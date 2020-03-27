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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Економіка
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Все про:бюджет (753) карантин (1349) Трухін (1) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 Бюджет-2020 буде кардинально змінений: деякі статті уріжуть, якісь зникнуть повністю, - "слуга народу" Трухін

Через карантин у зв'язку з коронавірусом уряд зараз готує зміни до державного бюджету на 2020 рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це заявив у прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін.

За його словами, пропонують істотно урізати кошти у сфері культури, освіти і науки, спорту та інших галузей.

"Відбуваються кардинальні зміни в бюджеті-2020. Ресурсна частина змінюється на 86,3 млрд грн в плюс. Доходи держбюджету в проєкті - мінус 115,9 млрд грн. Витрати на кредитування - 86,3 млрд грн. Фактично можна назвати цей проєкт прихованим секвестром", - сказав депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо заощадити на культурі та освіті, знадобляться мільярди на відновлення знищеного, - депутат від СН Потураєв

Він підкреслив, що стабілізаційний фонд повинен бути сформований в розмірі 124 млрд грн.

"Він сформується з таких напрямів: планується скорочення фонду регіонального розвитку на 7,5 млрд грн, підтримка АПК - мінус 4 млрд грн, субвенції місцевим бюджетам - мінус 2 млрд грн, субвенція місцевим бюджетам на формування об'єднаних територіальних громад - мінус 2 млрд грн. Озвучені мною програми, по суті, зведені на нуль. Вони зникли з проєкту бюджету", - зазначив Трухін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184747
 
 
 Топ коментарі
 
Маски и антисептики уже исчели. Спасибо зеленскому за такое светило охраны здоровья как г-н радуцкий Бюджет-2020 будет кардинально изменен: некоторые статьи урежут, какие-то исчезнут полностью, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 362
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Дайте угадаю,на содержание ВР и ОП статьи увеличат.
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сегодня хотел зайти на "Новую Почту".Лицо обмотано бафом.Не пустили,нужна медицинская маска.
Вопрос:
-Где купить?
-В аптеке
Рядом две аптеки, на которых объявления "МАСОК НЕТ"
Зашел на сайт "Розетки".Урра.Маски есть.Заказываю.И ... когда хочу оплатить, адрес доставки "Новая Почта".
Вы думаете, Зекоманда наверху руководит по другому?
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Трухин, а почему ЗЕ не использует более 17 миллиардов гр. на счетах РНБО и куда он потрати 3 миллиарда с этих счетов?
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Украл. Вы,что не поняли, что к власти пришло мелкое ворье,мечтающее стать крупным. За клоуна давно пора браться, иначе будет в казне столько,сколько осталось после Януковича -100 тыс.грн. Но тогда был Яценюк, а сейчас его не будет,после того,что с ним учудили. Кто тогда будет спасать экономику Украины и всех нас?
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а 95-й Квартал финансовую сисю выпросил ? Присосалось дитятко?
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Зачем урезать ? ЗЕчмошники ж уверяют что экономика вот-вот на 40% в рост пойдет !
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Маски и антисептики уже исчели. Спасибо зеленскому за такое светило охраны здоровья как г-н радуцкий Бюджет-2020 будет кардинально изменен: некоторые статьи урежут, какие-то исчезнут полностью, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 362
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в Словакии маски и антисептики то же не купить …. Радуцкий конечно же кондом дырявый , но в Словакии то же он ?
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сегодня хотел зайти на "Новую Почту".Лицо обмотано бафом.Не пустили,нужна медицинская маска.
Вопрос:
-Где купить?
-В аптеке
Рядом две аптеки, на которых объявления "МАСОК НЕТ"
Зашел на сайт "Розетки".Урра.Маски есть.Заказываю.И ... когда хочу оплатить, адрес доставки "Новая Почта".
Вы думаете, Зекоманда наверху руководит по другому?
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У тебя Иллюха Емец однофамилец. Попроси его, может тезке по фамилии поможет Бюджет-2020 будет кардинально изменен: некоторые статьи урежут, какие-то исчезнут полностью, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 7903
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А что, мой однофамилец скажет, что ХРЕН очень хорошо помогает
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А самому сшить, в крайнем случае, из шести-восьми слоев бинта руки из жопы выросли?
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куча бесполезных идиотов..... помницца в каком-то году, кажись еще при Кучме, правительства небыло почти год, и ничего страшного не случилось.... страна спокойно работала и никто ей не мешал......
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Апк минус,идиоты а,кушать ,что мы будем. Из за изменения климата, надо повышать. Дождей то нет!
Повышение пенсий обломись,зп обломись и тд. Следует из повышения дыры в бюджете на 200млрд. Страна обломов!
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Дайте угадаю,на содержание ВР и ОП статьи увеличат.
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Естественно, тут даже без вариантов- на моющие и дезинфекторы пару миллиардов, на туалетную бумагу, маски, перчатки очки- ещё пару миллиардов))) и это ещё по- скромному, далі буде...
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Неужели Авакову и Баканову с Венедиктовой срежут?
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Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны

Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет
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А как хвалились принятием бюджета-и своевременно и сбалансированно.
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"Стабилизационный фонд" который предлагается для создания правительством "Слуг народа" и Зеленского является типичным обманом и манипуляцией. В бюджете есть утвержденный фонд на случай чрезвычайных ситуаций - 118 млн. гривен и есть деньги которые распределяются решением РНБО, которые хранятся на счетах аппарата Офиса президента. Сумма находящаяся там - 17, 068 млрд. гривен. Этого вполне достаточно на основные мероприятия безо всякого секвестра бюджета. Кстати Счетной Палате Украине не мешало бы проверить на какие цели потратил Зеленский почти 3 млрд. гривен с этого счета.https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Я так розумію, мілліард баксів на розпил РНБО не постраджає.
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А зарплаты топ чиновников в миллионы грн и финансирование партий в миллиарды грн почему не внесены в список сокращения и отмены??????????????
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Скрытый секвествр.
Пора возвращать Гонтареву.
ЗеК.****** валистя.
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"фонда регионального развития на 7,5 млрд грн, поддержка АПК - минус 4 млрд грн, субвенции местным бюджетам - минус 2 млрд грн, субвенция местным бюджетам на формирование объединенных территориальных общин - минус 2 млрд грн" Источник: https://censor.net.ua/n3184747
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уріжуть всі незахищені статті - замість урізать себе чмошних упирів-бюрократів та собакових з псами що вже *********** на диктатуру...
тільки бунт - але осмислений і нещадний врятує рештки України!!!
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Вы,что не поняли, что к власти пришло мелкое ворье,мечтающее стать крупным. За клоуна давно пора браться, иначе будет в казне столько,сколько осталось после Януковича -100 тыс.грн. Но тогда был Яценюк, а сейчас его не будет,после того,что с ним учудили. Кто тогда будет спасать экономику Украины и всех нас?
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