 США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Університету Джонcа Гопкінса (Меріленд, США), що відслідковує поширення інфекції.
Станом на ранок 27 квітня у США підтверджено 85,9 тис. випадків зараження, що на 4 тис. більше, ніж у Китаї.
У Штатах від коронавірусу померли 1296 осіб, а одужали 753 людини.
Наближається до Китаю також Італія, де інфіковано 80,5 тис. жителів, померли 8215 осіб і одужали 10 361.
а ще ЙЄмен,де тубільці -моджахеди запекло воюють
НЕ країна -МРІЯ...
відстрілюють короновірус прямо на кордоні..разом з його носіями....
У нас в эти 2 недели приехало около миллиона заробитчан и не только.
У нас нет масового тестирования. Отлавливают уже по факту смерти или тяжелого состояния. К этому моменту вирус уже передался неизвестному количеству носителей.
82 000 зараженных
3 300 умерло
смертность - 4%
США
84 000 зараженных
1 200 умерло
смертность - 1,4 %
И вообще, нечего переживать за США. Там одна из лучших медицин в мире, в том числе вирусологи.
Если, где и создадут вакцину от короновируса, то это точно будут США.
+ США выделяют на борьбу с короновирусом и его последствиями для экономики около 2 триллионов долларов.
Это немыслимая сумма, для любой другой страны.
Например у рашки, лишь 0,5 триллиона долларов в стабфонде... Который такими темпами закончится через 3-4 месяца. А дальше для рашки - дефолт и финиш.
Каждый американец, у которого годовой доход меньше 72 тыс. долларов, получит по 1200 долларов помощи от государства, + на детей так же дадут денег.
Такое никто в мире себе не может позволить.
США - единственная сверхдержава мира. Пока что с ними никто не сравнится по эконом. мощи, даже Китай. остальные - ничто по сравнению с Америкой.
щодо того,хто буде першим у винайдені вакцини..
2я волна из выделенных 2трл пойдет на поддержку малых и средних бизнесов.
Стоит поменять одно слово
В квартире российского епископа случайно нашли нарколабораторию
Современные проблемы, в конце концов, требуют современных решений!
- в квартире епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (в миру Максим Валерьевич Митрофанов), сотрудники ФСБ нашли нарколабораторию и уже готовые к употреблению запрещенные вещества.