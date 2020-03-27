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 США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом

Сполучені Штати Америки випередили Китай за кількістю інфікованих коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Університету Джонcа Гопкінса (Меріленд, США), що відслідковує поширення інфекції.

Станом на ранок 27 квітня у США підтверджено 85,9 тис. випадків зараження, що на 4 тис. більше, ніж у Китаї.

У Штатах від коронавірусу померли 1296 осіб, а одужали 753 людини.

Наближається до Китаю також Італія, де інфіковано 80,5 тис. жителів, померли 8215 осіб і одужали 10 361.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184749
 
 
 Топ коментарі
 
І да, хто вірить статистиці Китаю? Ви ще кацапській статистиці повірте...
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Китай
82 000 зараженных
3 300 умерло
смертность - 4%

США
84 000 зараженных
1 200 умерло
смертность - 1,4 %

И вообще, нечего переживать за США. Там одна из лучших медицин в мире, в том числе вирусологи.
Если, где и создадут вакцину от короновируса, то это точно будут США.
+ США выделяют на борьбу с короновирусом и его последствиями для экономики около 2 триллионов долларов.
Это немыслимая сумма, для любой другой страны.
Например у рашки, лишь 0,5 триллиона долларов в стабфонде... Который такими темпами закончится через 3-4 месяца. А дальше для рашки - дефолт и финиш.
Каждый американец, у которого годовой доход меньше 72 тыс. долларов, получит по 1200 долларов помощи от государства, + на детей так же дадут денег.
Такое никто в мире себе не может позволить.
США - единственная сверхдержава мира. Пока что с ними никто не сравнится по эконом. мощи, даже Китай. остальные - ничто по сравнению с Америкой.
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А сколько скрыли в Кмтае? В Украине практически вообще нет зараженных.
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Просто коронавирус побоялся конкурировать с вирусом зебилизма. Вот по єтому у нас так мало инфицированных США обошли Китай по количеству зараженных коронавирусом - Цензор.НЕТ 9030
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нема заражених -це КНДР,Туркменистан і Таджикистан.. США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 1892
а ще ЙЄмен,де тубільці -моджахеди запекло воюють
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КНДР...
НЕ країна -МРІЯ...

відстрілюють короновірус прямо на кордоні..разом з його носіями....
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в Китае 8,1 млн пользователей моб.связи по данным операторов стали в не зоны досягаемости
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Выключили телефоны, чтобы не впаяли штраф за нарушение карантина.
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Мне так нравятся эти свидетели теории заговора, которые верят в полу вымерший Китай. США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 6406. Немцы честно сказали, что начали готовиться к пандемии в начале января этого года. Разведка засекла кипеш в китайских соцсетях. А эти дебилы верят, что в стране где работает хоть какой нибудь интернет можно утаить миллионы трупов. Кремляди все еще в 20-веке застряли, для них информационные технологии это только то, что им объяснили-разжевали и продали. И то не всегда потом понимают как этим пользоваться.
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Вирус с инкубационным периодом. Любая статистика показывает то что было 2 недели назад.
У нас в эти 2 недели приехало около миллиона заробитчан и не только.
У нас нет масового тестирования. Отлавливают уже по факту смерти или тяжелого состояния. К этому моменту вирус уже передался неизвестному количеству носителей.
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Толи дело ********* - никакой вирус супротив бояры не устоит .
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В москалів вже 1000 +, це крім тих хворих, що вони в Італію відправили.
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ЗАраз Росія запропонувала допомогу Америц у боротьбі...
США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 1550
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В США смертность от короновируса, меньше в три раза чем в Китае была.
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Смертность со временем растет, особенно при резком скачке инфицирования. В Италии поначалу тоже 3% было, сейчас почти 11%.
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Китай
82 000 зараженных
3 300 умерло
смертность - 4%

США
84 000 зараженных
1 200 умерло
смертность - 1,4 %

И вообще, нечего переживать за США. Там одна из лучших медицин в мире, в том числе вирусологи.
Если, где и создадут вакцину от короновируса, то это точно будут США.
+ США выделяют на борьбу с короновирусом и его последствиями для экономики около 2 триллионов долларов.
Это немыслимая сумма, для любой другой страны.
Например у рашки, лишь 0,5 триллиона долларов в стабфонде... Который такими темпами закончится через 3-4 месяца. А дальше для рашки - дефолт и финиш.
Каждый американец, у которого годовой доход меньше 72 тыс. долларов, получит по 1200 долларов помощи от государства, + на детей так же дадут денег.
Такое никто в мире себе не может позволить.
США - единственная сверхдержава мира. Пока что с ними никто не сравнится по эконом. мощи, даже Китай. остальные - ничто по сравнению с Америкой.
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Ставлю на Німеччину...
щодо того,хто буде першим у винайдені вакцини..
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Можешь ставить любую сумму. США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 158 Уже. Фирма которую пытался перекупить один додик с белкой на голове даже уже начала накопление на складах, настолько обнадеживающие результаты тестов. Ждут только окончание всех положенных испытаний. К их окончанию должны быть готовы завалить весь мир без ажиотажа. Китайцы кстати заявили, что готовы в случае необходимости предоставить любые технологические и финансовые мощности без всяких условий. А Доня пытался купить, но только для Америки.
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США сами доллары печатают, а другие страны вынуждены доллары покупать.
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Деякі розумні купили юані, а він просів на 20 %.
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Сейчас мировая валюта - медицинские маски. Их даже за доллары в нужном количестве не купишь.
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просто уточняю - доход до $75000, на взрослого $1200, на ребенка $500.
2я волна из выделенных 2трл пойдет на поддержку малых и средних бизнесов.
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_Сколько на деле в кетае было заразившихся и умерших неизвестно. А их статистика - это худ. вымысел.
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_Сколько на деле в США было заразившихся и умерших неизвестно. А их статистика - это худ. вымысел.

Стоит поменять одно слово США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 4900
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Так у Китаї ж уже признали, що в них не 80 тис. - заднім числом ще 40 тис. заражених в легкій формі виявили...
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І да, хто вірить статистиці Китаю? Ви ще кацапській статистиці повірте...
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Ну и что? Герпес вирусом инфицировано 90% населения земли, и тишина. А ведь осложнения от герпеса очень тяжёлые. Политики-проститутки нагнетают истерику с этим вирусом, чтобы усидеть в креслах, а прикупленные продажные журналисты бьются в истерике, ощущая приятный хруст денежных купюр в карманах. Это же надо, так раздуть обычный сопливый вирус до вселенского апокалипсиса. Деньги не пахнут, а вот власть может вонять. Вот и воняет, пытаясь усидеть в креслах.
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И какие тяжёлые осложнения от герпеса? Конечно если сосать член когда у тебя Орест герпис то у твоего партнера будут осложнения!
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А ну ка расскажи, кто в результате обогатился на этой пандемии?
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УЗБАГОЙСЯ! Сходи в театр, клуб, ресторан. на дискотеку, посети людное место. Съезди в Италию, отдохни. Не носи маску - так делают параноики. Никакого вируса нет, нам все врут.
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посети церковь московского патриархата -там такая благодать,шо просто убивает короновирус... США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 1984
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Нету церквей московского патриархата! Есть капища московского шаманата! США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 9750
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не відлякуйте оптимістів!! а може якраз сходять !!
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ще одне.. для заохочення..

В квартире российского епископа случайно нашли нарколабораторию

Современные проблемы, в конце концов, требуют современных решений!

- в квартире епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (в миру Максим Валерьевич Митрофанов), сотрудники ФСБ нашли нарколабораторию и уже готовые к употреблению запрещенные вещества.
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Ага в капище московского шаманата сходи постав свечку за здравие! Поможет! США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 9921
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да ты смотрю опытный в этом деле США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 4185 Тебе помогло?
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Народ кто побывал в китае во время короновируса рассказывал что народ пачками падал на улицах лежали трупы и тд... Да ещё и у оператора чайна мобайл кудато делось 8.1 млн абонентов!
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всі факти проясняться колись....коли буде знайдено ліки..
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В Китае проживает 1 404 328 000 человек. 8,1 млн. это всего лишь 0,5%. Кто это заметит?
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Это тех которых заметили. Я думаю смертей намного больше просто информации нет!
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Даже пропажа 100 млн. для Китая никаких проблем не принесет.
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Если такое количество в "АПРЕЛЕ" то что буде в мае. Не нужно относится легкомысленно и беречь себя и окружающих. Всем здоровья.
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Зеленский отдал распоряжение на эвакуацию (авиасообщение) 430 человек из крупнейшего центра распространения вируса - США и 916 человек (ж\д) из еще одного эпидемического очага - России. Разрешение на возвращение без положенного в таких случаях карантина - прямое нарушение Закона Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Эти действия власти - сознательная или несознательная диверсия против страны. Это однозначно приведет к вспышке заболевания и росту количества заболевших в ближайшие недели. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Украина сама должна обеспечить своих граждан территорией для карантина. Ей никто ничем не обязан.
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Вони так косяк з Крушавелим прикривають, типу то не київська бидло-еліта привезла заразу, то заробітчани.
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