 Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ

Про це глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив під час виступу на саміті G20. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Twitter ВООЗ.
"Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненційною швидкістю. Перші 100 000 випадків припадають на 67 днів. Другі - на 11 днів. На треті 100 000 пішло лише 4 дні. Четверті - тільки 2 дні. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти", - заявив глава ВООЗ.
Гебреєсус закликав країни G20 об'єднатися у боротьбі проти коронавірусу.
"Боріться. Боріться, викладаючись на повну силу. Боріться так, ніби від цього залежить ваше життя - тому що так воно і є", - сказав він.
Глава ВООЗ додав, що єдиний спосіб захистити і життя громадян, і економіку різних країн - це зупинити коронавірус.
Я, честно, не понимаю, как при таких мерах, он может так распространяться? Реально, биологическое оружие
А у нас вообще карантин для галочки...
Зараза жахлива, сьогодні помер 16-ти річний підліток. 51% померлих молодші 60-ти років. Вона спочатку майже ніяк себе не проявляє, трохи сухого кашлю, трохи голова болить, а потім враз звалює.
https://www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc&feature=emb_logo
В Украине минимум 26 компаний зарегистрированы как официальные представители или непосредственно производители различных видов тестов на новый коронавирус.
Некоторые из этих компаний получили сертификаты еще в феврале. Почти все поставщики перепродают китайскую продукцию.
Среди этих 26: 17 - продают продукцию из Китая, 5 - украинские разработчики. Еще по одной фирме продают тесты из Италии, Южной Кореи и США.
Не люблю я международных чиновников, дармоеды и коррупционеры, в своем большинстве- абсолютно бесполезные для людей.
Жуткое ощущение, что в нашем случае он обращается .. в никуда, т.к. вместо государственной власти ничто.. ПУСТОТА((((((((
Очень хочу ошибиться......
Гитлер боялся этого больше чем смертной казни.
Ольга Рев@Olha_Rev 3 ч
Подумалось:
ця пандемія змінить світ...
- еру глобалізації стрімко заміщує націонална ізоляція
- сферичне лібертаріантство заміщає "сильна рука", що "наводить порядок"...
- екорадикали сидять під плінтусами
- там само сидять всякі борцуни за права вихухолєй
- гейпаради там, де їм і міцсе. Ніде. Разом з "ультрарадикальними правими" (спільні шоу припинились, грошей для шоу не дають)
- ультрафеміністки приунили і навіть не скулять, що коронавірус без фемінітиву
- не чутно антипрививочників і фанатів гомеопатії
- коучі з лічностного роста сидять без роботи і доїдають останнього коня в канаві
- всілякі октивісти закинули нафіг тихоокеанських китів\забудови\корупційов etc
- бізнес звикає до віддаленої роботи (скоро вони порахують, скільки можна на цьому зекономити, оренда дорога)- дикі айчари досі задовбують персонал обов'язковим тестуванням на рівень емоційної залученості... на карантині, Карл! Під час віддаленої роботи!.. Чують свою близьку смерть від непотрібності...
- велику жатву збирають конспірологи, екстрасенси і всілякі шахраї, включно з московськими попами і радикальними ісламістами (ага, це я про того, що лизав ворота мечеті, а також про диких московських попів, які їздять на тарантайках і поливають вулиці водою)
Чомусь мені здаєтся, що таке же було. Десь у 20-х-30-х роках 20 ст.
Всякі блаватські тоді були в моді. Всякі маркси-лєніни...
А потім була велика війна. Спочатку її назвали першою світовою, потім (продовження) другою. А це просто ламався світ під впливом нових наукових відкриттів
Порох согласится ?
Хочется услышать ваш прогноз.
Где это видано чтобы бараны выбирали себе пастуха ?
Как сейчас в Белоруссии нет никаких вирусов.
ВСУшники будут мочить аваковцев в первую очередь.