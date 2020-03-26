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Все про:лотерея (83) шахрайство (314) НБУ (660) допомога (1022)

 Шахраї розсилають смс-повідомлення про нібито отриману 1000 грн від НБУ

Національний банк України просить українців не вірити аферистам, які розсилають повідомлення про нібито нарахування допомоги в сумі 1000 гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

"На жаль, навіть під час карантину шахраї не припиняють свої злодійські спроби обдурити українців. Вони надсилають громадянам СМС-повідомлення від імені Національного банку про нібито нараховану "соціальну допомогу". Або про міфічні розіграші цінних призів і лотерей "під егідою НБУ"", - сказано в повідомленні.

У Нацбанку підкреслили, що не нараховують і не виплачують соціальну допомогу, а також не організовують розіграшів чи лотерей.

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"Не дзвоніть за вказаними телефонами. Нікому не повідомляйте свої особисті дані та інформацію про картки і рахунки. Розкажіть про це друзям, знайомим, рідним, батькам і бабусі з дідусем", - додали в НБУ.

Шахраї розсилають смс-повідомлення про нібито отриману 1000 грн від НБУ 01

Шахраї розсилають смс-повідомлення про нібито отриману 1000 грн від НБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184703
 
   
 Топ коментарі
 
Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ

А то Киевстар не может определить кто СМС отсылает!...
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Ваш #турботливийНБУ - зеленые юмористы.
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Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ

А то Киевстар не может определить кто СМС отсылает!...
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Є онлайнові сервіси розсилки, а там вже не знатимеш від кого вони.
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й лягавка й сбу такі безпомічні, коли мерсами непахне....
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Елементарно може. Але ж адресати смс у переважній більшості - Зе!лохторат. Таких просто гріх не постригти.
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Ваш #турботливийНБУ - зеленые юмористы.
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А Аваков и СБУ чем занимаются?
Им слабо, что ли навести порядок?
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Не так давно мені прийшла СМС що я виграв автомобіль і потрібно подзвонити. Відповів есемескою пнх. Мошенники рассылают смс-сообщения о якобы полученных 1000 грн от НБУ - Цензор.НЕТ 7965
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вже міняє, з космічною швидкістю...



Ольга Рев@Olha_Rev 3 ч

Подумалось:
ця пандемія змінить світ...
- еру глобалізації стрімко заміщує націонална ізоляція
- сферичне лібертаріантство заміщає "сильна рука", що "наводить порядок"...
- екорадикали сидять під плінтусами
- там само сидять всякі борцуни за права вихухолєй

- гейпаради там, де їм і міцсе. Ніде. Разом з "ультрарадикальними правими" (спільні шоу припинились, грошей для шоу не дають)
- ультрафеміністки приунили і навіть не скулять, що коронавірус без фемінітиву
- не чутно антипрививочників і фанатів гомеопатії

- коучі з лічностного роста сидять без роботи і доїдають останнього коня в канаві
- всілякі октивісти закинули нафіг тихоокеанських китів\забудови\корупційов etc
- бізнес звикає до віддаленої роботи (скоро вони порахують, скільки можна на цьому зекономити, оренда дорога)
- дикі айчари досі задовбують персонал обов'язковим тестуванням на рівень емоційної залученості... на карантині, Карл! Під час віддаленої роботи!.. Чують свою близьку смерть від непотрібності...

- велику жатву збирають конспірологи, екстрасенси і всілякі шахраї, включно з московськими попами і радикальними ісламістами (ага, це я про того, що лизав ворота мечеті, а також про диких московських попів, які їздять на тарантайках і поливають вулиці водою)

Чомусь мені здаєтся, що таке же було. Десь у 20-х-30-х роках 20 ст.
Всякі блаватські тоді були в моді. Всякі маркси-лєніни...
А потім була велика війна. Спочатку її назвали першою світовою, потім (продовження) другою. А це просто ламався світ під впливом нових наукових відкриттів
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