Зайшов сьогодні в поліклініку (сильно травмував палець). Поліклініка обслуговує два райони. Екіпірувався распіратором, рукавичками, окулярами. Переживаю чи пустять взагалі (в нас же надзвичайна ситуація, операції відміняють, говорять щоб звертались тільки в особливо крайніх випадках) УЙ там плавав! Машин в дворі дофіга. На дверях оголошення "Карантин" з симтомами ГРВІ приймають в іншій частині будівлі. Захожу. Людей повно! Дистанція? А кукіш вам! Маски? .УЙ! (максимув в 6-8 людей бачив в масці, зі своєю екіпіровкою відчував себе піжоном) В коридорах суміш запахів лікарні в перемішку з потом. Вонь така, що через распіратор чути. Дуже сумніваюсь що там взагалі колись провітрювали. Повно молодих людей, за справками і тд. Повно пенсіонерів! Десь в кутках чути КХИ-КХИ. Звуки чхання. Так звані лікарі з медсестрами в масках, тільки маски ті не на обличчі, під бородою! Магазин по сусідству, каса обтягнута плівкою, продавець сидить в масці та рукавичках, пускають по троє максисум. Карантин в них .УКА! Надзвичайна ситуація .ЛЯДЬ!
P.S Головний лікар (чоловік непогано так забеспечений) цієї богодєльні, через інтернет просить скинутись на апарат ШВЛ! Декілька років тому, на території цієї ЦРЛ відкрили що? Правильно! Церкву .ЛЯДЬ! Церкву! Деякі лікарі та медсестри признавались, що на цей "храм" в них добровільно-примусово стягували певну суму. В холі клініки ящики стояли "На храм"! Апарат ШВЛ? Та науй нада! Церква! Во шо треба.
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Идиот этот ляшко, типичный бюрократ который не за что не отвечает. Сейчас тепло, масок в продаже нет, супермаркеты могут организовать торговлю на улице, в палатках, или ларьках, это легче контролировать и больше шансов что правила будут соблюдаться, так же на открытом пространстве меньше вероятность для заражений. Рынки нельзя открывать.
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Ну не ужели? Там открытое пространство, в отличии от супермаркетов и воздух.

Они думают вообще чем-то. Ни людям распродать я ни другим скупиться.
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Никакие перчатки-маски продавца не спасут покупателя - идиота!
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Через эту маску продавец не спасётся. А станет разносчиком вируса.
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Еще немножко полялякают, не открывая, и уже нечего будет открывать!
Открыть когда-то и откроют, да торговать будет уже некому!. Молочный ряд закрыт, негде нормальный творог и сметану купить! Ну не пойду я в ваш супермаркет, не надейтесь.
В той же Европе, все из супермаркетов, а онко зашкаливает, и это при контроле качества.
И кстати, не ждите взрыва заболеваний на коронавирус! У нас большая часть населения уже им переболела, у нас просто тестов не было! Снимайте этот карантин, не добивайте экономику, а то скоро нечего будет дерибанить...
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я за при одном условии которое базарники выполнить не смогут ------------- наличии у каждого накладных на ВЕСЬ ИХ ТОВАР , что ,почем , и откуда ---- это они выполнить не смогут при том что как раз это и есть необходимое условие для реализации !!!!!
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давно пора! бо барижота з атб вже просто заї....
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А Гепе похеру ,как работали его рынки в Харькове ,так и работают
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Тут питання в зовсім іншому. Базарні вже обійшли цю заборону їм до задниці всі ці рішення влади. Торгівці об'єдналися і почали інтернет торгівлю з доставкою до дверей. Все досить цивільно, рукавички та маски. Тепер взвили власникі базарів і торгівельних мереж. Для когось торгівельні раби, а для когось конкуренти почали виходити з під контролю. Ніякого піклування про народ в діях влади немає.
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У нашої приятельки є знайомий дядечко із села, який і до карантину регулярно привозив на продаж чисті продукти. І зараз продовжує привозити, приятелька домовилася щоби вона була першою на його маршруті. Зі слів приятельки, машинка-універсал у дядечка показово чиста. Ми з дружиною "підсіли на хвіст" і більшість "базарних" проблем закрили.
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Поясніть тим кієвскім імбецилам що продавцям ринку треба чимось добратись на базар і бажано привезти товар.
***** у світі даааавно пандемія ідіотизму і ніхто нею не переймається ,чекають коли їх чорною волохатою накриє!
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