 Офіційна статистика COVID-19 майже вдесятеро менша за реальну, - директор Інституту біохімії ім.Палладіна Комісаренко

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив директор Інституту біохімії ім.Палладіна НАНУ академік Сергій Комісаренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Щодо України такі самі прогнози, як і у всьому світі. Зараз по всьому світі відстежують динаміку розвитку захворювання в різних країнах, їх порівнюють і можна екстраполювати на те, як це у нас буде. В кожній країні існує офіційна статистика, яка демонструє кількість людей, котрі є носіями вірусу і вже захворіли. Так от, офіційна статистика майже у кожній країні показувала у 8-10 разів менше, ніж було насправді", - зазначив Комісаренко.
Це пов'язано з тим, наголошує експерт, що в певної кількості людей не було проявів захворювання, або ж їм ще не була проведена діагностика.
"На превеликий жаль, можна очікувати, що в Україні ситуація буде розвиватися таким самим чином, доволі інтенсивно. І ті дані, які ви бачили, в реаліях вони вже існують у більшій кількості. І, напевно, ми побачимо ще значне збільшення", - додав академік.
На думку фахівця, запровадження карантину було "дуже вчасним".
"ВООЗ тричі сказала, що найважливішою зараз є діагностика, діагностика і діагностика", - резюмував Комісаренко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, станом на 22:00 26 березня, в Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків COVID-19.
Top WHO Official Tedros Adhanom Ghebreyesus Won Election With China's Help. Now He's Running Interference For China On Coronavirus
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Есть ссылка?
неполностью недообследованные???!!! неполностью обследованные или недообследованные.
Сколько же вас, гнид, развелось.
И почему только его фамилии нет в книге "Кто есть кто в мире"?
Вот не понимаю я этого факта, это же какое упущение для мировой науки.
Так бы сразу и писали, что он - сявка рептилоиданя:
"Серге́й Васи́льевич Комисса́ренко[1] (укр. Сергій Васильович Комісаренко, род. 9 июля 1943 года, Уфа) - известный украинский учёный-биохимик и дипломат. Академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины.
Действительный член (академик) НАН Украины (1991) и НАМН Украины (1993), доктор биологических наук, профессор (1990). Имеет Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины (1992)"
А не пойти ли этому послу нах*й?
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Не против сказанного ВОЗ-ом, но чиновников ВОЗа можно было бы и разогнать за отсутствие понимания, что надвигается пандемия, ни малейшего их понятии в своевременном прогнозировании и отсутствие принятия необходимых мероприятий.
К сказанному ВОЗ-ом, добавлю.
В условиях, сложившихся в Украине, тестирование всех граждан невозможно. Причем, сделав тест сегодня, ты не имеешь гарантии не подхватить вирус завтра. Т.е. уже надо больше, чем один надежный тест на человека.Поэтому к диагностике, как мне кажется, в статье следовало бы добавить известные всем мероприятия, такие как самосимптоматика и, по возможности, самоизоляция. Последнее крайне важно.
Проходило две три недели и эпидемия кончалась . Для общества это было как насморк для
человека- простудился зимой бывает. Проблемы в головах и возбужденом сознании при недостатке ума. При такой истерии любой начинает вздрагивать. Вопрос кому это надо. Для чего известно.
не кожен заражений захворіє, але носієм вірусу являється і активно заражає інших
не можна недооцінювати загрозу
тільки повні дегенерати можуть легковажно ставитися ло вірусу або стверджувати. що все це вигадана і перебільшена проблема
лично ты имеешь полное право посещать публичные места без респиратора, ходи по магазинам, долго трогай все руками, все полки и товары, зайди на АЗС, на почту, на шиномонтаж, на СТО без респиратора и подолгу перетрогай все там руками, ведь никакой опасности нет
В наших условиях не вижу альтернативы шведской модели. Т.е. сосредоточиться на лечении, а не на профилактике методом концлагеря на дому для всей страны.
5 говорите! У нас в Штатах две недели назад было 1К заболевших, а на сегодня 1К умерших.
линейная аппроксимация кривой неверна. вначале будет экспоненциальный рост.
-високий рівень первинної медицини.Пацієнт знає,що лікар приїде якомога вчасно,дасть найточніший діагноз,призначить найефективніші ліки.
-дуже високий рівень довіри до влади (й з цього-висока самоорганізація і добровільне обмеження). Тобто якщо сказали сидіти вдома й не виходити без маски -так і робитимуть.Попросили не скупчуватись і витримувати дистанцію-постараються.
А ще в них є ліки,якісні тести і дохріна грошей в резерві.Уряд Швеції недвавно попередив,що можуть бути введені жорсткіші обмеження.
Зосередження на лікуванні.... Медичні системи Італії,Іспанії і Ізраїлю завжди входили в десятку найефективніших в світі.
Сприймайте це,як забажаєте.
Вписуєтесь за чувака,який пропонує таке : "сосредоточиться на лечении, а не на профилактике методом концлагеря на дому для всей страны",то ваша позиція,а своє розуміння,без умовностей,я розписав.
Разговор шёл об видении оптимальных мер для Украины. Желаете высказаться - побеседуем. Обсуждать же подробности ситуаций в других странах мне не интересно. Ну почти неинтересно.
никто не будет тебе создавать условия, давать работу, вытирать сопли
тока рабы надеются на кого-то, на власть например
тока рабы в своих негараздах обвиняют не себя. а кого-то другого (власть, условия, начальника, соседа, президента и т.д.) ибо рабы