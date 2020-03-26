 Якщо заощадити на культурі та освіті, знадобляться мільярди на відновлення знищеного, - депутат від СН Потураєв

Про це Потураєв розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

За його словами, депутати не можуть погодитися зі скороченням витрат у сферах культури та освіти до рівня фінансування зарплат і комунальних платежів, як це пропонує Кабінет Міністрів.

"Це призведе не просто до стагнації, а до руйнування цілої низки галузей. Не можна сьогодні заощадити кілька сот мільйонів, щоб завтра опинитися перед необхідністю витратити мільярди на відновлення знищеного", - сказав Потураєв.

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Нардеп пояснив, що депутати ведуть "досить жорсткі" дискусії з урядом у зв'язку з запропонованим секвеструванням бюджету.

"Зрозуміло, що ми можемо направити на програми допомоги і підтримки громадян і бізнесів тільки те, що у нас сьогодні є в наявності. Що, до речі, знову повертає нас до питання про виняткову важливість якнайшвидшого отримання коштів від МВФ", - додав він.

Детальніше про те, які законопроєкти депутати збираються розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради, читайте тут.

Нагадаємо, запропоновані Міністерством фінансів зміни до Держбюджету-2020 передбачають кардинальне урізання фінансування Міністерства культури і пропонують передбачити кошти тільки на зарплати співробітникам.

Фактично ліквідуються Інститут книги, Держкіно, УКФ, Український інститут, програми зі "зшивання країни", діяльність творчих спілок, туризму, реставраційних робіт із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики.

Вчора з цього приводу керівники культурних інституцій виступили зі зверненням.

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020.