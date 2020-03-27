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 У померлої мешканки Сумщини підтвердили коронавірус, заражені троє її родичів, - мер Конотопа Семеніхін

У мешканки Сумщини, яка померла два дні тому, підтвердили коронавірус, вона також інфікувала ним ще трьох своїх родичів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер міста Конотоп Артем Семеніхін.

"За інформацією, яку мені щойно повідомили лікарі, лабораторний аналіз на коронавірус у тієї жінки, яка померла позавчора в ЦРЛ, дав позитивний результат", - йдеться в повідомленні.

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За словами Семеніхіна, також позитивний експрес-тест на коронавірус у трьох її близьких родичів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в м. Конотоп Сумської області померла, жінка, експрес-тест на COVID-19 якої раніше дав позитивний результат.

У померлої мешканки Сумщини підтвердили коронавірус, заражені троє її родичів, - мер Конотопа Семеніхін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184760
 
 
 Топ коментарі
 
У мене бабуся в Конотопі, то трохи в темі. Померла була 76-річною "ворожкою" і ще й приймала паціоєнтів. Тому там ще 30 людей під підозрою - це ті, хто до неї за лікуванням приходили.
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Труппам проводим тест и записываем в жертвы ковидки. В северной Италии это целый бизнес, эпидемия идет как страховой случай и родственнички получают профит. На Юге бедный народ незастраховавшийся, поэтому там вирус берет стандартный 0.3 процента.
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Это уже просто становится смешно и горько...
Нам постоянно сообщают уже после смерти человека, что у него уже после смерти анализы подтвердили наличие короновируса...
такое ощущение, что все смерти начали тупо списывать на короновирус...
Человек умер от рака лёгких - написали смерть от короновируса.
Человек умер от тубёркулёза - написали смерть от короновируса.
итд...
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А дальше? Недавно вернулась из-за границы?
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Сколько ей лет ? Какова была клиническая картина заболевания ? Какими хроническими заболеваниями она страдала ? Кто проводил клинико-патологоанатомический анализ ?
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Так вот какие они, коронавирусные пациенты !
У нас, кстати, то же самое. Вчера газеты рапортовали что от вируса умерли два человека; затем сказали что то были люди за 70; а сегодня сообщили что это были раковые пациенты в основной государственной больнице Мельбурна (Alfred Hospital).
Короче, люди умерли от рака, но статистку пополнили коронавирусную.
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Та вони і від коронавіруса цілком могли померти, просто після хіміотерапії у людей фактично нема імунітету...
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100%, чувак пустил себе пулю в голову - ой, плять, тест показал коронавирус, от него умер!
чувак шел, сломал ногу, сделали тест, ой, єто у вас от коронавируса.

ИМХО, уже столько смертей и такая выборка, что статистические данные были бы с очень высоким коэффициентом корреляции. Ксати, цікавинка, в прошлом году как раз под конец, в северной Италии (как Ломбардия, где больше всего умирают) среди людей 60+ была массовая вакцинация от энцефалита. ХЗ, может потому у них там такая огромная смертность, было бы интересно проверить их медкарточки и вывести статистику.
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Для Австралии результаты трёхнедельного хайпа с короновирусом:
- очередь безработных пополнилась двумя миллионами человек;
- экономика и государство потеряли неизвестную пока сумму (от нескольких десятков до пары сотен миллиардов долларов);
- в течение двух недель была паника в продовольственных магазинах;
- аптеки зачищены от парацетамола, ибупрофена и других безрецептурных препаратов какими-то китайскими "бизнесменами", которые отправили всё это в Китай;
- отменены плановые трансплантации органов; уже изъятые органы выброшены (это уже в чистом виде уголовщина, очевидно).
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Да, забыл добавить: есть серьёзные подвижки в сторону деструкции федеративного устройства: отдельные штаты вводят де-факто государственные границы, в виде "карантина". Похоже на начало югославского сценария; правда, у нас нет никаких основ для межнациональных или религиозных конфликтов. Но то что власти штатов даже не пытались получить какое-то разрешение со стороны федеральных властей - это признак серьёзной слабости центральной власти, что чревато постепенным превращением в конфедерацию.
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Ну у вас хоч їпа@утих сусідів нема як у нас, а то скористалися б моментом і була б Квінслендська народна республіка, чи щось на кшталт того.
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У нас на севере - мусульманская Индонезия, с очень мощной армией.
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Ну, вона все ж відокремлена океаном.
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просто вернувшись из-за границы, она попросила родню сделать ей чаёк, и благодарно чихнула в ответ..
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Один трех...и это только начало...дали будэ...
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Скоріш за все неперевірених. Бо "туристи", думаю, з усіх областей були.
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А трое ее родственников еще заразили каждый по трое родственников. Ето если ети родственники еще не ходили в магазины скупать гречку и туалетную бумагу
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Это уже просто становится смешно и горько...
Нам постоянно сообщают уже после смерти человека, что у него уже после смерти анализы подтвердили наличие короновируса...
такое ощущение, что все смерти начали тупо списывать на короновирус...
Человек умер от рака лёгких - написали смерть от короновируса.
Человек умер от тубёркулёза - написали смерть от короновируса.
итд...
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Это же лучче, чем папиредники, даже лучче, чем проклятый порошенко, все на вирус списать можно!
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Труппам проводим тест и записываем в жертвы ковидки. В северной Италии это целый бизнес, эпидемия идет как страховой случай и родственнички получают профит. На Юге бедный народ незастраховавшийся, поэтому там вирус берет стандартный 0.3 процента.
 показати весь коментар
 
 
У мене бабуся в Конотопі, то трохи в темі. Померла була 76-річною "ворожкою" і ще й приймала паціоєнтів. Тому там ще 30 людей під підозрою - це ті, хто до неї за лікуванням приходили.
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За що я люблю ЦН, то за те, що тут завжди оперативна інформація!
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До речі, мер Конотопа молодець - він не зупиняв транспорт і не вводив перепустки, а просто скасував пільговий проїзд у маршрутках і трамваях (так, там є трамвай!) у години пік. Пільговий проїзд - з 10.00 до 16.00 лише!
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Такими темпами скоро будет потрібно перевіряти пів Конотопа.
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Так может к ней кто-то приходил лечится от коронавируса, так её и заразили?
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странно, но в статистике по заболеваемости в Сумской обл нету.
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