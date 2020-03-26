 "Колосальна кількість": в окупованому Криму з пневмонією госпіталізовано понад 1000 осіб

Про це окупаційний "міністр охорони здоров'я" Криму Ігор Чемоданов повідомив на засіданні оперативного штабу з недопущення поширення коронавірусної інфекції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У нас госпіталізовано з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а саме з пневмонією - 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість", - констатував Чемоданов.

"Міністр" закликав кримчан з розумінням ставитися до хворих на ГРВІ, зокрема в лікувальних установах.

"Якщо людина десь кашлянула - це не означає, що у неї коронавірус. Люди продовжують хворіти, зокрема на ГРВІ та пневмонію", - зазначив Чемоданов.

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Раніше повідомлялося, що в Криму скасовано всі планові операції і прийоми у лікарів до поліпшення ситуації з коронавірусом.

У Криму офіційно підтверджено сім випадків зараження коронавірусом. А під наглядом медиків перебуває 1500 осіб. У Севастополі у зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції під меднаглядом перебуває 1767 осіб.

Окупаційний "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що готовий наполягати на порушенні кримінальних справ проти тих людей, які побували в країнах, де поширюється коронавірус, і не повідомили про це. Він також вимагає посилити моніторинг кримчан, які заїжджають на окупований півострів через адмінмежу з Херсонською областю.