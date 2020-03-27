 Два нові випадки інфікування коронавірусом зареєстровані на Житомирщині, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Житомирської ОДА.

"Це летальний випадок у мешканки міста Радомишль, у мешканця міста Житомир та два нових випадки, що зареєстровані 26 березня у Бердичівському та Малинському районах", - сказано в повідомленні.

Як повідомляє ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України", за минулу добу досліджувався матеріал п'яти хворих. За результатами досліджень COVID-19 виявлено у двох людей.

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"Усього за період моніторингу за станом захворюваності на COVID-19 з 29 січня по 9 годину 27 березня надійшов матеріал з підозрою на захворювання від 35 хворих (з 12 адмінтериторій): Радомишльський - 1, Ємільчинський - 2, Хорошівський - 3, Андрушівський - З, Бердичівский - 6, Новоград-Волинський-1, Народицький-2, Брусилівський -2, Коростенський- 1, м. Житомир – 12, Малинський – 1.

У 30 осіб - діагноз не підтверджено,а матеріал, який надійшов 26 березня відж хворого з Хорошівського району – у роботі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ДУ Житомирського обласного лабораторного центр МОЗ України працює в умовах карантину та підвищеної готовності: створені мобільні групи, відбувається чергування фахівців в позаробочий час та у вихідні дні. Протиепідемічні заходи у вогнищах інфекції тривають.

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Зазначається також, щоб уберегти себе і своїх рідних і близьких від захворювання на коронавірус, необхідно дотримуватися режиму самоізоляції і загальних правил гігієни.

Нагадаємо, що з 16 березня на території області протягом 30 діб будуть діяти карантинні заходи, за порушення яких передбачена відповідальність. А з 25 березня на всій території України введено режим надзвичайної ситуації та продовжено карантин до 24 квітня.