 Четверта українка померла за кордоном через коронавірус, - МЗС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у фейсбуці.
П'ятеро українців лікуються від коронавірусу в Італії. Ще по 4 людини з України отримують медичну допомогу в Німеччині та Домініканській Республіці, по двоє - у Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах, а також по одній людині в Іспанії, США, Нідерландах, Нігерії та на Сейшельських островах.
На карантині зараз перебувають 160 наших громадян.
94 356 українців вдалося повернути на батьківщину, зазначили в МЗС.
Також повідомляється, що вісім наших громадян одужали і виписалися з медзакладів.
Інша страва -- фраза "лечатся от коронавируса"... Як вони "лечатся", якщо ліків від цієї гидоти немає?
А значит имеют мед страховку.
Быть гражданином страны не обязательно. ВНЖ и ПМЖ дает все права на такую же медицину как и гражданам . Так что у них то всё в порядке.
А вот нас спасать будет некому в собственном государстве