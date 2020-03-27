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 "Найбільше хворіють люди віком від 30 до 49 років": МОЗ оприлюднило вікову статистику інфікованих коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило вікову статистику інфікованих коронавірусом.

Цю статистику озвучив на брифінгу в п'ятницю головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше хворіють люди у віці від 30 до 49 років, майже 38% від усіх захворілих", - повідомив він.

Вік хворих:

  • до 18 - 9%
  • 18-29 - 17%
  • 30-49 - 38%
  • 50-65 - 30%
  • 65+ - 6%

"Це свідчить про те, що старша вікова група прислухається до порад Міністерства охорони здоров'я, уряду, виконує карантинні заходи, обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, яка нависла над Україною і всім світом", - прокоментував Ляшко ці дані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ немає випадків захворювання на COVID-19: 157 військовослужбовців перебувають на ізоляції, - Командування Медсил

Станом на ранок 27 березня в Україні виявили 218 випадків коронавірусної інфекції. П'ятеро людей померли, четверо вилікувалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184762
 
   
 Топ коментарі
 
Те кому 18-49 просто больше путешествовали - а у пенсов денег на это нет...
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Это говорит о том, что в Украину вернулась активная часть населения.
Увы, уже зараженная.
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"18-29 - 17%; ... 30-49 - 38% ... 50-65 - 30%" - понятно, це саме та категорія, яка найбільше шастає по закордонам...
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Те кому 18-49 просто больше путешествовали - а у пенсов денег на это нет...
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И путешествовали и работают, общаются больше, поэтому и заражаются.
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Всё верно. Пока что практически все заболевшие верулись из-за границы
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и та бабушка из Конотопского района ?
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Она "народный целитель" и могла подцепить у кого угодно.
То же самое можно сказать о инфицированных священниках.
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говорили же что в деревне есть люди которые вернулись с польши
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та в деревне может и есть,

а в селе ?
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кому тесты делают, тот и болеет.

делали бы тесты исключительно младенцам - болели бы исключительно младенцы
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аще пенсіонерам тупо не проводять тестування .. -на молодих не вистачає...

тому -"ГРВІ"...((
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Ну и еще наибольшее количество пох@истов в этой возрастной категории .
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В Украине, к сожелению, не так много тех, кому за 65 лет. И к тому же тестов очень мало, стариков наверняка не тестируют массово. В Кировоградской области тесты только в областной больнице.
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поправлюсь - на весь город Кировоград, а не область.
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Это говорит о том, что в Украину вернулась активная часть населения.
Увы, уже зараженная.
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Это не говорит ни о чем.Тестов нет.Есть вип палаты.Если это реальный вирус,то мы с нашей медициной заболеем все.Если это не очень страшный вирус,то это будет просто прогулка.Узнаем позже.
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"18-29 - 17%; ... 30-49 - 38% ... 50-65 - 30%" - понятно, це саме та категорія, яка найбільше шастає по закордонам...
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працю- активна ...- несе основний тягар відповідальності !!!! що не розуміти
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Расстрелять всех...(типа министр Йемец)...
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Сралин бы так и поступил, а что советские бабы еще нарожают
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Странная какая статистика.И только во всем мире статистика говорит о том,что возраст заболевших,это люди за 68/70 лет + те,у кого хронические болезни (тот же возраст +(-))
Или это спец.статистика только по Украине?И касается тех,кто может выйти против зеленых макак?Похоже на то,да.
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Це "перші" заражені,вони в основному ті,що приїхали з-за кордону,тому вікова категорія така.Літні люди в групі ризику зараження від "перших".Ця картина,і як спрацював чи не спрацював карантин буде видна дуже скоро
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Там пишеться, про смертність. Хворіють всі, але помирають саме слабкі і застарілі організми. Вибачте за організми, бо то все люди.
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"Хворіють всі, але помирають саме слабкі і застарілі організми" Це далеко не факт. Не займайтесь самозаспокоєнням.
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статистика в Україні -наслідок "особливостей тестування"..
враховубючи ще те,що половина тестів -ФУФЛОМІЦИНИ...(чутливість,наприклад,не 80,а 30-ть Як у привезених Кличко)...
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То одне говорять то друге..Ви вже там визначться якось!
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Це українська специфічна статистика ПОЧАТКУ епідемії. Більшість хворих у нас - ті, що заразилися за кордоном. Просто у цьому віці люди більше іздять за кордон аніж у більш похилому.
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А какие возрастные категории чаще умирают?
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так интерпретировать данные могут только идиоты... у нас министерство здравохранения - это министерство идиотов....
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а какие возрастные категории нам притаранили это счастье?
ибо внутри страны могут заражаться любые категории
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Вот именно эти категории и притарабанили. Пожилые люди добавятся дальше и исправят статистику.
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Дебилоиды
30-49 - 38% охват в 19 лет в среднем по 2% на год
50-65 - 30% охват в 15 лет и тоже в среднем по 2% на год
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Хотя, если строго посчитать, 50-летние и 65 летние входят во вторую группу, те там охват 1 16 лет. соответственно
30-49 - 38% охват в 20 лет в среднем по 1,9 % на год
50-65 - 30% охват в 16 лет и тоже в среднем по 1.875 на год

все-таки незначительно больше заболевших в диапазоне 30-49, но я бы дал вывод, что в рамках погрешности заболеваемость этих двух групп одинакова.
ПС тут довольно маленькая общая группа заболевших (для страны это хорошо, а для подсчетов плохо)
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Там ще треба поділити на відсоток, який ці вікові групи мають у розподілі по вікових групах.
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Коронавирус LIVE, [26.03.20 23:33]
‼️⚡️Весь мир продолжает (https://mdza.io/igqhPHELdIs) борьбу с коронавирусом, а Роскомнадзор продолжает борьбу с фейками о коронавирусе
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‼️🇫🇷 Подросток умер от COVID19
Впервые во Франции - 16-летний пациент скончался в парижском регионе, у него не было никаких хронических болезней, подтвердил министр здравоохранения Франции.
Что там по статистике рисованной из Китая, что молодым нечего боятся?
Ну-ну верьте дальше, ходите без масок и гуляйте по больше.
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не тільки заробітчан, а й просто працездатного віку. Плюс ця категорія дуже любить спілкуватись.
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Це тому, що зараз тільки початковий етап епідемії в Україні. Це ті, хто його сюди привіз, а ось далі хвороба своє наздожене...
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а звідки ж Ти такий вумний,що відаєш про початок і кінець епідемії???Можливо Тобі сам "родитель епидемии " особисто задзвонив. і розказав про етапи...???
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ні, достатньо логічно помислити. Та це, вочевидь, не до вас. Так же ж?))
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для того,щоб сіяти страх і паніку , теж потрібна логіка ,котра переслідує певну мету і має тих,хто визначає і мету і цілі...і це теж вочевидь і про вас.Так же ж?)) "Найбільше хворіють люди віком від 30 до 49 років": МОЗ оприлюднило вікову статистику інфікованих коронавірусом - Цензор.НЕТ 6150
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для того щоб сіяти паніку потрібно лише два рази в день волати про зростаючу кількість інфікованих, та казати що "худшее у вас впереди", що саме і робить влада. Коли люди чують такі заяви від керівництва країни, а потім ідуть в аптеку купити засоби захисту, і бачать на дверях аптек накліяні плакати "Масок НЕТ", то тоді і починається паніка і роздратування.. А потім і народні повстання, кровопролиття. З логікою в мене все ОК. З масками хєрово..
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все буде добре тільки не для всіх ,Маски обіцяють,,,
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те, що обіцяють ну дуже важко начепити на ніс та рот, погодьтесь.
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Плюс ко всему - просто пенсионеров меньше проверяют , чем людей среднего возраста . "Найбільше хворіють люди віком від 30 до 49 років": МОЗ оприлюднило вікову статистику інфікованих коронавірусом - Цензор.НЕТ 3597 .
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Логично - дети и пенсы сидят дома, взрослые вынуждены работать. Надо ли говорить что шансы заразиться сидя дома на порядок меньше..
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Где статистика о смертности уже привитых людей Ваксигрипом и аналогами осенью 2019 года? Почему никто не говорит об этом? Почему не ведут статистику?
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тому що молодшим "море по коліно". Та й найбільш мобільні люди цього віку. Багато зв"язків, переміщень, зустрічей.
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до 18 - 9%
18-29 - 17%
30-49 - 38%
50-65 - 30%
65+ - 6%

Так всё таки из этих цифр получается, что больше всех болеют 50-60ти летние. 6% по каждому году рождённых с 1970 по 1975 год.
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Это свидетельствует лишь о том, что подавляющее число заболевших в Украине - это те, кто подхватил вирус, будучи за границей. А у нас пенсионеры, к сожалению, "в булочную на такси не ездят".
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это так же сведетельствует о том, что Ляшко идиот, который занимает не свое место
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Картина более-менее прояснится только после того когда в Украине начнется поголовное тестирование, как в Германии. Сейчас же - это довольно условные показатели.
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Скорее всего поголовное тестирование в Украине не начнется никогда из за нехватки средств
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Точно, не всем еще министрам новые мерсы купили.
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страшніше за вірус це пандемія страху та паніки. Замість того, щоб якісь реальні заходи робити, керівництво країни тільки сіє страх серед населення. Ідіоти, не розуміють, що страх та паніка це навіть страшніше ніж лють та жага свободи. Переляканий народ здатен на страшні дії. Це те, про що у 2014-му казав Турчинов, коли вони більше ніж війни боялись паніки та хаосу. От коли почнеться реальний колапс з ліками, з харчами, з грошима, от тоді вже ситуація стане некерованою. Тільки військові зможуть заспокоїти перелякане населення.. А військові наші зараз на сході, захищають країну. На два фронти їх не вистачить. Не да Господь такому сценарію стати реальністю.
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Я звичайно не спеціаліст, але мені здається що робити статистику на 150 випадках то тупо і безграмотно, зараз основна частка це ті хто робив чи мандрував за кордоном. А там мало тих кому за 60 і які подалися в мандри чи на будівництвах в Польщі працюють.
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така статистика надає мало інформації..

значно цікавіше знати про джерела зараження
відносно віку
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"Больше всего болеют в возрасте от 30 до 49 лет": Минздрав обнародовал..
"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам."

Більше всього хворіють в "Мінздраві" на деменцію та ідіотизм оці всі Ляшки, Ємці та інші слуги урода.

Не мати елементарного поняття про ВІКОВУ СТРУКТУРУ населення країни якою взялися управляти; не володіти елементарною логікою, що по заробіткам шастає ПРАЦЕЗДАТНЕ НАСЕЛЕННЯ, а в кінці ще й заплутатись в елементарній арифметиці - черговий доказ бездарності й нікчемності оцей ЗЕЛЕНОЇ влади.

У нас якого віку населення зараз більше всього в країні? Осилиш глибину питання, Ляшку дебільний??
У нас на заробітки за кордон діти й пенсіонери їздять??
Ну і копіпаста по арифметиці:
Антип61

Дебилоиды
30-49 - 38% охват в 19 лет в среднем по 2% на год
50-65 - 30% охват в 15 лет и тоже в среднем по 2% на год
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ну от, будь-ласка, віковий діапазон 30-49: тридцятипятирічних у нас в Україні найбільше - 741 тис.; найменший за населенням рік (49) із цього діапазону має 549 тис.
беремо для порівняння з 18-29 - в цьому діапазоні найтовстіший рік(29) 637 тис., найтонший (18) 364 тис. населення.
До того ж не одинакові розміри вікових діапазон 30 -49 == 19; 18-29 == 11 років.
Ну і в додачу вищезгаданий вплив шастань по заробіткам.

Ну і геніальний висновок мінздраву
"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения," - прокомментировал Ляшко эти данные
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Я так зрозумыв, це з аналіза тих близко 200 захворівших Доволі мала база (на наше щастя)
Продублюю моє уточнення, наведене вище.

Хотя, если строго посчитать, 50-летние и 65 летние входят во вторую группу, те там охват 1 16 лет. соответственно
30-49 - 38% охват в 20 лет в среднем по 1,9 % на год
50-65 - 30% охват в 16 лет и тоже в среднем по 1.875 на год

все-таки незначительно больше заболевших в диапазоне 30-49, но я бы дал вывод, что в рамках погрешности заболеваемость этих двух групп одинакова.
ПС тут довольно маленькая общая группа заболевших (для страны это хорошо, а для подсчетов плохо)
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Погрішність грубо - квадратний корінь з кількості, тобто з 200 - це 14, отже там має бути +-14.
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В даному випадку не має смислу рахувати відсоток захворівших точніше за приблизно 0,5% бо база дослідження близько 200 і одна людина - це 0,5%.
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Я ж написав, що з такою вибіркою погрішність 14 людей, а це - 7%
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ні захворюваність старшої групи все-таки більша, оскільки населення ОДНОГО року порівнюваних діапазонів не одинакова.
Грубо кажучи, якщо у вас 100 тис. 40 рокарічних і серед них захворіло 1900 чол.
і 50 тис 60 ти літніх і серед них захворіло 1875 чол, то очевидно що захворюваність старшої групи більша
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Ці дані не були нормованя по кількості населення, а просто грцбий аналіз маленької (на наще щастя) групи з 200 захворівших. Цінність його більш, ніж сумнівна.
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Больше всего болеют в возрасте от 30 до 49 лет..

Но выводы из этого сделаны неверные. Не потому, что они легче заражаются, а потому, что это именно те люди, которых **** зеленая завез в страну. 99% тех, кто заехал именно в трудоспособном возрасте 30-50. Те украинцы, кому по 70 - по заграницам не катаются, потому такая и статистика. Цифры нужно еще уметь понимать и делать правильные выводы.
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Для того, чтобы эта статистика имела хоть какой-то смысл, нужно анализировать не абсолютное число больных в каждой возрастной группе, а отношение заболевших к общему количеству (для каждой возрастной группы). Да и диапазоны возрастных групп должны быть одинаковыми.
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Абсолютно вірно!! Але кому ви це пояснюєте? У владу набилося всякої перхоті та іншої зеленої нежиті по саме нехочу. Там дурень дурнем поганяє а на вершині скоморох сидить
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Простейшая иллюстрация:
Пусть есть 4 группы - 100 чел / 2000 чел / 5000 чел / 10 чел.
В каждой группе (для простоты) - по 1 заболевшему.
Если сравнивать абсолютные значения, то получается по 25% заболевших в каждой группе. Но толку от этой информации - НОЛЬ.
А вот если оперировать % заболевших в каждой группе (1% 0.05% 0.02% 10%), то картина совсем другая: 9.03% 0.45% 0.18% 90.34%
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Просто у людей 25-49 самые активные социальные контакты, но моложе 30-и резко падает восприимчивость и тяжесть протекания. Потому 30-49 самая пореженная категория.
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Сомнительная математика. Не знаю, сколько у нас народу в той или иной возрастной группе, но если исходить из того, что примерно поровну, получаем:
29-18=11 лет, процент заболевших на год = 17% / 11 = 1.55
49-30=19, процент заболевших на год = 38% / 19 = 2
65-50=15, процент заболевших на год 30%/15 = 2

То есть из этих цифр нельзя сказать, что люди предпенсионного возраста болеют меньше, чем те, кто помоложе. Старики и молодёжь выделяются в лучшую сторону.
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Висновки Мінздраву - в пічку.
Народ одним оком глянувши розгадав всі загадки. Заробітчани на першому місці.
Далі оті що привезли заразу з-за кордону контактували з іншим АКТИВНИМ/ПРАЦЕЗДАТНИМ населенням. І зараз маємо те що маємо.
Що цікаво, із працездатного - передпенсійка - з найвищим коефом захворюваності (а не те що балаболить Ляшко). І навпаки, серед працездатного найменший коф у найбільш активного (молодого).
Звідси очевидний висновок.
Пенсійка обовязково за нею підтягнеться. ЇЇ поки що рятує малобільність взагалі і маломобільність та одинокість старичків сільських поселень зокрема. Так от оце "взагалі" швидко підкоректують молодші члени родин.
Грубо кажучи, Мінздрав маніпулюючи цифрами а далі й висновками бреше. Ми нічим не відрізнятимемося від іншого світу, тобто - ризики захворіти й важко перенести чи померти ростуть разом з віком.
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"
"Больше всего болеют в возрасте от 30 до 49 лет":

Замечательный заголовок придумал это балбес вместо: "Чаще всего заражаются в возрасте от 30 до 49 лет"
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Дивна статистика з урахуванням того, що на даний момент більшість виявлених випадків - це "туристи", що заразилися за кордоном. Звичайно ж будуть переважати люди саме цієї вікової категорії.
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господи , спаси Украину от от правящих долбо*бов.
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Возраст заболевших:до 18 - 9%
18-29 - 17%
30-49 - 38%
50-65 - 30%
65+ - 6%

І яка ціна тої статистики без кількості населення кожної вікової групи??
В принципі, могло би бути й без цього ЯКЩО ВІКОВІ ДІАПАЗОНИ БУЛИ Б ОДИНАОКОВОГО РОЗМІРУ!!!

Кількість населення кожної вікової групи (дані Держстату 2019рік)

7 245 526

5 822 496
12 899 884
9 122 773
6 558 708

Скільки у нас хворих, 214?

Звідси, коефіцієнт захворюваності для кожної вікової групи:
0,09*214/7245526=2,65е-6
0,17*214/5822496=6,25е-6
0,38*214/12899884=6,30е-6
0,3*214/9122773=7,04е-6
0,06*214/6558708=1,96е-6
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