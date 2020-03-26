 "Держава - це не безкоштовний банкомат для багатіїв", - нардеп від СН Верещук про заборону повертати банки колишнім господарям

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ.

"Цей законопроєкт стосується досить вузького кола наших громадян, а саме - колишніх власників банків. І серед цієї категорії наших громадян святих і бідних немає", - пояснила Верещук.

На думку депутата, держава має "припинити субсидувати багатіїв".

"Чому банки стають неплатоспроможними? Зазвичай тому, що власники крадуть гроші зі своїх банків, і/або менеджмент погано керує банком, або обидва ці варіанти", - додала Верещук.

"Тут справа не в Коломийському, а в принципі взаємовідносин між державою і власниками банків. Держава - це не безкоштовний банкомат для багатіїв. Зрештою, нам є куди витрачати бюджетні кошти, особливо зараз", - підсумувала вона.

Про те, чи збираються депутати підтримувати "антиколомойський" закон, читайте тут.

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