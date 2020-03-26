 Підтверджено 196 випадків COVID-19, за день кількість заражених збільшилася на 40 осіб, - ЦГЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Центру громадського здоров'я України.
У повідомленні зазначається: "Всього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Одна особа видужала - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 1050 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Лабораторії досліджують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб".
ЗНАЛ БЫ ГДЕ УПАДЁШЬ - СОЛОМКИ ПОДСТЕЛИЛ.
По абсолютно пустих вулицях на дикій швидкості носяться швидкі й поліція. А так тишина і пустота на вулицях. Померлих від вірусу рахують тільки тих що помирають в госпіталях - 1 труп кожної хвилини. В домах пристарілих помирають пачками. Відізвали весь медперсонал з пенсії, загребли всіх студентів медиків і медсестер учениць і навіть масажистів. Медперсонал валиться з ніг від перевтоми, медики теж помирають, на середу вечір померли 5 лікарів.
Головний жах в тому що дуже багато хворих одночасно. Ніяких приладів ні апаратів не вистачає так само і масок. Тільки медперсоналу треба 25 млн масок на день (24 год). Маски треба викидувати на смітник кожні 4 год., вони стерилізації не підлягають ніяким способом.
Страх і жах.
Експонента пішла, тримайтеся міцніше....
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200304-sitrep-44-covid-19.pdf?sfvrsn=93937f92_6
дело не в возвращенцах.дело в невыполнении правил обсервации
Огласите в каком они возрасте и какие у них были заболевания до смерти.
- Обмен женами, секс втроем и оргии из шести, пятидесяти, ста или более человек не допускаются до тех пор, пока вспышка не утихнет"
Простите, а Вы участвуете?.
https://worldnewsdailyreport.com/belgium-health-minister-puts-ban-on-non-essential-sexual-activities-of-persons-3-or-greater-in-indoor-areas/comment-page-1/#comments
Так что не стоит исключать самые банальные варианты...
Раз в 2 дня число инфицированных удваивается. В отсутствии тотального карантина, что будет через 2 недели?
Ответ: будет 4млн инфицированных и 40тыс умерших.
Вывод: в Нью Йорке будет тотальный карантин уже через 2 дня.
Хоча для любителів теорії змов можна сказати що, цей вірус націлений проти сильних світу цього, які в більшості своїй старі та достатньо богаті аби продовжити собі життя за допомогою медицини.