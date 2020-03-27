 Ціни на продукти зростають у всіх торговельних мережах у зв'язку з підвищенням цін з боку постачальників, - гендиректор АТБ Марков

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив гендиректор корпорації АТБ Борис Марков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
За словами Маркова, подорожчання продуктів харчування зараз відбувається у всіх торговельних мережах, і це - звичайна ситуація в нинішніх умовах.
"Подорожчання відбувається по усіх операторах і учасниках ринку, ми моніторимо і відстежуємо, готові ділитися і надавати цю інформацію. Це традиційна тенденція на ринку", - сказав Марков.
Він визнав, що на певні позиції ціна дещо зросла, але каже, що це пов'язано із закупівлею в постачальників уже нової партії за іншою вартістю.
"Можливо, за винятком якихось незначних позицій. Яких у нас, через нашу систему роботи, обмежений товарний запас. Вони швидше за інших розкуповуються, і ми змушені поповнювати їх уже за нинішніми цінами", - пояснив Марков.
"«Капитал, - говорит "Quarterly Review"[9], - избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами. "
Тому нічого дивного в поведінці Маркова та інших бень нема.
Коротше. готуйтесь до підвищення цін в цьому році, мінімум вдвічі, це об"єктивний процес. Для того щоб більше мати, треба більше виробляти, а не нагулювати коронавірус за кордоном а потім імпортувати його в Україну...
повышение цен
потом создадут комиссию а там и карантин закончится
на том и все закончится
,,сорвут по ляму 100000 отдадут на благо действие
будут кричать слава благодетелю
тошно смотреть на '''независимых '''журналистов
И вообще , хорош жрать, как в последний раз...
А чого ви хочете, нешановні, коли в країні не виконується антимонопольне законодавство та не застосовується адміністративне регулювання цін на життєво необхідні товари навіть в умовах катастрофи? Та коли АМКУ відверто бутафорська контора.
Обираєте свинохряківців, педрошенівців та ЗЕлупінців, щоб вони правили вами, то так вам і треба. 😎
А до власників торговельних мереж у мене претензій нема.
І от чому - які претензії можуть бути до капіталістів, якщо Держава принципово по-лібертаріанському їх не чіпає?
Томас Джозеф Даннінг, англійський профспілковий діяч ХІХ ст.
"Капитал, - говорит "Quarterly Review", - избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами."
магазини косюка теж підняли ціни..
яловичина була 130, зараз - 180
або країна знищить олігархів-монополістів,
або монополісти знищать країну
Излучая ослепительнейший свет.
Ах, земля-земля, родимый мой, непознанный,
Неопознанный, живой еще объект!
А в этом НЛО сидят таинственные внеземные поставщики!
Це у минулі роки було видно на св"ята!!!!
Хто піднімає ціни - ті з ким так прагнув боротись Зебеня
ті кого вінивже поборов, кого вже нема.......не існує !
Брехня від дезентерії -
Вони є!!!!!!!!!!!!!! саме вони його поставили щоби знову і знову підтримувати тенденцію