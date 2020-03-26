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 Політика України
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Все про:бюджет (753) культура (160) освіта (680) Потураєв (42)

 Якщо заощадити на культурі та освіті, знадобляться мільярди на відновлення знищеного, - депутат від СН Потураєв

Депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв розповів про жорсткі дискусії з урядом у зв'язку з запланованим урізанням бюджету.

Про це Потураєв розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

За його словами, депутати не можуть погодитися зі скороченням витрат у сферах культури та освіти до рівня фінансування зарплат і комунальних платежів, як це пропонує Кабінет Міністрів.

"Це призведе не просто до стагнації, а до руйнування цілої низки галузей. Не можна сьогодні заощадити кілька сот мільйонів, щоб завтра опинитися перед необхідністю витратити мільярди на відновлення знищеного", - сказав Потураєв.

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Нардеп пояснив, що депутати ведуть "досить жорсткі" дискусії з урядом у зв'язку з запропонованим секвеструванням бюджету.

"Зрозуміло, що ми можемо направити на програми допомоги і підтримки громадян і бізнесів тільки те, що у нас сьогодні є в наявності. Що, до речі, знову повертає нас до питання про виняткову важливість якнайшвидшого отримання коштів від МВФ", - додав він.

Детальніше про те, які законопроєкти депутати збираються розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради, читайте тут.

Нагадаємо, запропоновані Міністерством фінансів зміни до Держбюджету-2020 передбачають кардинальне урізання фінансування Міністерства культури і пропонують передбачити кошти тільки на зарплати співробітникам.

Фактично ліквідуються Інститут книги, Держкіно, УКФ, Український інститут, програми зі "зшивання країни", діяльність творчих спілок, туризму, реставраційних робіт із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики.

Вчора з цього приводу керівники культурних інституцій виступили зі зверненням.

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184699
 
 
 Топ коментарі
 
Да ладно вам. Зачем "культура" стаду баранов, выбравшему клоуна командовать собой ?
Корыто с отрубями каждому зебилу, и бирку на ухо.
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Ребята, готовьтесь к войне. Честное слово, я говорю это с тяжёлым сердцем. Вам придётся восстанавливать государство с полного нуля, после 3,14здеца который грядёт.
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Нужно поднять списки голосовавших на выборах президента,и урезать этим 73% зарплату и пенсию.Ахрененая экономия получится.
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Да ладно вам. Зачем "культура" стаду баранов, выбравшему клоуна командовать собой ?
Корыто с отрубями каждому зебилу, и бирку на ухо.
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квартал 95 и лига смеха-вот вам и вся культура для 73% плебеса...вот и посыпалась красивая картинка Голобородька...на первом году "правления"...коронавирус снял все "шоры" с этой непрофесиональной,популистской и бестолковой "дефективной Зе каманды"...
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Ребята, готовьтесь к войне. Честное слово, я говорю это с тяжёлым сердцем. Вам придётся восстанавливать государство с полного нуля, после 3,14здеца который грядёт.
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это уже даже хуже 2014 года...в разы...от это нам снова "павезло"...реально решается доля Украины... Если сэкономить на культуре и образовании, понадобятся миллиарды на восстановление уничтоженного, - депутат от СН Потураев - Цензор.НЕТ 8283
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Жирок который был у страны в 90е уже сошел, с каждым годом ситуация будет ухудшаться.
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За пирамиду ОВГЗ придется расплачиваться.
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за Приват уже "расплатились"...пан Ко же хочет ещё...Зе -не против... Если сэкономить на культуре и образовании, понадобятся миллиарды на восстановление уничтоженного, - депутат от СН Потураев - Цензор.НЕТ 781
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Ошибка с Приватом тоже имеет цену. Сделка по Привату не законна, никто не хотел через временную администрацию и суды все решить законно.
У нас приходят к власти на несколько лет, чтобы урвать. Никто не задумывается о последствиях для страны, от принимаемых решений.
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Правильно Зеленый Слуга говорит - перестанем платить всем холуям от культуры - кто будет на следующих выборах танцевать и петь?
Кто будет "Сердешно вітати з днем... " та "поздоровляти" ?
Даже "Висловити подяку" некому будет!
Если сэкономить на культуре и образовании, понадобятся миллиарды на восстановление уничтоженного, - депутат от СН Потураев - Цензор.НЕТ 6407
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и в "квартале" спеть...допелись,мля...нехер было злорадствовать с Гонтаревой...теперь Карма дала "ответку"... Если сэкономить на культуре и образовании, понадобятся миллиарды на восстановление уничтоженного, - депутат от СН Потураев - Цензор.НЕТ 1951
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Нужно поднять списки голосовавших на выборах президента,и урезать этим 73% зарплату и пенсию.Ахрененая экономия получится.
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думаю многие из них уже "осознали"...но что толку...?! страна уже просто "ложится"...приплыли...меньше года прошло...а сколько пипеца сталось...
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Никто осознавать не хочет. Ящик работает, истерика по вирусу тому пример. Ящик опять нарисует незаменимых новых Хфедоровичей, клоунов, свиней .....
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ценный совет. Не слышал, что голосование ТАЙНОЕ? потому списков никаких нет и быть не может.
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Как так надо было поруководить в турборежиме чтобы наступил такой писец???
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бо именно "руководили"(рукоблудили)...вместо работать на благо народа...они ещё летом "устали"...их валнавал только "мир любой ценой"...а теперь -"маски на продажу"...и
"мерсики" в стойло
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все чето советуют, один янелох молчит.
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Видимо, его уже убили. Телеизображение можно просто сгенерить хорошим софтвером, равно как сделать хрипотцу в голосе.
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Опустят курс гривны в 3 раза и на всем бабла хватит... ))) главное урезать зеленый тариф падлам, которые получают по 0,17 евро 5 грн. за кВт., пусть убирают свои панели нахер...
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Все це так: якщо не стане лікарів -- нація буде хворіти, як що вчителів -- буде продовжувати тупіти. А кому ще, в здоровому глузді, потрібна хвора й тупа Україна окрім пуйла?

P.S. От мені дуже до вподоби, що слуг народу завжди беруть в лапки.
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он "думает"...а говорил же что не стратег...вот и жрёмссс...теперь усей страной ...
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Нужно русскоязычные школы перевести на платное образование,а деньги направить на украинские больницы и пусть пан Президент соберёт украинских олигархов и как Президент США Рузвельт в 1933 году поговорит с ними и объяснит, что если они не помогут то потеряют всё.
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С ними не о чем говорить. Это холуи Бильдербергского клуба.
Их только на цепь можно посадить, и в железной клетке возить по городам, подкидывая им бананы в клетку.
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Рузвельт тогда сказал ждите Гражданской воны и у вас народ отберёт всё.
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Отобрать всё - этого мало. Нужно наказание. И запечатлеть на камеру. На века.
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Нужно русскоязычные школы перевести на платное образование,а деньги направить на украинские больницы

Непонятно. Если нужны деньги на больницы и деньги на это брать с культуры, то на платное образование нужно переводить именно украиноязычные школы - их просто больше.

Если говорить о продолжении Майдана-2014, то " Фактически ликвидируются Институт книги, Госкино, УКФ, Украинский институт, программы по "сшиванию страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики." достойно продолжают дело отказа Украины от независимости по той простой причине, что все эти заведения аграрной колонии не нужны. Ну разве что этнотуризм оставить.
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Многие украинцы согласятся на шару обучать своих детей на английском, а обучение на русском это равносильно готовить будущие маячки для зазыва на нашу территорию московскую Орду ,они любят защищать русскоязычных на землях соседей и дальнейшего грабежаЯкщо заощадити на культурі та освіті, знадобляться мільярди на відновлення знищеного, - депутат від СН Потураєв - Цензор.НЕТ 7404
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Если у нас нет денег на культуру- зачем мы тогда воюем? У. Черчиль
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Историю отобрали и церковь ещё перейдёт до ФСБ Московии
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херня ваш вирус. булем петь и учиться танцевать и молиться а сша и их 3 триллиона, тоже хгрня
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Экономить на образовании глупо. Это как жрать свой хвост. С одной стороны сыт, а с другой стороны съеден. В Украине жиды, традиционно, не имели образования. Жид не рожден, чтобы учиться, учиться - это для гоев. Поэтому как-то неудивительно.
А вот на культуре - обычно это массовые предприятия, в условиях каратнтина не могут быть проведены. К тому же бедные люди минимизируют походы в театр. Экономия может быть.
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Чепуха. Еврейские мальчики были поголовно грамотны. Потому они в большевисткую революцию и стали руководить - больше некому было.
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Евреи всегда были нечистоплотны к властолюбию. К примеру, сейчас евреи в Украине безграмотные, из худших - и руководят. Что скажешь?
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Они не евреи, а "общечеловеки", холуи мировых банкиров.
Еврей - это Гройсман, который ремонтировал дороги, обеспечивал лекарства в аптеках, построил железку в Борисполь.
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Ну ладно, спорить нечего. Тут тоже бегал один Голик, большую стройку обещал. Тоже высокобразованный.
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В Украине украинцы были грамотные.

В Полтавской губернии в селе грамотными были 38% мужчин и 9% женщин, в среднем - грамотных было 24%, один из четырех. При этом в селе ок половина была "грамотными условно", те прочесть и понять текст средней сложности они не могли. Ситуация соотв б/м средней по европейской части РИ.

http://istmat.info/node/86
Причина проста: крестьянину, работавшему без механизмов, грамотность не нужна для работы.
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Нехай секвеструють утримання паразитарних структур - Зе кодла Верх руйнівників, сабакянів, утримання домбаб-лайна, й величні плани по розкрадання грошей на дорогах...
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Під час Другої світової війни прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль відмовився від пропозиції одного з міністрів скоротити витрати на культуру заради оборони. "А за що ми тоді воюємо?" - сказав Черчилль.
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Олигархические ипланы, помните: вы сдохнете в ВИП-палате, которые вам Кличко заготовил. Не*уй было по Куршавелям шастать. У вас же ничего нет, даже армии.
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Олигархические ипланы, помните: вы сдохнете в ВИП-палате,

У вас же ничего нет, даже армии.
Есть наемники.
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Наёмникам нужно платить. Много и регулярно.
Армия - воюет за идею.
Ставлю на армию.
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https://www.facebook.com/kupriyofficial/videos/229610561778068/UzpfSTEwMDAyNTY5OTE0MTQ1ODo2NzcwMzUyODYzNjYxNTE/ Майже рік пройшов з дати цієї промови.
Чи з'явилися у нас у медицині ліки, умови для хворих, гідні зарплати лікарів?Редактировать или удалить это
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