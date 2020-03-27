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 "Нафтогаз" запропонував Кабміну український індикатор для встановлення ціни газу для населення, - Коболєв

НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду український індикатор цін на газ, що дозволило знизити його ціну для населення.

Про це сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли незалежний оператор ГТС, який зараз не входить у групу "Нафтогаз", проводив свій тендер, він був дуже конкурентний. Ми розуміли у "Нафтогазі", що там може бути зменшення ціни у порівнянні з імпортним паритетом. Як тільки це відбулося, ми запропонували уряду використати новий ціновий індикатив, який є українським, а не європейським, для встановлення ціни газу для населення", - зазначив Коболєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Нафтогазу" достатній запас міцності для проходження періоду надзвичайної ситуації, - Коболєв

Таким чином, "Нафтогаз" запропонував газзбутам купувати газ дешевше та знизити кінцеву ціну для населення.

"Ми вирішили знайти ринкову можливість у "Нафтогазі" - і якщо вона з'явиться, знизити ціну на газ. Український ринок газу перенасичений, оскільки усі готувалися до кризи, до відмови "Газпрому" постачати газ. Ця підготовка перенаситила сховища газу", - пояснив Коболєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184735
 
 
 Топ коментарі
 
Читаем и выполняем Конституцию Украины, касательно кому принадлежит земля и недра. А тарифы должны бать справедливыми по платёжеспособности населения. Субсидии это унижение людей коррупционная кормушка негодеяв.
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Опять зеленая песня? Ручки чешутся сменить набсовет, выкинуть ненавистного Коболева и загнать Нафтогаз в убытки на радость Фирташу? Проходили уже при овоще, идите нахер, зеленые дебилы.
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Фирташ удавится, чтоб дешевле. Он и так ждёт не дождётся, когда зеленые поменяют руководство Нафтогаза, чтобы снова облгазы брали газ "в долг" и драли деньги с населения, загоняя Нафтогаз в убытки. А потом ВР спишет несколько десятков миллиардов, как уже было при овоще.
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Страна непуганных идиотов. случайных особей во власти, полезных городских сумасшедших, упырей на должностях в Госкомпаниях, иностранцев с огромными зарплатами в наблюдательных советах.......
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Опять зеленая песня? Ручки чешутся сменить набсовет, выкинуть ненавистного Коболева и загнать Нафтогаз в убытки на радость Фирташу? Проходили уже при овоще, идите нахер, зеленые дебилы.
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тебе к доктору притрушенное агрессивное. отрабатываешь мерзость.
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шо,кацапня,нєгадуєш?нема куди газ із труб пхати? "Нафтогаз" запропонував Кабміну український індикатор для встановлення ціни газу для населення, - Коболєв - Цензор.НЕТ 9760
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Читаем и выполняем Конституцию Украины, касательно кому принадлежит земля и недра. А тарифы должны бать справедливыми по платёжеспособности населения. Субсидии это унижение людей коррупционная кормушка негодеяв.
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кацапа,не морочь голову своей кацапосправедливостью.тарифы должны регулироваться спросом и предложением,рыночным механизмом.
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Фирташ удавится, чтоб дешевле. Он и так ждёт не дождётся, когда зеленые поменяют руководство Нафтогаза, чтобы снова облгазы брали газ "в долг" и драли деньги с населения, загоняя Нафтогаз в убытки. А потом ВР спишет несколько десятков миллиардов, как уже было при овоще.
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Нафтогаз это полностью коррупционная надстройка. которая не выполняет НИ КАКИХ функций кроме контроля и увода финансовых потоков под управлением внешнего управлени. Ни добычи и её развития, увеличения, ни транспортировки, ни распределения газа, ни мдоренизации газопроводов.
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И что пародоксально в "законе" с продлённым контрактом. И ВСЕ это знают. Вот так и живём, сглатываем.
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Бутусов сказал что теперь всех ватников , колорадов и адептов рюзкого миря , на Цензоре , будут отмечать таким флажком . "Нафтогаз" запропонував Кабміну український індикатор для встановлення ціни газу для населення, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3221 .
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Флаги присваивают по менталитету. Ты - ватник рускомирский, тебе и аквафреш на лоб!
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Я б тебе еще и на лбу флаг московитский вытатуировал.
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Ну конечно же мошенник и бандит . Потому что посмел "нагнуть " гаспрём . "Нафтогаз" предложил Кабмину украинский индикатор для установления цены газа для населения, - Коболев - Цензор.НЕТ 5831 .
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....Потому что раньше он Нафтогазом не руководил .
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Думал совесть проснулась, а оказывается газ некуда девать. Топите до августа)
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Уже давно подана петиция Зеленскому, что-бы он ликвидировал "газовую мафию", но всем плевать - https://petition.president.gov.ua/petition/88634
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Что ж ты паскуда прошлой зимой индикаторы не предлагал Когда по 8.40 газ был А сейчас суетишься когда нефть по 25 и газ соответственно вниз поползёт вслед за нефтью Тварь барыжная бонусы миллионные себе начислял когда люди плодовые деревья рубали на дрова потому что за газ заплатить не могли
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