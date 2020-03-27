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Все про:Кабмін (3999) Дмитро Дубілет (111)

 Повертаюся в бізнес, розпочате в Кабміні доведу до кінця як волонтер, - Дубілет

Ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет планує повернутися в бізнес, але має намір довести до кінця частину розпочатих ним проєктів на волонтерських засадах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.

"З приводу моїх подальших планів. До складу Кабміну я входити не буду. При цьому я хочу довести до кінця частину проєктів ... Вестиму їх ззовні - благо, досвід впровадження iGov як волонтера є", - повідомив Дубілет.

"Зараз повертаюся в рідну стихію - в бізнес", - додав він.

Також читайте: На держапарат в Україні витрачається більше коштів, ніж на охорону здоров'я, - Дубілет

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаляна посаду прем'єр-міністра України.

Дубілет тоді заявив, що проєкти, які він почав в уряді, не завершені, і тому він планує обговорити формат своєї подальшої роботи.

Повертаюся в бізнес, розпочате в Кабміні доведу до кінця як волонтер, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184753
 
   
 Топ коментарі
 
Это тот зеленый чувак который хотел засунуть страну в смартфон...но она туда не поместилась...
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Казна пуста - тут робити нічого.
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еще один зеленый попугай покидает тонущий титаник. после того, как он провел "перепись" населения, его можно было выганять из госслужбы сраным веником.
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он мне на этого барашка очень похож, ну копия, вылитый зебилет
Повертаюся в бізнес, розпочате в Кабміні доведу до кінця як волонтер, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3912
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Ну да, задачу папика выполнил, пока были деньги в казне. А теперь ловить нечего.
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еще один зеленый попугай покидает тонущий титаник. после того, как он провел "перепись" населения, его можно было выганять из госслужбы сраным веником.
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За-то на все времена останется "постоянная Дубилета" .
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Макс Карл Ернст Планк крутится в гробу от зависти как пропеллер,ибо постоянная Планка ничто по сравнению с постоянной Дубилета. Повертаюся в бізнес, розпочате в Кабміні доведу до кінця як волонтер, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7412
Но есть аналогии.Планк изучал спектр излучения абсолютно черного тела,а Дубилет сам является абсолютно тупым телом. Повертаюся в бізнес, розпочате в Кабміні доведу до кінця як волонтер, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7412
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Ребята, я дико извеняюсь, але хто цей клаповухий кловун?
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Это тот зеленый чувак который хотел засунуть страну в смартфон...но она туда не поместилась...
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плюс хотел сманипулировать с переписью населения...
а оно не переписалось только по номеру мобилы))) и данным ПФ...))))
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"Мы увидели проблему в том, как человек может получить у нас гражданство.
Мы сейчас стараемся упростить и, главное, сократить эту процедуру, - заявил Дубилет." Це вони зібралися робити під час війни з кацапамиПовертаюся в бізнес, розпочате в Кабміні доведу до кінця як волонтер, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2850 І до цих пір не зрозуміло, яким боком до цього був дубілет
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Это сын Александра Дубилета(который председатель правления Привата и основатель Монобанка)-мартышки Коломойского.Ясно,да?)
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Бизнес твой по мусорным бачкам промышлять. С такой рожей только в квартале 95 с писюанистом играть.
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ЗЕленый сонет
В «Тырнете» крики, лай и вой.
«Навоз» разносится статьями.
Подрались «Слуги» меж собой
( Покамест только языками ).

Подъял ввысь голос Лерос свой:
- Измена ходит промеж нами!
- Хапуга! - Вор! - Ты сам такой!
- Алкаш! - Изменник! - Дьявол с вами!

Три цента стоит тот народ,
Который булаву дает
Фиглярству в маске Президента.

Шутов вождями на войну
Призвали «обновить страну»
Аж семьдесят и три процента!
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а кто его спрашивал его планах ??? мне как-то совсем пофиг...
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Но была хорошая идея создание единой государственной базы данных граждан.
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Буратина изображал работу мысли.Но мысли у Буратины маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые: В Кабмине закрыли парикмахерскую/ Дубилет :перепись запланирована на 2020 г./перепись не работает, Дубилет /перепись проводить не стоит, Дубилет/Наверное, мы этим путем не будем идти, Дубилет о переписи . Ермаки-мендели из Дубилета героя и страдальца за счастье народное делали-из всех министров у него наименьшая зарплата.Да не нужна Дубилету зарплата-его папашка был топменеджером у топвора Коломойского.Сейчас папашка работает курьером между Коломойским и начальником его охраны Бакановым. Официальная должность папашки советник Баканова./Хорошо работал Приватбанк, когда его возглавлял Дубилет-старший. За 8 лет в оффшоры вывели около 200 млрд грн по курсу 8,00 = 25 млрд$. 29.01.2020 11:39

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Долбодятлу Дмитрию Дубилету спервой треба завершить послепендельную дупореабилитационную программу - шоб вмятина от гранд-пенделя на дупе рассосалась и выпрямилась в хлам деформированная черта промеж искорёженных полужопий.
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Ну ни ках ты их не отгониш их от государсттвенной кормушки.
Хоть волонтёром хоть тушкой но к государственной кормушке.
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Тих хто вважає що "гені(т)альний" Дубілет придумав Приват-24, я розчарую: автора переважної більшості ідей та шляхів їхньої реалізації звуть Юрій КОшак, перший начальник айті департаменту Привата (м. Дніпро). Який дуже не любив піаритися.
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Не відпускайте Дубілєта - за весь цей бардак треба комусь відповідати! Що за дикість - розвалили країну і мирно пішли займатись улюбленими справами. В тюрму виродків! Повертаюся в бізнес, розпочате в Кабміні доведу до кінця як волонтер, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8680
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а нелзя было сразу заниматься извне и все
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що конец диджитализации....зеленые обосрались и с этим
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зачем зеленскому Дубилет, у него есть Ермак
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воровать нечего... импирический подсчет народонаселения не оплатили...
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ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!! Потому как заниматься бизнесом он уедет в Лондон.
Умненький интелектуал...еще раз очень жаль,что с Украины уезжают мозги.
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Какой «бизнес»?! Подобно тому, что ты устроил в Привате с Коломойским ? К тюрьме готовься , фальсификатор - оставшийся срок отсидки по своей формуле подельникам отсчитывать будешь
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Заодно и перепись туберкулезников в своём тюремном блоке проведёшь
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Там був один нормальний і той втікає. Виходить, що залишилася одна сіра маса і, як казав Беня - дебіли.
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шо вы тут шалавы рошеновские пургу гоните, вы один в один с кацапскими ублюдками, те тоже гонят на США И Европу и за одно пользуются айфонами и ездят на BMW, скоты одно извилистые перестаньте пользоваться приват 24 и повыбрасывайте все кредитки привата, преходите на расчет сосательным рошеном - дыбилы ***.
Спасибо тебе за попытку Дубилет, но умные там в кабинете министров не нужны, а те кто экономит бюджет и в помине.
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