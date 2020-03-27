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 Офіційна статистика COVID-19 майже вдесятеро менша за реальну, - директор Інституту біохімії ім.Палладіна Комісаренко

У країнах, які зіткнулися зі спалахом COVID-19, заражених коронавірусом у 8-10 разів більше, ніж це показує офіційна статистика.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив директор Інституту біохімії ім.Палладіна НАНУ академік Сергій Комісаренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо України такі самі прогнози, як і у всьому світі. Зараз по всьому світі відстежують динаміку розвитку захворювання в різних країнах, їх порівнюють і можна екстраполювати на те, як це у нас буде. В кожній країні існує офіційна статистика, яка демонструє кількість людей, котрі є носіями вірусу і вже захворіли. Так от, офіційна статистика майже у кожній країні показувала у 8-10 разів менше, ніж було насправді", - зазначив Комісаренко.

Це пов'язано з тим, наголошує експерт, що в певної кількості людей не було проявів захворювання, або ж їм ще не була проведена діагностика.

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"На превеликий жаль, можна очікувати, що в Україні ситуація буде розвиватися таким самим чином, доволі інтенсивно. І ті дані, які ви бачили, в реаліях вони вже існують у більшій кількості. І, напевно, ми побачимо ще значне збільшення", - додав академік.

На думку фахівця, запровадження карантину було "дуже вчасним".

"ВООЗ тричі сказала, що найважливішою зараз є діагностика, діагностика і діагностика", - резюмував Комісаренко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, станом на 22:00 26 березня, в Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184713
 
 
 Топ коментарі
 
И это не плохо - значит, смертность в 8 - 10 раз меньше, чем мы видим по статистике.
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Только что смотрел документальный фильм "Империя вирусов". Фильм продолжительностью 50 минут, но я смотрел его часа два. Часто ставил на паузу, чтобы осмыслить услышанное. И мне тоже пришло в голову, что к официальным данным о выявленных случаях надо прибавить "ноль". Кстати, в этом фильме сказано, что вспышку вируса MERS в 2003 году погасили за месяц не дав распространится по миру. А MERS по уровню угрозы такой же, как и COVID-19. Этого Гебреисуса из ВООЗ надо больно бить ногами за бездействие. По инфе из Китая было видно, что не все так просто. Не мешало бы побить ногами и Комаровского за то же самое. На своем канале он говорил, мол ничего страшного. Подумаешь, грипп. Сейчас наверное уже другое вещает, мудозвон.
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не верю в версию, что это амэрыка виновата, по той причине, что у американцев все хорошо, им не нужно уничтожать мир, к тому же у них с экономикой все в порядке и есть много других методов давить на те или иные страны, а вот мордер выглядит как загнанная криса.
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P.S.: а потім повторити по рашці. Так, про всяк випадок )))0))0)))
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Ось інфа про Гебреісуса з ВООЗ. Це мудило ще на посту голови МОЗ Ефіопії приховувало три спалахи холери. А головою ВООЗ він став завдяки Китаю, і тепер "відмазує" Китай як може.

Top WHO Official Tedros Adhanom Ghebreyesus Won Election With China's Help. Now He's Running Interference For China On Coronavirus
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На своем канале он говорил, мол ничего страшного.

==
Есть ссылка?
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Нет полностью здоровых человекоФФ. есть неполностью недообследованные.(Народная (медицинская) мудрость).
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Особенно у психиатров.

неполностью недообследованные???!!! неполностью обследованные или недообследованные.
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чушь! статистика на самом деле в 10 раз больше, потому что много не выявленных в мире шастает с коронавирусом!
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а если ещё точнее, то в 11.2688322 раза больше, патаму что я ышо умнее....
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Мало ли Полония ,Новичка Гексогена и коронадерьма придумал доктор кремлевский смерть Кащея
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Ещё один рептилоидный шнырь хавальник раззявил.
Сколько же вас, гнид, развелось.
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ПЕШИ ИСЧО, ПРОФЕССОР.
И почему только его фамилии нет в книге "Кто есть кто в мире"?
Вот не понимаю я этого факта, это же какое упущение для мировой науки.
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Так этот поц исчо и дипломат!
Так бы сразу и писали, что он - сявка рептилоиданя:
"Серге́й Васи́льевич Комисса́ренко[1] (укр. Сергій Васильович Комісаренко, род. 9 июля 1943 года, Уфа) - известный украинский учёный-биохимик и дипломат. Академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины.
Действительный член (академик) НАН Украины (1991) и НАМН Украины (1993), доктор биологических наук, профессор (1990). Имеет Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины (1992)"

А не пойти ли этому послу нах*й?
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Всі звання 1990-х, в СРСР до 48 років не досяг нічого.
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"ВОЗ трижды сказала, что самым важным сейчас является диагностика, диагностика и диагностика", - резюмировал Комисаренко.
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Не против сказанного ВОЗ-ом, но чиновников ВОЗа можно было бы и разогнать за отсутствие понимания, что надвигается пандемия, ни малейшего их понятии в своевременном прогнозировании и отсутствие принятия необходимых мероприятий.
К сказанному ВОЗ-ом, добавлю.

В условиях, сложившихся в Украине, тестирование всех граждан невозможно. Причем, сделав тест сегодня, ты не имеешь гарантии не подхватить вирус завтра. Т.е. уже надо больше, чем один надежный тест на человека.Поэтому к диагностике, как мне кажется, в статье следовало бы добавить известные всем мероприятия, такие как самосимптоматика и, по возможности, самоизоляция. Последнее крайне важно.
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Да, ладно, тебе зяблик, держись и победим. Выключи интернет с этой темой и посиди дома.
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а-а! мы уже в говне. если пощадит вирус (а он, скорее всего [вероятность больше, чем 99,9%], таки пощадит), то перебздевшие придурки экономику таки добьют... а свои рекомендации...
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Посмотрите Сотник ТВ Кремль в нокдауне с 26 мин.там версия откуда вирус.
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Трампу просто нужно перенести выборы президента на следующий год и пандемия сразу же прекратится. 100% Официальная статистика COVID-19 почти в десять раз меньше реальной, - директор Института биохимии им.Палладина Комиссаренко - Цензор.НЕТ 2727
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"Альянс врачей" Навального постановил что в рашке десятки тысяч больных и мертвых от вируса.
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Цікаві діалоги щодо чорно-білих телевізорів, совка та іншого. При цьому люди в совку були однаковими лише на перший погляд і усіх рівняти під одну гребінку неправильно. Так і сьогодення через деякий час почнуть оббріхувати і причеплять ярлики.
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офф-топік: под впєчатлєнійєм від хішпанської картіни "Платформа" (2019)
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Грип при совке проходил нормаально болели в школах дети, болели соседи.
Проходило две три недели и эпидемия кончалась . Для общества это было как насморк для
человека- простудился зимой бывает. Проблемы в головах и возбужденом сознании при недостатке ума. При такой истерии любой начинает вздрагивать. Вопрос кому это надо. Для чего известно.
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Некоторые считают что на Западе людей слишком много пичкают антибиотиками, по любому поводу. Из-за этого у них слабый иммунитет.
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К апрелю сезон гриппа заканчивается, только что-то не видно ослабления у коронавируса.
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насправді так і є
не кожен заражений захворіє, але носієм вірусу являється і активно заражає інших
не можна недооцінювати загрозу
тільки повні дегенерати можуть легковажно ставитися ло вірусу або стверджувати. що все це вигадана і перебільшена проблема
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тебя это не касается, прошу прощения
лично ты имеешь полное право посещать публичные места без респиратора, ходи по магазинам, долго трогай все руками, все полки и товары, зайди на АЗС, на почту, на шиномонтаж, на СТО без респиратора и подолгу перетрогай все там руками, ведь никакой опасности нет
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некорректно ведёшь полемику. я не говорил "никакой". я говорю, что предпринятые меры неадекватны. возразишь?
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О каких критериях адекватности речь? Какие меры, по-вашему, были бы адекватными?
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Мы уже это обсуждали. Напомню: Необходимое (но не достаточное!) условие: От меры должно быть больше вреда, чем пользы. Мы имеем пяток умерших от вируса и всю страну на ушах. Когда страна на ушах, растёт смертность, этих умерших можно посчитать.
В наших условиях не вижу альтернативы шведской модели. Т.е. сосредоточиться на лечении, а не на профилактике методом концлагеря на дому для всей страны.
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Если б же была такая линейка, чтобы все эти вреды(!) и пользы измерить и сравнить, особенно, когда они в разных сферах жизнедеятельности общества!

5 говорите! У нас в Штатах две недели назад было 1К заболевших, а на сегодня 1К умерших.

Официальная статистика COVID-19 почти в десять раз меньше реальной, - директор Института биохимии им.Палладина Комиссаренко - Цензор.НЕТ 1285
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да можно всё посчитать. но нужно принять некоторые очень трудные решения. что больше весит изгаженный год жизни одного молодого человека или лишний процент вероятности прожить ещё один год бабушки 90 лет?
линейная аппроксимация кривой неверна. вначале будет экспоненциальный рост.
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Пожалуйста, покажите источник информации и графика .
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Здається,у вас хибне сприйняття ситуації в Швеції.Наскільки мені відомо,основних моментів два :
-високий рівень первинної медицини.Пацієнт знає,що лікар приїде якомога вчасно,дасть найточніший діагноз,призначить найефективніші ліки.
-дуже високий рівень довіри до влади (й з цього-висока самоорганізація і добровільне обмеження). Тобто якщо сказали сидіти вдома й не виходити без маски -так і робитимуть.Попросили не скупчуватись і витримувати дистанцію-постараються.
А ще в них є ліки,якісні тести і дохріна грошей в резерві.Уряд Швеції недвавно попередив,що можуть бути введені жорсткіші обмеження.
Зосередження на лікуванні.... Медичні системи Італії,Іспанії і Ізраїлю завжди входили в десятку найефективніших в світі.
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"шведский подход" - это достаточно условное название. желаете, чтоб Вас воспринимали всерьёз - будьте немногословны.
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Нафіга мені умовності ? Я заперечив опоненту і змалював конкретніше картину щоб обійтися без коней в сферичному вакуумі.
Сприймайте це,як забажаєте.
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А яка тема ?
Вписуєтесь за чувака,який пропонує таке : "сосредоточиться на лечении, а не на профилактике методом концлагеря на дому для всей страны",то ваша позиція,а своє розуміння,без умовностей,я розписав.
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Эти оба акка мои. Здесь люто банят за критику методов "муудрой власти". Вы написали некие уточнения, которые никому не нужны. С таким же успехом можно было кусок энциклопедии примерно в тему добавить...
Разговор шёл об видении оптимальных мер для Украины. Желаете высказаться - побеседуем. Обсуждать же подробности ситуаций в других странах мне не интересно. Ну почти неинтересно.
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Я згоден з Вами щодо карантину. Але Ваша віра у "лікування" мене вражає. Бо карантин в нас такий саме тому, що на, вибачте, "лікування" ніхто не розраховує! Тому, що влада дурна-дурна але до якого стану доведено нашу мєдєцину знає
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плин. сам приниай меры!!! САМ!!!!
никто не будет тебе создавать условия, давать работу, вытирать сопли
тока рабы надеются на кого-то, на власть например
тока рабы в своих негараздах обвиняют не себя. а кого-то другого (власть, условия, начальника, соседа, президента и т.д.) ибо рабы
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Взагалі то дуже потрібен недорогий тест, який зможе виявити чи перехворіла вже людина на корону, якщо таких людей буде багато, то буде менше паніки і крайнощів.
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Та на наших в мене надії нема, просто це дозволило б трохи запустити економіку.
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Є цікавий термін простір можливостей.... Який,же,він Неймовірнио цікавий... Официальная статистика COVID-19 почти в десять раз меньше реальной, - директор Института биохимии им.Палладина Комиссаренко - Цензор.НЕТ 8792
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" трохи запустити економіку." ЗАПУСТИ́ТИ, ЗАНЕХА́ЯТИ[ЗАНЕХА́ТИдіал.], ПОНЕХА́ЯТИ[ПОНЕХА́ТИ]діал.,ЗАГИ́РИТИдіал. - Недок.: зане́дбувати, запуска́ти, занеха́ювати-- Запустивши лапу тихо у державний гаманець--ки́дати, ки́датисячиммета́ти, шпурля́ти, шпурля́тисячимжбурля́ти, жбурля́тисячимшвирга́ти, швирга́тисячимшпуря́ти, посила́ти, запуска́ти, ве́ргати, ве́ргнути, вергти́, ля́пати, плю́хати, укида́ти[вкида́ти], вверга́ти[уверга́ти]
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Паніки немає! Є лакування дійсності,маніпулювання статистикою, нікчемність влади й дезорієнтування людей. Паніка то пожежа в залі кінотеатру й давка на виході... Паніка,то в повертаячихся в !потягах смерті", тощо Официальная статистика COVID-19 почти в десять раз меньше реальной, - директор Института биохимии им.Палладина Комиссаренко - Цензор.НЕТ 6306
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про кіно! Засинаючи сьодні вночі, глянув хішпанську "Платформу" (2019) в стілє арт-хаус. Такі, варто пасматрєть

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Дякую,неодмінно подивлюся. Зараз,трохи, обмаль часу.... Вловив ідею утопічності,й загальнну обмеженність ідеї.... Официальная статистика COVID-19 почти в десять раз меньше реальной, - директор Института биохимии им.Палладина Комиссаренко - Цензор.НЕТ 9092
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Методы выявления должны быть одинаковыми - при заболевании и после. В Израиле ищут антитела, никаких псевдоПЦР там нет. Никому же в голову не придет тестироваться без симптомов или после выздоровления. Хотя, если инфа по тестированию в Исландии правдива, и там у половины с положительным результатом не было никаких симптомов, то это может означать, что эти люди уже переболели.
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Ви ось це пхаєте будь де. Ви скажіть, що окрім "псевдоПЛР" донести хочете? Якщо є якась інформація з пруфами щодо ізраїльських методів виявлення - надайте ці пруфи. Бо доводити, що ПЛР гірша аніж імуноферментний аналіз це маячня. Й доречі якщо ви звернете свою увагу до IgM та поняття титру IgG - можливо це ваше "уже переболели" відпаде бо сподіватися на те, що в Ізраїлі так все погано з лікарями я, навіть, не згоден.
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Всё познается в сравнении. Кто как не властьимущие более всего проверяются на короновирус. Несложная арифметика. В Верховной Раде 423 депутата. 2-3 из них заразились коронавирусом. Что примерно 0,5 %. В Украине ~40млн. человек. 0,5% это 200000 человек возможно зараженных.
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Время зрелищ прошло, приходит время практицизма. Как правильно сказал один врач, что на футболистов тратятся сотни миллионов долларов, а на врачей тысячи, вот пусть футболисты и лечат теперь вас. Это просто абсурд тратить такие ресурсы на развлечения и ноль целых хер десятых на практические вещи. Может после этой пандемии властьимущие, у большей части которых мозги впрочь отсутствуют хоть чуть чуть поумнеют, особенно если это коснется их.
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