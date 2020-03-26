 Якщо заощадити на культурі та освіті, знадобляться мільярди на відновлення знищеного, - депутат від СН Потураєв

Про це Потураєв розповів у коментарі Цензор.НЕТ.
За його словами, депутати не можуть погодитися зі скороченням витрат у сферах культури та освіти до рівня фінансування зарплат і комунальних платежів, як це пропонує Кабінет Міністрів.
"Це призведе не просто до стагнації, а до руйнування цілої низки галузей. Не можна сьогодні заощадити кілька сот мільйонів, щоб завтра опинитися перед необхідністю витратити мільярди на відновлення знищеного", - сказав Потураєв.
Нардеп пояснив, що депутати ведуть "досить жорсткі" дискусії з урядом у зв'язку з запропонованим секвеструванням бюджету.
"Зрозуміло, що ми можемо направити на програми допомоги і підтримки громадян і бізнесів тільки те, що у нас сьогодні є в наявності. Що, до речі, знову повертає нас до питання про виняткову важливість якнайшвидшого отримання коштів від МВФ", - додав він.
Детальніше про те, які законопроєкти депутати збираються розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради, читайте тут.
Нагадаємо, запропоновані Міністерством фінансів зміни до Держбюджету-2020 передбачають кардинальне урізання фінансування Міністерства культури і пропонують передбачити кошти тільки на зарплати співробітникам.
Фактично ліквідуються Інститут книги, Держкіно, УКФ, Український інститут, програми зі "зшивання країни", діяльність творчих спілок, туризму, реставраційних робіт із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики.
Вчора з цього приводу керівники культурних інституцій виступили зі зверненням.
Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020.
Корыто с отрубями каждому зебилу, и бирку на ухо.
У нас приходят к власти на несколько лет, чтобы урвать. Никто не задумывается о последствиях для страны, от принимаемых решений.
Кто будет "Сердешно вітати з днем... " та "поздоровляти" ?
Даже "Висловити подяку" некому будет!
"мерсики" в стойло
P.S. От мені дуже до вподоби, що слуг народу завжди беруть в лапки.
Их только на цепь можно посадить, и в железной клетке возить по городам, подкидывая им бананы в клетку.
Непонятно. Если нужны деньги на больницы и деньги на это брать с культуры, то на платное образование нужно переводить именно украиноязычные школы - их просто больше.
Если говорить о продолжении Майдана-2014, то " Фактически ликвидируются Институт книги, Госкино, УКФ, Украинский институт, программы по "сшиванию страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики." достойно продолжают дело отказа Украины от независимости по той простой причине, что все эти заведения аграрной колонии не нужны. Ну разве что этнотуризм оставить.
А вот на культуре - обычно это массовые предприятия, в условиях каратнтина не могут быть проведены. К тому же бедные люди минимизируют походы в театр. Экономия может быть.
Еврей - это Гройсман, который ремонтировал дороги, обеспечивал лекарства в аптеках, построил железку в Борисполь.
В Полтавской губернии в селе грамотными были 38% мужчин и 9% женщин, в среднем - грамотных было 24%, один из четырех. При этом в селе ок половина была "грамотными условно", те прочесть и понять текст средней сложности они не могли. Ситуация соотв б/м средней по европейской части РИ.
http://istmat.info/node/86
Причина проста: крестьянину, работавшему без механизмов, грамотность не нужна для работы.
У вас же ничего нет, даже армии.
Есть наемники.
Армия - воюет за идею.
Ставлю на армию.
Чи з'явилися у нас у медицині ліки, умови для хворих, гідні зарплати лікарів?Редактировать или удалить это