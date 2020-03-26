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Все про:ВР (7327) законопроект (969) Коломойський (809) Приватбанк (399) Слуга народу (743) Верещук (59)

 "Держава - це не безкоштовний банкомат для багатіїв", - нардеп від СН Верещук про заборону повертати банки колишнім господарям

Депутат від "Слуги народу" Верещук вважає, що держава має припинити субсидувати багатих людей і тому збирається підтримати законопроєкт, який забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам.

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ.

"Цей законопроєкт стосується досить вузького кола наших громадян, а саме - колишніх власників банків. І серед цієї категорії наших громадян святих і бідних немає", - пояснила Верещук.

На думку депутата, держава має "припинити субсидувати багатіїв".

"Чому банки стають неплатоспроможними? Зазвичай тому, що власники крадуть гроші зі своїх банків, і/або менеджмент погано керує банком, або обидва ці варіанти", - додала Верещук.

"Тут справа не в Коломийському, а в принципі взаємовідносин між державою і власниками банків. Держава - це не безкоштовний банкомат для багатіїв. Зрештою, нам є куди витрачати бюджетні кошти, особливо зараз", - підсумувала вона.

Про те, чи збираються депутати підтримувати "антиколомойський" закон, читайте тут.

Читайте також: "Слуга народу" Дубінський разом із Коломойським підтримує ідею дефолту. Нардеп постійно їздить у бізнес-центр, де перебуває олігарх, - Бігус. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184698
 
   
 Топ коментарі
 
Щось слуги начали прозревать...
Поняли что сторо их на фонарных столбах вешать будут.
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Напевно, неслабо припікає, якщо зелені служки почали перефарбовуватися. "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 4978
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Для того щоб навести порядок в банківські сфері потрібно поставити на чолі НБУ справжнього професіонала, економіста, банкіра та фінансиста зі світовим ім'ям - Олександра Савченко! Він був директором ****, екс заступником Голови НБУ, радником міністрів економіки та фінансів, має високий авторитет серед міжнародних фінансових організацій і є чесним і відданим патріотом України, який давно і публічно вимагає від влади зтягнути з власників банків-банкрутів вкрадені гроші та фіктивні кредити, арештувати всіх хто обкрадав наші українські банки, державні та комерційні і виводив гроші на фіктивні кредити та рахунки! Методи та засоби пошуку вкрадених коштів Олександр Савченко знає дуже добре і може реально допомогти повернути більшість з вкрадених за 28 років сотень мільярдів доларів народних коштів!
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"Методи та засоби пошуку вкрадених коштів Олександр Савченко знає дуже добре і може реально допомогти повернути більшість з вкрадених за 28 років сотень мільярдів доларів народних коштів!"
Вибачте, Ігорю, але, як на мене, то справа не в тому, хто "може повернути гроші", які знов розкрадуть, а в тому, що за історії нашої країни був посаджений єдиний крадій та корупціонер. Лазаренко. В Америці. А в нас -- жо-дно-го! А це, Ви розумієте, вже навіть не ганьба, це катастрофа, або в нас, просто, менталітет такий: корупції не хочемо, але завжди хочемо мати кума, якому можна подзвонити і він все порішає.
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Якщо Олександр Савченко стане Головою НБУ, то кількість арештованих та засуджених з конфіскацією банкірів буде зростати швидше ніж кількість хворих на коронавірус! Всі дані знаходяться в НБУ, потрібно лише дати їм хід і змусити правоохоронні органи почати кримінальні провадження і довести їх до суду!
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Ось ключові слова, Ігорю, саме вони все й вирішують: "...потрібно лише дати їм хід і змусити правоохоронні органи почати кримінальні провадження і довести їх до суду".
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Без підтримки НБУ ці справи ніколи не дійдуть до суду, тому ключове це заміна керівництва НБУ на чесних професіоналів які виведуть на чисту воду всіх цих махінаторів та крадіїв!
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Ось ключові слова, Ігорю, саме вони все й вирішують: "...потрібно лише дати їм хід і змусити правоохоронні органи почати кримінальні провадження і довести їх до суду", але й не факт, що і в суді вони не розваляться і не зникнуть докази тощо...
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Щось слуги начали прозревать...
Поняли что сторо их на фонарных столбах вешать будут.
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Прозріння наступило коли почули, що "Сівухє просто нє нада падать".
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"Здесь дело не в Коломойском, а в принципе взаимоотношений между государством и владельцами банков. Государство - это не бесплатный банкомат для богачей. В конце концов, нам есть куда тратить бюджетные средства, особенно сейчас", - подытожила она.Источник: https://censor.net.ua/n3184698

А в кому?
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Напевно, неслабо припікає, якщо зелені служки почали перефарбовуватися. "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 4978
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Самая толковая баба у сн. Как она оказалась среди этих проходимцев?
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Что то они подозрительно все там запели от том, что нельзя давать поблажек кормящей руке...
ну ну ! Интересно зачем эта пыль в глаза , какой то очередной шухер хотят скрыть или не читают коментов на цензоре о себе любимых?
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https://youtu.be/x377SjxDTyk
Вони також вважають що можна все робити в цій країні!
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Ну, так сократите финансирование ВР, КМ и другие малополезные забегаловки!
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ШотваРіцца



засновниця Арт-фонду "Ізоляція" Любов Михайлова про Єрмака і кремлівський план


https://lb.ua/culture/2020/03/26/453552*************************.html

"Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 8466

"Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 8651
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Технично хотят ******* МВФ. Начали пыль поднимать. Банки не возвращать, а деньги - это пожалуйста).
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И эта прозрела.Та , которая: Глава подкомитета по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./Какой то сбой с конвертами с долларами.
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Офшоры запретите, чтоб олигархи платили реальные налоги... а то прибыли в Украине никто не получает... все бедные и государство нищее, а они все миллиардеры...
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Щоб заборонити офшори, треба спочатку зробити умови, щоб люди не ховали в них свої гроші, та й красти менше, певна річ...
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Слуг може вам пора вимуситы ЗЕленого папіка зробити заяву а не таємно вас нахиляти на зібраннях вашої типу партії
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Золотые слова произнесла, до Бога бы они дошли...
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Италия отказалась от гумкомвоя Путлера,по сообщению итальянской газеты " LA STAMPA" ,в 14 самолетах РАБссии оказался на 80% ненужный хлам... "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 654 "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 654 "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 654какой позор
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Яка різниця,що,там,якась містечкова срань каломойський чи засрахметов бажає... "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 7941 Їх вологі марення, - їх проблема,доки ненабираємося лайна в мізках,тим перейматися
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"Почему банки становятся неплатежеспособными? Обычно потому, что владельцы воруют деньги из своих банков, и/или менеджмент плохо управляет банком, или оба эти варианта", - добавила Верещук. Источник: https://censor.net.ua/n3184698
Брехня . Каждое зрадой..ще знает ,что это потому шо -всё пакрала Гонтарева . "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 187 .
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Папуга вже дуже сильно дзьобнув Сільвера у голову, так дзьобнув, шо той аж припав на милицю. Потім він вигукув Сільверу у самісеньке вухо : «Пі..ри, піастри, піастри!»
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Никогда не верьте слугам дьявола Коломойского и Монике Зеленски и не будете обмануты
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Коломойский обязан приехать в США по поводу происхождения своего бабла.Прокуратура США сделала последнее китайское предупреждение...
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РАКЕТНИЙ КАТЕР РФ ВТОРГСЯ ДО МОРСЬКОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

Російський ракетний катер вторгся до виключної морської зони України на Одеському газовому родовищі.



"Держава - це не безкоштовний банкомат для багатіїв", - нардеп від СН Верещук про заборону повертати банки колишнім господарям - Цензор.НЕТ 5331
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вообще-то они с 2014 г. рассекают по территориальным водам Украины, если ты не заметил
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Населення Україні біднішає. олігархи багатшають... Невже це триватиме і далі???
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Побачимо, як ви проголосуєте. І чи не з'являться "незначні" правочки
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Нікого без крові не віддерете від корита. І хто цим буде у вас займатися?!
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