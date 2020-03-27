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 У "Нафтогазу" достатній запас міцності для проходження періоду надзвичайної ситуації, - Коболєв

НАК "Нафтогаз України" має достатній запас міцності і ліквідності для проходження періоду надзвичайної ситуації, введеного в країні для боротьби з коронавірусом, коли можуть погіршитися розрахунки за газ, що відпускається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава правління компанії Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер увечері.

"Фінансово "Нафтогаз" підготовлений, ми зможемо поки профінансувати цю різницю за рахунок власних коштів. Я думаю, найближчі три-чотири місяці для нашої ліквідності не буде суттєвих загроз", - сказав він

За його словами, компанія ще в умовах підготовки до можливого переривання транзиту економила кошти, зокрема, не вкладаючись у видобувні проєкти, які могли бути успішно реалізовані тільки за умови високих цін на газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територіїєю країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184726
 
 
 Топ коментарі
 
Кто бы сомневался про запас прочности у Коболева и его мамы.
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Я б даже сказал, что запас неисчерпаемый.
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Сто плетей в месяц,он бы работал усердней,чем за деньги.
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ну да конечно если что мы еще в 4ре раза тарифы подымем опыт уже имеется!!
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Нафтогаз не подымает тарифы. подымают тупорылые зебилы, которые на подсосе у ахметова
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Тимошенко уже не рассказывает - как цену на газ уменьшить в 2 раза?
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почему не расказывает! очень джае рассказывает и рассказывает о же самое что и 4ре года назад!! тут ничего не поменялось!!
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И что она рассказывает?

"
- Давно вы здесь живёте?
- С тех пор, как вселилась.
"
(к/ф "Копы в юбках")
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расказывает про себестоимость добычи Украинского газа!!
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А она подробно не рассказывает - как и за счёт чего увеличить собственную добычу?
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Да пофиг нам уже на тот газ. Как там мама,Андрей,не нуждается?
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Сколько было необходимо платить Коболеву, чтобы из убыточного предприятия превратить в предприятие с запасом прочности, что Монике даже очень поможет?
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Сто плетей в месяц,он бы работал усердней,чем за деньги.
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Естественно, а Монике не надо сто плетей, чтобы не предавал/продавал Украину?
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Монику вообще надо выпотрошить и набить опилками,она так будет смешнее.
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Кто бы сомневался про запас прочности у Коболева и его мамы.
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Я б даже сказал, что запас неисчерпаемый.
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Это надо понимать так...У сотрудников и наблюдательного совета Нафтогаза бабла награбленного у граждан Украины дохрена...мы вас всех имели ввиду и будем продолжать грабить. у нас ВСЁ ХОРОШО!
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По чем газ на хабе в Европе по 95$ а на впариваешь по 215$ Скоро ты и за это ответишь
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