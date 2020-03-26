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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (1225) Центр громадського здоровя України (8) COVID-19 (2142) коронавірус (759)

 Підтверджено 196 випадків COVID-19, за день кількість заражених збільшилася на 40 осіб, - ЦГЗ

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків COVID-19 (Станом на 22:00, 26 березня).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Центру громадського здоров'я України.

У повідомленні зазначається: "Всього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Одна особа видужала - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 1050 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Лабораторії досліджують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184696
 
 
 Топ коментарі
 
2 недели назад в Испании было 150 больных. А теперь давайте прикинем что нам подготовила зеленая шмаркля в последующие 2 недели.
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і це ще не всі із закордону повернулись...
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если бы не впустили куршавельских гуляк-вполовину меньше рост бы был...да и места свободные в больницах были бы...
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ожидание на сегодня было 184. реал в 196 при учёте статошибки в плюс, при тотальной не массовости тестов выглядит очень печально. оценка цифирью дальше бессмысленна. ну может ещё пару дней в среднем до 100 человек прибывать, если без роста тестов. динамику теперь лучше наблюдать по критерию "за какое время число подтверждённых случаев удваивается".
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Я сейчас не буду писать про Украину ,но кто нибудь обратил внимание на то,что в кацапии и в китае самая большая выживаемость поле вируса?
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там тяжело оценить действительное число заболевших, выздоровевших и умерших. официально они могут отчитатся так, как им будет удобно -"такихтамнебыло"
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И я об этом тоже. Есть ещё одно но. Кто запустил этот вирус , и зачем?
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точно могу сказать - моё поколение истину об этом никогда не узнает )) версий да, можно допускать великое колличество. в принципе, мы ничо не можем сегодня даже сказать о истинности цифр статистики публикуемой тем же хопкинсом. слишком дофига виртуальных переменных (((
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)) слишком дофига неизвестных в этом одном уравнении. бесчисленное множество решений.
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Приятно побщатся с адекватным человеком. уважающим не только математику , но и здравый смысл.
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аналогично. но это тот случай, когда приходит момент, когда непонятно на что опираться чтобы сделать следующий шаг ((
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Вся наша жизнь со многими неизвестными.
ЗНАЛ БЫ ГДЕ УПАДЁШЬ - СОЛОМКИ ПОДСТЕЛИЛ.
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в принципе можно было бы по дринку-другому в подобной ситуации )). но только Lagavulin 16 YO. и он у мну есть! ))
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У меня нету "буржуйских напитков". У меня есть домашняя чача(чисто виноградная), 50г которых я подымаю за Ваше здоровье.
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год не пил )) но налью щас тоже. дринк. взаимно! желаю пережить это время!
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Ви з вірусом не легковажте, то є жах. Побачили б ви що тут робиться. Поїзди переобладнують під рухомі госпіталі і розвозять реанімаційних хворих по регіонах де ще є місця, кораблі типу Містраль (які ви знаєте) відправили вже 3 в якості плавучих госпіталі. Один на Корсику, один в Караїби і 9-й в Індійський океан островам помагати. Вояки розгортають польові госпіталі.

По абсолютно пустих вулицях на дикій швидкості носяться швидкі й поліція. А так тишина і пустота на вулицях. Померлих від вірусу рахують тільки тих що помирають в госпіталях - 1 труп кожної хвилини. В домах пристарілих помирають пачками. Відізвали весь медперсонал з пенсії, загребли всіх студентів медиків і медсестер учениць і навіть масажистів. Медперсонал валиться з ніг від перевтоми, медики теж помирають, на середу вечір померли 5 лікарів.
Головний жах в тому що дуже багато хворих одночасно. Ніяких приладів ні апаратів не вистачає так само і масок. Тільки медперсоналу треба 25 млн масок на день (24 год). Маски треба викидувати на смітник кожні 4 год., вони стерилізації не підлягають ніяким способом.
Страх і жах.
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Лікар з Марселю успішно лікує вірус хлорохіном, чи гідрохлорокіном в поєднанні з якимось антибіотиком, але учОния заартачились, насіли на уряд і заборонили ці пігулки бо їм перевіряти треба місяць, науково грамотні тези писати і т.д. То не вони знайшли тому й застопорили. А він успішно лікує пацієнтів в Марселю, наплювавши на всіх чинуш від медицини й учОниє мнєнія. Але тими пігулками від малярії треба починати лікувати коли ще легка форма, а вини кажуть що тільки коли вже важка. Він каже що не час викликати пожежників коли дім догорає, а як тільки горіти починає. "Ось така фігня малята".
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Ну, не "ми"...

Експонента пішла, тримайтеся міцніше....
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2 недели назад в Испании было 150 больных. А теперь давайте прикинем что нам подготовила зеленая шмаркля в последующие 2 недели.
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Cглотни зеленую соплю и посмотри официальную статистику WHO от 04 марта: Spain -151 чел.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200304-sitrep-44-covid-19.pdf?sfvrsn=93937f92_6
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Зато все дома Никого на произвол за кордоном не бросили Даже за собачкой готовы чартеры посылать Ось таки мы козаченькы-дураченькы
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Всі, хто плачуть за неправильним вибором - хай підтвеодять, що за нього не голосували.
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ну,макрон ваще военную операцию по возвращению своих обьявил...вертолетоносцы посылает.
дело не в возвращенцах.дело в невыполнении правил обсервации
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Макарон, как дурочек, тянул до последнего, когда стало полыхать помню решил ввести
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В Испании от короновируса погибли 1517 постояльцев домов престарелых.Половина от всех жертв.У нас такое возможно?
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Во Франции от короновируса погибла 16 летняя.
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Ну, якась кількість дітей мають вади здоров'я з народження. Деякі вижили тільки завдяки медицині.
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В Испании от короновируса погибли 1517 постояльцев домов престарелых

Огласите в каком они возрасте и какие у них были заболевания до смерти.
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мне понравилось вчера сообщение о нём, где то как - "состояние улучшилось его перевели в реанимацию и он питается кислородом" ))
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))) у лёвы щас роскошный выбор - как умереть?. от вируса в медцентре или, если выздоровеет, то от побоев оставшихся в живых тех, с кем он успел потусоваться.
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сейчас по тв одно мурло из сн сказал. из 10 млн тестов прибыли только 250 тисяч потому что остальные перекупили другие страны.я подумал. к вам пришли одолжить. банкир крупный застройщик владелец спиртзавода и бомж. первому дам 2 ярда второму пол ляма третьему сто тыщ. а бомжу дам на обед или пенок, надо подумать. вот и весь ответ
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Мэгги де Блок, министр здравоохранения Бельгии в парламенте:
- Обмен женами, секс втроем и оргии из шести, пятидесяти, ста или более человек не допускаются до тех пор, пока вспышка не утихнет"

Простите, а Вы участвуете?.


https://worldnewsdailyreport.com/belgium-health-minister-puts-ban-on-non-essential-sexual-activities-of-persons-3-or-greater-in-indoor-areas/comment-page-1/#comments


На 22:00 26 березня підтверджено 196 випадків інфікування COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8564
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Прощай немытая раССея І що тут такого? Там ж порно дозволено.А там таке точно практикується.Та й так різні порнографічні сходки є.
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Що може вилікувати ця потворна хвора людина?
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В нашей больнице негласное распоряжение - вообще не лечить и не спасать и не принимать после 57-58 лет. Сегодня объявили. А там и до 50 недалеко. Послушали министра гробохранения, видимо, и округлили. Ещё весело? У меня вот шок.
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а они сутки делят, на "вчерашний вечер и сегодняшнее утро"
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Заражених в нас набагато більше буде.Найголовніше.щоб смертність була низька,тоді можна вважати,що Україну пронесло.
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Да-да, вы главное верьте всяким левым конторам от Сороса.
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Завтра будет плюс 100...и далее по нарастающей...
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Как в своё время призывал Рэне Декарт- всё подвергай сомнению.
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)))) прикол в том, шо в этот момент у него ещё небыло этого имени. он был ещё безымянным.
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если бы всё было так просто, там цепочка дай бог...
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А че? Может так и было. Знаете как в совке эпидемия сибирки случилсь? (регион сейчас не назову) Изготавливали компоненты биологического оружия - кололи мышей. Должны были колоть на дощечках, но это неудобно и долго. Поэтому девченки кололи в руках. Естественно одна проколола мышь насквозь и в ладошку. Не призналась, пошла домой и опаньки...
Так что не стоит исключать самые банальные варианты...
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...Чем больше тестов, тем больше заболевших...но то что они 55-58 лет поставили верхней планкой для лечения-это в т.ч. и криминал нехилый, за оставление человека в опасном состоянии и сейчас статья за подобное есть.."корона" эта когда то пройдет и дети или внуки спросят потом за неоказание помощи, а по сути убийство своих баушек и дедушек, мало не покажется, так что преступные, даже усные указы и приказы, руководящих ********* от медицины, врачам бы лучше не исполнять...
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Тут за гірші речі нікого не судять, а судити за те що, лікар мав вибирати кого лікувати і подавно не будуть. Це, закон медицини. Під час воєн та надзвичайних ситуацій, коли на всіх не вистачає сил та засобів, лікарю дається право вибирати, кого він має надію врятувати, а кого залишити на волю божу.
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..он конечно может выбирать и на основании усного чего то, письменного такого, даже придурок, которых там до фига поднакопилось, от врачевания далеких, что Андромеда какая от Земли грешной нашей....это похоже чем то, как вонючки-беркута выбирали в 13-14 м.... но потом спросят, и мало не покажется и именно у исполнителей подобных распоряжений спрашивать будут...
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А теперь все смотрим на Нью Йорк - 37000 инфицированных (официально) и 1% умерших (официально).
Раз в 2 дня число инфицированных удваивается. В отсутствии тотального карантина, что будет через 2 недели?
Ответ: будет 4млн инфицированных и 40тыс умерших.
Вывод: в Нью Йорке будет тотальный карантин уже через 2 дня.

Підтверджено 196 випадків COVID-19, за день кількість заражених збільшилася на 40 осіб, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8448
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Это биологическое оружие!,есть професоры?,переубедите!?
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Біологічна зброя створюється з метою знищення продуктивних сил від 12 до 45 років, а цей вірус цю группу зачіпає найменше. Більше всього вражає якраз тих, хто мав би померти але його врятувала ******* медицина. То ж, це скоріше схоже на природній процес.
Хоча для любителів теорії змов можна сказати що, цей вірус націлений проти сильних світу цього, які в більшості своїй старі та достатньо богаті аби продовжити собі життя за допомогою медицини.
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А че вы так уверенны, что целью обязательно должно быть истребление какой-то группы? Цели ведь могут быть и совсем иными. Экономическими, политическими и прочими.
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Ну, я просто описав хід думок любителів теорії змов. Кожен може собі придумувати теорію сам.
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Не путайте підтверджені випадки з реальною кількістю інфікованих. Вірус розповсюджується і більшість навіть не знає, а можливо і ніколи не дізнається про свою хворобу але передадуть її далі декільком друзям та знайомим. Інфекція буде поширюватися і повторюватися хвилями доки відсотків 80 не набудуть імунітету. Потім вона втратить можливість розповсюджуватися та згасне, якщо або доки не мутує. То ж, готуємося морально до того що, ми самі та наші рідні мають бути інфіковані. Карантин не панацея від вірусу, а засіб зменшити моментальне навантаження на лікарні. Рано чи пізно ми самі скоріше за все там опинимося то ж, хто може допоможіть зараз лікарям, завтра це може знадобитися самим.
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Ну это если устойчивый имунитет таки выробатывается. Однозначного мнения по этому поводу, на сколько я понимаю, пока нет. В Китае, вроде, были зафиксированны случаи повторного заражения...
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Колись таки з'явиться або ми всі будемо помирати раніше.
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