 Антимонопольний комітет порушив справу через подорожчання продуктів у Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова обласного відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.
"Приводом для втручання Комітету стало суттєве подорожчання товарів останніми днями. Ціновий моніторинг, який ввів АМКУ, показує, що ціни на певні продукти і засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгових мережах. Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку", - зазначив він.
Він підкреслив, що фахівці моніторять ціни вже тиждень.
Хмельницький зазначив, що в разі виявлення порушень АМКУ може накласти штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.
Компанії, проти яких порушено справу (перелік може бути змінено або доповнено):
NOVUS, Ашан, METRO Cash&Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт і компанії - постачальники ТОВ "Світ овочів", ТОВ "Гала Фудз", ТОВ "Саркара-Груп", ТОВ "Овочевий край", ТОВ "Август-Кий", ТОВ "Агроінвест-Логістик", ТОВ "Агро-Овен", ТОВ "Брокінтерком", ТОВ "Перспектива", ТОВ "Зовнішторгресурс", ТОВ "Агробізнесвектор", ТОВ "Інтер овочі", ТОВ "Аттуаль", ТОВ "Елітпрайм", ТОВ "Авега-2018".
У разі встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітету можуть бути накладені штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.
@sergey_prach
Міністр охорони здоров'я Польщі. До початку епідемії - зліва, і зараз - справа. Людина працює на повне виснаження. Хтось бачив подібну втому у нашого Ємця, Шмигаля, рюкзаків?
Ну шо за нетерплячка.
И почему сразу после этого не запретили из Украины в кацапию вывозить зерно и прочую жратву для оккупантов ? Циники, ***.
Интересный пример
Украина стоит на гранитной плите, чего нет раше
Потому щебня в Украине всегда много
И вот в 90 годы раша скупила за копейки все украинские гранитные карьеры ( с готовой инфраструктурой : дороги, вода, электричество, ЖД дороги)
А украинским строителям пришлось стоять в очереди на получение щебня, КОТОРЫЙ КАЦАПЫ ЕЩЁ И ДОРОГО ПРОДАВАЛИ
ШО привело к удорожанию недвижимости
ТАК ШО НАДО БИТЬ МОРДУ КАЖДОМУ, кто вякнет про продажу украинской земли
кар'єри та земля це різні речі.
В 90- роки Україна заборонила вивіз щебню до Росії. Вони тоді стали возити із своїх кар'рів десь в районі Курська, що було для них дорожче
Говорят, что Голова Госрезерва не смог ответить на заседании Кабмина - ЧТО ВООБЩЕ ЕСТЬ В ЭТОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ДЛЯ СТРАНЫ ПРЕДПРИЯТИИ
Если гегемон воскреснет, всем "бизнесменам" kaputt будет.
ПОРЯДКА В ЭТОЙ СТРАНЕ НЕ БУДЕТ !!!!!!!!!!!!!!
А поскольку 99 ,99% билетов у СкайАп - эконом-класс, возврат стоимости согласно правил того же СкайАпа НЕ ПРЕДУСМОТРЕН, то "шиш вам, а не компенсацию".
И ни одна гоударственная сволочь не скажет: "Господа из СкайПа! А вас ведь и оштрафовать можно! И даже лишить лизензии!" Эвакуаторы и так хорошо обогатились на эвакуациях, а тут еще счастья привалило: "все деньги в счет оплаты билетов останутся у СкайАпа БЕЗВОЗМЕЗДНО, то есть ДАРОМ". Так думает СкайАп. А что думает гарант Голобородько?