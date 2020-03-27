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 На закупівлю засобів індивідуального захисту і реактивів для лабораторій виділено 200 млн грн, - головний санлікар Ляшко

Нині на закупівлю засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) в Україні виділено близько 200 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві в п'ятницю.

"Виділено близько 200 млн грн для закупівлі ЗІЗ, реактивів для лабораторій. Достатньо в таких умовах бути не може, оскільки потреба постійно зростатиме. Найближчим часом ми забезпечимо першу хвилю ЗІЗ", - сказав він.

За словами Ляшка, планується оновити матеріально-технічну базу в лікарнях, зокрема апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

"Апарати ШВЛ є в інфекційних відділеннях або лікарнях, тих, які будуть першими приймати хворих на коронавірусну хворобу - їх близько 350. У перепрофільованих лікарнях - близько 3,5 тис. Також можуть використовуватися ШВЛ, які є в операційних, де проводили планові операції. Ми працюємо над тим, щоб оновити матеріально-технічну базу, в тому числі ШВЛ. Нещодавно президент звернувся до закордонних виробників, щоб вони передбачили квоту для України. Крім того, допомагають багато людей, передають апарати", - сказав головний санлікар.

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Він також підкреслив, що вітчизняні виробники налагодили виробництво ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу. "Таких виробників три - НАМНУ та дві приватні компанії. Вітчизняні виробники розширюють виробництво для забезпечення 2 млн досліджень ПЦР", - сказав Ляшко.

За його словами, утилізація ЗІЗ здійснюється за особливим порядком: після використання всіх їх знезаражують дезінфікуючим засобом, після чого передають на утилізацію установам, у яких є відповідна ліцензія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184770
 
 
 Топ коментарі
 
тупая говорящая голова - Ляшко, от которого вообще ничего не зависит и который заточен только врать и воровать...
Уж он и его штаб остановят короновирус, ага ждите...
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в начале недели оно отчиталось - маски есть везде в регионах
сегодня пятница,Николаев,масок в аптеках НЕТ НИГДЕ
зато были в "трёшке" по 20,0
это с"ука КАК????
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наивность, граничащая с тупостью )
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тупая говорящая голова - Ляшко, от которого вообще ничего не зависит и который заточен только врать и воровать...
Уж он и его штаб остановят короновирус, ага ждите...
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Вже тупішого за Ємця в нашій історіі не було :
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Ляшко, а кто будет закупать аппараты ИВЛ для всех украинских больниц? Число зараженных растет каждый день. Чего вы ждете? Народ у вас спросит где аппараты и почему их родные погибают без адекватного лечения. Короновирус растет по экспоненциальной нарастающей, коронавирус в первую очередь поражает легкие, требует аппаратного лечения, а вы сидите сиднем и в носу ковыряетесь с доктором смерть Емцем и геноцидой Зеленским..Ау! Просыпайтесь.
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Він санітарний лікар, його роботи не лікувати, а запобігати поширенню епідемії.
Щодо лікування звертайтесь до Ємця, якщо звісно він з ранку вже не бухий у дупель.
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Его выставляют каждый день болтать в телевизор, пусть значит говорит про всю медицину, а Емцу говорить нельзя, у него сразу про трупы, он днище хуже некуда.)
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А давайте я вам про медицину розкажу? Я маю таке саме відношення до лікування хворих, як і він - ніяке! Це просто наочно показує, наскільки наші люди не розуміють побудови державних інституцій, що їх оточують, але при цьому, мають право вибору... От і довибирались.
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Емец заявил, что людей старше 65 лет можно считать трупами. Деньги на них тратить не нужно.
И эта старая падла имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. ЗЕлёные человечки программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть"...!!!
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при Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие.

Ні це брехня. Супрунка противник страхової медицини, особливо приватного страхування. Це довбана соціалістка. Через таких як вона, Італія і решта Європи платять таку страшну ціну, бо "соціалізм" вбиває медицину.
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Має бути система, коли гроші виділяємі на лікування пацієнта прив'язані до його вкладу у загальний казан. Інакше, воно працювати не буде. Навіщо багато туди давати (платити податки) якщо для тебе особисто, це нічого не змінює? Альтруїстів у світі одиниці, а решту 99% потрібно заохочувати зрозумілими для них речами.
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Сенсация!!! Деньги выделенные на здравоохранение не украли, а потратили по назначению.
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в начале недели оно отчиталось - маски есть везде в регионах
сегодня пятница,Николаев,масок в аптеках НЕТ НИГДЕ
зато были в "трёшке" по 20,0
это с"ука КАК????
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Какие маски? их как не было так и не будет...
Разве, что маски-шоу
ведь клоуны руководят государством
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а хто вам казав, що вони будуть в усіх регіонах задарма? Є по 20 грн? значить є!
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А фельдшер кРадуцкий вернул навар в Госказну за вывезеннные и проданные маски в период пандемии?!? И этот коррупционер до сих пор возглавляет комитет "Здоровье нации" (обхохочешься,млять) Эй, ЗЕля, весна пришла...
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Это полумеры. Это пассивная защита. А нужны активные агрессивные согласованные разработки по дезактивации вируса. Это по сути сеть лаборатирий биохакинга. Нужен инструмент обезвреживающий вирус и.... это не вакцина....нужно, то, что его пожирает!!!!
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Не простіше закупити аналізи у приватних лабораторіях, де є ці реактиви? Чи хтось думає, що коли держава/чиновники купують виходить дешевше?
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Судя по статистике результат будет таким же, как и при полном отсутствии карантина и применении только масок в качестве защитных средств. Но затраты, конечно, будут неизмеримо выше. Хочу напомнить, что в одной из двух текущих пандемий (чумы и ВИЧ/СПИД), в последней число погибших превышает 25 миллионов, а заболевших 55 миллионов, причем смертность 100%, лекарства нет, можно только продлить жизнь, но не вылечить. Так что деньги - на ветер.
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ВІЛ 25 лямів зібрав за багато десятиліть, а ця зараза, може їх за місяці зібрати. До того ж , не зрозуміло чи радіти тим хто перехворів. Пишуть, що деякі з вилікуваних у Італії потребують пересадки легень. Сама дешева це в Індії 30к $... і це була до пандемії... для більшості це = смерті.
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История не знает сослагательного наклонения. За короткое время (18 месяцев) испанским гриппом переболели 500 млн чел., а погибло 50 млн. чел, что составляет 30% и 3% тогдашнего населения.
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Так, тому ВІН на його фоні - ніщо.
До речі рівно 100 років тому...
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По чому розпродали стратегичний запас масок???
А по чому зараз закупляти будемо???
Мені в аптеці запропонували по 25 гривень...
СБУ! Агов!
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страной правят не пуганные идиоты. в стране уже пошла гулять зараза в полный рост, а ни масок, ни защитных костюмов, ни очков,ни респираторов, ни дезинфицирующих средств по нормальным ценам масово нет и в помине. потому что правящие долбоебы кроме как пи*деть на камеру ,нифига не умеют. у этих имбецилов нет опыта управления даже занюханым жеком, не то что страной. гребанные правящие уроды завезли 100 000 потенциально зараженных со всех уголков мира в не подготовленую нищую страну с разваленной медициной и уничтоженной противоэпидемической системой.
кто то конкретно сядет и на долго, это и к гадалке не ходи. надеюсь бубочка и его тупая шобла будет в первых рядах, по приколу пришли к власти, надеюсь по приколу сядете лет на 10))))))
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Привезли в Харьков маски из Китая стоило 15-20 грн штука ,привезли по 23
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ВСЕГО ТО?
Этот фонд является типичным обманом и манипуляцией.
В бюджете есть утвержденный фонд на случай чрезвычайных ситуаций - 118 млн. гривен и есть деньги которые распределяются решением РНБО, которые хранятся на счетах аппарата Офиса президента. Сумма находящаяся там - 17, 068 млрд. гривен. Этого вполне достаточно на основные мероприятия безо всякого секвестра бюджета. Кстати Счетной Палате Украине не мешало бы проверить на какие цели потратил Зеленский почти 3 млрд. гривен с этого счета.
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200 млн грн это получается всего 5 грн на каждого жителя Украины. Окуенная сумма! Интересно, сколько выделено госсредств для защиты от коронавируса депутанов зрады?
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