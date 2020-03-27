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 Двоє людей з підозрою на COVID-19 звернулися в лікарню на Львівщині, - ОДА

В період з 22:30 26 березня по 8:00 27 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 2 людини.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Звернулися люди з міст Борислава та Мостиська.

Зараз на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні - 55 осіб.

На самоізоляції перебувають 58 осіб. За весь час виписано - 38 пацієнтів.

Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближене до важкого. Всього на Львівщині за весь час з підозрою на COVID- 9 звернулася 151 особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші випадки підозри на коронавірус зафіксовано в місті Моршин на Львівщині та в Хмельницькому

Двоє людей з підозрою на COVID-19 звернулися в лікарню на Львівщині, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184734
 
 
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Форумчане, укрепляйте иммунитет
для иммунитета хорошо есть чеснок и лук
ПОКА ВСЕ СИДЯТ ПО ДОМАМ , можно провести оздоровительную диету
1. Надавить целую головку чеснока , выдавить сок одного лимона , заправить оливковым маслом
Данную смесь можно намазывать на подсушенный белый хлеб
2. Надавить головку чеснока , заправить оливковым маслом и посыпать ОРЕГАНО
НА белый подсушенный хлеб- прямо итальянский вкус
3. ЛУК
Мелко нарезать , выдавить пол-лимона , через 10 мин заправить оливковым маслом
И можно добавлять в салаты и просто с хлебом

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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Що за тупі поради - головка часника, цілий лимон... прівєт гастрит із виразкою....дієта для довбнів які хочуть за пару днів угроби тишлунок
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Лучше купить 70% самогон,питьевой или изопропиловый спирт и сделать антисептик. Плюс купить перчатки, очки, сшить ватно-марлевве маски. Пока можно. Скоро из дома будет не выйти. Как в фильмах о ядерной войне.
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Де тести? Доки будуть гадати на пальцях і підозрювати?
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