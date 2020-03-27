 Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог випустив 51 міну калібрів 120 та 82 мм по позиціях Об’єднаних сил поблизу Павлополя. Захисників Талаківки противник обстріляв з гранатометів різних систем, а оборонців Славного з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. Також з великокаліберних кулеметів було обстріляно позиції Об’єднаних сил неподалік Авдіївки. Черговими вогневими засобами підрозділи Об’єднаних сил дали противнику жорстку відповідь", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування. ФОТОрепортаж

Водночас повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення збройних провокацій противника. Вчора, 26 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що з початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - додали в штабі.