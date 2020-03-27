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Все про:продукти (202) ціни (263) подорожчання (45) АТБ (9)

 Гендиректор АТБ Марков про зростання цін на продукти: "Традиційна тенденція на ринку"

Ціни на продукти зростають у всіх торгових мережах, і це пов'язано з підвищенням цін з боку постачальників.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив гендиректор корпорації АТБ Борис Марков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За словами Маркова, подорожчання продуктів харчування зараз відбувається у всіх торгових мережах, і це - звичайна ситуація в нинішніх умовах.

"Подорожчання відбувається по усіх операторах і учасниках ринку, ми моніторимо і відстежуємо, готові ділитися і надавати цю інформацію. Це традиційна тенденція на ринку", - сказав Марков.

Він визнав, що на певні позиції ціна дещо зросла, але каже, що це пов'язано із закупівлею в постачальників уже нової партії за іншою вартістю.

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"Можливо, за винятком якихось незначних позицій. Яких у нас, через нашу систему роботи, обмежений товарний запас. Вони швидше за інших розкуповуються, і ми змушені поповнювати їх уже за нинішніми цінами", - пояснив Марков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184709
 
 
 Топ коментарі
 
поставщики потом занесут торговым сетям их долю от повышения цен. это договорняк.
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Народ тут не при чем. В договорах АТБ с поставщиками запрещено резко повышать цены. Там дикие штрафы за такое и выгоняют из сети. Просто АТБ решило тупо заработать на кризисе
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В Германии в связи с коронавирусом цены на продукты снизили, а у наших барыг "традиционная тенденция на рынке" - цены все выше и выше. Если это немедленно не остановят, значит власть с ними заодно.
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НаРОТ в мережі голосно волає та шепчеться в праведному нєгодованії, що в роздрібних торгівельних підприємствах дуже підскочили ціни.
А чого ви хочете, нешановні, коли в країні не виконується антимонопольне законодавство та не застосовується адміністративне регулювання цін на життєво необхідні товари навіть в умовах катастрофи? Та коли АМКУ відверто бутафорська контора.
Обираєте свинохряківців, педрошенівців та ЗЕлупінців, щоб вони правили вами, то так вам і треба. 😎
А до власників торговельних мереж у мене претензій нема.
І от чому - які претензії можуть бути до капіталістів, якщо Держава принципово по-лібертаріанському їх не чіпає?
Томас Джозеф Даннінг, англійський профспілковий діяч ХІХ ст.
"Капитал, - говорит "Quarterly Review", - избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами."
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ціни зростали протягом всього року. Люди не встигали до них звикати. А долар між іншим не ріс тоді, паливо не дорожчало. Навіть комуналка не зростала так швидко, як малювали ритейлери ціни у своїх мережах супермаркетів. А зараз помітили нарешті. Складається враження, що хтось хоче рейдернути те АТБ.. І цілком зрозуміло хто саме хоче це зробити.
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таке враження, ніби хтось с зелебобіків вже націлився на мережу АТБ.. Не даремно ж ліпший дружбан зеленського - рейдер №1 каламойський.. Бо чогось помиями поливають лише АТБ.
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курва.. який зараз ринок..

магазини косюка теж підняли ціни..
яловичина була 130, зараз - 180


або країна знищить олігархів-монополістів,
або монополісти знищать країну
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чувак ****** и не краснеет - логистика закупок АТБ выстроенна так, что они сами диктуют поставщикам цены по-которым готовы покупать - хрен им цены какой поставщик надиктует, потому как там очередь из поставщиком лишь бы атб что-нить у них заказало, т.к. АТБ берет много и постоянно
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