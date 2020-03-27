 Двоє людей з підозрою на COVID-19 звернулися в лікарню на Львівщині, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Звернулися люди з міст Борислава та Мостиська.

Зараз на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні - 55 осіб.

На самоізоляції перебувають 58 осіб. За весь час виписано - 38 пацієнтів.

Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближене до важкого. Всього на Львівщині за весь час з підозрою на COVID- 9 звернулася 151 особа.

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