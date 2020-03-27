 На закупівлю засобів індивідуального захисту і реактивів для лабораторій виділено 200 млн грн, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві в п'ятницю.

"Виділено близько 200 млн грн для закупівлі ЗІЗ, реактивів для лабораторій. Достатньо в таких умовах бути не може, оскільки потреба постійно зростатиме. Найближчим часом ми забезпечимо першу хвилю ЗІЗ", - сказав він.

За словами Ляшка, планується оновити матеріально-технічну базу в лікарнях, зокрема апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

"Апарати ШВЛ є в інфекційних відділеннях або лікарнях, тих, які будуть першими приймати хворих на коронавірусну хворобу - їх близько 350. У перепрофільованих лікарнях - близько 3,5 тис. Також можуть використовуватися ШВЛ, які є в операційних, де проводили планові операції. Ми працюємо над тим, щоб оновити матеріально-технічну базу, в тому числі ШВЛ. Нещодавно президент звернувся до закордонних виробників, щоб вони передбачили квоту для України. Крім того, допомагають багато людей, передають апарати", - сказав головний санлікар.

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Він також підкреслив, що вітчизняні виробники налагодили виробництво ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу. "Таких виробників три - НАМНУ та дві приватні компанії. Вітчизняні виробники розширюють виробництво для забезпечення 2 млн досліджень ПЦР", - сказав Ляшко.

За його словами, утилізація ЗІЗ здійснюється за особливим порядком: після використання всіх їх знезаражують дезінфікуючим засобом, після чого передають на утилізацію установам, у яких є відповідна ліцензія.