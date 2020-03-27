 Жінку з COVID-19, яка втекла зі столичної лікарні, примусово госпіталізували в Івано-Франківській області

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в Івано-Франківську на брифінгу заявив начальник поліції області Володимир Голубош.
"Від колег з Києва ми отримали інформацію, що громадянка самовільно залишила лікувальний заклад в Києві. О 5-й ранку 25 березня був зупинений автомобіль, у якому ця громадянка пересувалася разом із чоловіком, донькою та зятем. Ми викликали карету швидкої і їх доправили до обласної інфекційної лікарні. Там взяли необхідні аналізи і зобов’язання про дотримання самоізоляції. Зазначена громадянка знову ж не дотрималась норм. Тому вже зібрано матеріали про притягнення її до адміністративної відповідальності", - сказав Голубош.
На брифінгу зазначалося, що у Києві жінці підтвердили COVID-19. Утім, у неї не було симптомів, тому вона самовільно залишила лікувальний заклад.
За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про 39-річну жінку з Коломийського району. До Києва вона приїхала з Бельгії. У столиці жінка самовільно залишила Олександрівську лікарню, де їй поставили діагноз підозри на COVID-19.
Я так розумію, що її перевірили після прильоту, тому і ізолювали, коли виявилося, що вона носій вірусу, але ця **** втікла з родичами, які за нею приїхали.
К смертной казни могут приговорить "пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт"
Кстати, я еду в Харьков минут через 20... надо кому?
А кто в теме, в Китае в больнице лекарства тоже платные ?
лечение в обязательно принудительном порядке за вас же счет ))
родина тебя не забудет.. но и не вспомнит
А тим красавЦам, які волають "якуж медицину ми втратили", хочеться нагадати, що бескоштовно в нас в країні вже давно нікого не лікували, всі ліки за свої гроші, всі маніпуляції за свої гроші, шприци, системи, бінти.. Все за свої гроші.
Нічого сказать.. Такую медіцину "просрали"..!!!!
В кассу больницы и на отделение закупка по списку, не такая большая сумма .
Кримінальну відповідальність треба вводити за таке !
...был остановлен автомобиль, в котором эта гражданка передвигалась вместе с мужем, дочерью и зятем. Мы вызвали скорую и их доставили в областную инфекционную больницу. Там взяли необходимые анализы и обязательства о соблюдении самоизоляции. Указанная гражданка снова придержалась норм. Поэтому уже собраны материалы о привлечении к административной ответственности" Источник: https://censor.net.ua/n3184731
Блин, походу редакторов новосте набирают из таких же "внимательных" читателей
в Красноярске люди, вернувшиеся из поездок в зараженные страны и не сообщившие о поездке - после нескольких дней прогулок по городу - просто исчезают....