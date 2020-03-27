 Пів року в'язниці і штраф у $ 10 тис.: Сінгапур посилив покарання за порушення правил карантину

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNA.

Порушників правил можуть відправити до в'язниці на строк до шести місяців і/або оштрафувати на суму до $ 10 тис.

Такі ж покарання погрожують керівництву підприємств, які не забезпечать розсадження відвідувачів на дистанції як мінімум один метр або не зможуть гарантувати досить відстані між відвідувачами, які стоять у черзі.

Крім того, влада Сінгапуру оголосила такі карантинні заходи як закриття барів і кінотеатрів і скасування великих заходів. Однак у Сінгапурі повномасштабний карантин поки що не введений. Працювати з описаними обмеженнями продовжують музеї, торговельні центри і туристичні локації.

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На цей момент у Сінгапурі виявлені 683 випадки захворювання на коронавірус і два летальні випадки у пацієнтів з COVID-19.

Всього, за даними американського університету імені Джона Хопкінса, у світі підтверджено 532 тис. 788 випадків COVID-19. Померли 24 тис. 77 осіб, видужали 122 тис. 672 людини.

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