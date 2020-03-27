 Продуктові ринки можуть знову відкрити, якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
Зокрема планується переглянути питання роботи продуктових ринків.
"Розглядаємо питання продуктових ринків: якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, то частина зможе працювати. Сьогодні ми його розглянемо на штабі. Сьогодні буде рішення про те, які саме ринки не мають функціонувати під час карантину", - сказав Ляшко.
За його словами, влада розуміє важливу роль питання забезпечення населення продуктами, харчової безпеки.
Ви ж казали, що "хуже нє будєт"!
Ви ж мені казали, що прийдуть молоді і чесні професіонали!
Ви ж мені казали, що "кінець епохи бідності та жадібності")))
(с)
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3046864.html
2. Хто тобі заважав тримати накопичення в іноземній валюті? Вухами хлоп-хлоп?
- Ещё пара месяцев "карантина", и сотни тысяч потеряют работу, и, как следствие, средства к существованию.
- А-а-а! Ты видел, что в Италии творится! Горы трупов, люди падают на улицах!
- Люди, лишённые средств к существованию, начнут сбиваться в банды и грабить магазины, склады, зажиточные дома, преступность взлетит до небес.
- А-а-а! Люди в итальянских больницах лежат прямо в коридорах! Умерло целое поколение!
- Власть не сможет погасить ситуацию, начнутся голодные бунты, в результате и без того слабое государство развалится, наступит анархия, и вот тогда действительно умрут миллионы, но уже не от вируса.
- А-а-а! Через месяц в Киеве будут тысячи жертв эпидемии! Крематории захлебнутся от нагрузки! Умерших не будут успевать похоронить! Умрёт каждый третий!
- А ты не думал, что, может быть, можно перейти к более разумным мерам? Ну, расширить больницы, изолировать пенсионеров, закупить оборудование? А молодые пускай переболеют в лёгкой форме и получат иммунитет?
- А-а-а! Ты фашист поганый! Ты мечтаешь убить всех стариков, завалить Киев горами трупов - всё ради пары жалких гривен и права рыгать в кабаке! Будь пр*клят!
Макрон озвучил логичную, но непопулярную в условиях всеобщей паники вещь: любой строгий карантин - он до поры. Вакцину, дай Бог, выдадут на-гора через год-полтора.
Столько сидеть под домашним арестом - просто нереально. Если, конечно, не хочешь ухнуть прямиком в светлое средневековье.
Поэтому, говорит президент Франции, страны Европы рано или поздно вынуждены будут ослабить заградительный пыл.
В сущности, если спустя месяц-полтора после тотального локдауна заболеваемость не пошла на спад до минимума, значит, к чертям собачьим такой карантин - он не сработал.
Daniel Tchikin
Открывают- зрада.
де продавці-орендатори економлять на оренді
площі прилавку..
Краще торгувати просто на вулицях, але в затишному місці..
Щоб відстань від одно продавця до іншого була
10-20 метрів
P.S Головний лікар (чоловік непогано так забеспечений) цієї богодєльні, через інтернет просить скинутись на апарат ШВЛ! Декілька років тому, на території цієї ЦРЛ відкрили що? Правильно! Церкву .ЛЯДЬ! Церкву! Деякі лікарі та медсестри признавались, що на цей "храм" в них добровільно-примусово стягували певну суму. В холі клініки ящики стояли "На храм"! Апарат ШВЛ? Та науй нада! Церква! Во шо треба.
Они думают вообще чем-то. Ни людям распродать я ни другим скупиться.
Открыть когда-то и откроют, да торговать будет уже некому!. Молочный ряд закрыт, негде нормальный творог и сметану купить! Ну не пойду я в ваш супермаркет, не надейтесь.
В той же Европе, все из супермаркетов, а онко зашкаливает, и это при контроле качества.
И кстати, не ждите взрыва заболеваний на коронавирус! У нас большая часть населения уже им переболела, у нас просто тестов не было! Снимайте этот карантин, не добивайте экономику, а то скоро нечего будет дерибанить...
***** у світі даааавно пандемія ідіотизму і ніхто нею не переймається ,чекають коли їх чорною волохатою накриє!