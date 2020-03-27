 Бюджет-2020 буде кардинально змінений: деякі статті уріжуть, якісь зникнуть повністю, - "слуга народу" Трухін

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це заявив у прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін.
За його словами, пропонують істотно урізати кошти у сфері культури, освіти і науки, спорту та інших галузей.
"Відбуваються кардинальні зміни в бюджеті-2020. Ресурсна частина змінюється на 86,3 млрд грн в плюс. Доходи держбюджету в проєкті - мінус 115,9 млрд грн. Витрати на кредитування - 86,3 млрд грн. Фактично можна назвати цей проєкт прихованим секвестром", - сказав депутат.
Він підкреслив, що стабілізаційний фонд повинен бути сформований в розмірі 124 млрд грн.
"Він сформується з таких напрямів: планується скорочення фонду регіонального розвитку на 7,5 млрд грн, підтримка АПК - мінус 4 млрд грн, субвенції місцевим бюджетам - мінус 2 млрд грн, субвенція місцевим бюджетам на формування об'єднаних територіальних громад - мінус 2 млрд грн. Озвучені мною програми, по суті, зведені на нуль. Вони зникли з проєкту бюджету", - зазначив Трухін.
Вопрос:
-Где купить?
-В аптеке
Рядом две аптеки, на которых объявления "МАСОК НЕТ"
Зашел на сайт "Розетки".Урра.Маски есть.Заказываю.И ... когда хочу оплатить, адрес доставки "Новая Почта".
Вы думаете, Зекоманда наверху руководит по другому?
Повышение пенсий обломись,зп обломись и тд. Следует из повышения дыры в бюджете на 200млрд. Страна обломов!
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет
розпилРНБО не постраджає.
Пора возвращать Гонтареву.
ЗеК.****** валистя.
тільки бунт - але осмислений і нещадний врятує рештки України!!!