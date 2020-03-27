 Позачергове засідання Ради може відбутися в неділю, - "слуга народу" Трухін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо всю відповідальність, яка лежить на наших плечах. Справді, дуже багато питань, які ми маємо розглянути в стінах парламенту. І я просто впевнений у тому, що всі мої колеги приєднаються до засідання парламенту. Велике питання - чи буде це субота, найімовірніше, це може бути неділя. Подивимося, коли вже будуть готові всі рішення", - сказав він.

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Трухін зазначив, що мають бути підготовлені всі питання щодо бюджету України, боротьби з коронавірусом.

"Ми зберемося, ми всі перебуваємо в Києві. Ті, хто не в Києві, готові приїхати протягом 24 годин. Не бачу жодних проблем із кворумом у парламенті. Парламент буде працювати, парламент не підведе ні президента, ні країну", - підкреслив він.