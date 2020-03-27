 Повертаюся в бізнес, розпочате в Кабміні доведу до кінця як волонтер, - Дубілет

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.
"З приводу моїх подальших планів. До складу Кабміну я входити не буду. При цьому я хочу довести до кінця частину проєктів ... Вестиму їх ззовні - благо, досвід впровадження iGov як волонтера є", - повідомив Дубілет.
"Зараз повертаюся в рідну стихію - в бізнес", - додав він.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаляна посаду прем'єр-міністра України.
Дубілет тоді заявив, що проєкти, які він почав в уряді, не завершені, і тому він планує обговорити формат своєї подальшої роботи.
Но есть аналогии.Планк изучал спектр излучения абсолютно черного тела,а Дубилет сам является абсолютно тупым телом.
а оно не переписалось только по номеру мобилы))) и данным ПФ...))))
Мы сейчас стараемся упростить и, главное, сократить эту процедуру, - заявил Дубилет." Це вони зібралися робити під час війни з кацапами І до цих пір не зрозуміло, яким боком до цього був дубілет
В «Тырнете» крики, лай и вой.
«Навоз» разносится статьями.
Подрались «Слуги» меж собой
( Покамест только языками ).
Подъял ввысь голос Лерос свой:
- Измена ходит промеж нами!
- Хапуга! - Вор! - Ты сам такой!
- Алкаш! - Изменник! - Дьявол с вами!
Три цента стоит тот народ,
Который булаву дает
Фиглярству в маске Президента.
Шутов вождями на войну
Призвали «обновить страну»
Аж семьдесят и три процента!
Хоть волонтёром хоть тушкой но к государственной кормушке.
Умненький интелектуал...еще раз очень жаль,что с Украины уезжают мозги.
Спасибо тебе за попытку Дубилет, но умные там в кабинете министров не нужны, а те кто экономит бюджет и в помине.