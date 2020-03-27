 Ціни на продукти зростають у всіх торговельних мережах у зв'язку з підвищенням цін з боку постачальників, - гендиректор АТБ Марков

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив гендиректор корпорації АТБ Борис Марков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За словами Маркова, подорожчання продуктів харчування зараз відбувається у всіх торговельних мережах, і це - звичайна ситуація в нинішніх умовах.

"Подорожчання відбувається по усіх операторах і учасниках ринку, ми моніторимо і відстежуємо, готові ділитися і надавати цю інформацію. Це традиційна тенденція на ринку", - сказав Марков.

Він визнав, що на певні позиції ціна дещо зросла, але каже, що це пов'язано із закупівлею в постачальників уже нової партії за іншою вартістю.

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"Можливо, за винятком якихось незначних позицій. Яких у нас, через нашу систему роботи, обмежений товарний запас. Вони швидше за інших розкуповуються, і ми змушені поповнювати їх уже за нинішніми цінами", - пояснив Марков.