 В Україну зі США хочуть повернутися 982 громадян і поки незрозуміло, чи зможуть, - Єльченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко.

"Дійсно, є питання щодо рейсу, який планувався на виліт із Києва завтра, 27 березня та мав повернутися з Нью-Йорка 28 березня, в суботу. Тобто цей рейс як раз попадає на той час, коли (в Україні – ред.) буде оголошений повний карантин і повне припинення авіаційного сполучення", - зазначив дипломат.

У цьому зв'язку, за його словами, Посольство відправило листа керівнику штабу реагування в Україні, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі - "щоб цей рейс був врахований".

"Я не знаю, яким чином це можна зробити, але цей рейс повністю розкуплений. Він вивозить тих громадян США, які висловили побажання виїхати у свою країну… І відповідно цей літак на зворотному шляху повністю розкуплений українцями", - зазначив дипломат.

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Водночас, за словами Єльченка, Посольство України провело кілька телеконференцій з державними органами Сполучених Штатів щодо наших громадян, у яких у цей період завершиться чинність віз, але вони не матимуть змоги залишити країну.

"Ці люди будуть безперешкодно випускатися зі США, це ясно. У них можуть виникнути питання в майбутньому, коли вони знову звертатимуться по американську візу", - зазначив посол.

Втім, за його словами, американська сторона пообіцяла, що консули США братимуть до уваги те, що затримка сталася під час карантину, не з вини громадянина.

У цьому зв'язку Єльченко порадив українським громадянам у США, термін дії візи яких завершується, заповнити форму I-539.

"Держдепартамент запевнив нас: якщо ця форма буде просто заповнена й надіслана, це вже буде запобіжником на 100%, аби людина не мала проблем з отриманням американської візи", - зазначив посол України в США.