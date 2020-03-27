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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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 В Україну зі США хочуть повернутися 982 громадян і поки незрозуміло, чи зможуть, - Єльченко

Загалом 982 українців зареєструвалися в дипмісії, виявивши бажання повернутися додому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко.

"Дійсно, є питання щодо рейсу, який планувався на виліт із Києва завтра, 27 березня та мав повернутися з Нью-Йорка 28 березня, в суботу. Тобто цей рейс як раз попадає на той час, коли (в Україні – ред.) буде оголошений повний карантин і повне припинення авіаційного сполучення", - зазначив дипломат.

У цьому зв'язку, за його словами, Посольство відправило листа керівнику штабу реагування в Україні, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі - "щоб цей рейс був врахований".

"Я не знаю, яким чином це можна зробити, але цей рейс повністю розкуплений. Він вивозить тих громадян США, які висловили побажання виїхати у свою країну… І відповідно цей літак на зворотному шляху повністю розкуплений українцями", - зазначив дипломат.

Також дивіться: З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство. ФОТОрепортаж

Водночас, за словами Єльченка, Посольство України провело кілька телеконференцій з державними органами Сполучених Штатів щодо наших громадян, у яких у цей період завершиться чинність віз, але вони не матимуть змоги залишити країну.

"Ці люди будуть безперешкодно випускатися зі США, це ясно. У них можуть виникнути питання в майбутньому, коли вони знову звертатимуться по американську візу", - зазначив посол.

Втім, за його словами, американська сторона пообіцяла, що консули США братимуть до уваги те, що затримка сталася під час карантину, не з вини громадянина.

У цьому зв'язку Єльченко порадив українським громадянам у США, термін дії візи яких завершується, заповнити форму I-539.

"Держдепартамент запевнив нас: якщо ця форма буде просто заповнена й надіслана, це вже буде запобіжником на 100%, аби людина не мала проблем з отриманням американської візи", - зазначив посол України в США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184723
 
   
 Топ коментарі
 
Десятки тысяч украинцев с радостью поменялись бы местами с этими желающими покинуть США
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хотят? ну так покажите уровень нашей медицины, отсутствие тест-систем (а то они по официозу увидели что мало и думают у нас весело) ...может перехотят... хотя бы умные...
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Хера-се все равно ему! Атлантический перелет 1000 баксов с рыла (до эпидемии). За этих шаровиков затейников придется 1 лям зелени выложить. Пусть дальше отдыхают или на попутках добираются
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А потом найдутся новые, желающие вернуться в Украину. Им дадут самолет и в порядке исключения пропустят. Потом еще. И еще. И так много до конца года.
Зеленый карантин. Бездарный, как и вся это свора из квартала, дорвавшаяся до корыта.
Кажется, для большинства здравомыслящего населения Украины слово "квартал" становится ругательством.
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а чего из Канады эвакуировать а из США вернуть!? В Украину из США хотят вернуться 982 гражданина и пока непонятно, смогут ли, - Ельченко - Цензор.НЕТ 5826
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Десятки тысяч украинцев с радостью поменялись бы местами с этими желающими покинуть США
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хотят? ну так покажите уровень нашей медицины, отсутствие тест-систем (а то они по официозу увидели что мало и думают у нас весело) ...может перехотят... хотя бы умные...
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Умереть на родине это благородно и патриотично...
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Это они едут, чтобы к семейному врачу обратиться? В Украину из США хотят вернуться 982 гражданина и пока непонятно, смогут ли, - Ельченко - Цензор.НЕТ 2488
Спасибо, Уляна!
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Clash of the titans when rivers we cross
Death of an icon incredible loss
Under the banner we march in the rain
Like when you carry my urn to Ukraine…

Army Of Lovers
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Там среди них вероятно и нелегалы будут с просроченными визами, которые потеряли работу, а значит и средства к существованию.
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Зато на авиаперелет тратиться не надо. Халява рулит.
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Читайте статью. Там написано, что все билеты раскуплены, или вы думаете что Беня (МАУ) решил заняться благотворительностью.
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в америке карантин работы нет денег нет
сдесь тоже самое
смысл переться не вижу
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здесь за $ 100 можно перекантоваться месяц. там?
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Там тоже, если не жить в Ласвегасе. Там вообще вполне бесплатно можно жить а-ля бомж но питаться не с мусорников а вполне нормальной пищей (причем покруче чем а нас за 100баксов)
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А что там приоткрывать?! Была куча экспериментов, как люди на своей шкуре проверяли как живется "бомжом" и какие у них "доходы". Так если заниматься попрошайничеством, то в день зарабатываешь по несколько сот баксов (бомжи в основном их пропивают, бухло там дорогое), что касается жратвы, то ходит куча волонтеров раздающих бургеры и прочий хавчик (пару таких экспириментаторов даже порядком разжирели), есть бесплатные ночлежки....
Но это конечно крайности, бомжевание я просто привел ка пимер такой крайности. Есть украинские общины, к ним можно обратиться и они помогут (тем же жильем пока карантин не окончится)
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интересно, но не очень верится... мысль понятна, спасибо.
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