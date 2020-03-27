 На ранок 27 березня в Україні зафіксовано 62 нові випадки COVID-19, 4 пацієнти одужали, загалом підтверджено 218 випадків, за добу надійшло 277 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 5 випадків;
▪️Волинська область — 2 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 3 випадки;
▪️Донецька область — 2 випадки;
▪️Запорізька область — 8 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
▪️Івано-Франківська область — 24 (2 летальніх) випадки;
▪️м. Київ — 47 випадків;
▪️Київська область — 32 випадки;
▪️Львівська область — 3 випадки;
▪️Луганська область — 1 випадок;
▪️Одеська область — 4 випадки;
▪️Рівненська область — 9 випадків;
▪️Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
▪️Черкаська область — 2 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 березня 2020 року до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19.
1401 с начала мероприятия - это слезы, корейцы уже давно 10.000+ в сутки делают
1. Министр здравоохранения Скалетская и премьер Гончарук убеждают всех, что мы полностью готовы к встрече эпидемии.
2. Радуцкий вывозит почти весь запас масок из Украины.
3. Зеля завозит кучу людей без нормального тестирования и без нормального карантина.
4. Как только наши ученые разработали дешевый и точный тест - всех ученых в отпуск, финансирование науки - по нулям.
5. Аппараты ИВЛ завозят в основном меценаты и волонтеры.
6 Средств защиты не хватает даже в больницах.
производствереконструкции.
Лишь государство имеет эксклюзивное право на насилие и принуждение, с помощью которого не только может но и должно принудить население к выполнению условий карантина.
А ты хочешь всех повесить и устроить полный бардак, дабы все повыздыхали.
Вот китай справился с пандемией только благодаря жестким мерам, того требует ситуация, невозможно демократически заставить тебя соблюдать карантин ибо ты на все и на всех плевал, и тебе подавай повесить кого нить, средневековье.
А мародерство конечно процветает, но не от зелени а от множества мародеров наживающихся на ситуации, поднимающих цены.
Следующий шаг, при ухудшении обстановки, буде введение чрезвычайного положения, которое кроме всего прочего, предусматривает конфискацию всего что необходимо для функционирования общества в этих условиях, в том числе и продуктов и товаров, всего что нужно. И делать это должны будут те кого ты хочешь повесить, вот сожрали все и жить уже нет средств, тогда и выпотрошат закрома всех мародеров, введут нормированное распределение итак далее. Или все передохним, как не от вируса так от голода, если повесишь конечно отых "зеленых мародеров".
Не по тому что они какие там хорошие а по тому что им такая планида выпала.