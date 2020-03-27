 МВФ заявив про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Георгієва повідомила в офіційній заяві, розміщеній на сайті МВФ.
"Впродовж останнього тижня було досягнуто дуже доброго прогресу в переговорах з українською владою про нову домовленість щодо програми розширеного фінансування (EFF)", - зазначила очільниця МВФ.
Вона назвала два кроки, реалізація яких могла би сприяти виділенню фінансів для України навіть у більшому розмірі, ніж оголошувалося раніше.
"Ухвалення законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи дозволило би швидко просунутися вперед й завершити роботу над параметрами нового договору, з доступом до більших ресурсів, ніж передбачалося раніше", - наголосила Георгієва.
Як повідомлялося, на початку грудня минулого року після телефонної розмови Володимира Зеленського та Крісталіни Георгієвої було досягнуто попередньої домовленості про нову трирічну програму у форматі розширеного фінансування (EFF) на загальну суму $5,5 млрд.
При цьому було підкреслено, що Україна має виконати попередні умови. Зокрема, йшлося про посилення верховенства права, боротьбу з корупцією, розвиток конкурентного середовища, відкритість ринків, зменшення ролі олігархів, продовження розсудливої фіскальної політики з метою забезпечення стійкого розвитку в середній перспективі, а також незалежність і фінансову стабільність НБУ.
Михал Афанасьич уже тогда видел сегодняшнее дерьмо НАСКВОЗь
Правда поголовье коров за прошлый год сократилось ещё на 6%. и молоко сухое импортировать собираются из за недопроизводства натурального, и резко увеличили закупки свинины в Рашке... Зато с кукурузой!..
Кто громче всех кричит "держи вора" ?
Или тогда кредиты МВФ, будет давать под продажу почек?..
пс. в Україні "зємлівласнікаф" НЕМА!! Зовсім НЕМА!! бо так звана "продажЗЕМЛІ" то ЮРИДИЧНО Є ПРАВОМ КОРИСТУВАННЯ а не ВЛАСНІСТЮ.
І до 75% землі що зараз використовують латіфундисти використовується ПО-ЧОРНОМУ
ТОМУ Ж вони і скавчать ! бо у них крадений хліб з рота витягають
И как это Порошенко удавалось получать кредит сохранив субсидии?
И как это Порошенко удавалось получать кредит подняв, фактически, пенсионный возраст для тех, кто мало платил в солидарный пенсионный фонд?
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ....ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду....поки пропонуємо МИРНО ..не вступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР...
поговорим. Без этого никаких гарантий а отлько наживка на крючке.
Так кредити МВФ найдешевші в світі вони під 3%, тоді як найбільш дешеві кредити з буквально всіх інших джерел обходяться для нашої країни мінімум в 8,5%. І ці доступні гроші вони потрібні для України, яка переживає сильнішу економічну кризу, епідемію , і сильно витратну визвольну війну проти російських фашистів загарбників на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Донбасу і Криму. У нормальній країні кредит МВФ відіграє величезну позитивну роль у розвитку виробництва: він забезпечує безперервність відтворення і його розширення. Він сприяє інтернаціоналізації виробництва та обміну, поглибленню міжнародного поділу праці. Також цей міжнародний кредит посилює громадське економічне відтворення, стимулює як розширення прибуткових галузей, так і розвиток передових форм галузей господарства..... і багато для чого іншого!
Ну а який сенс цих найдешевших кредитів для України, якщо їх просто злочинно розкрадають, проїдають або передають олігархам типу злодія - афериста коломойского, і вони для розвитку країни не доходять? А нам українцям їх потім віддавати, ще й невеликі відсотки на них. Так що ці найдешевші в світі кредити МВФ Україні може і треба брати, тільки потрібно нові і вже існуючи програми кредитування обов'язково змінювати.
Тому що для такої дуже корумпованою нашої країни і її влади хапуг від кредитів не буде ніякого пуття, лише катастрофічно зросте кредиторська заборгованість.
Короче, за продажу земли её "********" доплатить должен!..
Не финансирование , а кредитование!!!
Да разве эти предприятия еще не закрыты????
А коронавирус????
Немедленно остановить все!
(и пусть работники последний хрен без соли доедают. За кого они, кстати, голосовали?)
1. Закон о невозврате банков (против бени)
Вот и посмотрим на что способна зелёная власть
А привязывать вопрос земли к вопросу о банках - хитрожопый еврейский ход бени и зели
БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ , УКРАИНЦЫ , от хитрожопых. Как они продали госрезерв с масками - ВСЕ ВИДЯТ
Патентованый дебил Милованов, он как раз мастырил своим "трудовым" кодексом, к твоему сожелению не успел...