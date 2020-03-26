 Антимонопольний комітет порушив справу через подорожчання продуктів у Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова обласного відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

"Приводом для втручання Комітету стало суттєве подорожчання товарів останніми днями. Ціновий моніторинг, який ввів АМКУ, показує, що ціни на певні продукти і засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгових мережах. Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку", - зазначив він.

Він підкреслив, що фахівці моніторять ціни вже тиждень.

Хмельницький зазначив, що в разі виявлення порушень АМКУ може накласти штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.

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Компанії, проти яких порушено справу (перелік може бути змінено або доповнено):

NOVUS, Ашан, METRO Cash&Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт і компанії - постачальники ТОВ "Світ овочів", ТОВ "Гала Фудз", ТОВ "Саркара-Груп", ТОВ "Овочевий край", ТОВ "Август-Кий", ТОВ "Агроінвест-Логістик", ТОВ "Агро-Овен", ТОВ "Брокінтерком", ТОВ "Перспектива", ТОВ "Зовнішторгресурс", ТОВ "Агробізнесвектор", ТОВ "Інтер овочі", ТОВ "Аттуаль", ТОВ "Елітпрайм", ТОВ "Авега-2018".

У разі встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітету можуть бути накладені штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.

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