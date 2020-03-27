 Наслідки мертвої економіки можуть бути страшнішими за наслідки коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

Про це на свій сторінці в фейсбуці написав нардеп від СН, глава комітету ВР з охорони здоров'я Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.
"З Азії надходять шокуючі дані - місцева економіка впала навіть нижче, ніж очікувалось. Це справжній обвал. Для економіки Євросоюзу наслідки будуть ще жорсткішими. Отже, це велика помилка – намагатись повністю зупинити життя в країні. Економіка має працювати. Вчора Президент заявив, що Україна не повинна зупинитись. І я з цим згоден. Наше завдання №1 – організувати карантин, але при цьому не зруйнувати економіку. У США є ресурси фактично роздати населенню та бізнесу 2 трлн. доларів. У нас такої можливості немає", - заявив Радуцький.
"Наслідки мертвої економіки можуть бути набагато страшнішими за наслідки коронавірусу. І це не лише соціальний вибух, а і техногенні катастрофи внаслідок недофінансованості інфраструктури. Замість зупинки підприємств набагато ефективніше запровадити повну ізоляцію людей з групи ризику - пенсіонерів після 60, онкохворих, хворих на діабет. І забезпечити за рахунок соціальних працівників, за рахунок "Червоного хреста", волонтерів все життєво необхідне, щоб люди не виходили з дому, поки триває карантин. Нам треба врятувати саме цю групу людей. Знищивши економіку – ми їх не врятуємо, у нас банально не вистачить коштів втримати соціальну сферу, якщо все зупиниться", - пояснив нардеп.
"От яким має бути режим роботи підприємств на час карантину: всіх співробітників, які можуть працювати дистанційно, перевести на віддалений доступ. У приміщеннях дотримувати дистанцію 3-5 метрів між людьми, масковий режим, режим гігієни, антисептики. Якщо є така можливість - зробити позмінний режим, щоб знизити концентрацію співробітників у приміщенні. Ці заходи можуть розробити санітарні лікарі - впевнений, їх компетенції для цього вистачить. Всі підприємства повинні отримати інструкції – як організувати безпечну роботу на період карантину. Тому сьогодні ми радимося з експертами - при комітеті є експертна рада, куди входять медики, санітарні лікарі. Консультуємося з іноземними колегами з цього приводу. Повинні бути розроблені чіткі рекомендації та стандарти – щоб на кожному підприємстві кожен керівник знав, які методи захисту працюють, а які ні. На даний час люди отримують всю інформацію з інтернету. І головне: ми повинні поступово весь бізнес перевести на рейки максимально безпечної, але все-таки роботи. Тому що Україна може не впоратися з наслідками тривалої зупинки економіки", - резюмував Радуцький.
я не знаю як це назвати, хіба що МАРОДАР!... радить воно
Отмените нах..й эти маски шоу - в нашей стране - это зло, люди не могут каждый день покупать по 10 масок по 25 - 30гр.
Чудо голодания должно принести просветление в заспанные телесериалами мозги.
А вот по волонтерским движениям и обеспечением "группы риска", которая кстати правильно обозначена в тексте, надо организовывать "на местах". В каждой многоэтажке можно найти желающих кто будет разносить пенсионерам и др. "группы риска " по квартирам, провести с ними инструктаж по мерам безопасности. Вместо того, чтобы 10 пенсионерок ходили по магазинам, пусть сходит пара ребят и поставит им пакеты под верь и позвонит. Телефоны есть у всех пенсионерок.
тобто - кловуни, коронавірус (пандемія), падіння економіки (криза)
Радуцкий, по тебе 111-я статья плачет. Не отмажешься.
ответственность за здравоохранение в Украине. Лозунгов от тебя наслышались.
Маски и средства индивидуальной защиты в аптеки ! Контролируйте цены на них
и на лекарства ! Где парацетамол ? Обеспечивайте и контролируйте наличие
аппаратов для вентиляции лёгких! Прекрати демагогию !
Дело Радуцкого -это медицина ,а он нам подсовывает то Скалецкую ,то Емца.
Слова правильные ,а дела все в бизнесе ,зубы заговаривает.
То о чем шепчет этот зебил нужно было делать сразу...а не после того как все стало колом...
Запустить теперь очень сложно...
Да и что бы запустить экономику нужно разрешить работать всем...и магазинам промтоваров...и рынкам...
Что толку разрешить работать предприятиям если у них нет сбыта??
І так, згоден, решті - маски до одного місця... Але чому, блін, у нас в Києві без маски не зайдеш ані в тролейбус, ані в АТБ???
Как это "экономика не его дело", когда он такой удачливый бизнесмен?
кровіхворих. Накрався, тепер можна і державного діяча з себе строїти.
А мозгов изначально о последствиях подумать не хватает?
Статья 111-я УК поясняет правильно.
Бизнесмен, продавший мед. маски зарубеж, не может ошибаться в отношении экономики.
Статья 11-я УК Украины.
Этот рост патриотизма среди зеленой швали мы будем наблюдать все больше и больше.
Статья 111-я, Радуцкий.
Это если вообще суд будет.
Змушений погодитись ,хоч і частково з ціим негідником кРадуцьким..
(Вакцина буде знайдена мінімум за рік..такий довгий карантин неможливий у жодній країні...)
"Соціальна дистанція" повинна забезпечуватись всюди..
Ця логіка вже вчорашній день - доведено Британією.
Економіка - це результат діяльності людей. Будуть люди - буде економіка. Далі продовжувати?
Для нього схоже втрата надприбутків страшніша за коронавірус. Бо мабуть сам вдома закриється і перечекає. А ви ходіть, бо йому дітей годувати нічим.
Доречі, в нашому місті єдиний завод працює, тільки торгаші, яким заборонили на кожному куті щось продавати виють голосно.