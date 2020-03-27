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Все про:ВР (7341) позачергове засідання (33) Трухін (1)

 Позачергове засідання Ради може відбутися в неділю, - "слуга народу" Трухін

Народний депутат із фракції "Слуга народу", заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін допускає, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в неділю, 29 березня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо всю відповідальність, яка лежить на наших плечах. Справді, дуже багато питань, які ми маємо розглянути в стінах парламенту. І я просто впевнений у тому, що всі мої колеги приєднаються до засідання парламенту. Велике питання - чи буде це субота, найімовірніше, це може бути неділя. Подивимося, коли вже будуть готові всі рішення", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Може зробимо це у внутрішньому дворі ВР, проголосуємо, 10 хвилин - і розійшлися, - Арахамія про формат проведення позачергового засідання ВР

Трухін зазначив, що мають бути підготовлені всі питання щодо бюджету України, боротьби з коронавірусом.

"Ми зберемося, ми всі перебуваємо в Києві. Ті, хто не в Києві, готові приїхати протягом 24 годин. Не бачу жодних проблем із кворумом у парламенті. Парламент буде працювати, парламент не підведе ні президента, ні країну", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184708
 
 
 Топ коментарі
 
Этот дебил прямо сказал - чтобы не подвести президента. Т.е. все эта безграмотная какократическая кучка работает не на Украинский народ, а на ишака. Даже признание - и то постыдное, сам себя дискредитировал. Явный признак какократии - вче должны быть уверены, что страной не могут править не идиоты.
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что там, за землю проголосуете по быстрячку? или сдачу Украины путину в турборежиме? или отмажете коломойского от мвф? дефолт так дефолт??
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Він уже підвів. Навіть своїм існуванням підводить.
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Він уже підвів. Навіть своїм існуванням підводить.
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Чем меньше будут заседать слуги, тем лучше для страны.
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На фиг нам эти заседания. Если уж назвались слугами - пусть продукты по домам разнесут. "С паршивой овцы, хоть клок шерсти" (с) Больше с них все-равно никакого толку нет!
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вы заморите стариков голодом, неужели не понимаете что на мин. пенсию 1670 грн существовали 2млн чел, а сколько людей получали мин.зарплату 4170 а на руки после отчислений около 3350грн но помогать будут тем кто получает до 5000грн ПЕНСИИ , как выживут 1670+1000 вашей подачки - не забудьте дать её тем у кого 4900грн.пенсии.
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"Парламент будет работать, парламент не подведет ни президента, ни страну", - подчеркнул он.

.. хм. это уже даже не смешно... Внеочередное заседание Рады может состояться в воскресенье, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 2683
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что там, за землю проголосуете по быстрячку? или сдачу Украины путину в турборежиме? или отмажете коломойского от мвф? дефолт так дефолт??
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Этот дебил прямо сказал - чтобы не подвести президента. Т.е. все эта безграмотная какократическая кучка работает не на Украинский народ, а на ишака. Даже признание - и то постыдное, сам себя дискредитировал. Явный признак какократии - вче должны быть уверены, что страной не могут править не идиоты.
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Вторник!
Четверг!
Суббота!
Воскресенье!.. может...
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"На майдані коло церкви
революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,-
за отамана буде.
Прощавайте, ждіте волі,-
гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло -
тільки прапори цвітуть…"
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Их надо всех отправить на карантин , на всегда и передать власть военным во главе с Турчиновым или Порошенко Внеочередное заседание Рады может состояться в воскресенье, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 9487 Иначе большая вероятность того, что здохнет половина дебилов из 73% , и Украина как самостоятельное государство перестанет существовать Отвечу сразу порохоботом никогда не был , с 15-го всегда критиковал Порошенко, но сейчас ситуация поменялась , страна катиться в пропасть , что ни решение , то полная вигня , как нарочно Внеочередное заседание Рады может состояться в воскресенье, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 9487
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подписываюсь...
только сейчас враги Украины контролируют ситуацию...
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Вони цих «слуг» спеціально виписували?
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Зебіли, в що ви перетворили Україну. За рік. Не думали? Нічим? Ухондохали все. Краще не збирайтесь. Ніколи.
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ах ха ха....ну як і передбачалось....у суботу шабат нихто не прийде
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