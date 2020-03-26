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 Антимонопольний комітет порушив справу через подорожчання продуктів у Києві

Київське обласне територіальне відділення АМКУ відкрило справу проти оптових постачальників продуктів харчування і найбільших мереж продовольчих магазинів Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова обласного відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

"Приводом для втручання Комітету стало суттєве подорожчання товарів останніми днями. Ціновий моніторинг, який ввів АМКУ, показує, що ціни на певні продукти і засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгових мережах. Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку", - зазначив він.

Він підкреслив, що фахівці моніторять ціни вже тиждень.

Хмельницький зазначив, що в разі виявлення порушень АМКУ може накласти штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.

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Компанії, проти яких порушено справу (перелік може бути змінено або доповнено):

NOVUS, Ашан, METRO Cash&Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт і компанії - постачальники ТОВ "Світ овочів", ТОВ "Гала Фудз", ТОВ "Саркара-Груп", ТОВ "Овочевий край", ТОВ "Август-Кий", ТОВ "Агроінвест-Логістик", ТОВ "Агро-Овен", ТОВ "Брокінтерком", ТОВ "Перспектива", ТОВ "Зовнішторгресурс", ТОВ "Агробізнесвектор", ТОВ "Інтер овочі", ТОВ "Аттуаль", ТОВ "Елітпрайм", ТОВ "Авега-2018".

У разі встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітету можуть бути накладені штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184693
 
   
 Топ коментарі
 
А куда смотрел Антимонопольный комитет, когда кацапия неделю назад, после запрета ввоза украинских продуктов в московию вдруг снова открыла разрешение на экспорт для украинских продуктов ?
И почему сразу после этого не запретили из Украины в кацапию вывозить зерно и прочую жратву для оккупантов ? Циники, бля.
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@sergey_prach


Міністр охорони здоров'я Польщі. До початку епідемії - зліва, і зараз - справа. Людина працює на повне виснаження. Хтось бачив подібну втому у нашого Ємця, Шмигаля, рюкзаків?
Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве - Цензор.НЕТ 5789 Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве - Цензор.НЕТ 3497
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Це треба робити по всій Україні
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@sergey_prach


Міністр охорони здоров'я Польщі. До початку епідемії - зліва, і зараз - справа. Людина працює на повне виснаження. Хтось бачив подібну втому у нашого Ємця, Шмигаля, рюкзаків?
Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве - Цензор.НЕТ 5789 Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве - Цензор.НЕТ 3497
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ну не можна ж так! вони ж тільки учаться.
Ну шо за нетерплячка.
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А куда смотрел Антимонопольный комитет, когда кацапия неделю назад, после запрета ввоза украинских продуктов в московию вдруг снова открыла разрешение на экспорт для украинских продуктов ?
И почему сразу после этого не запретили из Украины в кацапию вывозить зерно и прочую жратву для оккупантов ? Циники, ***.
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А чому взагалі це робилося останні 6 років ..?!
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А как беня с ЗЕ землю СТРЕМИЛИСЬ ПРОДАТЬ ОККУПАНТУ !!!!!
Интересный пример
Украина стоит на гранитной плите, чего нет раше
Потому щебня в Украине всегда много
И вот в 90 годы раша скупила за копейки все украинские гранитные карьеры ( с готовой инфраструктурой : дороги, вода, электричество, ЖД дороги)
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И стала вывозить щебень эшелонами в рашу
А украинским строителям пришлось стоять в очереди на получение щебня, КОТОРЫЙ КАЦАПЫ ЕЩЁ И ДОРОГО ПРОДАВАЛИ
ШО привело к удорожанию недвижимости
ТАК ШО НАДО БИТЬ МОРДУ КАЖДОМУ, кто вякнет про продажу украинской земли
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Може це якась брехня?
кар'єри та земля це різні речі.
В 90- роки Україна заборонила вивіз щебню до Росії. Вони тоді стали возити із своїх кар'рів десь в районі Курська, що було для них дорожче
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Орда закрыла экспорт гречки в Украину,картошки.
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А СБУ могло бы выяснить почему пустой ГОСРЕЗЕРВ?
Говорят, что Голова Госрезерва не смог ответить на заседании Кабмина - ЧТО ВООБЩЕ ЕСТЬ В ЭТОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ДЛЯ СТРАНЫ ПРЕДПРИЯТИИ
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У настоящих хозяев всегда есть запас продовольствия и самогона с салом 😎😎😎
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ви хоч знаєте де зберігається той РЕЗЕРВ? він зберігається на підприємствах, які і виробляють відповідний товар.
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..а че только киев!!!..они везде ох*ели ублюдки-мародеры эти!!!....на нары от 10- ки уродов!!!
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а вам не доложили что сети сурермаркетов не только в киеве? за киевом такиеже маркеты и такиеже люди а может и лучше
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Антимонопольный комитет возбудил дело против продуктов из-за их подорожания
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сейчас происходят антигосударственные действия!!!!!!!! зеля молчит. ДУРАК????? В ДОЛЕ?????????? ПО ПРИКОЛУ КАК ВЫБОРЫ??????? ОТВЕТЬ!!!!!!!!!
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Тупит 😁😁😁он же привык по начитанному
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не влада а зброд ублюдків! в Європі ціни дешевші в 2-3 рази і постійні знижки через карантин бо люди майже не пересуваються вільно і щоб продукти не портились діють 50% і більші знижки!
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А ну да знакомая ситуация, сейчас антимонопол будет год разбираться, а продацы по завышеным ценам бкудут продавать продукты, потом суд годами, потом штраф миллион , а за это время продацы получать доход 10 млн, так что им этот миллион как билет оплатить... знакомо до горя...
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Страх потеряли, историю плохо учили?
Если гегемон воскреснет, всем "бизнесменам" kaputt будет.
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ПОКА НЕ БУДЕТ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ РАССТРЕЛОВ НА МЕСТАХ !!!!!!!!!!
ПОРЯДКА В ЭТОЙ СТРАНЕ НЕ БУДЕТ !!!!!!!!!!!!!!
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а кто стрелять-то будет? Понятие совести ушло из Украины еще во времена 90-х.
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Гречка подорожчала на 50% картопля на 60% морква та цибуля у два рази.Може накласти,но не накладе,бо у нас бутафрский АМК.
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А какое-нибудь свиное рыло из Кабмина займется, наконец, произволом со стороны авикомпаний Украины? Например, сегодня SkyUp начала уведомлять купивших билеты, что рейсы ОТМЕНЕНЫ согласно решению правительства и теперь - о счастливые - вам предлагают "здійснити повернення квитка згідно з правилами Вашого тарифу."
А поскольку 99 ,99% билетов у СкайАп - эконом-класс, возврат стоимости согласно правил того же СкайАпа НЕ ПРЕДУСМОТРЕН, то "шиш вам, а не компенсацию".
И ни одна гоударственная сволочь не скажет: "Господа из СкайПа! А вас ведь и оштрафовать можно! И даже лишить лизензии!" Эвакуаторы и так хорошо обогатились на эвакуациях, а тут еще счастья привалило: "все деньги в счет оплаты билетов останутся у СкайАпа БЕЗВОЗМЕЗДНО, то есть ДАРОМ". Так думает СкайАп. А что думает гарант Голобородько?
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