 Позачергове засідання Ради може відбутися в неділю, - "слуга народу" Трухін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми розуміємо всю відповідальність, яка лежить на наших плечах. Справді, дуже багато питань, які ми маємо розглянути в стінах парламенту. І я просто впевнений у тому, що всі мої колеги приєднаються до засідання парламенту. Велике питання - чи буде це субота, найімовірніше, це може бути неділя. Подивимося, коли вже будуть готові всі рішення", - сказав він.
Трухін зазначив, що мають бути підготовлені всі питання щодо бюджету України, боротьби з коронавірусом.
"Ми зберемося, ми всі перебуваємо в Києві. Ті, хто не в Києві, готові приїхати протягом 24 годин. Не бачу жодних проблем із кворумом у парламенті. Парламент буде працювати, парламент не підведе ні президента, ні країну", - підкреслив він.
.. хм. это уже даже не смешно...
Вторник! Четверг! Суббота!
Воскресенье!.. может...
революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,-
за отамана буде.
Прощавайте, ждіте волі,-
гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло -
тільки прапори цвітуть…"
только сейчас враги Украины контролируют ситуацию...