 "Нафтогаз" запропонував Кабміну український індикатор для встановлення ціни газу для населення, - Коболєв

Про це сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли незалежний оператор ГТС, який зараз не входить у групу "Нафтогаз", проводив свій тендер, він був дуже конкурентний. Ми розуміли у "Нафтогазі", що там може бути зменшення ціни у порівнянні з імпортним паритетом. Як тільки це відбулося, ми запропонували уряду використати новий ціновий індикатив, який є українським, а не європейським, для встановлення ціни газу для населення", - зазначив Коболєв.

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Таким чином, "Нафтогаз" запропонував газзбутам купувати газ дешевше та знизити кінцеву ціну для населення.

"Ми вирішили знайти ринкову можливість у "Нафтогазі" - і якщо вона з'явиться, знизити ціну на газ. Український ринок газу перенасичений, оскільки усі готувалися до кризи, до відмови "Газпрому" постачати газ. Ця підготовка перенаситила сховища газу", - пояснив Коболєв.