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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ

Пандемія COVID0-19 прискорюється по експоненті. Якщо всі країни не застосують агресивні дії, у світі можуть померти мільйони людей.

Про це глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив під час виступу на саміті G20. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Twitter ВООЗ.

"Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненційною швидкістю. Перші 100 000 випадків припадають на 67 днів. Другі - на 11 днів. На треті 100 000 пішло лише 4 дні. Четверті - тільки 2 дні. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти", - заявив глава ВООЗ.

Гебреєсус закликав країни G20 об'єднатися у боротьбі проти коронавірусу.

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"Боріться. Боріться, викладаючись на повну силу. Боріться так, ніби від цього залежить ваше життя - тому що так воно і є", - сказав він.

Глава ВООЗ додав, що єдиний спосіб захистити і життя громадян, і економіку різних країн - це зупинити коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184704
 
 
 Топ коментарі
 
пидрос ганданом! Когда надо было закрывать Китай, ты успокаивал и говори что ничего страшного не происходит!
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Ці всі організації,це лівацькі помийні ями.
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10-50 миллионов к концу апреля.

Я, честно, не понимаю, как при таких мерах, он может так распространяться? Реально, биологическое оружие
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Каких мерах? Люди же не восмринимают серьезно. Даже там где власти принимают меры нормальные, а не как у нас, люди все равно продолжают общаться, гулять и тп. Вроде то, что они друзья или родственники будет препятствовать передаче вируса...
А у нас вообще карантин для галочки...
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На жаль, Ви праві: люди не розуміють, поки не захворіють самі, або їх рідні.
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Не зря туалетную бумагу раскупили в магазинах.
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...потому что китайцы использовали ее вместо перчаток, чтобы нажимать кнопки в лифте, браться за дверные ручки и т.п. - это гораздо дешевле, чем выкидывать недешевые нынче перчатки... К тому же с туалетной бумагой сложнее забыться и непроизвольно дотронуться до лица - сразу раздуплишь, что делаешь что-то не то
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Туалетний папір не даром розкупили, в деяких хворих вірус викликає кровавий понос.
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Будуть сприймати серйозно і дуже швидко. Тут теж не сприймали, тепер не знають за що хапатись бо припікає зі всіх сторін.
Зараза жахлива, сьогодні помер 16-ти річний підліток. 51% померлих молодші 60-ти років. Вона спочатку майже ніяк себе не проявляє, трохи сухого кашлю, трохи голова болить, а потім враз звалює.
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Професор Рауль з Марселю успішно (за 6 днів) лікує заразу ліками від малярії в поєднанні з якимось антибіотиком, не знаю яким.
https://www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc&feature=emb_logo
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Скорее всего фэйк, пока от короны лекарства нет Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8658 Китайцы писали, что выздоровление упрощает прием больших доз витамина Ц...
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Каких таких ? Далеко не все сидят дома. 1 человек с гриппом может заразить 1,1 человека. 1 человек с Covid-19 может заразить 2,5 человека. Поэтому он так быстро распространяется, быстрее гриппа почти в три раза, поэтому биологи били тревогу, что нужно вводить карантин, что Covid-19 опасен именно своим темпом распространения, чем больше заражённых, тем больше нагрузка на медицинскую систему любого государства. На миллионов заражённых не хватит врачей, не хватит оборудования. Всё к этому идёт. Но человечество сам виновато. Каждый год человечество жертвует больше денег церквям и религиозным сектам, чем тратит на медицину и науку в целом. Каждый год человечество тратит 1 триллион долларов на армию, оружие, новые виды оружия, теперь когда пришёл Covid-19, вдруг вспомнили, что врачи важны.
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Врачи важны, никто не спорит, только, а что врачи, если сказали что не лечится, только симптоматическое лечение ? Парацетамол можно и самому пить, напрочь забыв о его гепатотоксических и нефротоксических свойствах, раскупили все его запасы с аптек А при серйозной болезни просадка функций печени и почек может стать критической в любой момент. Так же шастают по магазинам, и полно таких, люди без намордников, покупают пол-вареника,еще и умничают, зла не хватает. Сказали же, сидеть дома и не возникать, будешь живее всех живых.
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Искусственную вентиляцию лёгких дома сам себе не сделаешь. Во время остановки сердца сам себя откачивать не сможешь. Довольно глупо сдохнуть от вируса зная, что денег на изучение вирусов человечество тратит в десятки раз меньше, чем на оружие и церкви.
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В Италии уже почти месяц глухой карантин. Дальше 100 метров от дома - штраф тысячи евро. И что?....Никакой карантин не способен выработать иммунитет к вирусу, только, если он пройдет через организм человека! Мы обречены почти все переболеть этим вирусом рано или поздно.
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Потому что этот вирус очень живуч ( до 5 суток ) . Если к примеру , инфицированный человек чихнул , ну скажем - в автобусе , вирус попал на поручни и сиденья и будет заражать других людей на протяжении 5 дней . Представляешь сколько людей проедется в автобусе за 5 дней . ? Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7572 .
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А цей глава,добре бореться з хворобами,на своїй Батьківщині? Що він пропонує,положити всі економіки і дохнути від голоду і щоб всі жили,як його Ефіопія?
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Планета самоочищаться,такова природа!
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Не распространяется, а выявлять стали больше. Больше тестов - больше вирусов - больше паники.
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Было бы любопытно наложить на кривую распространения кривую производства тестов.
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На УП статья

В Украине минимум 26 компаний зарегистрированы как официальные представители или непосредственно производители различных видов тестов на новый коронавирус.
Некоторые из этих компаний получили сертификаты еще в феврале. Почти все поставщики перепродают китайскую продукцию.

Среди этих 26: 17 - продают продукцию из Китая, 5 - украинские разработчики. Еще по одной фирме продают тесты из Италии, Южной Кореи и США.
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Кто там делал оценки про 60% за десятки лет???
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пидрос ганданом! Когда надо было закрывать Китай, ты успокаивал и говори что ничего страшного не происходит!
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...сорри, чувак, специально для тебя обозначу, что тумблер "sarcasm" в положении "ON" Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7501
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Чем больше тестируют, тем быстрее растет число. В начале эпидемии проводились сотни тестов, сейчас- десятки тысяч в день. Понятно, что заболевших выявляют гораздо чаще и быстрее. Думаете, он не знает этого? Да нет, просто money,money, money нужны этому ВОЗу в гораздо больших количествах.
Не люблю я международных чиновников, дармоеды и коррупционеры, в своем большинстве- абсолютно бесполезные для людей.
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Только международных чиновников ? Почти все политики на Земле абсолютные дилетанты в медицине и особенно биологии. Глупо было ожидать, что политики управляя странами способны спасти человечество от пандемии. Спасать будут опять учёные, опять наука, а не политики и не церковь. Политики такие же бесполезные и во многом ущербные для жизней людей, как и попы, которые впаривают людям то, о чём понятия не имеют. Вся политика завязана на лжи, лицемерии, коррупции, шкурных интересах, эгоизме.
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Если все страны не предпримут агрессивные действияИсточник: https://censor.net.ua/n3184704
Жуткое ощущение, что в нашем случае он обращается .. в никуда, т.к. вместо государственной власти ничто.. ПУСТОТА((((((((
Очень хочу ошибиться......
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Ці всі організації,це лівацькі помийні ями.
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А може росширюється визначення захворівших?
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ВОЗовских ипланов - в железную клетку, и возить по городам.
Гитлер боялся этого больше чем смертной казни.
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Так можна кожно року боротися жорсткими "мерами" против гриппа)
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Всі нормальні держави повинні усіляких комуняк і іншу сволоту притягувати до відповідальності,а не лизати їм зади.
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вже міняє, з космічною швидкістю...
Ольга Рев@Olha_Rev 3 ч

Подумалось:
ця пандемія змінить світ...
- еру глобалізації стрімко заміщує націонална ізоляція
- сферичне лібертаріантство заміщає "сильна рука", що "наводить порядок"...
- екорадикали сидять під плінтусами
- там само сидять всякі борцуни за права вихухолєй
- гейпаради там, де їм і міцсе. Ніде. Разом з "ультрарадикальними правими" (спільні шоу припинились, грошей для шоу не дають)
- ультрафеміністки приунили і навіть не скулять, що коронавірус без фемінітиву
- не чутно антипрививочників і фанатів гомеопатії
- коучі з лічностного роста сидять без роботи і доїдають останнього коня в канаві

- всілякі октивісти закинули нафіг тихоокеанських китів\забудови\корупційов etc
- бізнес звикає до віддаленої роботи (скоро вони порахують, скільки можна на цьому зекономити, оренда дорога)- дикі айчари досі задовбують персонал обов'язковим тестуванням на рівень емоційної залученості... на карантині, Карл! Під час віддаленої роботи!.. Чують свою близьку смерть від непотрібності...
- велику жатву збирають конспірологи, екстрасенси і всілякі шахраї, включно з московськими попами і радикальними ісламістами (ага, це я про того, що лизав ворота мечеті, а також про диких московських попів, які їздять на тарантайках і поливають вулиці водою)
Чомусь мені здаєтся, що таке же було. Десь у 20-х-30-х роках 20 ст.
Всякі блаватські тоді були в моді. Всякі маркси-лєніни...
А потім була велика війна. Спочатку її назвали першою світовою, потім (продовження) другою. А це просто ламався світ під впливом нових наукових відкриттів
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А кто Гетманом-то будет ? Чтобы править, нужен лидер.
Порох согласится ?
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Kaкие "выборы", ты о чём вообще??? Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7292
Где это видано чтобы бараны выбирали себе пастуха ?
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olele Після епідемії їх ще більше буде.Будуть кричати,що вірус від глобального потепління і в Європу потрібно пусти ще 100 мільйонів мігрантів.Цю паніку якраз і ліваки розпустили.
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Цікаво чи не насувається нова зараза - в Китаї помер один заражений хантавірусом. Якщо їм не вдасться погасити епідемію в зародку то буде ще одна, може навіть крутіша епідемія, яка буде розповсюджуватись не тільки людьми, а навіть щурами й мишами.
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У Бильдербергского клуба закончились деньги от наркоты. Они больше не могут управлять миром. Фейко-вирус - это их последняя попытка поставить всю планету раком. Жалкие ушлёпки, за которыми давно Альцгеймер пришёл.
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aquarius580 .Після цього вірусу,через років 10-15 прийде ще гірший вірус.
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Если Гетман будет нормальный, никаких вирусов не будет.
Как сейчас в Белоруссии нет никаких вирусов.
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aquarius580 . Ну вірус є.Але не потрібно втрачати здоровий глузд.Він не небезпечніший,ніж Чорнобильська катастрофа.
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Ребята, спокуха. У рептилоидов деньги на эту операцию должны закончиться к Песаху. Трамп уже намекал на это, и абсолютно спокоен, как удав.
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Но, спасибо что ты предупредил.
ВСУшники будут мочить аваковцев в первую очередь.
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aquarius580 . Всі ліваки проти Трампа,жодного президента там так не критикували,як його.
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За Трампа - реднеки. И они все вооружены. А у левых 3,14дарасов нет ничего.
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aquarius580 . Ліві також багато чого мають.Але воювати вони не будуть.Ну хіба що інформаційно,як роблять зараз.
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Цей вірус небезпечний,але не катастрофічний.Від наслідків довготривалого карантину,буде гірше.Де ці всі організації були,коли померли сотні тисяч в Сирії,від війни?
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От скажіть,як це так,що в Китаї вже пішло на спад? Вони ж не одразу ввели карантин і коли був карантин,то літаки ж літали.І не всі країни вводили жорсткий каранти,але не кричать,що вже помирають.
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Китай готовит свою армию к вторжению в те страны, которые заперли своё население на замок. Всё продумано.
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aquarius580 . Китай ні з ким вже давно не воював,в нього досвіду ******** війни немає.Він зразу отримає по башці.Його економічно можна положити,навіть без війни.
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Самое интересное, что без вирусов на земле не было бы жизни вообще, не говоря уже о многообразии видов. Парадокс однако...
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Как Украине еще далеко до лидеров планеты

Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3180
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