 На 22:00 26 березня підтверджено 196 випадків інфікування COVID-19, - ЦГЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Центру громадського здоров'я України.
У повідомленні зазначається: "Всього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Одна особа видужала - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 1050 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Лабораторії досліджують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб".
Експонента пішла, тримайтеся міцніше....
дело не в возвращенцах.дело в невыполнении правил обсервации
Огласите в каком они возрасте и какие у них были заболевания до смерти.
- Обмен женами, секс втроем и оргии из шести, пятидесяти, ста или более человек не допускаются до тех пор, пока вспышка не утихнет"
Простите, а Вы участвуете?.
https://worldnewsdailyreport.com/belgium-health-minister-puts-ban-on-non-essential-sexual-activities-of-persons-3-or-greater-in-indoor-areas/comment-page-1/#comments