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 На ранок 27 березня в Україні зафіксовано 62 нові випадки COVID-19, 4 пацієнти одужали, загалом підтверджено 218 випадків, за добу надійшло 277 підозр, - МОЗ

В Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 5 випадків;
▪️Волинська область — 2 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 3 випадки;
▪️Донецька область — 2 випадки;
▪️Запорізька область — 8 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
▪️Івано-Франківська область — 24 (2 летальніх) випадки;
▪️м. Київ — 47 випадків;
▪️Київська область — 32 випадки;
▪️Львівська область — 3 випадки;
▪️Луганська область — 1 випадок;
▪️Одеська область — 4 випадки;
▪️Рівненська область — 9 випадків;
▪️Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
▪️Черкаська область — 2 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 березня 2020 року до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19.

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На ранок 27 березня в Україні зафіксовано 62 нові випадки COVID-19, 4 пацієнти одужали, загалом підтверджено 218 випадків, за добу надійшло 277 підозр, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184751
 
 
 Топ коментарі
 
Слаженно работает ЗекоМанда.
1. Министр здравоохранения Скалетская и премьер Гончарук убеждают всех, что мы полностью готовы к встрече эпидемии.
2. Радуцкий вывозит почти весь запас масок из Украины.
3. Зеля завозит кучу людей без нормального тестирования и без нормального карантина.
4. Как только наши ученые разработали дешевый и точный тест - всех ученых в отпуск, финансирование науки - по нулям.
5. Аппараты ИВЛ завозят в основном меценаты и волонтеры.
6 Средств защиты не хватает даже в больницах.
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Киев больше всего: зелёные придурки навезли со всего мира
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Сколько всего находится под подозрением и сколько негативных тестов за сутки? Тогда можно будет судить о реальной динамике.
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При том количестве тестов (которых почти нет) никто и никогда не узнает реальной картины. Единственное что можно точно сказать, то что реальные цифры намного больше...
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Киев больше всего: зелёные придурки навезли со всего мира
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что значит навезли? ты говоришь о людях и гражданах Украины. ******* ты ******, ******.
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Именно завезли ,а не привезли .Зедебил не ругайся.Когда привозят отправляют на нормальный карантин ,а не развозят ,через столицу по всей Украине.
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Народ сидите дома,все намного хуже чем рисуют,в нашем городе люди умирают врачи не говорят от чего:высокая температура была..и нет человека
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Так,на пневмонию списывают и осложнения от гриппа
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opus а ето где "в нашем городе люди умирают врачи не говорят от чего:" ?
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харьковская , сумская, хмельницкая , черниговская, полтавская - 0 ??
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Да, Хмельницька - справді, нуль. Хоча щоденно - до десяти підозр; але поки що жодної підтвердженої.
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вчера вроде и по Черниговской тоже был первый ..
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Пока не будет ежедневной статистики: сколько, где и каких тестов проведено, все остальное - словесный понос для прикрытия чиновничих жоп.
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"подозрения" это и есть ПЦР тесты (быстрые никто не считает)
1401 с начала мероприятия - это слезы, корейцы уже давно 10.000+ в сутки делают
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Слаженно работает ЗекоМанда.
1. Министр здравоохранения Скалетская и премьер Гончарук убеждают всех, что мы полностью готовы к встрече эпидемии.
2. Радуцкий вывозит почти весь запас масок из Украины.
3. Зеля завозит кучу людей без нормального тестирования и без нормального карантина.
4. Как только наши ученые разработали дешевый и точный тест - всех ученых в отпуск, финансирование науки - по нулям.
5. Аппараты ИВЛ завозят в основном меценаты и волонтеры.
6 Средств защиты не хватает даже в больницах.
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Зато какие были *********, когда делали всех разом и пили слезы порохоботов, ничего, тепреь придется поплакать, уже по настоящему. Почти моментальная карма за **********.
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розумієш, що хреново... пили сльози всі 73/43%зебілів разом; цей весь весь бардак забезпечувалили вони всі разом; але розплачуватись ми, 25%, будемо разом з ними... Більше того, скоріш за все, нам, 25%-ним, і доведеться ліквідовувати наслідки їхнього ***********...
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Вот интересно , что бы сделали в Китае или Италии ,с теми кто во время начала эпидемии , и зная о её приближении , вывез миллионы масок из этих стран .!? На ранок 27 березня в Україні зафіксовано 62 нові випадки COVID-19, 4 пацієнти одужали, загалом підтверджено 218 випадків, за добу надійшло 277 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2651 .
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На месте итальянцев я пригласил бы его на реконструкцию сожжения Джордано Бруно и устроил бы несчастный случай на производстве реконструкции.
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Та ні чого, китайці працьовитий народ, й їх там понад мільярд,вони тобі за добу стільки нашиють, що не тільки їм але і тобі вистачить.
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Я не против ,, но вопрос был , как бы , - о другом На ранок 27 березня в Україні зафіксовано 62 нові випадки COVID-19, 4 пацієнти одужали, загалом підтверджено 218 випадків, за добу надійшло 277 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2219 .. О том как лучше повесть наших - зе-мародёров .
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А зе-мародёрі, на сегодняшний день, при сегодняшней ситуации, единственная икона на которую следует молиться. А не вешать их, такая идея и стремление просто идиотичны.

Лишь государство имеет эксклюзивное право на насилие и принуждение, с помощью которого не только может но и должно принудить население к выполнению условий карантина.
А ты хочешь всех повесить и устроить полный бардак, дабы все повыздыхали.

Вот китай справился с пандемией только благодаря жестким мерам, того требует ситуация, невозможно демократически заставить тебя соблюдать карантин ибо ты на все и на всех плевал, и тебе подавай повесить кого нить, средневековье.

А мародерство конечно процветает, но не от зелени а от множества мародеров наживающихся на ситуации, поднимающих цены.

Следующий шаг, при ухудшении обстановки, буде введение чрезвычайного положения, которое кроме всего прочего, предусматривает конфискацию всего что необходимо для функционирования общества в этих условиях, в том числе и продуктов и товаров, всего что нужно. И делать это должны будут те кого ты хочешь повесить, вот сожрали все и жить уже нет средств, тогда и выпотрошат закрома всех мародеров, введут нормированное распределение итак далее. Или все передохним, как не от вируса так от голода, если повесишь конечно отых "зеленых мародеров".

Не по тому что они какие там хорошие а по тому что им такая планида выпала.
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Зебілам навіть не доходить, що у справжніх державників, якими були лідери коаліції БПП+НФ, таких пройпів не могло бути апріарі; і підгтовка до нашестя пандемії була би на два-три порядки кращою. У всяк випадку, падіння ВВП, і невиконання держбюджету не допустили би... було би бабло для медицини та інших нагальних служб...
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к сожалению, у нас свiдомих людей процентов 25, остальные ведут себя безрассудно, молодежь толпами бегают по улицам, старики тоже шорхаются как ни в чем не бывало, бомжы регулярно обходят мусорные баки, прям по маршруту от одной мусорки к другой, коммунальщики работают без защиты и масок, вылазит из мусоровоза и руками берутся за те самые мусорные баки..
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Самая огроменная снежная лавина начинается с маленькой пригоршни снега.
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Если бы власть думала о людях: уже сейчас надо выделять санатории, дома отдыха, развертывать палаточные лагеря, военные и МЧС ( хотя министерство и ликвидировали). Надо развертывать полевые кухни и готовиться к тому, что скоро, у многих людей не будет возможности поесть, хотя бы раз в сутки, горячее. По селам надо организовывать, из ответственных граждан, охотников, отряды самообороны, с дежурством на дому, по ночам. Если города еще можно перекрыть полицией, нацгвардией, то, в сельских районах обеспечить безопасность граждан, будет невозможно, без привлечения граждан. Много еще чего можно сделать, но время упущено - 3 месяца коту под хвост, боролись за продажу земли.
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Зебіл, ти, в числі 73/43%зебілів, ви цей бардак "3 месяца коту под хвост, боролись за продажу земли" нам забезпечили всі разом. А тепер ще щось виступаєш...
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по тому что без земли вы никому не нужны
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Вчера до вечера одного не дотянули, а сегодня с утра идём с опережением.
На ранок 27 березня в Україні зафіксовано 62 нові випадки COVID-19, 4 пацієнти одужали, загалом підтверджено 218 випадків, за добу надійшло 277 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6271
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Ппц пока идём как в таблице, 160к что то не верится что так много будет...
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)) если бы так просто, то уже все бы давно позабивали ексели и медленно ползли на кладбище. геометрическая прогрессия с усреднённым знаменателем не катит. она не описывает природные процессы. там только возрастание и никогда не наступит пик, выравнивание и спад. по ней "мы все умрём", - нет точки максимума)). смерть всех - чисто вопрос времени. его можно даже прикинуть, исходя из колличества населения земли. реальная функция будет иметь время, как один из аргументов и будет зависимой от него по возрастанию, точке максимума и спада.
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Нужна посмертная диагностика, всех кроме погибших от несчастных случаев.
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Знакомая работает в поликлинике в центре г. Запорожья. Им выделили 8 тестов на коронавирус и 5 комплектов защитных средств для взятия/анализа пробы. То есть, они могут сделать 5 исследований, имея 8 тестов....
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это ж хорошо, значит больше чем 5 человек там не заболет!
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чогось мені здається, що півкраїни в нас вже перехворіло цим типом вірусу.
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Просто в Черновцах и Киеве лучше с диагностикой .
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