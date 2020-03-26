 "Держава - це не безкоштовний банкомат для багатіїв", - нардеп від СН Верещук про заборону повертати банки колишнім господарям

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ.
"Цей законопроєкт стосується досить вузького кола наших громадян, а саме - колишніх власників банків. І серед цієї категорії наших громадян святих і бідних немає", - пояснила Верещук.
На думку депутата, держава має "припинити субсидувати багатіїв".
"Чому банки стають неплатоспроможними? Зазвичай тому, що власники крадуть гроші зі своїх банків, і/або менеджмент погано керує банком, або обидва ці варіанти", - додала Верещук.
"Тут справа не в Коломийському, а в принципі взаємовідносин між державою і власниками банків. Держава - це не безкоштовний банкомат для багатіїв. Зрештою, нам є куди витрачати бюджетні кошти, особливо зараз", - підсумувала вона.
Про те, чи збираються депутати підтримувати "антиколомойський" закон, читайте тут.
Вибачте, Ігорю, але, як на мене, то справа не в тому, хто "може повернути гроші", які знов розкрадуть, а в тому, що за історії нашої країни був посаджений єдиний крадій та корупціонер. Лазаренко. В Америці. А в нас -- жо-дно-го! А це, Ви розумієте, вже навіть не ганьба, це катастрофа, або в нас, просто, менталітет такий: корупції не хочемо, але завжди хочемо мати кума, якому можна подзвонити і він все порішає.
Поняли что сторо их на фонарных столбах вешать будут.
А в кому?
ну ну ! Интересно зачем эта пыль в глаза , какой то очередной шухер хотят скрыть или не читают коментов на цензоре о себе любимых?
Вони також вважають що можна все робити в цій країні!
ШотваРіцца
засновниця Арт-фонду "Ізоляція" Любов Михайлова про Єрмака і кремлівський план
https://lb.ua/culture/2020/03/26/453552*************************.html
Брехня . Каждое зрадой..ще знает ,что это потому шо -всё пакрала Гонтарева . .
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