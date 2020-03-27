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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Дев'ять випадків захворювання на COVID-19 підтверджено у Вінницькій області, - ОДА

У Вінницькій області станом на ранок п'ятниці COVID-19 діагностовано вже у 9 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.

"На території Вінницької області зареєстровано 42 підозри на COVID-19. У 27 випадках діагноз лабораторно не підтверджено, в 9 випадках виявлено коронавірус, зокрема в 1 дитини. Зразки матеріалів ще від 6 хворих досліджуються.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровано: місто Вінниця - 7, Вінницький район – 1, місто Ладижин – 1", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за попередню добу термінові повідомлення про підозру на захворювання надійшли із Бершадського, Вінницького, Іллінецького, Жмеринського, Томашпільського, Чернівецького районів.

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Обласний лабораторний центр отримав за лінією гуманітарної допомоги 18 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Як повідомлялося раніше, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184767
 
 
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Работа штаба во главе с главным санврачём Ляшко по борьбе с короновирусом подтверждает свою эффективность
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Заробитчане дезертыры вирусологы началы дейчтвовать!ПИТОРАСЫ!
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кацап,качай в питорашке,здесь есть кому без тебя...иди *****
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***** марув застряла в своей любимой рашке
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Посмотрите версию дипломированного фармаколога и провизора откуда взялся COVID-19 на Сотник ТВ "КРЕМЛЬ В НОКДАУНЕ" с 26 мин.
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