 Двоє людей з підозрою на COVID-19 звернулися в лікарню на Львівщині, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Звернулися люди з міст Борислава та Мостиська.
Зараз на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні - 55 осіб.
На самоізоляції перебувають 58 осіб. За весь час виписано - 38 пацієнтів.
Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближене до важкого. Всього на Львівщині за весь час з підозрою на COVID- 9 звернулася 151 особа.
для иммунитета хорошо есть чеснок и лук
ПОКА ВСЕ СИДЯТ ПО ДОМАМ , можно провести оздоровительную диету
1. Надавить целую головку чеснока , выдавить сок одного лимона , заправить оливковым маслом
Данную смесь можно намазывать на подсушенный белый хлеб
2. Надавить головку чеснока , заправить оливковым маслом и посыпать ОРЕГАНО
НА белый подсушенный хлеб- прямо итальянский вкус
3. ЛУК
Мелко нарезать , выдавить пол-лимона , через 10 мин заправить оливковым маслом
И можно добавлять в салаты и просто с хлебом
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ