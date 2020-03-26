 "Колосальна кількість": в окупованому Криму з пневмонією госпіталізовано понад 1000 осіб

Про це окупаційний "міністр охорони здоров'я" Криму Ігор Чемоданов повідомив на засіданні оперативного штабу з недопущення поширення коронавірусної інфекції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"У нас госпіталізовано з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а саме з пневмонією - 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість", - констатував Чемоданов.
"Міністр" закликав кримчан з розумінням ставитися до хворих на ГРВІ, зокрема в лікувальних установах.
"Якщо людина десь кашлянула - це не означає, що у неї коронавірус. Люди продовжують хворіти, зокрема на ГРВІ та пневмонію", - зазначив Чемоданов.
Раніше повідомлялося, що в Криму скасовано всі планові операції і прийоми у лікарів до поліпшення ситуації з коронавірусом.
У Криму офіційно підтверджено сім випадків зараження коронавірусом. А під наглядом медиків перебуває 1500 осіб. У Севастополі у зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції під меднаглядом перебуває 1767 осіб.
Окупаційний "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що готовий наполягати на порушенні кримінальних справ проти тих людей, які побували в країнах, де поширюється коронавірус, і не повідомили про це. Він також вимагає посилити моніторинг кримчан, які заїжджають на окупований півострів через адмінмежу з Херсонською областю.
- Нет, туберкулёз
- Ааа, ну слава богу
===
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 163,5 тыс. исследований на коронавирус были проведены в лабораториях Роспотребнадзора по состоянию на субботу. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ведомства.
приходит ветеринар на прием к терапевту
- на что жалуетесь?
- не.. ну так то каждый сможет…
Что-то мне подсказывает - такой вообще нету
Министр здравоохранения Илья Емец считает, что статистика заболеваемости пневмонией не имеет значения, поэтому ее не ведут.
Об этом Емец сказал журналистам.
"Сколько у нас пневмоний - не имеет значения совсем. Не имеет значения, поэтому цифры нет", - сказал министр.от 13 марта