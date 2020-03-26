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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:Донбас (15624) Тристороння контактна група (192) Офіс Президента (286)

 Відбулося засідання ТКГ у форматі відеоконференції, жодні документи не підписували, - ОП

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке у зв’язку з епідемією коронавірусу проходило у форматі відеоконференції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ключові питання, які були порушені українською стороною, стосувалися безпекової ситуації на Донбасі та взаємного звільнення утримуваних осіб", - сказано в повідомленні.

Учасники ТКГ продовжили консультації щодо наступних ділянок розведення сил і засобів, зважаючи передусім на гуманітарні критерії. Також триває робота над формуванням списків у межах взаємного звільнення утримуваних осіб.

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В Офісі президента підкреслили, що під час засідання жодних документів підписано не було.

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Нагадаємо, 11 березня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську було домовлено на зустрічі 25 березня підписати рішення про створення так званої консультативної ради. Офіційно документи зустрічі не були оприлюднені. В опублікованому ЗМІ документі йдеться про те, що в згаданій консультативній раді мають вести переговори повноважні представники України, з одного боку, та її окремих районів у Донецькій і Луганській областей, з другого, а Росія стає лише спостерігачем, разом з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184688
 
 
 Топ коментарі
 
Навіть якщо нічого не підписано, сам факт таких перемовин це зрада інтересів держави!
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Я так понимаю, что мы должны быть благодарны коронавирусу за то, что Зеля с Ермаком пока ещё не успели окончательно сдать Украину Ху*лу? Відбулося засідання ТКГ у форматі відеоконференції, жодні документи не підписували, - ОП - Цензор.НЕТ 108
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Особливо на про-кацапських каналах... Состоялось заседание ТКГ в формате видеоконференции, никакие документы не подписывались, - ОП - Цензор.НЕТ 8143
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вони поки причаїлися...але ніж для України в них десь таки захований...тварі виключні... Відбулося засідання ТКГ у форматі відеоконференції, жодні документи не підписували, - ОП - Цензор.НЕТ 9487
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Навіть якщо нічого не підписано, сам факт таких перемовин це зрада інтересів держави!
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Зеле хоть колом по голове чеши- он не понимает! Кто, когда и где устраивал переговоры с террористами? Наших воинов уже арестовывают в Италии. У нас уже сидят Торнадовцы в тюрьме. А после этого сборища участников АТО будут арестовывать во всех странах мира по заявке Интерпола России.
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Я так понимаю, что мы должны быть благодарны коронавирусу за то, что Зеля с Ермаком пока ещё не успели окончательно сдать Украину Ху*лу? Відбулося засідання ТКГ у форматі відеоконференції, жодні документи не підписували, - ОП - Цензор.НЕТ 108
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Портников на "Эспреео" говорит что ОРДЛО закрыло пересеченине линии разграничения в обе стороны...и пушилин сказал"границу"... но в тоже время рашка в порядке исключения разрешила жителям ОРДла свободно пересекать СВОЮ границу...Громада...!!! Вы понимаете что это значит...?!!!
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