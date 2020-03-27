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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Окупанти заявили про 7 нових випадків коронавірусу в Криму: загальна кількість інфікованих зросла до 14

В окупованому Криму за минулу добу зареєстровано сім нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Таким чином, загальна кількість хворих досягла 14 осіб.

Про це повідомила маріонетка Кремля, "глава управління Росспоживнагляду щодо Криму і Севастополя" Наталя Пеньковська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Всі хворі – жителі Криму, які повернулися з неблагополучної щодо коронавірусу країни. З них 6 осіб – члени двох різних сімей, які здійснювали подорож на одному і тому ж круїзному лайнері "Беліссімо" в ОАЕ. Одна людина також відвідувала ОАЕ, здійснювала туристичну подорож на круїзному лайнері, що слідував за іншим маршрутом. Таким чином, станом на сьогодні з 14 підтверджених випадків захворювання 10 осіб і члени їхніх сімей перебували на лайнері "Беліссімо". Тобто всі випадки завезені", – підкреслила Пеньковська.

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За її словами, всі нові виявлені хворі госпіталізовані в інфекційні відділення лікарень Криму і перебувають в окремих боксах. На цей момент стан всіх хворих задовільний, перебіг захворювання безсимптомний.

"Визначено коло контактних осіб. Особи з-поміж близьких контактів – госпіталізовані в інфекційні відділення, особи з числа віддалених контактів – перебувають під медичним наглядом за місцем проживання на ізоляції. Організовано лабораторне обстеження зазначених осіб", – зазначила Пеньковська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184769
 
 
 Топ коментарі
 
ну шо вам посоветовать? (от все души?)))
больше гуляйте на свежем воздухе (маска не обязательна)
больше пейте воды (днепровской шиш вам)
больше камней с неба (и в Керченский мост кометой)
и радостно умереть в родной говени (как мечталось)
ну и традиционное - денег нет но вы держитесь и хорошего вам настроения... приветмедвед
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я думаю, в Крыму нужно срочно провести массовый Крестный ход с причастиями, и сразу же Бессмертный полк с хоругвиями, и тогда Крым можно будет заселять новой партией оленей с Дальнего Востока..
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Еще им надо поставить там огромный холодильник, понизить температуру и засеять ягель. Для оленей. Оккупанты заявили о 7 новых случаях коронавируса в Крыму: общее количество инфицированных выросло до 14 - Цензор.НЕТ 4382
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я думаю, в Крыму нужно срочно провести массовый Крестный ход с причастиями, и сразу же Бессмертный полк с хоругвиями, и тогда Крым можно будет заселять новой партией оленей с Дальнего Востока..
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Еще им надо поставить там огромный холодильник, понизить температуру и засеять ягель. Для оленей. Оккупанты заявили о 7 новых случаях коронавируса в Крыму: общее количество инфицированных выросло до 14 - Цензор.НЕТ 4382
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Случаев там не 14, а 1400, кацапам верить - себя не уважать.
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ну шо вам посоветовать? (от все души?)))
больше гуляйте на свежем воздухе (маска не обязательна)
больше пейте воды (днепровской шиш вам)
больше камней с неба (и в Керченский мост кометой)
и радостно умереть в родной говени (как мечталось)
ну и традиционное - денег нет но вы держитесь и хорошего вам настроения... приветмедвед
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а еще все кримчанам Украина посилает иконку путина (с инструкцией куда и как прикладивать)...

как помощь в борьбе с вирусом...
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Ну да ,а остальных отправили на карантин в Керченские катакомбы.
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Готовьтесь к туристическому сезону, нечего панику разводить.
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і,до речі..путін оголосив тиждень відпочинку..
Якраз в Крим можна...
всі решта країни авіасполучення дуже обмежене.. Окупанти заявили про 7 нових випадків коронавірусу в Криму: загальна кількість інфікованих зросла до 14 - Цензор.НЕТ 6151
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решта 500 інфікованих записано "внебольничная пневмония"..
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В них вже більше 1000 з пневмонією, але то таке, сезонне. Як не цінили людського життя 1000 років назви так і залишилися дикунами.
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все передохнем , зато у нас НАТЫ не будет
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Яких нафіг 14 ? Вірус в Криму вже набув ознак деокупації 😁👍
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Как бы это не было противно, но их надо заносить в статистику от Украины.
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