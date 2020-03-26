 Шахраї розсилають смс-повідомлення про нібито отриману 1000 грн від НБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

"На жаль, навіть під час карантину шахраї не припиняють свої злодійські спроби обдурити українців. Вони надсилають громадянам СМС-повідомлення від імені Національного банку про нібито нараховану "соціальну допомогу". Або про міфічні розіграші цінних призів і лотерей "під егідою НБУ"", - сказано в повідомленні.

У Нацбанку підкреслили, що не нараховують і не виплачують соціальну допомогу, а також не організовують розіграшів чи лотерей.

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"Не дзвоніть за вказаними телефонами. Нікому не повідомляйте свої особисті дані та інформацію про картки і рахунки. Розкажіть про це друзям, знайомим, рідним, батькам і бабусі з дідусем", - додали в НБУ.