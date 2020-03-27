EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  14117  11
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1225) смерть (3970) українці (1823) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 Четверта українка померла за кордоном через коронавірус, - МЗС

22 громадян України лікуються від COVID-19 в іноземних лікарнях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у фейсбуці.

П'ятеро українців лікуються від коронавірусу в Італії. Ще по 4 людини з України отримують медичну допомогу в Німеччині та Домініканській Республіці, по двоє - у Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах, а також по одній людині в Іспанії, США, Нідерландах, Нігерії та на Сейшельських островах.

На карантині зараз перебувають 160 наших громадян.

94 356 українців вдалося повернути на батьківщину, зазначили в МЗС.

Також повідомляється, що вісім наших громадян одужали і виписалися з медзакладів.

Дивіться також: Величезна черга з українців утворилася на кордоні з Польщею. ВIДЕО

Четверта українка померла за кордоном через коронавірус, - МЗС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184712
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
українці там не є громадянами, а тому, знаходячись у розвинених країнах, які добре захищають своїх громадян, вони захищені ще менше, ніж ми тут, в тому числі медично
 показати весь коментар
 
 
Це не зовсім так, бо якщо догляд буде неналежний, то можуть бути позиви від держави та рідних, а нащо воно потрібне?
Інша страва -- фраза "лечатся от коронавируса"... Як вони "лечатся", якщо ліків від цієї гидоти немає?
 показати весь коментар
 
 
Лечат симптоматично. Проще говоря лечат пневмонию как обычно, тут все индивидуально, некоторым не везёт, организм не справляется.
 показати весь коментар
 
 
Не переживайте, для получения мед.помощи они должны находится там на законных основаниях.
А значит имеют мед страховку.
Быть гражданином страны не обязательно. ВНЖ и ПМЖ дает все права на такую же медицину как и гражданам . Так что у них то всё в порядке.
А вот нас спасать будет некому в собственном государстве
 показати весь коментар
 
 
Брехня, если ты работаешь, турист, значит у тебя есть медицинская страховка. Знаю что работающие получают медпомощь бесплатно, и лекарства в аптеках, если врач выписал.
 показати весь коментар
 
 
Коли в Італії вибирають кого рятувати то виберуть італійця. Жінка з Волині доглядала стареньких, які мали коронавірус. Про небезпеку її не попередили. Тихдень почувалась погано і просила лікаря, який лікував старих оглянути і її. В результаті старі вижили, а вона померла.
 показати весь коментар
 
На Сейшелах? Не Богдан ли? Хотя, какой он украинец...
 показати весь коментар
 
на сейшелах на багамах в доминиане - все они там работают и достойно представляют Украину....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору