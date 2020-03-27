 При лікарнях створять спецбригади для тестування на коронавірус вдома, - Ляшко

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, бригада буде відбирати у хворих зразки на проведення досліджень у вірусологічній лабораторії.

"Як голова з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, я дав доручення створити всім при центральних районних лікарнях мобільні бригади, які будуть складатися з водія і медпрацівників, щоб на виклики сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги або інших медпрацівників, щоб ця бригада приїжджала додому до людей, у яких буде підозра на коронавірус, для забору зразків для проведення досліджень у вірусологічній лабораторії. Це зменшить мобільність людей, які мають симптоми коронавірусної хвороби, і це зменш необхідність відвідувати або сімейного лікаря, або інший заклад охорони здоров'я, щоб здати аналіз", - заявив Ляшко.

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За його словами, МОЗ повідомить контактні телефони для виклику спецбригад найближчим часом. Ляшко нагадав, що у разі появи симптомів захворювання громадяни передовсім мають зателефонувати сімейному лікарю.