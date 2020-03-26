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Все про:ВР (7327) позачергове засідання (33) Арахамія (266)

 Може зробимо це у внутрішньому дворі ВР, проголосуємо, 10 хвилин - і розійшлися, - Арахамія про формат проведення позачергового засідання ВР

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в суботу, 28 або в неділю, 29 березня, а провести його планують на вулиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Зараз план такий: ми виносимо ці антикризові закони, їх уже попередньо всі фракції обговорили, прийшли до консенсусу, і ось тільки заходимо в зал, або може зробимо це у внутрішньому дворі ВР, проголосуємо, 10 хвилин - і розійшлися, щоб не поширювати ризики захворювання депутатів", - сказав він.

За словами Арахамії, попередньо планували провести позачергове засідання в цю суботу, але "робота над законопроєктом трошки затягується".

"Ще не визначено: можливо, це буде субота, можливо, це буде неділя", - сказав він.

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Арахамія заявив, що більшість голів фракцій схиляються до думки, що позачергове засідання варто провести на вулиці.

"Так треба зробити з двох причин: по-перше, на відкритому повітрі менший ризик, а в самій Верховній Раді вентиляція не працює, а взагалі, щоб зрозуміти, як працює голосування руками за допомогою лічильної комісії", - сказав він.

Глава фракції допустив, що нардепам ще не раз потрібно буде збиратися на засідання у форматі роботи не в залі засідань.

"Здається, що багато разів нам доведеться збиратися саме в такому форматі. Можливо, не у дворі (Ради - ред.), а на якомусь стадіоні чи в іншому місці. Але треба відпрацювати цю механіку", - сказав Арахамія.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Може, трохи раніше, може, трохи пізніше", - Разумков відмовився назвати дату позачергового засідання. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184701
 
 
 Топ коментарі
 
а помнишь как все начиналось?
все было впервые и вновь? ))))
Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР - Цензор.НЕТ 4691Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР - Цензор.НЕТ 6077

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Олександр Погребиський



Влада сама підтвердила, що шоу з Санджарами було виключно для того, щоб створити інформаційний шум, та відволікти українців від дня пам'яті загиблих героїв небесної сотні.
Адже жоден спецлітак, який прилітає з українцями зараз не блукає під Харьковом, і нікого не ізолюють.
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под куполом цирка...шапито (а купол можно и снять)))) пусть голуби попрактикуются )))
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а розпалити багаття? а шашлик?
ніякої романтики.
Коли будуть оригінальні ідеї? хоч у чомусь!
це ж сірість
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сівуха нєвкусний.. мочой провонялся и пропітался
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" Очередная сессия ВР ." картина маслом .!! художник - Арахимия Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР - Цензор.НЕТ 2854 .

Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР - Цензор.НЕТ 8236 .
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гарна картина ..а які були плани...походи в кіно , на природу, кафе-мороженоє

які малювалися гарні та прекрасні реформи.
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Вот это ( кафе - мороженое и прочие - сюси пуси ) меня и настораживало , с самого начала .Прям задницей чувствовал , что эти любители пикников с шаурмой , наломают дров . Но я и предполагал что начнут делать это так рано . Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР - Цензор.НЕТ 625 .
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под куполом цирка...шапито (а купол можно и снять)))) пусть голуби попрактикуются )))
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Олександр Погребиський



Влада сама підтвердила, що шоу з Санджарами було виключно для того, щоб створити інформаційний шум, та відволікти українців від дня пам'яті загиблих героїв небесної сотні.
Адже жоден спецлітак, який прилітає з українцями зараз не блукає під Харьковом, і нікого не ізолюють.
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Точно! Всем скопом в 420 голов соборитесь, пообнимайтесь и пожелайте друг дркгу крепкого здоровья!😂
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блі... як же вас, зебілів дохрена, навіть на цій гілці, яким я повинен сказати "73/43%зебілів, ви цей бардак забезпечили всі разом!"
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звучит обнадёживающе - "во внутреннем дворе","10 минут - и разошлись"...
тут аппарат на 1200 в минуту надо - не меньше..
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а помнишь как все начиналось?
все было впервые и вновь? ))))
Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР - Цензор.НЕТ 4691Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР - Цензор.НЕТ 6077

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золотые времена.. зеленое лошьё молилось на своего карликового фюрера..
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Там і Кузьменко з Цензора був.Тільки розказати про це "забув".Весело було.Шаурмячно.
Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР - Цензор.НЕТ 1647
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Счетовод Олейник будет присутствовать?
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Можно в подвале собраться. Бухнуть, закусить, курнуть, проголосовать. И так каждый день. Романтика.
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А можно голосовать лежа на пляже в Омане, к примеру?
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Читай дурень Арахамовитый законы Украины и Конституцию. Голосование может проходить только в стенах ВР. Никакого онлайна и прочей хрени. Персонально и в стенах сесионного зала.
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Так справи не підуть.Що це взагалі таке 10 хвилин?
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Не Верховна рада ,а суцільний маланський "брєд"
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сдадут Украину на заднем дворе и за 10 минут..
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хтось може мені пояснити навіщо 40-річний дядя робить собі "пітушка" на голові наче 13-ти річний олігофрен унюханий клеєм?????????????
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10 минут - и разошлись/ В четверг будем голосовать за рынок земли до ночи, - глава фракции "СН" Арахамия 04.02.20 .- Как о подвиге кричал гадёныш Коломойского с рожей рыночного продавца цветов советских времён .
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Ця дупа, що вміє говорити, знову наговорила собі на статтю. Чи вона така самовпевнена, чи дурна? Я, товариство, схиляюся до думки, що ця дупа таки дурна. Бо при наступній владі на відміну від спонсорів і замовників зеленого дерибану вона (дупа) гарантовано буде сидіти, як і положено дупі.
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это нарушение, и их голосование - не легитимно, так как нарушают Законы Украины))
почему они так спешат? и какие преступные решения во вред Украине - хотят протолкнуть?? о продаже земли? о воде для оккупированного крыма?
что значит 10 минут во внутреннем дворике? они очумели?
импичмент зеленскому!))
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блі... як же вас, зебілів дохрена, навіть на цій гілці, яким я повинен сказати "73/43%зебілів, ви цей бардак зі злочиними рішеннями забезпечили всі разом!"
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Так виглядає, що у випадку введення надзвичайного стану у зв'язку з коронавірусом, важелі влади й керування країної передається до Мінздраву, а не набору вуйків і вуменів без голови.
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блі... як же вас, зебілів дохрена, навіть на цій гілці, яким я повинен сказати "73/43%зебілів, ви цей бардак забезпечили всі разом!"
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Вызвать двух обкуренных негров - они , Арахамия, быстрее чем за 10 минут сделают это с тобой во внутреннем дворике Рады. И можешь быть свободным. По приколу и с фишечками. А-ха-ха!!
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На майдане, на майдане соберитесь все, желательно с своими родственниками, всего на 10 минут, мы от вас и костей не оставим!
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блі... як же вас, зебілів дохрена, навіть на цій гілці, яким я повинен сказати "73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом!"
А тепер вже ви хочете "костей не оставим". Давай, починай з себе.
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короче-"СН" парламентаризм в Украине практически угробили...в "турбарежиме"...им больше Крушавель "по душе"...или Сейшелы...
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А в Олександрівській лікарні не хочете поголосувати?
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А зачем его выпустили из зоопарка? Там бы он точно был бы на своем месте, голосовал бы только так за банан.
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и года не прошло , а они все уже наостпсдли.
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блі... як же вас, зебілів дохрена, навіть на цій гілці, яким я повинен сказати "73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом!"
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Пусть этот Арахамия валит обратно в свое Сочи. Кто ему дал гражданство вообще???
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арахамия-длбб на зарплате у власти, полезный идиот.
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арахамия сошел с ума, зовите санитаров или снайперов
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От неучи.. Голосование по Конституции Украины должно проходить ТОЛЬКО в зале ВР !!! ТОЧКА Може зробимо це у внутрішньому дворі ВР, проголосуємо, 10 хвилин - і розійшлися, - Арахамія про формат проведення позачергового засідання ВР - Цензор.НЕТ 2206
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