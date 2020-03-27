 Шенгенська зона може померти через коронавірус, - Макрон

Про це лідерів ЄС попередив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"На карту поставлено виживання Європейського проєкту. Ризик, з яким ми стикаємося, - це смерть Шенгену", - сказав він.
Про це лідерів ЄС попередив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"На карту поставлено виживання Європейського проєкту. Ризик, з яким ми стикаємося, - це смерть Шенгену", - сказав він.
1720 г. - эпидемия чумы, обвинили иудеев.
1820 г. - эпидемия холеры, обвинили иудеев.
1920 г. - эпидемия испанского грипа, обвинили иудеев.
2020 г. - эпидемия короновируса, обвиняем кого?
Может Христос, Лютер, Вольтер, Достоевский, Толстой ,Генри Форд были правы?
евродеды 2 МВ явно жизнеспособнее были..