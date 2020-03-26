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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:карантин (1225) Крим (8928) ГРВІ (110) COVID-19 (2142) коронавірус (759)

 "Колосальна кількість": в окупованому Криму з пневмонією госпіталізовано понад 1000 осіб

У лікарнях окупованого Криму з діагнозом ГРВІ перебувають майже півтори тисячі осіб, з них більше однієї тисячі пацієнтів - з діагнозом "пневмонія".

Про це окупаційний "міністр охорони здоров'я" Криму Ігор Чемоданов повідомив на засіданні оперативного штабу з недопущення поширення коронавірусної інфекції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У нас госпіталізовано з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а саме з пневмонією - 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість", - констатував Чемоданов.

"Міністр" закликав кримчан з розумінням ставитися до хворих на ГРВІ, зокрема в лікувальних установах.

"Якщо людина десь кашлянула - це не означає, що у неї коронавірус. Люди продовжують хворіти, зокрема на ГРВІ та пневмонію", - зазначив Чемоданов.

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Раніше повідомлялося, що в Криму скасовано всі планові операції і прийоми у лікарів до поліпшення ситуації з коронавірусом.

У Криму офіційно підтверджено сім випадків зараження коронавірусом. А під наглядом медиків перебуває 1500 осіб. У Севастополі у зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції під меднаглядом перебуває 1767 осіб.

Окупаційний "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що готовий наполягати на порушенні кримінальних справ проти тих людей, які побували в країнах, де поширюється коронавірус, і не повідомили про це. Він також вимагає посилити моніторинг кримчан, які заїжджають на окупований півострів через адмінмежу з Херсонською областю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184706
 
 
 Топ коментарі
 
- Чего вы так кашляете? у вас что - короновирус?
- Нет, туберкулёз
- Ааа, ну слава богу
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- Чего вы так кашляете? у вас что - короновирус?
- Нет, туберкулёз
- Ааа, ну слава богу
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А в Одесской области интересно сколько?
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в одесской области 5..и там не скрывают короновирус..
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погугли.. и на паРаше воют..что у них полно тестов..в отличие от одесской области..
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не прикидывайся..трольчатина..
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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 163,5 тыс. исследований на коронавирус были проведены в лабораториях Роспотребнадзора по состоянию на субботу. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ведомства.
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Есть подозрение, что это касается только москвы и соседних с ней областей. Регионы вдоль границы с Китаем, Алтай и Сибирь - там даже трупы никто не фиксирует.
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никогда такого не было, и вот-опять. "Колоссальное количество": в оккупированном Крыму с пневмонией госпитализированы более 1000 человек - Цензор.НЕТ 9280 Ученики Сталина, епта. Как врали, так и врут..
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Да я за! Можно дать им воду. В гуманитарных целях..Но хлорированную...Сильно.. Где-то 10% хлора, он коронавирус убивает...
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І що нам з того? Жаліти,лікувати,воду в Крим давати?
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Ні. Вважаю, що, можна, просто, надіслати російських прапорів, значків, та різної іншої кацапстанської символіки. А ще можна порадити зібратися на площі та біля лікарень, та у всю горлянку волати ра-сі-я, ра-сі-я! Ще, напевно, можна молитися на куйла та міст...
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не хотя правду говорить чтобы у ватанов не было паники - бежать им некуда. перекроют мост и наши закроют переходы и ....
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***
приходит ветеринар на прием к терапевту
- на что жалуетесь?
- не.. ну так то каждый сможет…
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умереть в родной говени, разве не об этом кацы мечтали?
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Это еще одно преступление Путина. Фактически короновирус в России свирепствует, как ни в одной стране мира, но все замалчивается.Люди умирают не зная отчего. Кровавая мразь по имени ***** еще не насосалась человеческой крови.
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Есть еще КНДР - предел мечтаний чекиста.
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А літом води недати ЧФ і всі здохнуть від холєри. Вода потрібна військовим базам і ЧФ. Без води і ні туди і не сюди
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Вони всі помруть....Хтось в ще 2014 році сказав : Крим буде або українським або безлюдним
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А что? Назвать всё ОРВИ - и нет никакой эпидемии COVID-19
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Так у них в регионах и сообщают о небывалой эпидемии ОРВИ))
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В штатах уже более 82х тысяч зараженных короновирусом, Китай обогнали, люи дохнут на улице и домах, потому что денег нет на лечение или страховка лечение не покрывает
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На ********* не меньше. Вводятся карантины, людей увольняют, предприятия закрываются. А там у всех кредиты и ипотеки. Через месяц будут выкидывать из квартир
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Вывсевретье , а в Крым камни уже летят с неба
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Что болеют ватноголовые это хорошо Но надо чтобы и дохли иногда а не только кашляли
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Ничего удивительного. Кацапские вояки из Сирии и Ирана завезли
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Но на девятое мая выползут или вытащат их все равно шагать с дидами на палках
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А можно статистику по заболеваемости пневмонией в Украине? "Колосальна кількість": в окупованому Криму з пневмонією госпіталізовано понад 1000 осіб - Цензор.НЕТ 9108
Что-то мне подсказывает - такой вообще нету "Колосальна кількість": в окупованому Криму з пневмонією госпіталізовано понад 1000 осіб - Цензор.НЕТ 3859
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Точно, только в таком высокоразвитом гуманном государстве как Россия ведётся статистика. Куда нам-дикарям?
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Тыкаю носом тебя как котенка в ссанину:
Министр здравоохранения Илья Емец считает, что статистика заболеваемости пневмонией не имеет значения, поэтому ее не ведут.
Об этом Емец сказал журналистам.
"Сколько у нас пневмоний - не имеет значения совсем. Не имеет значения, поэтому цифры нет", - сказал министр.от 13 марта
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ах, я забыл, что у нас идиоты при власти
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Вы не первый требуете эту информацию в динамике. Но у нас же не какой-то там оккупированный лживый Крым, а свободная европейская страна. Поэтому идите нафик с такими вопросами
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Помогите обнулённому сцарю в нелёгкий час, не нойте!
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