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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб

26 березня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог випустив 51 міну калібрів 120 та 82 мм по позиціях Об’єднаних сил поблизу Павлополя. Захисників Талаківки противник обстріляв з гранатометів різних систем, а оборонців Славного з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. Також з великокаліберних кулеметів було обстріляно позиції Об’єднаних сил неподалік Авдіївки. Черговими вогневими засобами підрозділи Об’єднаних сил дали противнику жорстку відповідь", - йдеться в повідомленні.

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Водночас повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення збройних провокацій противника. Вчора, 26 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що з початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - додали в штабі.

Ворог за добу пять разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184715
 
 
 Топ коментарі
 
так как все равно не соблюдается перемирие, так как не могут договориться по минским угодам...может все же начинать-продолжать давать адекватный ответ (но в два раза адекватнее)).... потому как - не наказанное зло - борзеет!!!
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Одужання пораненним воїнам України!!!смерть расіянським окупантам!!!! Воїни України, нищить расіянцев без болю та жалю!!!
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так как все равно не соблюдается перемирие, так как не могут договориться по минским угодам...может все же начинать-продолжать давать адекватный ответ (но в два раза адекватнее)).... потому как - не наказанное зло - борзеет!!!
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"Насмішка над боєздатністю ЗСУ: в державному оборонному замовленні не виділено гроші на **********", - генерал Забродський
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Одужання пораненним воїнам України!!!смерть расіянським окупантам!!!! Воїни України, нищить расіянцев без болю та жалю!!!
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Нічого, перечекаємо ті обстріли. "В нашем деле главное видержка" (с). Під час пандемії мудрий правитель спокійно рахував би трупи ватніків у тому лепрозорії, а не пхався всюди з платформами і всякими консульт.савєтамі. Рашка зі свого боку вже перекриває всі шпарини з лугандоном, орків з Туреччини відмовилась забирати, пуйло ходить у жовтому скафандрі. Будь мудрим і рахуй трупи ворогів, до передової вже напевне дійшло, в орків немає ресурсів на боротьбу з вірусом а рашка не дасть. До літа в ДНР прийняли би референдум "об освобождении Донбаса от российских захватчиков", ихтамнетов почнуть різати і стріляти прямо на вулицях, кожного росіянського кадрового офіцера міняти на укр.загранпаспорт з повною амністією. А ще запропонувати 10000грн за рос.паспорт, тільки дивитись щоб фальшиві не впхали, і кількість "саатєчєственников" автоматично знизиться
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тряпки из ОП уже просили у врага второго перемирия из за короновируса.
это перемирие не прервали уже втрое накладывают на первое
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