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 Армія Австралії стежитиме за дотриманням карантину особами, які прибули з-за кордону, - прем'єр Моррісон

Австралійські військові допоможуть у забезпеченні дотримання двотижневого обов'язкового карантину для нещодавно прибулих у країну, повідомила в п'ятницю австралійська служба новин SBS News із посиланням на прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона.

"Ми підтримуватимемо їх (карантинні заходи. - Ред.) за допомогою збройних сил Австралії, які допоможуть у дотриманні цих заходів", - заявив Моррісон у своєму зверненні до народу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що особи, які прибувають у країну, будуть поміщені на карантин в готелі та інші житлові приміщення на два тижні, перш ніж зможуть повернутися додому. Оплату за проживання осіб на карантині уряд бере на себе.

Розпорядження набуває чинності з неділі 29 березня.

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Прем'єр підкреслив, що влада також вживатиме більш ефективних заходів для забезпечення ізоляції тих, хто перебуває на карантині.

Моррісон заявив, що такі заходи запроваджуються у зв'язку зі зростанням завезених випадків зараження коронавірусом COVID-19.

"Дві третини випадків (зараження. - Ред.) спостерігаються в австралійських мандрівників", - додав прем'єр.

Зазначається, що напередодні в Австралію повернулися понад 7 тис. жителів країни.

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Згідно з підрахунками університету Джонса Гопкінса, станом на п'ятницю, в Австралії діагностували 3,143 випадки зараження COVID-19, зафіксовано 13 летальних випадків. Тим часом 194 хворих видужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184740
 
 
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Армія з нарідом Армия Австралии будет следить за соблюдением карантина лицами, прибывшими из-за границы, - премьер Моррисон - Цензор.НЕТ 289 А кто не будет выполнять карантин получит прикладом по голове Армия Австралии будет следить за соблюдением карантина лицами, прибывшими из-за границы, - премьер Моррисон - Цензор.НЕТ 4753
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В СИЗО не была, не знаю.
А в жилье, предоставляемом мигрантам, я жила 3 месца.
Это просто квартиры, с мебелью, с постельным бельем, полетенцами, кастрюлями, тарелками-ложками-вилками, короче абсолютно со всем. вообще со всем.

Телевизора не было, а также телефона Армия Австралии будет следить за соблюдением карантина лицами, прибывшими из-за границы, - премьер Моррисон - Цензор.НЕТ 6538

Телефон был на лстничной клетке, платный.

На столе стоял ящик с продуктами.
Также продукты были в холодильнике.
Мне, нищей советской аспирантке, этого не забыть и 30 лет спустя.
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меня интересует 2 момента: прогулки и общение с другими людьми (причём как обязательное так и ограничение оного; пыткой считаю как постоянное присутствие другого человека, так и полное отсутствие контакта с людьми).
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В СИЗО общения много
Не помню, сколько там людей на 1 кв метр в украинских СИЗО.
Скоро Аваков угловников выпустит, из-за коронавируса.
Наообщаетесь.
Оружие есть?
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в австралийских гостиницах? но сейчас не до комфорта.
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