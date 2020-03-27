 США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Університету Джонcа Гопкінса (Меріленд, США), що відслідковує поширення інфекції.

Станом на ранок 27 квітня у США підтверджено 85,9 тис. випадків зараження, що на 4 тис. більше, ніж у Китаї.

У Штатах від коронавірусу померли 1296 осіб, а одужали 753 людини.

Наближається до Китаю також Італія, де інфіковано 80,5 тис. жителів, померли 8215 осіб і одужали 10 361.

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