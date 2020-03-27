 Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки

Про це Коболєв розповів в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не готовий коментувати фінансові умови мого контракту. Можу прокоментувати, що ми з акціонером домовилися про ті стратегічні завдання для "Нафтогазу", які, власне, ми як група давно пропонували у своїй стратегії. Мені цікаво реалізувати ці цілі", - сказав Коболєв.

До таких завдань він зараховує зменшення енергетичної залежності України, збільшення резервів газу, які можуть бути видобуті, а також підготовку компанії до IPO (Initial Public Offering, первинного публічного розміщення акцій на біржі).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна обговорює зі США, як остаточно поховати проєкт "Північний потік-2", - Коболєв

Як повідомлялося, Кабінет міністрів продовжив контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на чотири роки - з 23 березня 2020 р. до 22 березня 2024 р.