 На закупівлю засобів індивідуального захисту і реактивів для лабораторій виділено 200 млн грн, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві в п'ятницю.
"Виділено близько 200 млн грн для закупівлі ЗІЗ, реактивів для лабораторій. Достатньо в таких умовах бути не може, оскільки потреба постійно зростатиме. Найближчим часом ми забезпечимо першу хвилю ЗІЗ", - сказав він.
За словами Ляшка, планується оновити матеріально-технічну базу в лікарнях, зокрема апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).
"Апарати ШВЛ є в інфекційних відділеннях або лікарнях, тих, які будуть першими приймати хворих на коронавірусну хворобу - їх близько 350. У перепрофільованих лікарнях - близько 3,5 тис. Також можуть використовуватися ШВЛ, які є в операційних, де проводили планові операції. Ми працюємо над тим, щоб оновити матеріально-технічну базу, в тому числі ШВЛ. Нещодавно президент звернувся до закордонних виробників, щоб вони передбачили квоту для України. Крім того, допомагають багато людей, передають апарати", - сказав головний санлікар.
Він також підкреслив, що вітчизняні виробники налагодили виробництво ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу. "Таких виробників три - НАМНУ та дві приватні компанії. Вітчизняні виробники розширюють виробництво для забезпечення 2 млн досліджень ПЦР", - сказав Ляшко.
За його словами, утилізація ЗІЗ здійснюється за особливим порядком: після використання всіх їх знезаражують дезінфікуючим засобом, після чого передають на утилізацію установам, у яких є відповідна ліцензія.
Уж он и его штаб остановят короновирус, ага ждите...
Щодо лікування звертайтесь до Ємця, якщо звісно він з ранку вже не бухий у дупель.
И эта старая падла имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. ЗЕлёные человечки программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть"...!!!
Ні це брехня. Супрунка противник страхової медицини, особливо приватного страхування. Це довбана соціалістка. Через таких як вона, Італія і решта Європи платять таку страшну ціну, бо "соціалізм" вбиває медицину.
сегодня пятница,Николаев,масок в аптеках НЕТ НИГДЕ
зато были в "трёшке" по 20,0
это с"ука КАК????
Разве, что маски-шоу
ведь клоуны руководят государством
До речі рівно 100 років тому...
А по чому зараз закупляти будемо???
Мені в аптеці запропонували по 25 гривень...
СБУ! Агов!
кто то конкретно сядет и на долго, это и к гадалке не ходи. надеюсь бубочка и его тупая шобла будет в первых рядах, по приколу пришли к власти, надеюсь по приколу сядете лет на 10))))))
Этот фонд является типичным обманом и манипуляцией.
В бюджете есть утвержденный фонд на случай чрезвычайных ситуаций - 118 млн. гривен и есть деньги которые распределяются решением РНБО, которые хранятся на счетах аппарата Офиса президента. Сумма находящаяся там - 17, 068 млрд. гривен. Этого вполне достаточно на основные мероприятия безо всякого секвестра бюджета. Кстати Счетной Палате Украине не мешало бы проверить на какие цели потратил Зеленский почти 3 млрд. гривен с этого счета.