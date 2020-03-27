EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Здоров'я
  7551  64
Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1165) карантин (1225) учені (77) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 Якщо нічого не робити, коронавірус міг би вбити 40 млн осіб по всьому світу, - британські вчені

Якби уряди країн по всьому світу не вживали жодних заходів, коронавірус за рік заразив би 7 млрд людей, 40 мільйонів з них загинули б.

Такого висновку дійшли вчені з Імперського коледжу Лондона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters. Йдеться про це в 12-му звіті групи дослідників під керівництвом професора математичної біології Ніла Фергюсона.

Для того, щоб скоротити кількість жертв COVID-19 удвічі і поховати лише 20 мільйонів жителів планети, потрібно, щоб люди похилого віку скоротили кількість своїх соціальних контактів на 60%, а всі інші - на 40%, підрахували дослідники.

"Але ми прогнозуємо, що навіть за такого сценарію системи охорони здоров'я в усіх країнах будуть швидко перевантажені", - йдеться в їхньому звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ

"Цей ефект, імовірно, буде найбільш серйозним в умовах з низьким рівнем доходу, де потенціал медичного обслуговування є найнижчим", - додали вчені.

Автори дослідження дійшли висновку, що якщо поширення хвороби вдасться уповільнити на ранній стадії (0,2 смерті на 100 тис. населення), то будуть врятовані 38,7 млн ​​осіб. Якщо трохи пізніше (1,6 смерті на 100 тис. населення), то 30,7 млн ​​осіб збережуть свої життя. І так далі.

Раніше саме дослідження групи Фергюсона переконали уряди Великої Британії та інших європейських країн посилити карантинні заходи.

"Цих стратегій потрібно буде дотримуватися доти, поки не з'являться вакцини або ефективні методи лікування, що дозволяють уникнути ризику подальших епідемій", - написала команда Фергюсона в короткому викладі результатів свого дослідження.

Також дивіться: "Тіло батька винесли з лікарні в мішку і закрили двері", - доньки померлого від коронавірусу розповіли, як ховали батька. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184710
 
 
 Топ коментарі
 
а зеленский свозит со всей европы десятки тысяч людей проверяя им температуру и отпуская на все 4 стороны! нас был шанс выстоять - не принимая людей таким образом.
Теперь его тупо нет.
 показати весь коментар
 
Почитай про разницу между бактерией и вирусом. Чума не вирусная болезнь. Далее, как при любой инфекционной опасности, научись мыть почаще руки и не истери.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У британских ученых-математиков проблема с математикой. При 7 миллиардах инфицированных и 5,5% умерших - умрет 400 миллионов. По их статистике - 0,57% умрет или 40 миллионов.
 показати весь коментар
 
 
а зеленский свозит со всей европы десятки тысяч людей проверяя им температуру и отпуская на все 4 стороны! нас был шанс выстоять - не принимая людей таким образом.
Теперь его тупо нет.
 показати весь коментар
 
 
Ще не кінець року і пандемія тільки починається. То ж, в кінці року порахуєте скільки помре.
 показати весь коментар
 
В текущей системе координат он убьет минимум 20 миллионов. Вообще прогнозы от 20 до 80 миллионов, из них 400-700 тысяч в Украине.
 показати весь коментар
 
Да что они такое говорят, у коронавируса смэртасть как у грыппа, а сколько умирает от кори, это все мировой заговор, чтобы италия объявила себе дефолт, посмотрите на статистику умерших от боярышника она превышает смертность от гриппа. Примус, ещё парочку, слезай с подножки подлец, я тебе покажу твою мать! Буржуи, буржуи..
 показати весь коментар
 
 
все только начинается
нажмите на карту здесь:
https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/
 показати весь коментар
 
Британские ученые выяснили, что бокал вина не менее вреден для здоровья, чем три стопки водки. И это несмотря на то, что в вине содержится до 12% алкоголя, а в водке - все 40%. Объем стопки, как правило, не превышает 50-60 мл, а в бокал помещается 150 мл. Получается, что в трех стопках водки алкоголя больше, чем в бокале вина, и, соответственно, действие от 40-градусного напитка будет сильнее. Однако ученые утверждают, что такие выводы непригодны для анализа эффекта от спиртного. Думая, что вино не так вредно, как водка, люди начинают употреблять его каждый вечер, что приводит к злоупотреблению. Британские медики называют алкоголь «тихим убийцей», от которого погибает все большее число англичан трудоспособного возраста. С 1970-х годов смертность от болезней печени в Англии выросла в шесть раз.
 показати весь коментар
 
 
патамуша не нада вискарём таблетки запивать
 показати весь коментар
 
 
Нада вместа таблеток употребить хорошенького сала с чесночком, маринованным огурчиком, и запить самогоночкой! Тогда никакая болезнь не страшна.
 показати весь коментар
 
 
еще 40 не умрет никак, потому что из этих 40, 30-35 уже будут в 60ти.
 показати весь коментар
 
 
То есть ты не против умереть, человечество все равно же в ++ останется?
 показати весь коментар
 
 
"Этих стратегий нужно будет придерживаться до тех пор, пока не появятся вакцины или эффективные методы лечения, позволяющие избежать риска последующих эпидемий", - написала команда Фергюсона в кратком изложении результатов своего исследования.Источник: https://censor.net.ua/n3184710

Деякі державі просто зникнуть,чекаючи на вакцину і сидячи на карантині.
 показати весь коментар
 
 
я все равно считаю, что изолироваться должны только граждане которым за 50 лет. Молодежь должна ходить на работу, чтобы помереть от короновтруса лет в 30-40 нужно очень постараться. Поєтому молодые не должы страдать в ущерб пожилым, тем более кризис и голод хуже любой пандемии.
 показати весь коментар
 
 
Вот у меня знакомые самоизолировались на даче, а их бабка дальше ходит на работу в Киеве)
 показати весь коментар
 
 
Як ви собі уявляєте реалізацію цієї світлої ідеї? Мені батьків у кімнаті закрити і іжу через отвір подавати? Зігнати їх в табір?
Ви розумієте, що проблема не тільки в тому, що людина навіть до 40ка може померти, проблема в тому, що вона буде ходити і наражати на небезпеку інших.

Британія те, що ви пропонуєте спробувала, побачила, що то не працює і посилила карантин.
 показати весь коментар
 
 
Так ты не помрешь, но ты придешь домой и заразишь своих стариков, в этом и есть проблема.
 показати весь коментар
 
Від грипу помирає втричі більше, від інфарктів та інсультів вдесятеро. Ніколи метро не зупиняли, суки
 показати весь коментар
 
 
Це ще не почали бетонними блоками дороги завалювати Але вусмерть переляканий підстаркуватий начальник гірше чуми
 показати весь коментар
 
 
Ще один свідок грипу/кору/катастроф.
Типова мокшанська логіка: тисячою більше, тисячою менше - яка різниця? - баби ще народять, так?
 показати весь коментар
 
 
Британские ученые выполнили самое сложые исследование в этом году.
У них было целых 2 переменных: население планеты и процент погибших.
 показати весь коментар
 
 
Пора называть это настоящим именем - это ЧУМА, её смертельная лёгочная форма, от гриппа такой смертности никогда не было. А проявления коронавируса все один в один с лёгочной чумой, почитайте в Википедии - инкуб. период, симптомы, заразность, стремительное развитие до смерти. А смертность от чумы даже ниже - в наше время 5-10%, а от короны пока только в Италии и Испании 20-25%. Обычную чуму хоть можно лечить антибиотиками, а от этой спасения нет. Короче не верьте всем этим уродам - пришёл конец для очень многих жизней, умрут десятки если не сотни миллионов
 показати весь коментар
 
Почитай про разницу между бактерией и вирусом. Чума не вирусная болезнь. Далее, как при любой инфекционной опасности, научись мыть почаще руки и не истери.
 показати весь коментар
 
 
Загугли фото Yersinia Pestis (чумна паличка) і порівняй з COVID-19.
 показати весь коментар
 
Полнейшая чушь. Вопрос. Исследование фейковое или статья такая?

Странное исследование в цифровом исчислении: 20 млн умрет из 7 млрд (0,29%). Почему? Такой условный вывод можно было бы сделать на каком-то практическом примере, если бы в Китае умерло от 4 млн людей (0,29%) до 8 млн (0,58%) .
 показати весь коментар
 
 
Возьми калькулятор и посчитай. Пока только Италии и Испании умерших 2-3 на 10 выздоровевших. Такой процент был в средние века при эпидемиях Чёрной Чумы, когда в странах Европы без лечения вымирали до 80% населения. Теперь перенеси это на наше время и не забывай - НИКАКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТЕПЕРЬ ТОЖЕ НЕТ
 показати весь коментар
 
https://www.msn.com/ru-ru/news/other/от-чумы-антонина-до-вич-8-самых-опасных-пандемий-в-истории-человечества/ar-BB11KzZs?ocid=spartanntp
 показати весь коментар
 
Итак, Stan Peter, неправ это ты. Я остаюсь на своей позиции, изложенной ранее: "Исследование - полнейшая чушь.
Почему? Потрачу время, чтобы объяснить и немного, если это возможно, успокоить людей. Проблема в том, что многие сейчас подвержены паническим атакам, подрывающее их здоровье. Причиной этому неготовность большинства стран к такому горю и реакция людей вот на такие статьи.
Итак, ПОЧЕМУ это Исследование - полнейшая чушь?
Да потому что вывод можно делать только тогда, когда болезнь пройдет или будет как на глубоком спаде во всем мире, т.е. почти пройдет.
Сегодня еще не пик, идет на пик. Каковы показатели? Чтобы ответить на этот вопрос и сделать прогноз по текущему состоянию надо правильно поставить исходные условия задачи.
Итак, попытаемся.
Дано Today:
1/ Coronavirus Cases: 531,799 / Deaths: 24,071 / Recovered: 123,942, т.е. Pending 407,857
2/ Количество людей не обращавшихся к врачам и выздоровевших от слабой и средней формы вируса НЕИЗВЕСТНО. НО ИХ ОЧЕНЬ МНОГО!
3/ Количество людей не заболевших TODAY не может учавствовать в расчете, потому что пандемия не закончилась. Но ЗАМЕТЬТЕ такие будут после окончания пандемии и только тогда мы ответим на вопрос точно.
4/ Передовая мировая медицина найдет вакцину и, надеюсь, за этим не заржавеет
Найти:
Сколько умрет TODAY и в конце пандемии?
--------------------------
Решение:
Решение невозможно не по факту Today, ни по прогнозу из-за неполноты условий по п.п. 2,3,4. Причем именно эти пункты и дадут показатель, если не на 5, то на 4 порядка точно НИЖЕ, чем ты, Stan Peter, просто разделишь одну цифру из условия "Дано Today" на другую.
--------------------------
Вывод:
Как и требовалось доказать: Исследование - полнейшая чушь.
P.S. Нечего разгонять панику. Нам хватит и так доктора смерть, мэра VIP палата и тараканьих бегов денежных мешков в Киев от вируса.
Пусть лучше правительство, примет закон о невозврате Приватбанка и возьмет у МВФ деньги:
1/ на срочную закупку тестов, оборудования ИВЛ и др, расходных материалов и медикаментов в ДОСТАТОЧНОМ количестве;
2/ на срочное строительство временных медицинских корпусов,
3/ на обучению медсестер;
4/ на курсы по привлечение студентов мед университетов работать врачами;
5/ контролирует расход средств по отдельно принятому строжайшему закону за воровство в условиях пандемии и войны.
 показати весь коментар
 
Мог не мог, за...ли стращать. "Робкий человек свой укорачивает век".
 показати весь коментар
 
 
А если не мыть руки то чума и холера уничтожили б человечество в 16-м веке.
 показати весь коментар
 
Испанка -погибло 50 млн чел, ВИЧ/СПИД - 25 млн погибших, пандемия продолжается 60 лет (с 1959 года)
https://www.msn.com/ru-ru/news/other/от-чумы-антонина-до-вич-8-самых-опасных-пандемий-в-истории-человечества/ar-BB11KzZs?ocid=spartanntp
 показати весь коментар
 
Грипп Испанка с 1918-20 годах выкосил 25 миллионов,какой ужОс Если ничего не предпринимать, коронавирус мог бы убить 40 млн человек по всему миру, - британские ученые - Цензор.НЕТ 9219100 лет прошло всего лишь...
 показати весь коментар
 
 
И что так переживают британские "ученые"?
Когда в Британии столько мусульман, что мэр Лондона - пакистанец?
Еще королева Виктория мусульманка была, ее пакистанец шпилил.
То было ее личное дело, но вот то, что документы государственные она ему на одобрение давала - вот это плохо, не годится так.
С тех пор этой традиции тайного мусульманства и придерживаются в Британии, и потому британским "ученым" совершенно не о чем переживать.
Ну, вымрут от вируса эти британские "ученые" (без имен и фамилий, безфамильные они, бо стесняются, скромные такие), так их место займут пакистанцы. Мрсто русских займут таджики. В Австралию войдет Китайская Народно-Освободительная Армия (которой рептилоиды давно Австралию отдали), в Европе будут африканские мусульманские дикари.
Зачем дикарям ученые, да еще британские?
Так что какая разница британским "ученым", от вируса им помирать, освобождая дикарям свое место, или ждать, когда им дикари горло перережут?
 показати весь коментар
 
 
Нет, м*дак.
Любовник.
Абдул.
Не позорься, тля.

Повторяю: кто там бабку шпилил - то ее дело, а вот что она мусульманам на утверждение гос. бумаги давала, вот то интересно, не подпадает ли под статью какую, как госизмена.
 показати весь коментар
 
Вікторія мусульманка? Вас щось не туди занесло.
 показати весь коментар
 
Конечно.
Как и госпожа канцелярина.
Разве Вы не слышали о таком "обычае", как такийя (такия)?
Нет?
Погуглите.
Госпожа канцелярина - тайная шиитка.
 показати весь коментар
 
алло, фашист недоделанный, мусульман в Британии аж целых пять процентов. Корни определенных народностей тоже ни к чему не обязывает и каких-то врожденных качеств не дает.
 показати весь коментар
 
Мы вас, рептилоидных сявок, убивать не будем, зачем?
Мы вас посадим в клетку (будет отдельная клетка для вас), и, в отличие от клетки с представителями "свободной" прессы, мы вас кормить не будем.
Мы поставим на вас эксперимент: как вы, глисты рептилоидные, начнете жрать друг друга и кого вы сожрете первым.
 показати весь коментар
 
Фраза "британские ученые" это как из анектодов "Армянское радио"
 показати весь коментар
 
 
А вы правильно посчитали?????? Раннее было заявлено...."что от них никого не останется"!!!! Вы правильно сценарии учли???
 показати весь коментар
 
Кстати все коронавирусы боятся дегидрациии, т.е потери молекулы воды от органических соединений. И...и..как бы в тему а не создать ли среду среди операционных больных с искусственной дегидрацией???? Т.е надо то всего в палате поставить осушители воздуха...разумеется должно быть тепло. И уровень влажности понизить до 10-20 процов.
 показати весь коментар
 
Это уровень влажности самого больного предлагаешь понизить до 20 процентов? Это уже делали, называется мумия.
 показати весь коментар
 
 
Доктор,я какие маски вас просил сшить?!Для налёта...А вы какие сшили?
-Медицинские.
-Теперь отдайте те,которые сшили, Миссис Хадсон,и пойдёмте в оперу.
-Но вирус Холмс!
-Я всё подсчитал.И провёл лабораторные исследования.Сегодня у нас в планах опера.

 показати весь коментар
 
 
А если предпринять всемеры какие только возможно, то результат будет ещё хуже, так как на каждого погибшего собственно от вируса будет 10 умерших от страха. Вирус пройдет через каждого и это аксиома.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору