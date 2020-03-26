 На Донеччині CОVID-19 виявлено у мешканки Бахмута, це другий випадок в області, - ОДА

Про це повідомив голова Донецької ОблВЦА Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

CОVID-19 виявлено у 55-річної мешканки Бахмута.

Перший підтверджений випадок коронавірусу в Донецькій області був виявлений у Маріуполі 18 березня.