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 В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство. ФОТО

В Україну з Канади евакуювали 274 українців, які не могли повернутися додому до моменту закриття кордону 16 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба українського посольства в Канаді у Facebook.

"Українці з Канади повертаються додому. 274 пасажири вилетіли рейсом МАУ з Торонто до Києва", - йдеться в повідомленні.

У відомстві побажали українцям щасливої ​​дороги, а також наголосили на необхідності самоізоляції протягом 14 днів після прибуття в країну.

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В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство 01
В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство 02
В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство 03
Фото: посольство/Facebook

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця п'ятниці, 27 березня, буде повністю закрито державний кордон України та припинено всі пасажирські перевезення.

В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184714
 
 
 Топ коментарі
 
Потом они будут долго сожалеть об этой глупости
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Кожного прибулого має зустрічати особисто Зеленський. І кожного цьомати в щічку.
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Потом они будут долго сожалеть об этой глупости
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Умереть на родине это благородно, позвольте им хоть напоследок побыть патриотами...)
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Ну да,жить тут сложно,а умереть просто.Велком,так сказать
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Украинская медицина круче канадийской и Омериканской еще с времен Джугашвили В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца, - посольство - Цензор.НЕТ 2148
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ГУЛАГ для СССр не враг,дохли что Мухи,средняя продолжительность жизни в СССР Сралина была 46,7 года...и пенсии платить НЕ НАДО....
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Короновирус это Пенсионная реформа Путлера
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Сралин первым убила чЛенина на заводе Михельсона 30 августа 1918 года,а потом мочил всех подряд идя к власти...Списочек очень большой....100 миллионов трупов
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Сралин первым убила чЛенина на заводе Михельсона 30 августа 1918 года

і нашо бухим на форум вилазити? В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство - Цензор.НЕТ 1293
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Не так! Евакуювала 274 ІДІОТА! Доведено їхніми діями!
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БезВиза с Канадой нет,так что то туристы...
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Кожного прибулого має зустрічати особисто Зеленський. І кожного цьомати в щічку.
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Канадія поділилась вірусом з Янелохом.
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Были все люди, как люди потом появился COVID-19 и все сошли с ума, потеряв человеческий облик, почему-то больше всего проявилось в Украине.
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"В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца" а в это время в лугандоне выходит статейка с громким заголовком "В ДНР из Украины эвакуировали ... донбасянина"

Во всяком случае звучит одинаково пафосно В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство - Цензор.НЕТ 1122
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Из Канады эвакуировали ))) Звучит как начало анекдота года )) Чем думаю эти люди? )
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