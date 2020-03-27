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Все про:карантин (1349) Мінздоров'я (1340) штаб (1052) Ляшко Віктор (123) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 Штаб з ліквідації наслідків COVID-19 працюватиме цілодобово, в нього будуть залучені всі наявні держресурси, - Ляшко

У штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, викликаної коронавірусом, будуть залучені всі наявні державні ресурси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

"Завданням штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є реагування на загрози, які створює епідемія коронавірусу", - повідомив керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Повідомляється, що штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації дозволить зібрати всю важливу інформацію про поширення коронавірусної хвороби COVID-19, оперативно приймати рішення та реагувати на загрози, які створює епідемія.

Штаб працюватиме цілодобово.

"До роботи штабу та вирішення питань я буду залучати всі наявні державні ресурси та структури, щоб не допустити масштабного поширення коронавірусної хвороби та ліквідувати всі наслідки. В умовах надзвичайної ситуації нам критично важливо, щоб уся інформація була зібрана в одному місці, рішення приймались оперативно та одразу реалізовувались. Уряд оперативно реагує на зміну ситуації з коронавірусною інфекцією в Україні та світі й вживає всіх необхідних заходів", - зазначив Ляшко.

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Начальником штабу призначено першого заступника директора ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України" Олександра Кравчука.

До боротьби з поширенням епідемії, крім МОЗ України, залучені Центр громадського здоров’я України, Мінрегіон, Міністерство інфраструктури України, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine, МВС України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство фінансів України, Державна міграційна служба України, Державна прикордонна служба України, ДСНС України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Товариство Червоний Хрест України. За потреби до складу штабу будуть включатися й інші установи та організації.

Штаб з ліквідації наслідків COVID-19 працюватиме цілодобово, в нього будуть залучені всі наявні держресурси, - Ляшко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184757
 
 
 Топ коментарі
 
Помогут разворовать все .что можно…
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на "штаб" легче всего спихнуть недоработки и откровенные проё** ...чем лично и персонально отвечать за это... виноваты все - и никто конкретно!
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Интересно, вроде у американцев нет никакого штаба борьбы с короновирусом...
Выходит они дурные, по сравнению с нашими великими мудрецами во власти, которые плодят штаб за штабом по борьбе с короновирусом (правда толку никакого, вирус как распространялся так еще и больше начал распространяться после начала создания штабов)
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Само собою. Епідемія ще навіть не почалася толком, а вины вже наслідки усувають.
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ЗЕштаб по ликвидации Украины уже почти год как работает но пока держимся . Удачи нам !
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,что там, когда капитуляция и кацапские танки в Киеве?
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Интересно, вроде у американцев нет никакого штаба борьбы с короновирусом...
Выходит они дурные, по сравнению с нашими великими мудрецами во власти, которые плодят штаб за штабом по борьбе с короновирусом (правда толку никакого, вирус как распространялся так еще и больше начал распространяться после начала создания штабов)
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За рік ви повинні були помітити, що зекоманда - це набір істот, які займаються імітацією діяльності, при тому будь-якої. Озирніться навкруги - Ви бачите результати роботи влади? Ні? Отож.
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на "штаб" легче всего спихнуть недоработки и откровенные проё** ...чем лично и персонально отвечать за это... виноваты все - и никто конкретно!
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ТоваришЧ начальник штаба...разрешите обратиться?
Где бойцы могут купить себе защитные маски...спирт...парацетомол? В какой аптеке?
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"Реагировать на угрозы" как?Если все,что можно разворовали и вывезли?Как реагировать-то?Крестный ход по кольцевой запускать?Или пальчиком погрозить,чтобы цены не поднимались,а гривна не обесценивалась?
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Где то так.....но это власть, это возможность согласовывать документы на подпись и брать мзду.
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Зачем круглошуточно? Работа коронавируса: Подем-6 утра, в 8 - хождение по людях и домах, с 18 по 21 - хождение по умах, 22 - надеваю маску и спааать.
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Кто может обьяснить чем занимается этот центральный штаб, и областные штабы??
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А в чём последствия-то ? Сколько граждан Украины умерли от этого вируса ?
Может займётесь искоренением настоящих проблем: кори, ветрянки, СПИДа, бешенства, туберкулёза ?
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Недоработали. Надо еще срочно создать пару десятков комитетов, подкомитетов, комиссий а так же кризисный центр по управлению штабом. Тогда корона вирус испугается и убежит.
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Самое первое -должен заработать институт микробиологии. Все ПЦР тесты должны быть отечественными. Второе - надо создать самим ....не поверите!....вирус, который пожирает вирус. Это простенький фаг, задача которого скажем просто пожирать...скажем просто корону у вируса и ..фсьо. Нет короны нет и самого фага, т.е. он сразу же сам и погибает.. И Третье создать режим дегидрации для больных, когда вдыхаемый воздух имеет значительно пониженную влажность.
Нук варианты...
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це і називається вакцина..

вчи матчастину,Геній... ))
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із позитивних новин.


«Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ж*** вытирают?»Украинская певица Maruv не может вернуться домой из России, где она давала концерт. Артистка записала гневное видео по поводу плохой работы консульства Украины, которое, по её словам, не хочет помогать ей с возвращением на родину.Певица сказала, что не могла по объективным причинам уехать раньше, а в консульстве ей заявили, что «все, кто хотел выехать, уже выехали».
Ранее Владимир Зеленский объявил, что с 27 марта из-за опасности распространения коронавируса закрываются границы страны на въезд не только для иностранцев, но и для украинских граждан.От себя как от представителя РНБО, добавлю, Дорогая певица, вы на территории агрессора гастролировали в период конфликта на Востоке. И вам не нравится отношения страны?? Да скажите спасибо что вас ещё СБУ не приняли.
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Та до великої, вонючої, волохатої П.ЗДИ ці ваші потуги з штабами, карантином і тд. Місто близ самого кордону з Польщею. Карантин. Магазини працюють тільки продуктові, деякі на винос. Зайшов сьогодні в поліклініку (сильно травмував палець). Поліклініка обслуговує два райони. Екіпірувався распіратором, рукавичками, окулярами. Переживаю чи пустять взагалі (в нас же надзвичайна ситуація, операції відміняють, говорять щоб звертались тільки в особливо крайніх випадках) УЙ там плавав! Машин в дворі дофіга. На дверях оголошення "Карантин" з симтомами ГРВІ приймають в іншій частині будівлі. Захожу. Людей повно! Дистанція? А кукіш вам! Маски? .УЙ! (максимув в 6-8 людей бачив в масці, зі своєю екіпіровкою відчував себе піжоном) В коридорах суміш запахів лікарні в перемішку з потом. Вонь така, що через распіратор чути. Дуже сумніваюсь що там взагалі колись провітрювали. Повно молодих людей, за справками і тд. Повно пенсіонерів! Десь в кутках чути КХИ-КХИ. Звуки чхання. Так звані лікарі з медсестрами в масках, тільки маски ті не на обличчі, під бородою! Магазин по сусідству, каса обтягнута плівкою, продавець сидить в масці та рукавичках, пускають по троє максисум. Карантин в них .УКА! Надзвичайна ситуація .ЛЯДЬ!
P.S Головний лікар (чоловік непогано так забеспечений) цієї богодєльні, через інтернет просить скинутись на апарат ШВЛ! Декілька років тому, на території цієї ЦРЛ відкрили що? Правильно! Церкву .ЛЯДЬ! Церкву! Деякі лікарі та медсестри признавались, що на цей "храм" в них добровільно-примусово стягували певну суму. В холі клініки ящики стояли "На храм"! Апарат ШВЛ? Та науй нада! Церква! Во шо треба.
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