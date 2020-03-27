 Дев'ять випадків захворювання на COVID-19 підтверджено в Рівненській області, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

"Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами. Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, а також померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках. Наразі хворі ізольовані. Стан стабільний. Проводяться всі необхідні медичні процедури", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в області продовжують впроваджувати жорсткі заходи задля недопущення потужного спалаху коронавірусної інфекції.

Так, 25 березня на підставі постанови Уряду обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про запровадження на Рівненщині режиму надзвичайної ситуації.

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Призупинена робота ринків, розважальних закладів, фітнес-центрів. Виключення становлять лише аптеки, продуктові магазини, супермаркети та АЗС.

Перевізникам Рівненщини почали видавати перші погодження на спецперевезення.

Школярі та студенти навчаються дистанційно. Освітяни роз’яснили два розвитку подій щодо подальшого навчання. Обмежено роботу ЦНАПів, державних установ, що надають соціальні послуги.

Через карантин релігійні громади Рівненщини переводять свої богослужіння в онлайн.

Рівненщина отримала медичний вантаж з Китаю. Оперативний штаб при РОДА попередньо розподілив захисні засоби і тести для діагностування коронавірусу. Усі 1878 тести-ПЛР передали у обласний лабораторний центр. 5000 експрес-тестів були розподілені та передані у 27 лікувально-профілактичних закладів. Костюми захисту, в першу чергу, направлені для медиків швидкої.

У Рівненські ОДА відбулись зустрічі з керівниками та власниками аптечних мереж, під час яких йшлося про роботи аптечних закладів в період карантину, сприяння в організації доїзду фармацевтів до місця роботи. Також акцентовано увагу на особливому контролі за якістю медикаментів і засобів захисту та ціновою політикою. Запаси медичних масок та засобів захисту в аптеках Рівненщини оновлюються щодня.

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області оприлюднила перелік цілодобових аптек та аптек, які надають послуги онлайн.

Аптечна мережа "Рівнефармація" налагодила виробництво спиртовмісних антисептиків.

У медичних закладах області загалом підготовлено 417 ліжкомісць, за необхідності, їх кількість можна збільшити до 600. Два інфекційні відділення області – Сарненської ЦРЛ та Рівненської міської – визначені базовими для роботи у складних умовах на випадок боротьби з коронавірусом. При потребі задіюватимуть усі лікарні.

Під час карантину соціальні працівники дбатимуть літніх людей. Наразі такі послуги надають 27 територіальних центрів та центрів соціального обслуговування в районах й сільських радах, відділів соціального захисту тощо. Такі установи є й в об’єднаних громадах.

Під час карантину у Рівному, Сарнах і Дубні військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та співробітники Нацполіції спільно забезпечують правопорядок.

В області здійснюється постійний моніторинг в режимі онлайн епідситуації. Відпрацьовано алгоритм взаємодії з відомствами ДСНС, Національної поліції України, СБУ, Державної прикордонної служби, прокуратури.

Триває робота Цілодобового оперативного штабу при РОДА, щодня його представники проводять онлайн брифінги через FB-сторінку ОДА, відповідають на запитання журналістів і громадян.

Гаряча лінія 0 800 500 078 опрацювала понад 1500 дзвінків.