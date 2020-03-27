 Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки

Про це Коболєв розповів в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я не готовий коментувати фінансові умови мого контракту. Можу прокоментувати, що ми з акціонером домовилися про ті стратегічні завдання для "Нафтогазу", які, власне, ми як група давно пропонували у своїй стратегії. Мені цікаво реалізувати ці цілі", - сказав Коболєв.
До таких завдань він зараховує зменшення енергетичної залежності України, збільшення резервів газу, які можуть бути видобуті, а також підготовку компанії до IPO (Initial Public Offering, первинного публічного розміщення акцій на біржі).
Як повідомлялося, Кабінет міністрів продовжив контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на чотири роки - з 23 березня 2020 р. до 22 березня 2024 р.
"Зачєм ви єта здєлалі,
прадалі маскі бєлиє,
баригі **** клятиє,
гарітє ви в аду..
Ви сволачі нєщясниє,
прадажниє, блахастиє,
тюрма за вамі плачєт
і будєт вам канєц,
і піз....ц"
А сама власть - сифилис , разъедающий её .
Год прошёл - а порошенковские цены на газ на изменились ...
ААА НЕТ ОН ПОЛЬЗУЯСЬ МОНОПОЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПОДНЯЛ В 4ре РАЗА ТАРИФЫ ВСЕМ УКРАИНЦАМ!! Т.е. я должен радоватся что государственная компания (та компания которая живет на мои налоги) подняла мне тарифы в 4ре раза?! Я ПОХОЖ НА ИДИОТА?!!
Лично я считаю, что тема цены на газ манипулятивна. Потому что если посчитать разницу в старой цене и новой, получается не такая уже и большая сумма, на которую вы не сможете не лечиться, не поехать на курорт, не одеться, не обучить своих детей и тд.
Меньше слушайте телевизор, берите в руки калькулятор и думайте своей головой.
2.зайвого газу в Україні нема - але й купувати Україна стала менше, куди менше, ніж раніше. А, головне, купувати не в рашці по її космічним (в т.ч. політичним) цінам, а по європейським, ринковим, що принесло економії держбюджету від мільярду до пяти в рік. Ну, принаймі, раніше на такі суми Нафтогаз дотувався, навіть коли премєром була Тимошенко. Зараз, справді, саме Нафтогаз сплачує податки і дивіденти в казну.
3.Да, реструктуризацію Нафтогазу зробив. Називається вона - анбалдінг, візьми гугль, почитай, що це, і для чого потрібне, і чим вигідне Україні. До речі, наступний етап після цього - Європа має погодитись купувати раша-газ на нашому східному кордоні, і платити за транспортування ПАТ «Магістральні газопроводи України».
4.За підняття цін (точніше: за ринкові ціни для населення) нижче вже тобі пояснено.
5.Да, ти - ідіот зебільний.
може вкластись краще у розвиток його видобутку ?
зменшення енергонезалежності ?
ВІД КОГО ?
Бо В росії ми давно газ не купуємо.
Владимир Ракаматанга 28 минут назад
Друг в ЛУкойле работает, готовятся массовые сокращения до 20 000 чел.
Так и выясняется, что компрадоры золотишко из России везут и везут в Лондон, чуть ли не в чемоданах уже..«В московском аэропорту Шереметьево грузчики потеряли золотые слитки, стоимость которых составляет 57,9 млн. рублей..Два слитка принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов..Ценный груз планировали отправить рейсом из Москвы в Лондон». )))