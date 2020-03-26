 Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.
"У нашій ситуації дефолт приведе нас не до грецького, а до аргентинського сценарію розвитку подій. Нагадаю, що після дефолту 90-х Аргентина занурилася в соціально-економічний хаос, на деяких територіях запанувала повна анархія, в якій право було на боці сили і зброї. Ці території потім поверталися під контроль спільними діями не тільки поліції, а й армії", - сказав Потураєв.
Депутат підкреслив, що такий сценарій неприйнятний для держави, яка перебуває у стані війни.
"Тому заклики до відмови від співпраці з міжнародними партнерами України для мене особисто на межі державної зради", - додав він.
Потураєв нагадав, що продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом дозволить закон про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Тому, на думку депутата, він обов'язково має бути включений до порядку денного найближчого позачергового засідання Верховної Ради.
«Олігофренія (від гр. oligos- малий, і phren - розум) - недорозвиненість складних форм психічної діяльності. Виникнення олігофренії пов'язане з ураженнями центральної нервової системи на різних етапах внутріутробного розвитку плоду або в період постнатального розвитку до виникнення мови.
При олігофренії порушується вища нервова діяльність, особливо рухливість нервових процесів, послаблюється активне гальмування, патологічно змінюється рівновага процесів збудження і гальмування.
За ступенем виразності дефекту олігофренів поділяють на три групи: ідіотів, імбецилів, дебілів.
При ідіотії різко порушується фізичний і психічний розвиток. Хворий (ідіот) не може зрозуміти навколишнє, розвиток мови обмежується вимовлянням тільки окремих звуків або слів , навички самообслуговування не виробляються. До навчання і виховання хворі на ідіотію не здатні, вони потребують постійного догляду.
У імбецилів виявляються складні порушення аналітико-синтетичної діяльності: абстрактний матеріал ними не осмислюється, словниковий запас дуже обмежений, вимова порушена. До самостійного життя вони не здатні, потребують постійної опіки. Однак спеціальне навчання у допоміжних школах сприяє виробленню елементарних трудових навичок.
У дебілів спостерігається зниження розвитку вищих форм пізнавальної діяльності - процесів абстрагування та узагальнення, що позначається на психіці індивіда в цілому. Під впливом корекційно-виховної роботи та навчання у допоміжних школах за спеціальними програмами відбуваються значні зрушення в психічному розвитку таких хворих. Вони оволодівають елементарними навичками письма, лічби, навчаються діяти адекватно в навколишньому оточенню, набувають трудових навичок, опановують нескладні професії. Після закінчення допоміжної школи здатні до самостійного життя.»
«Психологічний словник. - За ред.. В.І.Войтка. - К.: Вища школа, 1982. - С.110.
давай... нагнетай еще панику...
а галабародька прогнал МВФ... шо сценарий на ходу переписываете ?
Президент вніс у Раду законопроект, позначений як "невідкладний", про компенсацію державою збитків, які несе студія "Квартал 95" у зв'язку з забороною концертної діяльності через епідемію коронавірусу. (c)
Заслуги Потроха-Свинарчука.....
Украина стала самой коррумпированной страной Европы после России по итогам 2017 года. В рейтинге коррупции государство заняло 120-место.
."- Первое место в Европе по уровню бедности.
- Первое место в Европе по темпам инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских зарплат.
- Первое место в Европе по уровню коррупции.
- Первое место в Европе по уровню смертности.
- Первое место в Мире по потере трудовых ресурсов.
- Первое место в Европе по самым низким пенсиям
-выбивание последних сбережений у народа через коммуналку при помощи гениальной схемы В-РОТВАМДАМ+, организованную поросёнком с рыжим партнёром. Схемы, которая сделала партнёров сказочно богатыми, а Украину одной из самых нищих стран.
- За 5 лет борьбы с коррупцией в бюджет страны отправлено 5 тыс долларов)))
"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые могут бороться с коррупцией",- отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
благодаря хищениям из оборонного бюджета - доходы Порошенко за год выросли в 82 раза
Перед приходом Порошенко - 183 млрд. $
Перед уходом Порошенко - 130 млрд. $ (-29%)
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
Чтоб у тебя так хер стоял как при Свинье экономика росла
Аргентина у 2001 році полетіла у тартарати після продажу ЗЕМЛІ!
Хай жують свої бумажки тепер за закритими кордонами і пють свою нафту.
У нас найцінніше золото світу,можливо в теперішній то час люди зрозуміють і покажуть гарбуза МВФ.
хто з кацапами дружив,той завжди без штанцiв ходив...
и да, недеюсь памперсы каждый час меняете на стираные?
порохоботамнароду, как минимум 2*1...
Полезные идиоты в руках афериста
А ГОЛОДНЫХ БУНТОВ ОНИ НЕ БОЯТСЯ? - ведь их начнут лупить первыми за все
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії