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 Політика України
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Все про:ВР (7327) дефолт (33) МВФ (710) позачергове засідання (33) Потураєв (42)

 Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв

Якщо Україна оголосить дефолт, то її чекає не грецький, а аргентинський сценарій із соціально-економічним хаосом, анархією і необхідністю повертати деякі регіони за допомогою армії.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

"У нашій ситуації дефолт приведе нас не до грецького, а до аргентинського сценарію розвитку подій. Нагадаю, що після дефолту 90-х Аргентина занурилася в соціально-економічний хаос, на деяких територіях запанувала повна анархія, в якій право було на боці сили і зброї. Ці території потім поверталися під контроль спільними діями не тільки поліції, а й армії", - сказав Потураєв.

Депутат підкреслив, що такий сценарій неприйнятний для держави, яка перебуває у стані війни.

"Тому заклики до відмови від співпраці з міжнародними партнерами України для мене особисто на межі державної зради", - додав він.

Потураєв нагадав, що продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом дозволить закон про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Тому, на думку депутата, він обов'язково має бути включений до порядку денного найближчого позачергового засідання Верховної Ради.

Читайте також: Кілька нардепів від СН закликали ухвалити банківський законопроєкт: Це єдиний шанс отримати кредит від МВФ і уникнути дефолту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184697
 
   
 Топ коментарі
 
три...они уже и между собой сцепились Призывы к отказу от сотрудничества с МВФ - на грани государственной измены, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4014
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поздравляю вас зебилы, у нас уже две войны...одна- на фронте, а другая с собственным народом
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Та хуже не будет. Только ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ СПАСЁТ СТРАНУ ОТ ЗЕЛЕНОГО ПРЕДАТЕЛЯ.
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Конечно, тебе не страшно: сейчас у тебя 2 пары трусов, а будет одна или не будет вообще - ничего страшного. Потому что ты - кацап.
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Дуже давно не викладав це на форумі... Призывы к отказу от сотрудничества с МВФ - на грани государственной измены, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 7460

«Олігофренія (від гр. oligos- малий, і phren - розум) - недорозвиненість складних форм психічної діяльності. Виникнення олігофренії пов'язане з ураженнями центральної нервової системи на різних етапах внутріутробного розвитку плоду або в період постнатального розвитку до виникнення мови.
При олігофренії порушується вища нервова діяльність, особливо рухливість нервових процесів, послаблюється активне гальмування, патологічно змінюється рівновага процесів збудження і гальмування.
За ступенем виразності дефекту олігофренів поділяють на три групи: ідіотів, імбецилів, дебілів.
При ідіотії різко порушується фізичний і психічний розвиток. Хворий (ідіот) не може зрозуміти навколишнє, розвиток мови обмежується вимовлянням тільки окремих звуків або слів , навички самообслуговування не виробляються. До навчання і виховання хворі на ідіотію не здатні, вони потребують постійного догляду.
У імбецилів виявляються складні порушення аналітико-синтетичної діяльності: абстрактний матеріал ними не осмислюється, словниковий запас дуже обмежений, вимова порушена. До самостійного життя вони не здатні, потребують постійної опіки. Однак спеціальне навчання у допоміжних школах сприяє виробленню елементарних трудових навичок.
У дебілів спостерігається зниження розвитку вищих форм пізнавальної діяльності - процесів абстрагування та узагальнення, що позначається на психіці індивіда в цілому. Під впливом корекційно-виховної роботи та навчання у допоміжних школах за спеціальними програмами відбуваються значні зрушення в психічному розвитку таких хворих. Вони оволодівають елементарними навичками письма, лічби, навчаються діяти адекватно в навколишньому оточенню, набувають трудових навичок, опановують нескладні професії. Після закінчення допоміжної школи здатні до самостійного життя.»
«Психологічний словник. - За ред.. В.І.Войтка. - К.: Вища школа, 1982. - С.110.
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поздравляю вас зебилы, у нас уже две войны...одна- на фронте, а другая с собственным народом
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А раньше было по другому? Раньше власть с народом не воевала?
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С каким народом "вторая война"? Ты пошел в очередные "васставшие мирные домбаситы"?
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аху*** ! докерувались по-приколу...
давай... нагнетай еще панику...
а галабародька прогнал МВФ... шо сценарий на ходу переписываете ?
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Так він і каже-голобородька зрадник! Призывы к отказу от сотрудничества с МВФ - на грани государственной измены, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 5399енто бунт..
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@chemodanov_di
Президент вніс у Раду законопроект, позначений як "невідкладний", про компенсацію державою збитків, які несе студія "Квартал 95" у зв'язку з забороною концертної діяльності через епідемію коронавірусу. (c)
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Путем выделения нескольких коррупционных потоков? Неужели таможню отдадут Лысому?
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всем детям квартала выдать талоны на усиленное питание
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Це той, що кричав, що землю треба терміново продати, зараз щось моросить про аргентинський сценарій?
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Значит у него нет счета в валюте в зарубежных банках. А вот Бене, Ослу и Дубине похер дефолт. Они вместе с зетипиллами траву есть не будут.
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зебиленыш, переодевайся в платье и тикай. В фильме вроде получилось. Не знаю, как получится сейчас...Но я не кровожадный и желаю тебе, чтобы получилось. Но с@***** уже. Сам.
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так Дубинский и Коломойский предатели ? Призывы к отказу от сотрудничества с МВФ - на грани государственной измены, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 5597
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Ну и толку от этого сотрудничества? 30 лет кредиты берете, одни долги, Украина беднейшая страна Европы. Разве МВФ выгода на процентах.
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При Порошенко все было в порядке. Потихоньку отдавали кредиты. экономика росла, армия укреплялась, зетипиллы немного зажирели...Но захотелось зе-старухе стать столбовой дворянкой...
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Дороги строились и такой херни не было. Счас дожились - денег нет на питание солдат. Такое было когда Овощь смылся. В казне осталось 10 546 гривен и 23 коп. Эти твои Ослы Оманские умудрились все просрать меньше чем за год.
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изучай порохоскот
Заслуги Потроха-Свинарчука.....
Украина стала самой коррумпированной страной Европы после России по итогам 2017 года. В рейтинге коррупции государство заняло 120-место.
."- Первое место в Европе по уровню бедности.
- Первое место в Европе по темпам инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских зарплат.
- Первое место в Европе по уровню коррупции.
- Первое место в Европе по уровню смертности.
- Первое место в Мире по потере трудовых ресурсов.
- Первое место в Европе по самым низким пенсиям
-выбивание последних сбережений у народа через коммуналку при помощи гениальной схемы В-РОТВАМДАМ+, организованную поросёнком с рыжим партнёром. Схемы, которая сделала партнёров сказочно богатыми, а Украину одной из самых нищих стран.
- За 5 лет борьбы с коррупцией в бюджет страны отправлено 5 тыс долларов)))
"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые могут бороться с коррупцией",- отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
благодаря хищениям из оборонного бюджета - доходы Порошенко за год выросли в 82 раза
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Засунь це в свою кацапську дупу, брехло.
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ВВП Украины:
Перед приходом Порошенко - 183 млрд. $
Перед уходом Порошенко - 130 млрд. $ (-29%)
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

Чтоб у тебя так хер стоял как при Свинье экономика росла
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Соскучился по девяностым ? Или в те годы с сопливчиком бегал?
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зебил, не отсвечивай, и без тебя тошно. Спасибо, ты уже наголосовал, хуже уже не сделаешь.
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Не буде у вас аргентинського сценарію, бо після дефолту буде окупація. Ви будете тікати, або вас посадять.
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а ну понеслась,зебилы,зеля,шмаркля,янелох....это очень помогает стране и вам деньги зарабатывать)
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Тут большинство идиотов идейные, но есть и на зарплате.😂
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Ти який вже рік на випробувальному терміні студєнт?
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Хлопчег, мені 17 років до пенсії залишилось. І на відміну від вас ідіотів, котрі ще вірять в доброго царя(сивочолого гетьмана), я вірю виключно собі, а не "гетьманам" чи "слугам".
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Синку, я вже на пенції. А топиш ти за зємразоту.
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Хіба що на пенсії із за затримки розумового розвитку. Кому ти в черговий раз брешеш, витіран куліковскай бітви?😂
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Потураеву и более-менее вменяемой части "слуг" пора раскалывать этот зебилятник
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РАБсся закрыла границу с Белорусью.Наглухо,бацька Лукашенко возмущам-с....,сказав....интересно,как РАБссия будет перемещать 110 миллионов грузов прошедших через нашу территорию в прошлом годуПризывы к отказу от сотрудничества с МВФ - на грани государственной измены, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 3710
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Да ладно!! у вас тищенко 3,14здит по 2 ляма баксов и ничего, не измена, а таких как тищенко тысячи , пошерстить нужно всех депутатов всех созывов отобрать награбленное и вот вам и не нужно обращаться в МВФ, они конечно тупые, дают деньги понимая, что вы их 3,14здите, хотя они не тупые, они по тихому покупают страну!! они умные, а вы и подобные вам ворюги просрали страну, за свои интересы, вы 3,14здите а отдавать нам, окуенно вы устроились падлюки!
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отказ от сотрудничества и призывы к дефолту это немного разные вещи. может национализируют Ахметова Пинчука и других - и так с долгами расплатятся. или "налог на богатство" введут или монополии расфигачат...
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нахера было долги плодить, а? Ведь росла экономика, долги отдавались, ЗВР пополнялся еще только год назад? Нахера было голосовать по приколу, не головой, а жопой?
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сывочолый вор обиделся на зеленского что ему придется гнить в одной палате с обычными порохоботами
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Мало того що Порошенко крадій, він ще і вбивця! Обікрав бідного моторолу і вбив його! ДБР скоро діло відкриє на Пороха за це.
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моторола и был мальчиком-которого Порох распял? Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 774
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І запінив! А знаєш як це малоросам? Як серпом по бубєнцам!
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як ці зебіли взагалі по світу ходять після такої ганьби.. на їхньому місці я б застрелився Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5852
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Вони вже пробували, мізків в голові відсутні, куля проходить на виліт і вони далі ходять як зомбаки.
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Некоторые зебилы из слуг урода своими последними откровениями только поднимают общий уровень дерьма, в который они все вместе погружают Украину.
Призывы к отказу от сотрудничества с МВФ - на грани государственной измены, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6533
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Поборов корупцію, закінчив війну з перемогою України, ще хотів коронавірус перемогти, але кокаїн на вову перестав діяти.
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Кредит под 2 % годовых дайот только ВМФ,это плешивый педофил кремля дайот бесплатный сыр Венесуэле Мадуре,Асаду убийце собственного народа и прочим Колумбийским наркодиллерам... Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3404Ждите карман шире...
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Мерзота цинічна і лицемірна, ця потвора Потураєв.
Аргентина у 2001 році полетіла у тартарати після продажу ЗЕМЛІ!
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тільки в мене відчуття, ніби з нами грають у доброго та злого поліцейського?
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подождите...дефицит бюджета и инфляция растёт. ...сча слюги с беней включат печатный на полную, недаром рабинович заявил о помощи в параше... и не.дай Бог будет "помощь"- запад сразу пошлёт нас всех скопом - накуй... финита...это лютый трешшшш Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2938
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вот кто в рашке попросит-туда и "паедет"...паможем.паможем...
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зебилы никак не поймут что в случае дефолта страны шансов у них просто нет...народу терять уже будет "абсолютно" нечего бо денег и работы не будет... снова Майдан гарантирован...а тикать им будет некуда...даже рассея не примет... Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1426
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ЗеЛеных мразей ждет позорное гонение палкамм!
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Молодці.Тепер Європа,США та Росія не просто скупить наші землі за малі долари.Вони її заберуть по 1$ за гектар,а якщо інакше,то державна зрада.
Хай жують свої бумажки тепер за закритими кордонами і пють свою нафту.
У нас найцінніше золото світу,можливо в теперішній то час люди зрозуміють і покажуть гарбуза МВФ.
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Великий Атаман войска Запорожского Гетьман Иван Мазепа говорил :
хто з кацапами дружив,той завжди без штанцiв ходив...
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Такс....ну шо порохоботы расскажите, как себя тётя Зрада чувствует, коронавирус не подхватила ненароком, а то я переживаю за ваше большое семейство Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2505 бо кто ж вас нИщасных кормить будет!!

и да, недеюсь памперсы каждый час меняете на стираные?
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Главное нидать зеленым землю прадать...зимля принадлежит порохоботам народу, как минимум 2*1...
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Як курви заспівали....Держава, то вони з їх скотинячими рефлексами -грабувати,жерти й срати....! А Зрадники,то - громадяни України,котрі змушені їх Утримувати й Виживати....! Й.що злегка дивує ,жодна,та,скотиняка,нездиха від голоду,й невиявляє бажання повернути зароблене тяжким колядуванням . В твариному світі,незнайти подібної поведінки...Й верещать ,що,то різані свині.... Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5871
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Так бене чем хуже, тем он быстрее отберёт землю в украинцев . ВРОДЕ ЯСНО ? А некоторым зебильным депутатам неясно
Полезные идиоты в руках афериста
А ГОЛОДНЫХ БУНТОВ ОНИ НЕ БОЯТСЯ? - ведь их начнут лупить первыми за все
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Крысы кремля втихаря забрали ОРДЛО себе,в связи с Короновирусом я так понимаю.Теперь тамошние Крысы могут ехать на Мацковию даж без документов... Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 8277
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такого идиота среди украинских президентов еще не было.
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А я за дефолт, 73 % зебілів мають відчути на власній дупі наслідки минулих виборів, інакше їм не дійде, нажаль.
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Оце так Оманський вляпався. Хотів блазень залишити слід в історії, та все йде до того, що тільки наслідить в історії.
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У цій задачі є кілька рішень. Перше: зробити долар по 70 грн, визнати помилки і йти на вибори. Друге: дефолт,окупація, тюрма для СН. Третє: не визнавати, продати дешево землю, кров, окупація, хаос, ліквідація СН. Більше рішень нема.
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Почему-то на очевидное - не было и нет никакой реакции от СБУ и президента .Коломойский о дефолте и 100млрд. взять у рашки официально изрыгал и вместо привлечении к ответственности полное дистанцирование.Также слуги народа об этом молчали,а сейчас заговорили.Это говорит о том,что в большинстве своём они беспринципны.
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Не забуваємо підписувати петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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Нефть по 9 долларов за бочку вылечит и Плешивого ЧеКиздона и всю Вяликаю сраньРАБссию...Ждём-с.... Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4511
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