 Дев'ять випадків захворювання на COVID-19 підтверджено у Вінницькій області, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.
"На території Вінницької області зареєстровано 42 підозри на COVID-19. У 27 випадках діагноз лабораторно не підтверджено, в 9 випадках виявлено коронавірус, зокрема в 1 дитини. Зразки матеріалів ще від 6 хворих досліджуються.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровано: місто Вінниця - 7, Вінницький район – 1, місто Ладижин – 1", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за попередню добу термінові повідомлення про підозру на захворювання надійшли із Бершадського, Вінницького, Іллінецького, Жмеринського, Томашпільського, Чернівецького районів.
Обласний лабораторний центр отримав за лінією гуманітарної допомоги 18 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Як повідомлялося раніше, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусної хвороби COVID-19