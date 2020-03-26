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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 На Донеччині CОVID-19 виявлено у мешканки Бахмута, це другий випадок в області, - ОДА

У Донецькій області підтвердився ще один випадок захворювання коронавірусом.

Про це повідомив голова Донецької ОблВЦА Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

CОVID-19 виявлено у 55-річної мешканки Бахмута.

Перший підтверджений випадок коронавірусу в Донецькій області був виявлений у Маріуполі 18 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184705
 
 
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...и тебе тем же самым по тому же месту На Донеччині CОVID-19 виявлено у мешканки Бахмута, це другий випадок в області, - ОДА - Цензор.НЕТ 6773
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Компания NanoBio из Сингапура разработала экспресс тест который позволяет определить наличие вируса за 5 минут. Предварительные испытания показали высокую чувствительность и точность. Если его одобрят, то он станет самым быстрым тестом на коронавирус в мире. (c)
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Из позитива:
Карантин: Сеть "WOG" бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи.
В Министерстве призвали другие бизнесы присоединиться к инициативе и "внести свой вклад в победу над эпидемией".
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А ще один дончанин у москві в реанімації.




Аркадий Бабченко
Лев Лещенко находится в медицинском центре в Коммунарке с двусторонним воспалением легких. Недавно его перевели в реанимацию. Состояние тяжелое.
Сам Лещенко в распространение вируса не верил и уверял поклонников, что все это делается ради раздувания паники. Вернувшись из Соединенных Штатов, певец не стал соблюдать режим самоизоляции и расхаживал по тусовкам. Побывал на празднике в честь дня рожденья Аллы Крутой, сестры Игоря Крутого. Поздравить юбиляршу прибыли практически все знаменитости Москвы. Крутой устроил роскошное празднество для любимой сестры. Лев Лещенко при встрече расцеловал генерала Громова и теперь его жена Фаина очень переживает. Позже он стал гостем передачи Малахова «Привет, Андрей!», посвященной памяти Валентины Толкуновой. Рядом с артистом за одним столом находились 77-летние Ангелина Вовк и Екатерина Шаврина, 74-летние Лариса Рубальская и Геннадий Хазанов, 82-летняя вдова Михаила Танича - Лидия Козлова и другие пожилые деятели культуры.https://www.facebook.com/100002707263787/posts/2437904382976447/
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...Игарешка Николаев тоже "...выпил за любоффь" На Донетчине CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута, это второй случай в области, - ОГА - Цензор.НЕТ 9319
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С чего это оно дончанин? Пародистый кацап оно...в мацкве родилось..
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Дамбасянин Шахов теж казав що вірус міф.
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