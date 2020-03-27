 Офіційна статистика COVID-19 майже вдесятеро менша за реальну, - директор Інституту біохімії ім.Палладіна Комісаренко

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив директор Інституту біохімії ім.Палладіна НАНУ академік Сергій Комісаренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо України такі самі прогнози, як і у всьому світі. Зараз по всьому світі відстежують динаміку розвитку захворювання в різних країнах, їх порівнюють і можна екстраполювати на те, як це у нас буде. В кожній країні існує офіційна статистика, яка демонструє кількість людей, котрі є носіями вірусу і вже захворіли. Так от, офіційна статистика майже у кожній країні показувала у 8-10 разів менше, ніж було насправді", - зазначив Комісаренко.

Це пов'язано з тим, наголошує експерт, що в певної кількості людей не було проявів захворювання, або ж їм ще не була проведена діагностика.

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"На превеликий жаль, можна очікувати, що в Україні ситуація буде розвиватися таким самим чином, доволі інтенсивно. І ті дані, які ви бачили, в реаліях вони вже існують у більшій кількості. І, напевно, ми побачимо ще значне збільшення", - додав академік.

На думку фахівця, запровадження карантину було "дуже вчасним".

"ВООЗ тричі сказала, що найважливішою зараз є діагностика, діагностика і діагностика", - резюмував Комісаренко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, станом на 22:00 26 березня, в Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків COVID-19.