 Якщо нічого не робити, коронавірус міг би вбити 40 млн осіб по всьому світу, - британські вчені

Такого висновку дійшли вчені з Імперського коледжу Лондона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters. Йдеться про це в 12-му звіті групи дослідників під керівництвом професора математичної біології Ніла Фергюсона.
Для того, щоб скоротити кількість жертв COVID-19 удвічі і поховати лише 20 мільйонів жителів планети, потрібно, щоб люди похилого віку скоротили кількість своїх соціальних контактів на 60%, а всі інші - на 40%, підрахували дослідники.
"Але ми прогнозуємо, що навіть за такого сценарію системи охорони здоров'я в усіх країнах будуть швидко перевантажені", - йдеться в їхньому звіті.
"Цей ефект, імовірно, буде найбільш серйозним в умовах з низьким рівнем доходу, де потенціал медичного обслуговування є найнижчим", - додали вчені.
Автори дослідження дійшли висновку, що якщо поширення хвороби вдасться уповільнити на ранній стадії (0,2 смерті на 100 тис. населення), то будуть врятовані 38,7 млн осіб. Якщо трохи пізніше (1,6 смерті на 100 тис. населення), то 30,7 млн осіб збережуть свої життя. І так далі.
Раніше саме дослідження групи Фергюсона переконали уряди Великої Британії та інших європейських країн посилити карантинні заходи.
"Цих стратегій потрібно буде дотримуватися доти, поки не з'являться вакцини або ефективні методи лікування, що дозволяють уникнути ризику подальших епідемій", - написала команда Фергюсона в короткому викладі результатів свого дослідження.
Теперь его тупо нет.
нажмите на карту здесь:
https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/
Деякі державі просто зникнуть,чекаючи на вакцину і сидячи на карантині.
Ви розумієте, що проблема не тільки в тому, що людина навіть до 40ка може померти, проблема в тому, що вона буде ходити і наражати на небезпеку інших.
Британія те, що ви пропонуєте спробувала, побачила, що то не працює і посилила карантин.
Типова мокшанська логіка: тисячою більше, тисячою менше - яка різниця? - баби ще народять, так?
У них было целых 2 переменных: население планеты и процент погибших.
Странное исследование в цифровом исчислении: 20 млн умрет из 7 млрд (0,29%). Почему? Такой условный вывод можно было бы сделать на каком-то практическом примере, если бы в Китае умерло от 4 млн людей (0,29%) до 8 млн (0,58%) .
Почему? Потрачу время, чтобы объяснить и немного, если это возможно, успокоить людей. Проблема в том, что многие сейчас подвержены паническим атакам, подрывающее их здоровье. Причиной этому неготовность большинства стран к такому горю и реакция людей вот на такие статьи.
Итак, ПОЧЕМУ это Исследование - полнейшая чушь?
Да потому что вывод можно делать только тогда, когда болезнь пройдет или будет как на глубоком спаде во всем мире, т.е. почти пройдет.
Сегодня еще не пик, идет на пик. Каковы показатели? Чтобы ответить на этот вопрос и сделать прогноз по текущему состоянию надо правильно поставить исходные условия задачи.
Итак, попытаемся.
Дано Today:
1/ Coronavirus Cases: 531,799 / Deaths: 24,071 / Recovered: 123,942, т.е. Pending 407,857
2/ Количество людей не обращавшихся к врачам и выздоровевших от слабой и средней формы вируса НЕИЗВЕСТНО. НО ИХ ОЧЕНЬ МНОГО!
3/ Количество людей не заболевших TODAY не может учавствовать в расчете, потому что пандемия не закончилась. Но ЗАМЕТЬТЕ такие будут после окончания пандемии и только тогда мы ответим на вопрос точно.
4/ Передовая мировая медицина найдет вакцину и, надеюсь, за этим не заржавеет
Найти:
Сколько умрет TODAY и в конце пандемии?
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Решение:
Решение невозможно не по факту Today, ни по прогнозу из-за неполноты условий по п.п. 2,3,4. Причем именно эти пункты и дадут показатель, если не на 5, то на 4 порядка точно НИЖЕ, чем ты, Stan Peter, просто разделишь одну цифру из условия "Дано Today" на другую.
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Вывод:
Как и требовалось доказать: Исследование - полнейшая чушь.
P.S. Нечего разгонять панику. Нам хватит и так доктора смерть, мэра VIP палата и тараканьих бегов денежных мешков в Киев от вируса.
Пусть лучше правительство, примет закон о невозврате Приватбанка и возьмет у МВФ деньги:
1/ на срочную закупку тестов, оборудования ИВЛ и др, расходных материалов и медикаментов в ДОСТАТОЧНОМ количестве;
2/ на срочное строительство временных медицинских корпусов,
3/ на обучению медсестер;
4/ на курсы по привлечение студентов мед университетов работать врачами;
5/ контролирует расход средств по отдельно принятому строжайшему закону за воровство в условиях пандемии и войны.
https://www.msn.com/ru-ru/news/other/от-чумы-антонина-до-вич-8-самых-опасных-пандемий-в-истории-человечества/ar-BB11KzZs?ocid=spartanntp
Когда в Британии столько мусульман, что мэр Лондона - пакистанец?
Еще королева Виктория мусульманка была, ее пакистанец шпилил.
То было ее личное дело, но вот то, что документы государственные она ему на одобрение давала - вот это плохо, не годится так.
С тех пор этой традиции тайного мусульманства и придерживаются в Британии, и потому британским "ученым" совершенно не о чем переживать.
Ну, вымрут от вируса эти британские "ученые" (без имен и фамилий, безфамильные они, бо стесняются, скромные такие), так их место займут пакистанцы. Мрсто русских займут таджики. В Австралию войдет Китайская Народно-Освободительная Армия (которой рептилоиды давно Австралию отдали), в Европе будут африканские мусульманские дикари.
Зачем дикарям ученые, да еще британские?
Так что какая разница британским "ученым", от вируса им помирать, освобождая дикарям свое место, или ждать, когда им дикари горло перережут?
Любовник.
Абдул.
Не позорься, тля.
Повторяю: кто там бабку шпилил - то ее дело, а вот что она мусульманам на утверждение гос. бумаги давала, вот то интересно, не подпадает ли под статью какую, как госизмена.
Как и госпожа канцелярина.
Разве Вы не слышали о таком "обычае", как такийя (такия)?
Нет?
Погуглите.
Госпожа канцелярина - тайная шиитка.
Мы вас посадим в клетку (будет отдельная клетка для вас), и, в отличие от клетки с представителями "свободной" прессы, мы вас кормить не будем.
Мы поставим на вас эксперимент: как вы, глисты рептилоидные, начнете жрать друг друга и кого вы сожрете первым.
-Медицинские.
-Теперь отдайте те,которые сшили, Миссис Хадсон,и пойдёмте в оперу.
-Но вирус Холмс!
-Я всё подсчитал.И провёл лабораторные исследования.Сегодня у нас в планах опера.