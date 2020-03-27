 У померлої мешканки Сумщини підтвердили коронавірус, заражені троє її родичів, - мер Конотопа Семеніхін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер міста Конотоп Артем Семеніхін.
"За інформацією, яку мені щойно повідомили лікарі, лабораторний аналіз на коронавірус у тієї жінки, яка померла позавчора в ЦРЛ, дав позитивний результат", - йдеться в повідомленні.
За словами Семеніхіна, також позитивний експрес-тест на коронавірус у трьох її близьких родичів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в м. Конотоп Сумської області померла, жінка, експрес-тест на COVID-19 якої раніше дав позитивний результат.
У нас, кстати, то же самое. Вчера газеты рапортовали что от вируса умерли два человека; затем сказали что то были люди за 70; а сегодня сообщили что это были раковые пациенты в основной государственной больнице Мельбурна (Alfred Hospital).
Короче, люди умерли от рака, но статистку пополнили коронавирусную.
чувак шел, сломал ногу, сделали тест, ой, єто у вас от коронавируса.
ИМХО, уже столько смертей и такая выборка, что статистические данные были бы с очень высоким коэффициентом корреляции. Ксати, цікавинка, в прошлом году как раз под конец, в северной Италии (как Ломбардия, где больше всего умирают) среди людей 60+ была массовая вакцинация от энцефалита. ХЗ, может потому у них там такая огромная смертность, было бы интересно проверить их медкарточки и вывести статистику.
- очередь безработных пополнилась двумя миллионами человек;
- экономика и государство потеряли неизвестную пока сумму (от нескольких десятков до пары сотен миллиардов долларов);
- в течение двух недель была паника в продовольственных магазинах;
- аптеки зачищены от парацетамола, ибупрофена и других безрецептурных препаратов какими-то китайскими "бизнесменами", которые отправили всё это в Китай;
- отменены плановые трансплантации органов; уже изъятые органы выброшены (это уже в чистом виде уголовщина, очевидно).
Нам постоянно сообщают уже после смерти человека, что у него уже после смерти анализы подтвердили наличие короновируса...
такое ощущение, что все смерти начали тупо списывать на короновирус...
Человек умер от рака лёгких - написали смерть от короновируса.
Человек умер от тубёркулёза - написали смерть от короновируса.
итд...