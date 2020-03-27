 У померлої мешканки Сумщини підтвердили коронавірус, заражені троє її родичів, - мер Конотопа Семеніхін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер міста Конотоп Артем Семеніхін.

"За інформацією, яку мені щойно повідомили лікарі, лабораторний аналіз на коронавірус у тієї жінки, яка померла позавчора в ЦРЛ, дав позитивний результат", - йдеться в повідомленні.

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За словами Семеніхіна, також позитивний експрес-тест на коронавірус у трьох її близьких родичів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в м. Конотоп Сумської області померла, жінка, експрес-тест на COVID-19 якої раніше дав позитивний результат.