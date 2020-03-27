EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  22651  156
Матеріали за темою:
Все про:дослідження (57) карантин (1349) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 Лікарі назвали п’ятірку продуктів, які підвищують імунітет і покращують захист організму від інфекції

Люди з ослабленою імунною системою - найбільш вразливі перед коронавірусом. У настільки непростий період її важливо зміцнювати. Американські лікарі склали список продуктів, які підвищують імунну систему і покращують захист організму від інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це пише Times Now.

Імбир - через великий вміст аскорбінової кислоти, вітамінів групи В, А, цинку, кальцію, йоду, природних антибіотиків і антимікотиків імбир має зміцнювальну дію на організм і підвищує опірність різним захворюванням.
Активна речовина продукту - гінгерол - зменшує запалення, хронічні болі, біль в горлі.

Також імбир має унікальну властивість очищати організм від багатьох видів токсинів: харчових, радіаційних і хімічних.

У народній медицині імбир використовується протягом тисячі років, бо цей продукт здатний очищати легені.

Ще імбир разом з куркумою, яблуками і часником входить до переліку продуктів, які здатні очищати легені. Адже саме легені є одним з найактивніших місць в організмі, де скупчуються шкідливі речовини. А коронавірус COVID-19, як відомо, є хворобою, яка нищить легені людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені виявили ще один симптом коронавірусу - порушення травлення

Куркума - її основний компонент "куркумін" вважається потужним імунним підсилювачем, який діє як протизапальний засіб.

Ягоди - насичені вітамінами і антиоксидантами, які зміцнюють імунну систему і допомагають організму ефективніше протистояти різним інфекціям.

Продукти з вітаміном С - цитрусові (апельсини, грейпфрути, лимони), журавлина, ківі, чорна смородина, суниця, шипшина, горобина, журавлина, брусниця, обліпиха, яблука, хурма, квашена капуста, брюссельська і цвітна капуста, болгарський перець, помідори, проростки пшениці, овочі листові зелені (петрушка, кріп).

Різнокольорові овочі - їхні пігменти (хлорофіл, астаксантин, бета-каротин) володіють антиоксидантними властивостями й ефективно працюють на зміцнення організму. Солодкий перець (червоний, зелений, жовтий), червона капуста, броколі є потужними підсилювачами імунної системи.

Усі вищеперелічені продукти підвищують стійкість організму до несприятливих чинників зовнішнього середовища, в тому числі інфекцій, переохолодження, стресових чинників.

Вони збільшують вироблення антитіл та інтерферону, що захищають організм від вірусів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184748
 
   
 Топ коментарі
 
На кого рассчитана эта статья? Это сайт для зрадофилов, а в чем же тут Зеленского обвинить?
 показати весь коментар
 
Не забывайте сказать и о том, что витамин С разрушается при 50 градусах. Это я по поводу чая с имбирем, который сейчас в тренде.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Килограммов... С имбирем переберешь - быстро попрыщит. Диатез заработать очень легко.
 показати весь коментар
 
Ага. Так на центнеры или тонны переходить?
 показати весь коментар
 
Цензор правду пише, всі фрукти, овочі, ягоди покращують імунітет... Тому якщо є можливість, то тре вживати!
 показати весь коментар
 
 
я точно знаю, що весною , коли тільки все зеленим стало,найкраще підвищує імунітет шашлик на природі
 показати весь коментар
 
Я не знаю про все эти целебные свойства и т.д., но знаю, что поллитра в сутки позволяет разобраться с любой проблемой. Если не решить то, то просто положить на неё
 показати весь коментар
 
 
Не упускайте случая выпить, ни при каких обстоятельствах!©
 показати весь коментар
 
- ибирная?
- имбирной, к сожалению, нет. столичная.
- ключница водку делала.(с)
 показати весь коментар
 
Поллитра никогда не решало проблем. Может только на время помочь забыть о них. Хотя если использовать как жидкую свободно конвертируемую валюту, то некоторые бытовые проблемки может помочь решить.
 показати весь коментар
 
 
Неважно, я вот решил сейчас забить на работу, от слова вааа-ааабсче. У нас на карантин (за свой счёт правда) отпускают без проблем, наверное с первого пойду себе спокойно, копейка есть в заначке, а заводик как-нибудь без меня обойдётся, надоело сверхурочничать и прочая фигня.
 показати весь коментар
 
У нас кого как на удалёнку, одних за 2-3 тысячи, а любимчиков за полную. А мне просто надоело, и так вполсилы работаем, так ещё и половину за март обещают аж в сентябре отдать (я уж молчу, что постоянно норовят задержать за, ещё до всяких эпидемий). Работай/не работай-всё равно норовят копейку зажать. Ну так и пошли они подале-посевернее)))
 показати весь коментар
 
 
А нам как вшивым безработным ниггерам норовят платить, по 2-3 тысячи. Владелец заводика и его обы два сынульки очень б-гобоязненные люди, церковь вон даже в Обухове строят. Ну, и к персоналу относятся как истинные христиане: зачем вам деньги, деньги это зло, вон у боженька денег ваш не было)))Ну, а персонал ведёт себя также.
 показати весь коментар
 
Ходить дома пешком минимум 1-2 часа (на улице -опасно) + исключить быстрые углеводы и лишние калории. Исключить курение и алкоголь. Здоровье прибавится.
 показати весь коментар
 
По словам специалистов, курящие люди заболевают COVID-19 на 20% реже, чем те, кто независим от никотина. Об этом говорится в научной статье "Клинические характеристики 140 пациентов, инфицированных COVID-19 в Ухане", что была опубликована на сайте Европейской академии по аллергологии и клинической иммунологии.
Так, в феврале ученые изучили больных в Ухане и пришли к единому мнению, что из 140 пациентов только двое курили. Это составляет всего 1,4 % от всех обследуемых.
Эксперты уверены, что курильщики в 20 раз меньше рискуют заразиться коронавирусом, чем некурящие. Конечно, данные пока предварительные, выборка маленькая, поэтому ученые будут проверять и дальше, есть ли здесь взаимосвязь.https://www.rbc.ua/rus/styler/koronavirus-kurilshchiki-uchenye-soobshchili-1583388591.html
 показати весь коментар
 
 
Курение уничтожает легкие. Отсюда пневмония.
 показати весь коментар
 
Есть обратные исследования - среди заразившихся коронавирусом курильщики - в группе риска - процент умерших среди заразившихся курильщиков значительно превышает процент умерших среди некурящих. Что вполне объяснимо - вирус бьет в первую очеред по легким, а они у курильщиков и так в плохом состоянии.
 показати весь коментар
 
Питання у іншому - курильщика виходить важче заразити ніж спортсмена. а якщо курильщик ще й випиває, то для COVID-19 - це взагалі агресивне середовище. Тому питання треба ставити так - курильщика важче заразити, але вже зараженого важче лікувати.
 показати весь коментар
 
 
"якщо курильщик ще й випиває, то для COVID-19 - це взагалі агресивне середовище."
Людина фізично не може випити стільки, щоб це стало агресивним середовищем для вірусу.
 показати весь коментар
 
Лікарі назвали п’ятірку продуктів, які підвищують імунітет і покращують захист організму від інфекції - Цензор.НЕТ 5542 А пьющие ? А если курить и пить одновременно ? А єкспердьі не обратили внимание что среди заразившихся нет ни одного наркомана ? Лікарі назвали п’ятірку продуктів, які підвищують імунітет і покращують захист організму від інфекції - Цензор.НЕТ 5542
 показати весь коментар
 
У нас з 42 хворих, жодного курильщика.
 показати весь коментар
 
 
Одна 33 річна жінка з пухлиною в голові, не палила. Є різні думки, звісно легені ослаблені, з другого боку смоли сидять в бронхах та легенях і не пускають корону вниз.
 показати весь коментар
 
Відбувається боротьба між смолами і вірусами за легені.
 показати весь коментар
 
 
З пухлиною в голові, то вона від чого завгодно б померла. Імунітету в неї ніякого.
Але курців дуже багато помирає, так вони прискорюють свою смерть
 показати весь коментар
 
 
Померлі - це бувші хворі. Звичайно, якщо це автотроща або невдале пірнання.
 показати весь коментар
 
 
100 гр самогону, 1 цибулина, 1 головка часнику і закурити все це цигаркою. Ви б наблизилися б до такої людини ближче ніж 2 метри? Отож - COVID-19 теж. Лікарі назвали п’ятірку продуктів, які підвищують імунітет і покращують захист організму від інфекції - Цензор.НЕТ 5711
 показати весь коментар
 
 
Лікарі назвали п’ятірку продуктів, які підвищують імунітет і покращують захист організму від інфекції - Цензор.НЕТ 2049

і головне шоб цигарка була без фільтру, якась дешева прима, шоб штиняло метра на три Лікарі назвали п’ятірку продуктів, які підвищують імунітет і покращують захист організму від інфекції - Цензор.НЕТ 6339
 показати весь коментар
 
Ну, это понятно.
Лікарі назвали п’ятірку продуктів, які підвищують імунітет і покращують захист організму від інфекції - Цензор.НЕТ 5311
Я же советую еще не подхватившим эту заразу.
 показати весь коментар
 
От гречки толку мало. Лучше омега3 в рыбьем жире.
 показати весь коментар
 
Скоро лето !!! Тепло! Фрукты и овощи свои!!
И наплевать на правительство с дебильными советами.
Не мешайте людям жить и землю обрабатывать
 показати весь коментар
 
 
Ось і приписка:

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це пише Times Now.
 показати весь коментар
 
 
Туфта полная.Без пчёл и мёда не будет ни здоровья,ни яблочек с ягодками.Тому в приоритете пчёлы,бо они первые на защите иммунитета страны,и поставщики на ваш стол меду,яблочек и ягодок.
Лікарі назвали п’ятірку продуктів, які підвищують імунітет і покращують захист організму від інфекції - Цензор.НЕТ 7304
 показати весь коментар
 
 
Не забувайте про червоний, пекучий перець, котрий містить капсаїцин.
 показати весь коментар
 
 
смазывать слизистую носа, как бальзам "звездочка"
 показати весь коментар
 
 
есть еще одно отверстие, куда его можна...
 показати весь коментар
 
Американские врачи составили список продуктов, которые повышают иммунную систему и улучшают защиту организма от инфекции. - американцы такие умные, а уже опередили Китай. - США обошли Китай по количеству зараженных коронавирусом
 показати весь коментар
 
Имбиря в магазинах уже неделю не вижу!
 показати весь коментар
 
 
Проблема не в вирусе, а во вредителе Зеленском.
Как победить Зеленского при помощи имбиря ?
Куда его всовывать ?
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору