 Штаб з ліквідації наслідків COVID-19 працюватиме цілодобово, в нього будуть залучені всі наявні держресурси, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
"Завданням штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є реагування на загрози, які створює епідемія коронавірусу", - повідомив керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Повідомляється, що штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації дозволить зібрати всю важливу інформацію про поширення коронавірусної хвороби COVID-19, оперативно приймати рішення та реагувати на загрози, які створює епідемія.
Штаб працюватиме цілодобово.
"До роботи штабу та вирішення питань я буду залучати всі наявні державні ресурси та структури, щоб не допустити масштабного поширення коронавірусної хвороби та ліквідувати всі наслідки. В умовах надзвичайної ситуації нам критично важливо, щоб уся інформація була зібрана в одному місці, рішення приймались оперативно та одразу реалізовувались. Уряд оперативно реагує на зміну ситуації з коронавірусною інфекцією в Україні та світі й вживає всіх необхідних заходів", - зазначив Ляшко.
Начальником штабу призначено першого заступника директора ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України" Олександра Кравчука.
До боротьби з поширенням епідемії, крім МОЗ України, залучені Центр громадського здоров’я України, Мінрегіон, Міністерство інфраструктури України, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine, МВС України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство фінансів України, Державна міграційна служба України, Державна прикордонна служба України, ДСНС України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Товариство Червоний Хрест України. За потреби до складу штабу будуть включатися й інші установи та організації.
Выходит они дурные, по сравнению с нашими великими мудрецами во власти, которые плодят штаб за штабом по борьбе с короновирусом (правда толку никакого, вирус как распространялся так еще и больше начал распространяться после начала создания штабов)
Где бойцы могут купить себе защитные маски...спирт...парацетомол? В какой аптеке?
Может займётесь искоренением настоящих проблем: кори, ветрянки, СПИДа, бешенства, туберкулёза ?
Нук варианты...
вчи матчастину,Геній... ))
«Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ж*** вытирают?»Украинская певица Maruv не может вернуться домой из России, где она давала концерт. Артистка записала гневное видео по поводу плохой работы консульства Украины, которое, по её словам, не хочет помогать ей с возвращением на родину.Певица сказала, что не могла по объективным причинам уехать раньше, а в консульстве ей заявили, что «все, кто хотел выехать, уже выехали».
Ранее Владимир Зеленский объявил, что с 27 марта из-за опасности распространения коронавируса закрываются границы страны на въезд не только для иностранцев, но и для украинских граждан.От себя как от представителя РНБО, добавлю, Дорогая певица, вы на территории агрессора гастролировали в период конфликта на Востоке. И вам не нравится отношения страны?? Да скажите спасибо что вас ещё СБУ не приняли.
P.S Головний лікар (чоловік непогано так забеспечений) цієї богодєльні, через інтернет просить скинутись на апарат ШВЛ! Декілька років тому, на території цієї ЦРЛ відкрили що? Правильно! Церкву .ЛЯДЬ! Церкву! Деякі лікарі та медсестри признавались, що на цей "храм" в них добровільно-примусово стягували певну суму. В холі клініки ящики стояли "На храм"! Апарат ШВЛ? Та науй нада! Церква! Во шо треба.