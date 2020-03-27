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 Політика України, Економіка
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 Наслідки мертвої економіки можуть бути страшнішими за наслідки коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

У нас банально не вистачить коштів утримати соціальну сферу, якщо все зупиниться.

Про це на свій сторінці в фейсбуці написав нардеп від СН, глава комітету ВР з охорони здоров'я Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

"З Азії надходять шокуючі дані - місцева економіка впала навіть нижче, ніж очікувалось. Це справжній обвал. Для економіки Євросоюзу наслідки будуть ще жорсткішими. Отже, це велика помилка – намагатись повністю зупинити життя в країні. Економіка має працювати. Вчора Президент заявив, що Україна не повинна зупинитись. І я з цим згоден. Наше завдання №1 – організувати карантин, але при цьому не зруйнувати економіку. У США є ресурси фактично роздати населенню та бізнесу 2 трлн. доларів. У нас такої можливості немає", - заявив Радуцький.

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"Наслідки мертвої економіки можуть бути набагато страшнішими за наслідки коронавірусу. І це не лише соціальний вибух, а і техногенні катастрофи внаслідок недофінансованості інфраструктури. Замість зупинки підприємств набагато ефективніше запровадити повну ізоляцію людей з групи ризику - пенсіонерів після 60, онкохворих, хворих на діабет. І забезпечити за рахунок соціальних працівників, за рахунок "Червоного хреста", волонтерів все життєво необхідне, щоб люди не виходили з дому, поки триває карантин. Нам треба врятувати саме цю групу людей. Знищивши економіку – ми їх не врятуємо, у нас банально не вистачить коштів втримати соціальну сферу, якщо все зупиниться", - пояснив нардеп.

"От яким має бути режим роботи підприємств на час карантину: всіх співробітників, які можуть працювати дистанційно, перевести на віддалений доступ. У приміщеннях дотримувати дистанцію 3-5 метрів між людьми, масковий режим, режим гігієни, антисептики. Якщо є така можливість - зробити позмінний режим, щоб знизити концентрацію співробітників у приміщенні. Ці заходи можуть розробити санітарні лікарі - впевнений, їх компетенції для цього вистачить. Всі підприємства повинні отримати інструкції – як організувати безпечну роботу на період карантину. Тому сьогодні ми радимося з експертами - при комітеті є експертна рада, куди входять медики, санітарні лікарі. Консультуємося з іноземними колегами з цього приводу. Повинні бути розроблені чіткі рекомендації та стандарти – щоб на кожному підприємстві кожен керівник знав, які методи захисту працюють, а які ні. На даний час люди отримують всю інформацію з інтернету. І головне: ми повинні поступово весь бізнес перевести на рейки максимально безпечної, але все-таки роботи. Тому що Україна може не впоратися з наслідками тривалої зупинки економіки", - резюмував Радуцький.

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Наслідки мертвої економіки можуть бути страшнішими за наслідки коронавірусу, - слуга народу Радуцький 01
Наслідки мертвої економіки можуть бути страшнішими за наслідки коронавірусу, - слуга народу Радуцький 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184732
 
 
 Топ коментарі
 
кРадуцкиой заговорил. Тебе бы на допросы ходить.
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Поэтому он чтобы поправить свое экономическое положение продал маски в другие страны.
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Радуцкий., Радуцкий, Радуцкий??? Это не тот подонок Радуцкий из ОПГ "Слуга народа", который маски в Китай из Госрезерва продал и на этом нажился? Ну, и ЗЕ видимо с Гончаруком откатил долю.
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кРадуцкиой заговорил. Тебе бы на допросы ходить.
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Должны работать это правильно,предлагаю все свободное время от заседаний в раде СЛУГИ НАРОДА должны волонтерить в больницах спасать больных короновирусом а так же их жены родители .А народ посмотрит как вы работаете и тоже поможет.
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Поэтому он чтобы поправить свое экономическое положение продал маски в другие страны.
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Так он свое экономическое положение и поправил за счет Госрезерва.
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пан Радуцький радить між іншим "масочний режим". Громада, а де їх взяти якщо пан Радуцький продав їх і трошки зароблене положив собі на карман?
я не знаю як це назвати, хіба що МАРОДАР!... радить воно
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Я б так волів, що б тілько оті накручені - " 73?..43????" А коли взяти " De facto..." Питаннячко Наслідки мертвої економіки можуть бути страшнішими за наслідки коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1838 ???
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Дибилы, отстаньте от предприятий - пусть люди работают без всяких ограничений, единственное ограничение - возраст. Пенсионеры - пусть сидят на карантине, а люди не из группы риска спокойно работают и передвигаются по городу без каких-либо ограничений. Маски в нашей стране - это зло, их не будут менять регулярно - раз в час, а будут носить целый день - от этого только больше риск подхватить вирус через маску...
Отмените нах..й эти маски шоу - в нашей стране - это зло, люди не могут каждый день покупать по 10 масок по 25 - 30гр.
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Романе, дебіли не відстануть, -то є їхнє поціляння - вбити економіку України.
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Ну що ж, доведеться трохи потрясти "слугов нарида".А, можливо, і не трохи... Такого сценарію бажаєте?..
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Не надо. Мудрый нарид должен испить эту чашу до конца.

Чудо голодания должно принести просветление в заспанные телесериалами мозги.
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Радуцкий., Радуцкий, Радуцкий??? Это не тот подонок Радуцкий из ОПГ "Слуга народа", который маски в Китай из Госрезерва продал и на этом нажился? Ну, и ЗЕ видимо с Гончаруком откатил долю.
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Так с чего эта сволочная мразь своё хлебало разевает в интервью, а не у следака СБУ? Аааааа, долю ЗЕ заслал и этим ж...пу свою прикрыл.
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И обратите внимание, друг мой, что кудато исчезли яростные борцуны с "барыгой" Порохом. Такие как Саакашвили, Егорка Соболев, Наем, СерЛещ и прочие Сэмэны. Где они? Ни гу гу. Ни тебе брожения по Киеву с завыванием аля шафер на еврейской свадьбе "Киев вставай!", ни тебе личных палаток как в Маринском парке или на трассе Одесса-Рени, ни чего. Коров языком слизала этих продажных тварей?
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А у ***** и леща вроде как жизнь наладилась. высокая зарплата за низашо, им хорошо Наслідки мертвої економіки можуть бути страшнішими за наслідки коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7199
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О! КАСАДРНДРА! но кто услышит сейчас голос разума. Все ощутят на себе последствия- мародерство, разбой и так далее.
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они уже людей так зашугали, что теперь сами не рады... просто идиоты - и люди и власть
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Этот текст ему написала группа толковых ребят. По сравнению с предыдущими высказываниями есть большой прогресс.
А вот по волонтерским движениям и обеспечением "группы риска", которая кстати правильно обозначена в тексте, надо организовывать "на местах". В каждой многоэтажке можно найти желающих кто будет разносить пенсионерам и др. "группы риска " по квартирам, провести с ними инструктаж по мерам безопасности. Вместо того, чтобы 10 пенсионерок ходили по магазинам, пусть сходит пара ребят и поставит им пакеты под верь и позвонит. Телефоны есть у всех пенсионерок.
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В України три біди - падіння економіки, коронавірус і клоуни.
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тільки рахувати потрібно сзаду на перед... у Вашому переліку
тобто - кловуни, коронавірус (пандемія), падіння економіки (криза)
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Все таки среди "слуг" не все идиоты. Думаю % 20 излечимо, по мере своего развития.
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Надеешься избежать встречи с вирусом???? От она, система освіти в действии...
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Поздно - год назад уже из дома на выборы сходили .
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Это тот который все маски в Китай продал ?
Радуцкий, по тебе 111-я статья плачет. Не отмажешься.
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План ЗЕ : " Угробить Украину и списать все на вирус . "
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Зелю, похоже, уже замочили в сортирте. Его нигде нет.
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Никто его не мочил . Само обоссалось , сидит дома и видосики снимает .
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Зеленский впал в прострацию и теперь никто. Всем рулит Аваков и к нему вопросы. При таком положении вещей вся власть перейдет к МВД и лично Авакову. Кому война а кому мать родна....
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Что значит "власть перейдёт к Авакову" ? МВД имеет чёткий набор обязанностей, ограниченнный узким кругом: охраной правопорядка.
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Как по мне, так лучше уже Аваков чем абсолютно бесполезный и безграмотный Нелох Оманский.
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нет не лучше. просто надо надо давать доступ к президенту толковым советникам
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ЗЕбил, не надо выбирать во власть нариков- гнусавых
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Всех кого хотят полностью "изолировать" , что бы их визуально опознавать наверное скажут нашить на одежду знаки ( ну как в свое время в гетто). Только у нас из 37 миллионов ,11 миллионов пенсионеров "значков" не хватит.
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Радуцкий ,не переводи стрелки. Каждому своё. Пора понять и осмыслить свою личную
ответственность за здравоохранение в Украине. Лозунгов от тебя наслышались.
Маски и средства индивидуальной защиты в аптеки ! Контролируйте цены на них
и на лекарства ! Где парацетамол ? Обеспечивайте и контролируйте наличие
аппаратов для вентиляции лёгких! Прекрати демагогию !
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З вуст цієї мерзоти, це звучить особливо цинічно
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Вирус пройдет через каждого и это аксиома. Смертность порядка 0.3 процента популяции. Никакими ношениями масок и погружением в хлорку вирус, передающийся воздушно-капельным путем, не остановить. А остановка жизни страны лишит средств к существованию людей и приведет к тому, что на каждого погибшего о вируса прийдется десять погибших от страха и насилия. Белорусь - единственная страна с мудрым и ответственным руководителем.
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"слуга народа" Радуцкий/ Алиби. алиби, алиби./Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий (в ответ): "не надо меня обвинять в преступлениях лишь потому, что я еврей".
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Зебилы, почему мародер Радуцкий еще не арестован за вывоз 930 тонн масок из Госрезерва в Китай во время эпидемии?
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И что нового Вы услышали ? Об этом в мире уже только ленивый не сказал .
Дело Радуцкого -это медицина ,а он нам подсовывает то Скалецкую ,то Емца.
Слова правильные ,а дела все в бизнесе ,зубы заговаривает.
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Я, паніко, вже переписав пост, бо не звернув увагу на прізвище зебіла.
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Да некоторые представители - вообще результат неудачной поллюции.
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" Карантин . Сижу дома . Маску пошил . Антисептик изготовил . Теперь занят созданием вакцины ."
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самоизоляция-самодиагностика-самолечение-саморазвлечение-самовыздоровление - отличная забота государства
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Вопрос по существу. Сколько заявлений на Радуцкого накатал "право- правдоборец" Портнов? А что ж так?
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Це той Радуцький що всі запаси масок продав? Наживаються на смерті? Привели країну до такого сплеску вірусу, бо понавозили людей із-за кордону, не ізолювали, дали можливість заразити людей у всіх містх, захищатися немає чим, бо в аптеках масок і антисептіків немає до цього часу. То це ви такі професіонали? І ваам не вірю навіть пів слова. Їжте тих пів вареника, за якого кричали на виборах. Ви ще й нарід обманули, профани!
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Уже все...уже умерла...
То о чем шепчет этот зебил нужно было делать сразу...а не после того как все стало колом...
Запустить теперь очень сложно...
Да и что бы запустить экономику нужно разрешить работать всем...и магазинам промтоваров...и рынкам...
Что толку разрешить работать предприятиям если у них нет сбыта??
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А якими будуть наслідки продажу тисячі тон масок в умовах епідемії???
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Никакими. Вирусу пох на любые маски и респираторы . Остаются для инфильтрации уши и глаза.
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Хворі і лікарі маски носити мусять!

І так, згоден, решті - маски до одного місця... Але чому, блін, у нас в Києві без маски не зайдеш ані в тролейбус, ані в АТБ???
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Желательно расстрел ,хотя бы моральный ,показательный ,со всех СМИ Украины.
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Не все "Воры Народа" успеют сбежать, а только лишь не многие. В.Кличко ))
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Ещё один под Трампа косит. Экономист херов. Зарплату увеличте медикам. Раскошельтесь из сворованного на обеспечение медицины всем необходимым. А экономика не твое дело.
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То есть как это - экономика не его дело", когда Радуцкий маски зарубеж загнал?
Как это "экономика не его дело", когда он такой удачливый бизнесмен?
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Дивно чути такі розумні речі з уст "зеленого" - мабуть і там є нормальні люди. А-а-а, пардон, не звернув увагу на прізвище - це тот, який наживався на крові хворих. Накрався, тепер можна і державного діяча з себе строїти.
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надо было как Хазанов в "Ералаше": "no sono malato" - я не больной
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Сначала они перекрывают полностью транспорт, блокируя работу экономики, а потом говорят, айайай, экономика не работает. Что же будет, как же так? Давайте работать.
А мозгов изначально о последствиях подумать не хватает?
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Это называется несколько иначе.
Статья 111-я УК поясняет правильно.
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Слушайте его, украинцы.
Бизнесмен, продавший мед. маски зарубеж, не может ошибаться в отношении экономики.
Статья 11-я УК Украины.
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Уважаемые,а что каждый из вас сделал для борьбы с эпидемией?
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Конкретно Радуцький продав запас масок за кордон під час пандемії, тепер він авторитетно розповідає про розквіт і падіння Риму.
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Эти мантры про "недостаток средств" уже даже не напрягают.У вас же напихано по карманам столько,что нормальный человек за несколько жизней физически не сможет потратить.Скоро ситуация расставит точки над "і".
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Хтось повинен шити маски,щоб кРадуцький міг їх продати за кордон "!
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О, каким патриотом Украины заделался продаваец мед. масок Радуцкий, после того, как Европа (а сегодня и Китай) закрыли для иностранцев границы!
Этот рост патриотизма среди зеленой швали мы будем наблюдать все больше и больше.
Статья 111-я, Радуцкий.
Это если вообще суд будет.
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набагато ефективніше запровадити повну ізоляцію людей з групи ризику - пенсіонерів після 60, онкохворих, хворих на діабет. І забезпечити за рахунок соціальних працівників, за рахунок "Червоного хреста", волонтерів все життєво необхідне, щоб люди не виходили з дому, поки триває карантин. Нам треба врятувати саме цю групу людей. Знищивши економіку - ми їх не врятуємо, у нас банально не вистачить коштів втримати соціальну сферу, якщо все зупиниться", - пояснив нардеп

Змушений погодитись ,хоч і частково з ціим негідником кРадуцьким..
(Вакцина буде знайдена мінімум за рік..такий довгий карантин неможливий у жодній країні...)


"Соціальна дистанція" повинна забезпечуватись всюди..
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США хотят подешевле скупить все что плохо лежит, они хоть 5тлн дол напечатают.
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Ще один великий спеціаліст. Ізолювати пенсіонерів вдома - піти на роботу пошукати заразу - принести його пенсіонеру.
Ця логіка вже вчорашній день - доведено Британією.

Економіка - це результат діяльності людей. Будуть люди - буде економіка. Далі продовжувати?

Для нього схоже втрата надприбутків страшніша за коронавірус. Бо мабуть сам вдома закриється і перечекає. А ви ходіть, бо йому дітей годувати нічим.

Доречі, в нашому місті єдиний завод працює, тільки торгаші, яким заборонили на кожному куті щось продавати виють голосно.
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шо ты нам мозги з а с ераешь радуцкий ты кому **** наши маски продал? блин ну как слуга так весь в г а вне.... Боже, зельц, ты кого в свою команду понабирал?
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Гнать эту Зелёную шушару и подальше от Украины
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На наступному тижні у нас щодня будуть вмирати десятки людей,при чому не ті кому за 80.ЧЕРЕЗ 2 тижні сотні.А найгірше, коли щодня будуть вмирати незахищені лікарі а в лікарнях не буде місця навіть в коридорі. А цей ІПАНУТИЙ ПРОФФЕССОР, який мав би давати коментарі правоохоронним органам(відсутнім) і сидіти в тюрмі продовжує вчити як жити.На владу і медицину радуцького не надійтесь.Багато робіт неможливо зупинити,але максимум ізоляціі і мінімум контактів по можливості. І ГОЛОВНЕ БЕЗ ПАНІКИ!
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Раздуплилось.У тебя есть целый мвдешный министр с кучей подчинённого народа в полмиллиона или больше,вот его и обязуй обеспечением людей из группы риска.
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