Про це повідомила маріонетка Кремля, "глава управління Росспоживнагляду щодо Криму і Севастополя" Наталя Пеньковська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Всі хворі – жителі Криму, які повернулися з неблагополучної щодо коронавірусу країни. З них 6 осіб – члени двох різних сімей, які здійснювали подорож на одному і тому ж круїзному лайнері "Беліссімо" в ОАЕ. Одна людина також відвідувала ОАЕ, здійснювала туристичну подорож на круїзному лайнері, що слідував за іншим маршрутом. Таким чином, станом на сьогодні з 14 підтверджених випадків захворювання 10 осіб і члени їхніх сімей перебували на лайнері "Беліссімо". Тобто всі випадки завезені", – підкреслила Пеньковська.

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За її словами, всі нові виявлені хворі госпіталізовані в інфекційні відділення лікарень Криму і перебувають в окремих боксах. На цей момент стан всіх хворих задовільний, перебіг захворювання безсимптомний.

"Визначено коло контактних осіб. Особи з-поміж близьких контактів – госпіталізовані в інфекційні відділення, особи з числа віддалених контактів – перебувають під медичним наглядом за місцем проживання на ізоляції. Організовано лабораторне обстеження зазначених осіб", – зазначила Пеньковська.