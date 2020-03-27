 "Найбільше хворіють люди віком від 30 до 49 років": МОЗ оприлюднило вікову статистику інфікованих коронавірусом

Цю статистику озвучив на брифінгу в п'ятницю головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільше хворіють люди у віці від 30 до 49 років, майже 38% від усіх захворілих", - повідомив він.
Вік хворих:
- до 18 - 9%
- 18-29 - 17%
- 30-49 - 38%
- 50-65 - 30%
- 65+ - 6%
"Це свідчить про те, що старша вікова група прислухається до порад Міністерства охорони здоров'я, уряду, виконує карантинні заходи, обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, яка нависла над Україною і всім світом", - прокоментував Ляшко ці дані.
Станом на ранок 27 березня в Україні виявили 218 випадків коронавірусної інфекції. П'ятеро людей померли, четверо вилікувалися.
То же самое можно сказать о инфицированных священниках.
а в селе ?
делали бы тесты исключительно младенцам - болели бы исключительно младенцы
тому -"ГРВІ"...((
Увы, уже зараженная.
Или это спец.статистика только по Украине?И касается тех,кто может выйти против зеленых макак?Похоже на то,да.
враховубючи ще те,що половина тестів -ФУФЛОМІЦИНИ...(чутливість,наприклад,не 80,а 30-ть Як у привезених Кличко)...
ибо внутри страны могут заражаться любые категории
30-49 - 38% охват в 19 лет в среднем по 2% на год
50-65 - 30% охват в 15 лет и тоже в среднем по 2% на год
30-49 - 38% охват в 20 лет в среднем по 1,9 % на год
50-65 - 30% охват в 16 лет и тоже в среднем по 1.875 на год
все-таки незначительно больше заболевших в диапазоне 30-49, но я бы дал вывод, что в рамках погрешности заболеваемость этих двух групп одинакова.
ПС тут довольно маленькая общая группа заболевших (для страны это хорошо, а для подсчетов плохо)
‼️⚡️Весь мир продолжает (https://mdza.io/igqhPHELdIs) борьбу с коронавирусом, а Роскомнадзор продолжает борьбу с фейками о коронавирусе
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‼️🇫🇷 Подросток умер от COVID19
Впервые во Франции - 16-летний пациент скончался в парижском регионе, у него не было никаких хронических болезней, подтвердил министр здравоохранения Франции.
Что там по статистике рисованной из Китая, что молодым нечего боятся?
Ну-ну верьте дальше, ходите без масок и гуляйте по больше.
18-29 - 17%
30-49 - 38%
50-65 - 30%
65+ - 6%
Так всё таки из этих цифр получается, что больше всех болеют 50-60ти летние. 6% по каждому году рождённых с 1970 по 1975 год.
значно цікавіше знати про джерела зараження
відносно віку
"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам."
Більше всього хворіють в "Мінздраві" на деменцію та ідіотизм оці всі Ляшки, Ємці та інші слуги урода.
Не мати елементарного поняття про ВІКОВУ СТРУКТУРУ населення країни якою взялися управляти; не володіти елементарною логікою, що по заробіткам шастає ПРАЦЕЗДАТНЕ НАСЕЛЕННЯ, а в кінці ще й заплутатись в елементарній арифметиці - черговий доказ бездарності й нікчемності оцей ЗЕЛЕНОЇ влади.
У нас якого віку населення зараз більше всього в країні? Осилиш глибину питання, Ляшку дебільний??
У нас на заробітки за кордон діти й пенсіонери їздять??
Ну і копіпаста по арифметиці:
Антип61
Дебилоиды
30-49 - 38% охват в 19 лет в среднем по 2% на год
50-65 - 30% охват в 15 лет и тоже в среднем по 2% на год
беремо для порівняння з 18-29 - в цьому діапазоні найтовстіший рік(29) 637 тис., найтонший (18) 364 тис. населення.
До того ж не одинакові розміри вікових діапазон 30 -49 == 19; 18-29 == 11 років.
Ну і в додачу вищезгаданий вплив шастань по заробіткам.
Ну і геніальний висновок мінздраву
"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения," - прокомментировал Ляшко эти данные
Продублюю моє уточнення, наведене вище.
Хотя, если строго посчитать, 50-летние и 65 летние входят во вторую группу, те там охват 1 16 лет. соответственно
30-49 - 38% охват в 20 лет в среднем по 1,9 % на год
50-65 - 30% охват в 16 лет и тоже в среднем по 1.875 на год
все-таки незначительно больше заболевших в диапазоне 30-49, но я бы дал вывод, что в рамках погрешности заболеваемость этих двух групп одинакова.
ПС тут довольно маленькая общая группа заболевших (для страны это хорошо, а для подсчетов плохо)
Грубо кажучи, якщо у вас 100 тис. 40 рокарічних і серед них захворіло 1900 чол.
і 50 тис 60 ти літніх і серед них захворіло 1875 чол, то очевидно що захворюваність старшої групи більша
Но выводы из этого сделаны неверные. Не потому, что они легче заражаются, а потому, что это именно те люди, которых **** зеленая завез в страну. 99% тех, кто заехал именно в трудоспособном возрасте 30-50. Те украинцы, кому по 70 - по заграницам не катаются, потому такая и статистика. Цифры нужно еще уметь понимать и делать правильные выводы.
Пусть есть 4 группы - 100 чел / 2000 чел / 5000 чел / 10 чел.
В каждой группе (для простоты) - по 1 заболевшему.
Если сравнивать абсолютные значения, то получается по 25% заболевших в каждой группе. Но толку от этой информации - НОЛЬ.
А вот если оперировать % заболевших в каждой группе (1% 0.05% 0.02% 10%), то картина совсем другая: 9.03% 0.45% 0.18% 90.34%
29-18=11 лет, процент заболевших на год = 17% / 11 = 1.55
49-30=19, процент заболевших на год = 38% / 19 = 2
65-50=15, процент заболевших на год 30%/15 = 2
То есть из этих цифр нельзя сказать, что люди предпенсионного возраста болеют меньше, чем те, кто помоложе. Старики и молодёжь выделяются в лучшую сторону.
Народ одним оком глянувши розгадав всі загадки. Заробітчани на першому місці.
Далі оті що привезли заразу з-за кордону контактували з іншим АКТИВНИМ/ПРАЦЕЗДАТНИМ населенням. І зараз маємо те що маємо.
Що цікаво, із працездатного - передпенсійка - з найвищим коефом захворюваності (а не те що балаболить Ляшко). І навпаки, серед працездатного найменший коф у найбільш активного (молодого).
Звідси очевидний висновок.
Пенсійка обовязково за нею підтягнеться. ЇЇ поки що рятує малобільність взагалі і маломобільність та одинокість старичків сільських поселень зокрема. Так от оце "взагалі" швидко підкоректують молодші члени родин.
Грубо кажучи, Мінздрав маніпулюючи цифрами а далі й висновками бреше. Ми нічим не відрізнятимемося від іншого світу, тобто - ризики захворіти й важко перенести чи померти ростуть разом з віком.
"Больше всего болеют в возрасте от 30 до 49 лет":
Замечательный заголовок придумал это балбес вместо: "Чаще всего заражаются в возрасте от 30 до 49 лет"
18-29 - 17%
30-49 - 38%
50-65 - 30%
65+ - 6%
І яка ціна тої статистики без кількості населення кожної вікової групи??
В принципі, могло би бути й без цього ЯКЩО ВІКОВІ ДІАПАЗОНИ БУЛИ Б ОДИНАОКОВОГО РОЗМІРУ!!!
Кількість населення кожної вікової групи (дані Держстату 2019рік)
7 245 526
5 822 496
12 899 884
9 122 773
6 558 708
Скільки у нас хворих, 214?
Звідси, коефіцієнт захворюваності для кожної вікової групи:
0,09*214/7245526=2,65е-6
0,17*214/5822496=6,25е-6
0,38*214/12899884=6,30е-6
0,3*214/9122773=7,04е-6
0,06*214/6558708=1,96е-6