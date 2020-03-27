 Китай із 28 березня закриє кордон для іноземців

Про це повідомляє агентство Associated Press, передає Цензор.НЕТ.
27 березня Національна комісія з охорони здоров'я Китаю повідомили про 55 нових випадків COVID-19 - з них 54 носіїв коронавірусу прибули з-за кордону.
Тим часом не зареєстровано нових випадків зараження коронавірусом в Ухані, столиці провінції, де почалася епідемія.
Заборона на в'їзд для іноземців починаючи з 28 березня стосується і тих, хто має дозвіл на проживання в країні. Всі безвізові поїздки також тимчасово припинені.
При цьому в міністерстві зазначили, що іноземці, які прибувають у Китай для "необхідних економічних, торговельних, наукових або технологічних заходів або через надзвичайні гуманітарні потреби", можуть як і раніше подавати заявки на візи.
Статья 111-я.
Видимо СТРАТЕГИЯ Китая и ТНК состоит в том чтобы обрушить себя (Китай) и весть мир, но при этом Китай сможет удержаться на плаву, а многие страны мира НЕ смогут удержаться на плаву и объявят дефолт.
На фоне разоренных стран Китай окажется хоть и немного ослабленным, но мировым ЛИДЕРОМ. Китай сможет купить все что захочет в любой стране мира (кроме США, Германии, Израиля и еще парочки реально независимых стран).
Китай легко может скупить все с/х земли в Украине (если ему это потребуется) и наша власть с радостью продастся с потрохами китайским ТНК.
Янукович уже шел по этому пути продав в аренду китайцам землю и порт в Крыму для строительства морского хаба.
МВФ может и даст Украине 5-7 млрд. но этого мало. А вот Китай может легко дать 20-30 млрд. и Украину заберет на 90 лет в аренду как "аляску".