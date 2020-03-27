 В Україну зі США хочуть повернутися 982 громадян і поки незрозуміло, чи зможуть, - Єльченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко.
"Дійсно, є питання щодо рейсу, який планувався на виліт із Києва завтра, 27 березня та мав повернутися з Нью-Йорка 28 березня, в суботу. Тобто цей рейс як раз попадає на той час, коли (в Україні – ред.) буде оголошений повний карантин і повне припинення авіаційного сполучення", - зазначив дипломат.
У цьому зв'язку, за його словами, Посольство відправило листа керівнику штабу реагування в Україні, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі - "щоб цей рейс був врахований".
"Я не знаю, яким чином це можна зробити, але цей рейс повністю розкуплений. Він вивозить тих громадян США, які висловили побажання виїхати у свою країну… І відповідно цей літак на зворотному шляху повністю розкуплений українцями", - зазначив дипломат.
Водночас, за словами Єльченка, Посольство України провело кілька телеконференцій з державними органами Сполучених Штатів щодо наших громадян, у яких у цей період завершиться чинність віз, але вони не матимуть змоги залишити країну.
"Ці люди будуть безперешкодно випускатися зі США, це ясно. У них можуть виникнути питання в майбутньому, коли вони знову звертатимуться по американську візу", - зазначив посол.
Втім, за його словами, американська сторона пообіцяла, що консули США братимуть до уваги те, що затримка сталася під час карантину, не з вини громадянина.
У цьому зв'язку Єльченко порадив українським громадянам у США, термін дії візи яких завершується, заповнити форму I-539.
"Держдепартамент запевнив нас: якщо ця форма буде просто заповнена й надіслана, це вже буде запобіжником на 100%, аби людина не мала проблем з отриманням американської візи", - зазначив посол України в США.
Зеленый карантин. Бездарный, как и вся это свора из квартала, дорвавшаяся до корыта.
Кажется, для большинства здравомыслящего населения Украины слово "квартал" становится ругательством.
Спасибо, Уляна!
Death of an icon incredible loss
Under the banner we march in the rain
Like when you carry my urn to Ukraine…
Army Of Lovers
сдесь тоже самое
смысл переться не вижу
Но это конечно крайности, бомжевание я просто привел ка пимер такой крайности. Есть украинские общины, к ним можно обратиться и они помогут (тем же жильем пока карантин не окончится)