 Офіс Президента звернувся до кримчан у зв'язку з коронавірусом: "Переходьте на дистанційну роботу і залишайтеся вдома"

Про це повідомляє пресслужба глави держави у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі кримчани! У зв’язку з поширенням коронавірусу закликаємо вас дотримуватися правил гігієни та дезінфекції, за можливості – переходьте на дистанційну роботу та залишайтеся вдома. Утримайтеся від подорожей і відвідування місць із великим скупченням людей. Також дуже важливо звернути увагу на безпеку людей похилого віку, які є групою ризику, та дітей. У разі виявлення симптомів хвороби (підвищена температура, сухий кашель, ускладнене дихання) самоізолюйтеся та звертайтеся до лікаря", - йдеться у зверненні.

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Також висловлюється порада оперативну інформацію щодо коронавірусу отримувати з офіційних сторінок МОЗ, Кабінету Міністрів та Офісу Президента України.

Крім того зазначається, що актуальна інформація щодо позицій та дій державних органів влади на захист та підтримку зв’язків з нашими громадянами, ситуації з правами людини в Криму є на офіційному сайті Представництва Президента України в АР Крим (http://www.ppu.gov.ua/), його сторінках у Facebook (https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/) та Twitter (https://twitter.com/ppu_gov_ua), у Telegram-каналі (https://t.me/ppuark). Водночас за номером гарячої телефонної лінії 0 800 502 192 та за телефоном +380 (552) 49-59-39 фахівці Представництва своєчасно нададуть вам консультацію з актуальних кримських питань.