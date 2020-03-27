EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Економіка
  1030  29
Все про:Нафтогаз (753) Коболєв (226)

 Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв погодився продовжити контракт на чотири роки, оскільки хоче реалізувати низку завдань.

Про це Коболєв розповів в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не готовий коментувати фінансові умови мого контракту. Можу прокоментувати, що ми з акціонером домовилися про ті стратегічні завдання для "Нафтогазу", які, власне, ми як група давно пропонували у своїй стратегії. Мені цікаво реалізувати ці цілі", - сказав Коболєв.

До таких завдань він зараховує зменшення енергетичної залежності України, збільшення резервів газу, які можуть бути видобуті, а також підготовку компанії до IPO (Initial Public Offering, первинного публічного розміщення акцій на біржі).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна обговорює зі США, як остаточно поховати проєкт "Північний потік-2", - Коболєв

Як повідомлялося, Кабінет міністрів продовжив контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на чотири роки - з 23 березня 2020 р. до 22 березня 2024 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184720
 
   
 Топ коментарі
 
Зебобики, а как же так получается, что при зе это кобель до сих пор у руля??? Это же барыгин ставленник Уменьшение энергозависимости Украины и увеличение резервов газа, - Коболев озвучил свои главные задачи на посту главы "Нафтогаза" на следующие 4 года - Цензор.НЕТ 5716
 показати весь коментар
 
Почему именно у зебилов и кацапов так разрываются днища, когда слышат фамилии коболева и ветренко? Все просто, дело в том, что именно при них кацапов выепали в международных судах по полной программе и свинособаки потеряли $3млрд, именно благодаря ненависным витренкам-коболевым, убыточный для бюджета Украины нафтогаз, сейчас является крупнейшим плательщиком налогов в госказну. Поэтому зебилы, ваше гавканье никого не интересует.
 показати весь коментар
 
Дружище, тут у многих уже глаза открылись. Зе реально ничего не собирается менять. Все те же люди на своих должностях... Таможня, мин обороны как минимум
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зебобики, а как же так получается, что при зе это кобель до сих пор у руля??? Это же барыгин ставленник Уменьшение энергозависимости Украины и увеличение резервов газа, - Коболев озвучил свои главные задачи на посту главы "Нафтогаза" на следующие 4 года - Цензор.НЕТ 5716
 показати весь коментар
 
 
У него мама старенькая,ей помогать нужно,не будьте такими жестокими,это же наши люди.
 показати весь коментар
 
 
Дружище, тут у многих уже глаза открылись. Зе реально ничего не собирается менять. Все те же люди на своих должностях... Таможня, мин обороны как минимум
 показати весь коментар
 
 
Виявляєтьсь, що "барига" і зовсім не "барига"? А де суки, маски ви діли?

"Зачєм ви єта здєлалі,
прадалі маскі бєлиє,
баригі **** клятиє,
гарітє ви в аду..

Ви сволачі нєщясниє,
прадажниє, блахастиє,
тюрма за вамі плачєт
і будєт вам канєц,
і піз....ц" Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки - Цензор.НЕТ 4306
 показати весь коментар
 
 
Да какая разница, главное , что не Порошенко!!!
 показати весь коментар
 
 
Эта "мразь" принесла в бюджет Украине 5млр. дол., а друг зели коломойский украл у страны 5млр.дол. Думай те, если есть чем.
 показати весь коментар
 
 
Зебіли, це новоє ліцо про яке ви кричали?
 показати весь коментар
 
 
Главная задача - накачать, чтобы маме хватило.
Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки - Цензор.НЕТ 1266
 показати весь коментар
 
Кобелев - гнилостный шанкр на теле Украины .
А сама власть - сифилис , разъедающий её .
Год прошёл - а порошенковские цены на газ на изменились ...
 показати весь коментар
 
 
Зеленский, ну как можно было оставить этого ублюдка??? Эта тварь должна была быть уволена ещё год назад. И не просто уволена, а возбуждено уголовное дело со всеми вытекающими. Я помню как коломойский в интервью кому-то там говорил, что животное коболев ему нравится и что это насекомое подаёт якобы большие надежды. Понятно какие надежды ублюдок подаёт. Так же как коломойский и про авакяна говорил, что он хочет что его оставили на должности министра мвд и к него с авакяном хорошие отношения. Что, Зеленский, коломойский сказал оставить животных на должностях? Люди, голосовавшие за тебя, совсем дркгого ожидали и ты им обещал, а на деле всё наоборот, цементируешь прогнившую олигархическую систему и оставил все животные кадры. Эх, Володя.....
 показати весь коментар
 
 
Почему именно у зебилов и кацапов так разрываются днища, когда слышат фамилии коболева и ветренко? Все просто, дело в том, что именно при них кацапов ******* в международных судах по полной программе и свинособаки потеряли $3млрд, именно благодаря ненависным витренкам-коболевым, убыточный для бюджета Украины нафтогаз, сейчас является крупнейшим плательщиком налогов в госказну. Поэтому зебилы, ваше гавканье никого не интересует.
 показати весь коментар
 
 
Как обещания ЗЕ расходятся с делами! на выборах говорил про то что тарифы снизит кобалева уволит а вот сел в кресло и все сразу забылось!! более того теперь у него кобалев охеренный менеджер! НУ НУ скоро будут новые выборы!!
 показати весь коментар
 
 
.За что увольнять Коболева , за то что убыточную госкомпанию сделал прибыльной , и которая сейчас приносит гоcударству десятки млрд прибыли ?? Ты в своём уме .?? Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки - Цензор.НЕТ 2485 .
 показати весь коментар
 
 
вопрос тебе умному а за счет чего он получает прибыль? может нарастил добычу газа и излишки стал продавать в евпропу! а может сделал реструктуризацию компании и продал лишнее за бешенные деньги?

ААА НЕТ ОН ПОЛЬЗУЯСЬ МОНОПОЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПОДНЯЛ В 4ре РАЗА ТАРИФЫ ВСЕМ УКРАИНЦАМ!! Т.е. я должен радоватся что государственная компания (та компания которая живет на мои налоги) подняла мне тарифы в 4ре раза?! Я ПОХОЖ НА ИДИОТА?!!
 показати весь коментар
 
 
За счёт грамотного управления компанией . Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки - Цензор.НЕТ 436 .! И цены поднял не Коболев ,, Нафтогаз делает его закупки на бирже ( по биржевой цене ), а далее начинается - НДС , доставка и прочее ,, это уже " не его парафия ". К тому же , цену для населения и церкви регулирует Кабмин , а не Коболеев .
 показати весь коментар
 
 
Он не поднял тарифы, а привел стоимость газа для населения к рыночной стоимости. Раньше разницу в стоимости оплачивал бюджет, то есть ты оплачивал со своего кармана, недополучая качественные медицинские услуги или дороги. К тому же на этих бюджетных деньгах сидели так называемые олигархи, зарабатывая на кремлёвских скидках на газ. Энергетическая независимость отсутствовала, коррупция на газовых схемах зашкаливала. При Пете эту схему ликвидировали, наступив таким образом на яйца *****.
Лично я считаю, что тема цены на газ манипулятивна. Потому что если посчитать разницу в старой цене и новой, получается не такая уже и большая сумма, на которую вы не сможете не лечиться, не поехать на курорт, не одеться, не обучить своих детей и тд.
Меньше слушайте телевизор, берите в руки калькулятор и думайте своей головой.
 показати весь коментар
 
 
1.да, наростив видобуток власного газу. Головна претензія Гройсмана до нього була - мало наростив, з 10-ти до 15млрд, але на то є причини, в т.ч. і від Уряду залежні, довго розказувати...
2.зайвого газу в Україні нема - але й купувати Україна стала менше, куди менше, ніж раніше. А, головне, купувати не в рашці по її космічним (в т.ч. політичним) цінам, а по європейським, ринковим, що принесло економії держбюджету від мільярду до пяти в рік. Ну, принаймі, раніше на такі суми Нафтогаз дотувався, навіть коли премєром була Тимошенко. Зараз, справді, саме Нафтогаз сплачує податки і дивіденти в казну.
3.Да, реструктуризацію Нафтогазу зробив. Називається вона - анбалдінг, візьми гугль, почитай, що це, і для чого потрібне, і чим вигідне Україні. До речі, наступний етап після цього - Європа має погодитись купувати раша-газ на нашому східному кордоні, і платити за транспортування ПАТ «Магістральні газопроводи України».
4.За підняття цін (точніше: за ринкові ціни для населення) нижче вже тобі пояснено.
5.Да, ти - ідіот зебільний.
 показати весь коментар
 
Який розум? Їм телевізор знищив інстинкт самозбереження. Вони ладні зруйнувати державу, майдутнє власних дітей і онуків, лише б не відчувати себе лохами, яких кацапи з олігархами розвели на довірі
 показати весь коментар
 
Залежність від ворожого газу має зменшувати влада, а не Коболєв. В нас фактично необмежені ресурси для виробництва біогазу. А хтось чув про генератори біогазу в Україні?
 показати весь коментар
 
 
А может Коболева пытали и он сломался и согласился пахать ещё четыре года? На шару...
 показати весь коментар
 
 
Те саме обіцяли і минулий раз. Чи то державою керують недоумки, чи то вони хворі на деменцію?
 показати весь коментар
 
 
А скільки в нас цехів для виробництва топливних пелет?
 показати весь коментар
 
от на..уя ,Коблєв,збільшувати резерви у час спадної тенденції цін газу НАДОВГО ?

може вкластись краще у розвиток його видобутку ?

зменшення енергонезалежності ?


ВІД КОГО ? Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки - Цензор.НЕТ 6683
Бо В росії ми давно газ не купуємо.
 показати весь коментар
 
гарні новини з-за порєбріка... Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки - Цензор.НЕТ 8900

Владимир Ракаматанга 28 минут назад

Друг в ЛУкойле работает, готовятся массовые сокращения до 20 000 чел.
 показати весь коментар
 
Sandro Kvin20 минут назад
Так и выясняется, что компрадоры золотишко из России везут и везут в Лондон, чуть ли не в чемоданах уже..«В московском аэропорту Шереметьево грузчики потеряли золотые слитки, стоимость которых составляет 57,9 млн. рублей..Два слитка принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов..Ценный груз планировали отправить рейсом из Москвы в Лондон». )))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору