 Може зробимо це у внутрішньому дворі ВР, проголосуємо, 10 хвилин - і розійшлися, - Арахамія про формат проведення позачергового засідання ВР

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Зараз план такий: ми виносимо ці антикризові закони, їх уже попередньо всі фракції обговорили, прийшли до консенсусу, і ось тільки заходимо в зал, або може зробимо це у внутрішньому дворі ВР, проголосуємо, 10 хвилин - і розійшлися, щоб не поширювати ризики захворювання депутатів", - сказав він.
За словами Арахамії, попередньо планували провести позачергове засідання в цю суботу, але "робота над законопроєктом трошки затягується".
"Ще не визначено: можливо, це буде субота, можливо, це буде неділя", - сказав він.
Арахамія заявив, що більшість голів фракцій схиляються до думки, що позачергове засідання варто провести на вулиці.
"Так треба зробити з двох причин: по-перше, на відкритому повітрі менший ризик, а в самій Верховній Раді вентиляція не працює, а взагалі, щоб зрозуміти, як працює голосування руками за допомогою лічильної комісії", - сказав він.
Глава фракції допустив, що нардепам ще не раз потрібно буде збиратися на засідання у форматі роботи не в залі засідань.
"Здається, що багато разів нам доведеться збиратися саме в такому форматі. Можливо, не у дворі (Ради - ред.), а на якомусь стадіоні чи в іншому місці. Але треба відпрацювати цю механіку", - сказав Арахамія.
ніякої романтики.
Коли будуть оригінальні ідеї? хоч у чомусь!
це ж сірість
.
які малювалися гарні та прекрасні реформи.
Олександр Погребиський
Влада сама підтвердила, що шоу з Санджарами було виключно для того, щоб створити інформаційний шум, та відволікти українців від дня пам'яті загиблих героїв небесної сотні.
Адже жоден спецлітак, який прилітає з українцями зараз не блукає під Харьковом, і нікого не ізолюють.
тут аппарат на 1200 в минуту надо - не меньше..
все было впервые и вновь? ))))
..
...
почему они так спешат? и какие преступные решения во вред Украине - хотят протолкнуть?? о продаже земли? о воде для оккупированного крыма?
что значит 10 минут во внутреннем дворике? они очумели?
импичмент зеленскому!))
А тепер вже ви хочете "костей не оставим". Давай, починай з себе.