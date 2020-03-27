 Армія Австралії стежитиме за дотриманням карантину особами, які прибули з-за кордону, - прем'єр Моррісон

"Ми підтримуватимемо їх (карантинні заходи. - Ред.) за допомогою збройних сил Австралії, які допоможуть у дотриманні цих заходів", - заявив Моррісон у своєму зверненні до народу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що особи, які прибувають у країну, будуть поміщені на карантин в готелі та інші житлові приміщення на два тижні, перш ніж зможуть повернутися додому. Оплату за проживання осіб на карантині уряд бере на себе.

Розпорядження набуває чинності з неділі 29 березня.

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Прем'єр підкреслив, що влада також вживатиме більш ефективних заходів для забезпечення ізоляції тих, хто перебуває на карантині.

Моррісон заявив, що такі заходи запроваджуються у зв'язку зі зростанням завезених випадків зараження коронавірусом COVID-19.

"Дві третини випадків (зараження. - Ред.) спостерігаються в австралійських мандрівників", - додав прем'єр.

Зазначається, що напередодні в Австралію повернулися понад 7 тис. жителів країни.

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Згідно з підрахунками університету Джонса Гопкінса, станом на п'ятницю, в Австралії діагностували 3,143 випадки зараження COVID-19, зафіксовано 13 летальних випадків. Тим часом 194 хворих видужали.