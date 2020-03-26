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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 На 22:00 26 березня підтверджено 196 випадків інфікування COVID-19, - ЦГЗ

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків COVID-19 (Станом на 22:00, 26 березня).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Центру громадського здоров'я України.

У повідомленні зазначається: "Всього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Одна особа видужала - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 1050 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Лабораторії досліджують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184696
 
 
 Топ коментарі
 
2 недели назад в Испании было 150 больных. А теперь давайте прикинем что нам подготовила зеленая шмаркля в последующие 2 недели.
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і це ще не всі із закордону повернулись...
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если бы не впустили куршавельских гуляк-вполовину меньше рост бы был...да и места свободные в больницах были бы...
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Ну, не "ми"...

Експонента пішла, тримайтеся міцніше....
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2 недели назад в Испании было 150 больных. А теперь давайте прикинем что нам подготовила зеленая шмаркля в последующие 2 недели.
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ох ты и вафельник.... 2 недели наза в испании было 3146...)))) вафлуша...
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Зато все дома Никого на произвол за кордоном не бросили Даже за собачкой готовы чартеры посылать Ось таки мы козаченькы-дураченькы
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Всі, хто плачуть за неправильним вибором - хай підтвеодять, що за нього не голосували.
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ну,макрон ваще военную операцию по возвращению своих обьявил...вертолетоносцы посылает.
дело не в возвращенцах.дело в невыполнении правил обсервации
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Макарон, как дурочек, тянул до последнего, когда стало полыхать помню решил ввести
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В Испании от короновируса погибли 1517 постояльцев домов престарелых.Половина от всех жертв.У нас такое возможно?
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Во Франции от короновируса погибла 16 летняя.
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В Испании от короновируса погибли 1517 постояльцев домов престарелых

Огласите в каком они возрасте и какие у них были заболевания до смерти.
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сейчас по тв одно мурло из сн сказал. из 10 млн тестов прибыли только 250 тисяч потому что остальные перекупили другие страны.я подумал. к вам пришли одолжить. банкир крупный застройщик владелец спиртзавода и бомж. первому дам 2 ярда второму пол ляма третьему сто тыщ. а бомжу дам на обед или пенок, надо подумать. вот и весь ответ
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Мэгги де Блок, министр здравоохранения Бельгии в парламенте:
- Обмен женами, секс втроем и оргии из шести, пятидесяти, ста или более человек не допускаются до тех пор, пока вспышка не утихнет"

Простите, а Вы участвуете?.


https://worldnewsdailyreport.com/belgium-health-minister-puts-ban-on-non-essential-sexual-activities-of-persons-3-or-greater-in-indoor-areas/comment-page-1/#comments


На 22:00 26 березня підтверджено 196 випадків інфікування COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8564
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В нашей больнице негласное распоряжение - вообще не лечить и не спасать и не принимать после 57-58 лет. Сегодня объявили. А там и до 50 недалеко. Послушали министра гробохранения, видимо, и округлили. Ещё весело? У меня вот шок.
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